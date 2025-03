Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de los 20 Grandes Premios que se han celebrado esta campaña. Ha sido un placer. Les esperamos en próximas citas. Saludos cordiales. Final Se cierra el telón de la temporada 2023. A partir de la semana que viene los pilotos comenzarán a probar sus nuevas monturas de cara a una campaña 2024 que arrancará el próximo 10 de marzo en el Gran Premio de Catar. Final Johann Zarco, como decíamos, abandona Ducati para firmar con Honda. Alex Rins deja Honda y se incorpora a Yamaha, Pol Espargaró deja de ser piloto oficial y seguirá en la estructura de KTM como piloto probador. Y habrá que ver que piloto sustituye a Marc Márquez en el equipo Repsol Honda. Todo apunta a que será Luca Marini. Final Como siempre, la carrera final en Valencia nos deja mucha emoción, con despedidas y nuevos retos por delante para la mayoría de los pilotos. Quizás la más reseñable es la de Marc Márquez que abandona Honda para enfrascarse en una nueva aventura con Ducati, concretamente en el equipo Gresini Racing, y tratar de volver a intentar el asalto a este Campeonato del Mundo de MotoGP. Final Aún así, la temporada de Jorge Martín ha sido extraordinaria con cuatro victorias y ocho podios, además de consolidarse como el rey absoluto en el Sprint de los sábados, consiguiendo nueve victorias en los 19 celebrados esta temporada. Final Pecco Bagnaia está celebrando el título por todo lo alto. El italiano se lleva la gloria, mientras que hoy el revés de la moneda recae en Jorge Martín. El madrileño salió a pista dispuesto a arriesgar, en realidad no le quedaba otra, pero lo cierto es que ha cometido dos claros errores en el tramo inicial de la carrera y una caída le ha dejado muy pronto fuera de combate. 27 Johann Zarco ha sido tercero y se despide de Ducati de forma inmejorable antes de emprender una nueva aventura con Honda a partir de la próxima temporada. El piloto francés ha conseguido hoy su sexto podio del curso, el 21º en su trayectoria en la clase reina. 27 Fabio Di Giannantonio ha terminado la carrera en la segunda posición. De momento no tiene asiento de cara a la próxima temporada, aunque el final de temporada que se ha marcado el piloto de Turín ha sido para enmarcar, con tres podios en las cinco últimas carreras, incluyendo la victoria de la semana pasada en el Gran Premio de Catar. 27 Este es la tercera corona mundialista de Francesco Bagnaia. El italiano logró el título de Moto2 en 2018 y acumula dos en MotoGP tras conquistarlo en 2022 y 2023. 27 Francesco Bagnaia ha conseguido 35 podios hasta el momento en MotoGP, convirtiéndose en el segundo piloto en activo con más presencias en el podio en la clase reina, solo por detrás Marc Márquez (101). 27 Bagnaia ha firmado un año espectacular, en el que ha conseguido siete victorias y 15 podios. El último piloto italiano que alcanzó al menos esta cifra en un mismo año fue Valentino Rossi en 2015 (15). 27 El piloto de Turín se ha convertido en el primer piloto en conseguir dos títulos del Campeonato del Mundo de 500cc/MotoGP con Ducati, superando a Casey Stoner (uno en 2007). 27 Pecco Bagnaia ha sido el primer piloto que conquista dos títulos consecutivos en MotoGP desde Marc Márquez (cuatro entre 2016 y 2019). 27 Francesco Bagnaia ha conquistado su segundo título en el Campeonato de MotoGP. Ha sido el cuarto piloto italiano que conquista al menos dos títulos en la máxima categoría tras Giacomo Agostini (8), Valentino Rossi (7) y Umberto Masetti (2). 27 VICTORIA DE PECCO BAGNAIA !!! CAMPEÓN DEL MUNDO DE MOTOGP 2023 !!! 27 No puede de momento Fabio Di Giannantonio. Le quedan pocas oportunidades y no quiere tampoco realizar una maniobra que podría titar al flamante campeón de MotoGP. 26 SEGUNDO DI GIANNANTONIO !!! Tremenda la remontada del equipo Gresini Racing en esta carrera y vaya final de temporada se está marcando el piloto de Roma. 26 DOS VUELTAS PARA EL FINAL !!! Fabio Di Giannantonio ya está muy cerca de Johann Zarco y lo va a intenar en breves instantes. 25 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Caída de Pol Espargaró !!! Solo quedan tres pilotos en pista. 24 Atención porque Fabio Di Giannantonio se está acercando a Johann Zarco, por lo que podría tener incluso opciones de victoria. 23 Fabio Di Giannantonio supera a Brad Binder !!! Vaya final de temporada está completando el piloto transalpino tras enlazar seis carreras consecutivas entre los diez primeros clasificados por primera vez en MotoGP, incluyendo dos podios (1º en el GP de Catar y 3º en el Gran Premio de Australia). 22 Francesco Bagnaia cuenta en estos momentos con tres décimas de ventaja con respecto a un Johann Zarco que disputa hoy, recordemos, su última carrera con Ducati antes de trasladarse a Honda la próxima temporada. 21 Todo le ha ido de cara a Francesco Bagnaia en esta carrera !!! A pesar de que ha vivido una segunda mitad de temporada con un Jorge Martín al acecho y recortando puntos, nunca perdió la calma, apostó por la regularidad y minimizar los errores, una estrategia que le ha llevado al título y puede terminar la temporada con una nueva victoria. 21 Solo 14 pilotos en pista, por lo que todo el que termine hoy logrará puntos. Tremenda la sangría que hemos visto en un Gran Premio de la Comunidad Valenciana marcado por los incidentes. 20 Y CAÍDA TAMBIÉN DE ALEX RINS !!! Vaya despedida de Honda en un año marcado por las lesiones. 19 CAÍDA DE JACK MILLER !!! Al suelo el australiano. Tremendo. Cuando lo tenía todo a favor para conseguir su primera victoria con KTM se ha terminado cayendo y los dos errores de los pilotos de KTM vuelven a situar a Pecco Bagnaia de nuevo en cabeza de carrera. 18 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Jack Miller mantiene la ventaja sobre Francesco Bagnaia. El piloto australiano podría conseguir su primera victoria con KTM y la primera desde el Gran Premio de Japón de 2022. 17 Ha habido un toque entre Brad Binder y Fabio Di Giannantonio y Dirección de Carrera han sancionado al sudafricano a perder un puesto por una maniobra irresponsable. 17 Carrera de supervivencia. Solo quedan 16 pilotos en pista y el único que estaría fuera de los puntos en estos momentos es Lorenzo Savadori. 16 Lidera ahora la carrera Jack Miller tras el error de Brad Binder y el australiano cuenta en estos momentos con algo más de un segundo de ventaja con respecto a Francesco Bagnaia. 15 ERROR DE BRAD BINDER !!! Lo tenía todo a favor para llevarse la victoria, pero se ha ido recto y ha perdido varias posiciones, cayendo hasta la 6ª plaza. 14 Brad Binder ya terminó en el podio en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana el año pasado (2º) y el circuito de Ricardo Tormo podría ser el primero en el que consigue dos podios seguidos en la máxima categoría. 13 Jack Miller, por su parte, aspira a conseguir su segundo podio de la temporada, el primero desde que concluyera en la tercera posición en el Gran Premio de España. 11 Brad Binder ha terminado cuatro veces en el podio esta temporada y podría firmar su tercera victoria en MotoGP, la primera desde el Gran Premio de Austria de 2021. 11 Impresionante el ritmo que está poniendo encima de la mesa Brad Binder. El sudafricano cuenta ya con un segundo de ventaja con respecto a Jack Miller. 10 También fuera de carrera Augusto Fernández. El piloto de GasGas se ha ido al suelo en un prueba bastante accidente. 9 CAÍDA DE ENEA BASTIANINI !!! Fuera de carrera el piloto italiano del Ducati Lenovo Team. Registra su tercer abandono en un año en el que se ha perdido bastantes carreras por lesión. 8 Mientras, Pecco Bagnaia ha caído al tercer puesto. Le han superado tanto Brad Binder como Jack Miller y el italiano, ya sin nada en juego, puede disfrutar de una carrera tranquila antes de certificar su segundo título consecutivo de MotoGP. 8 Llega Jorge Martín al box de su equipo totalmente desolado. Lo ha intentado y a arriesgado al máximo, pero no ha estado acertado en esta carrera final en la que ha cometido dos claros errores en el tramo inicial de la carrera, imposibilitando de este modo que pueda luchar por el título. 7 Jorge Martín terminó además por tirar a un Marc Márquez que iba justo por delante de él y, de este modo, amarga despedida de Honda del seis veces campeón en la máxima categoría. 6 AL SUELO JORGE MARTÍN !!! Se veía venir.. FRANCESCO BAGNAIA CAMPEÓN DEL MUNDO DE MOTOGP POR SEGUNDA TEMPORADA CONSECUTIVA !!! 6 Por delante, Pecco Bagnaia apenas cuenta con una décima sobre Brad Binder. 5 Ojo a Maverick Viñales !!! Ha superado de nuevo a Jorge Martín. Obviamente, cada uno hace su carrera, aunque es el madrileño el que más cosas tiene en juego en esta carrera. 4 Trata Jorge Martín de volver a la cabeza de carrera !!! Ha superado a Alex Márquez y se sitúa de momento en la 7ª posición. 4 El error de Jorge Martín favorece especialmente a Brad Binder y Jack Miller. Los dos pilotos de KTM ocupan ahora la segunda y tercera plaza. 3 JORGE MARTÍN SE HA IDO LARGO !!! Error del piloto madrileño cuando amenazaba el primer puesto de Bagnaia. Cae ahora a la 8ª posición y cada vez lo tiene más complicado para arrebatarle el título al italiano. 2 Buena salida tanto de Jack Miller como de Brad Binder. Los dos pilotos de KTM se sitúan de momento en la tercera y cuarta posición respectivamente. 2 Jorge Martín trata de acercarse ya a la posición de Bagnaia. Tiene que pasarle, asegurar la primera plaza y tratar de esperar el milagro porque si el italiano termina entre los cinco primeros, el título de MotoGP es suyo. 1 Caída de Marco Bezzecchi !!! El italiano se ve obligado a abandonar a las primeras de cambio. 1 Los dos pilotos que se juegan el título se sitúan ya en las dos primeras posiciones. 1 MANTIENE PECCO BAGNAIA LA PRIMERA POSICIÓN !!! Y JORGE MARTÍN SEGUNDO !!! 1 COMIENZA LA CARRERA FINAL DE MOTOGP !!! Repasamos la posición de salida de los pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Alex Márquez comienza en la 8ª posición, Raúl Fernández en la 10ª, Aleix Espargaró en la 12ª, Augusto Fernández en la 13ª y Pol Espargaró en la 18ª. ALEX RINS, REGRESO Y DESPEDIDA. Hoy vuelve a la competición tras una prolongada ausencia por lesión Álex Rins y lo hace para despedirse de Honda antes de subirse a la Yamaha la próxima temporada. Ha terminado en el podio en dos de sus cinco últimas participaciones en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana en MotoGP, incluyendo la victoria el año pasado en la que fue la última carrera de Suzuki en la máxima categoría. Hoy arranca la carrera en la 20ª plaza. VIÑALES, A TERMINAR CON LA MALA RACHA. El piloto de Aprilia no ha puntuado en sus dos últimas participaciones Grandes Premios de la Comunidad Valenciana (16º en 2021 y abandono en 2022). Solo en el Gran Premio de Alemania ha enlazado más carreras consecutivas sin puntuar (en 2021, 2022 y 2023). JACK MILLER, HABITUAL DEL PODIO EN EL CIRCUITO RICARDO TORMO. El piloto australiano ha conseguido podios en tres de sus cuatro últimas participaciones en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana en MotoGP, aunque abandonó en la última. ZARCO, PROBLEMAS EN VALENCIA. Johann Zarco, que disputa hoy su última carrera con Ducati, ha abandonado en tres de sus cuatro últimas participaciones en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP. En ningún otro circuito ha abandonado más veces que en el Circuit Ricardo Tormo en su trayectoria en la máxima categoría (tres). Hoy tendría que salir desde la pole Maverick Viñales sin embargo, una sanción esta mañana en el warm up le privará de salir desde la primera posición y lo hará finalmente desde la cuarta. De este modo, Francesco Bagnaia comienza desde la pole, acompañado en la primera línea por Johann Zarco y Jack Miller. Por su parte, Jorge Martín arranca la carrera desde la sexta plaza. Marc Márquez, que hoy sale en la 9ª plaza de la parrilla de salida, ha terminado en el podio en seis de sus ocho carreras de MotoGP en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana (incluyendo dos victorias en 2014 y 2019), fallando solo en 2018 y 2022 (dos abandonos). MARC MÁRQUEZ SE DESPIDE DE HONDA ENTRE LÁGRIMAS… Hoy será, sin duda, una carrera muy especial para Marc Márquez. El piloto de Cervera disputará su última carrera con Honda tras 11 temporadas y 169 Grandes Premios disputados (incluyendo este) en MotoGP. Ha conquistado seis títulos, 59 victorias, 101 podios y 64 poles con la marca asiática. LAS CUENTAS DEL MUNDIAL DE MOTOGP. Como decíamos, Pecco Bagnaia comienza la carrera con 14 puntos de ventaja sobre Jorge Martín, con lo que solo necesitaría ser 5º o mejor para adjudicarse el título. Jorge Martín por su parte, necesita ganar la carrera y que el italiano sea 5º o peor. Y si Bagnaia no puntuara, el madrileño necesitaría terminar al menos en el podio. MOTOGP HABLA EN CASTELLANO. Desde 2010, pilotos españoles (Jorge Lorenzo, Marc Márquez y Joan Mir) han logrado 10 de los 13 Campeonatos del Mundo de 500cc/MotoGP, fallando solo en 2011 (Casey Stoner), 2021 (Fabio Quartararo) y 2022 (Francesco Bagnaia). Anteriormente, solo consiguieron un título en las primeras 61 ediciones (Alex Crivillé en 1999). JORGE MARTÍN ASPIRA A CORONARSE POR PRIMERA VEZ EN MOTOGP. El piloto madrileño podría hacerse con su primer entorchado en MotoGP, el segundo en su trayectoria en todas las categorías tras conseguir el de Moto3 en 2018. Sería el 5º piloto español capaz de ganar el Campeonato del Mundo de 500cc/MotoGP tras Alex Crivillé, Jorge Lorenzo, Marc Márquez y Joan Mir. Asimismo, Pecco Bagnaia podría ser el primer piloto que conquista dos títulos consecutivos en MotoGP desde Marc Márquez (4 entre 2016 y 2019). BAGNAIA PERSIGUE EL DOBLETE. Francesco Bagnaia (Ducati) podría conquistar su segundo título en el Campeonato de MotoGP en el próximo Gran Premio de Valencia. Sería el cuarto piloto italiano que conquista al menos dos títulos en la máxima categoría tras Giacomo Agostini (8), Valentino Rossi (7) y Umberto Masetti (2). Lo cierto es que después de la carrera del pasado domingo, en la que Jorge Martín se vino abajo por problemas en los neumáticos, sus opciones de cara a la pelea por el campeonato se vieron muy mermadas. Aun así, el piloto del equipo Prima Pramac Racing ha llegado a Valencia dispuesto a pelear hasta el final, tal y como quedó demostrado en su victoria en la carrera corta de ayer. PECCO, SEGUNDO PILOTO EN ACTIVO CON MÁS PODIOS EN MOTOGP. El piloto transalpino ha enlazado seis podios consecutivos en sus seis últimas carreras, su mejor racha hasta ahora en MotoGP. Ha conseguido 34 podios hasta el momento en MotoGP (igual que Maverick Viñales) y se podría convertir en el segundo piloto en activo con más presencias en el podio en la clase reina, solo por detrás Marc Márquez (101). BAGNAIA, REY DE LOS PODIOS. Y lo cierto es que, aunque se le han resistido las victorias en los últimos Grandes Premios, el italiano viene demostrando una regularidad extraordinaria prueba tras prueba. Así, Bagnaia ha conseguido terminar en el podio en 12 de sus 13 últimas carreras y ya acumula 14 en la presente temporada, su mejor cifra en una misma campaña en la clase reina. El último piloto italiano que alcanzó al menos esta cifra en un mismo año fue Valentino Rossi en 2015 (15). Ayer Jorge Martín se volvió a imponer en el Sprint, y ya acumula nueve a lo largo de la presente temporada, de forma que volvió a ajustar la diferencia. No obstante, Bagnaia comienza esta última carrera con 14 puntos de ventaja con respecto al piloto madrileño y le valdría con terminar la carrera en la 5ª posición para poder alzarse con el título por segunda temporada consecutiva. EMOCIÓN HASTA EL FINAL. A pesar de los 19 Grandes Premios disputados y la introducción de las pruebas al Sprint de los sábados, con muchos más puntos en juego a lo largo de la temporada, el Mundial de MotoGP se decide hoy, en la última carrera y minutos antes de las 16:00 horas (horario peninsular) conoceremos si Pecco Bagnaia revalida el título que ya consiguiera el año pasado o, por el contrario, será Jorge Martín el piloto que se alza con la victoria. Tras los triunfos de Ayumu Sasaki y de Fermín Aldeguer en Moto2, nos centramos en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la máxima categoría con el título en juego entre Francesco Bagnaia y Jorge Martín. Buenos días !! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP, cita con la que se cierra el telón a esta espectacular temporada del Campeonato del Mundo de motociclismo. ¿Preparados? Comenzamos…