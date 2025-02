Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de este espectacular Gran Premio de Tailandia. Ha sido un placer. Hasta la próxima, reciban un cordial saludo. Final Tras tres semanas con carreras consecutivas, los pilotos tendrán un pequeño respiro antes de afrontar los tres últimos Grandes Premios del curso. La competición regresa, por tanto, dentro de dos semanas cuando se dispute el Gran Premio de Malasia. Final Jorge Martín ha sumado su 5ª victoria en MotoGP y cuatro de ellas las ha conseguido en el presente curso. El madrileño acumula, además, ocho presencias en el podio, la mejor cifra para un piloto español en la máxima categoría desde Marc Márquez en 2019 (18). 26 Este Gran Premio de Tailandia nos ha regalado una carrera espectacular, con duelos vibrantes y emoción hasta el final. Brad Binder se ha unido al duelo fratricida entre Pecco Bagnaia y Jorge Martín, los dos pilotos de Ducati que están batallando por el título de MotoGP. 26 FRANCESCO BAGNAIA HA SIDO SEGUNDO !!! El piloto italiano logra mantener el liderato y ha terminado en el podio en diez de sus 11 últimas carreras. Ya acumula 12 en la presente temporada, su mejor cifra en una misma campaña en la clase reina (11). Ningún piloto ha conseguido 12 o más podios en una misma temporada en MotoGP desde Marc Márquez en 2019 (18 podios en total). 26 BRAD BINDER HA SIDO SANCIONADO !!! El piloto de KTM había terminado en la segunda posición, pero le han sancionado con perder un puesto por exceder los límites de la pista en la última vuelta. De este modo, termina finalmente en la tercera posición. 26 VICTORIA DE JORGE MARTÍN !!! Logra su cuarta victoria de la temporada y se reencuentra con el triunfo tras dos carreras en las que pinchó y terminó fuera del podio. De este modo, el piloto madrileño vuelve a firmar un fin de semana perfecto con victorias tanto en el Sprint como en la carrera larga. 26 Lo intenta Binder, pero Jorge Martín le cierra la puerta. Va a ganar el español !!! 26 ÚLTIMA VUELTA !!! Sigue Jorge Martín en la primera posición y habrá que ver si Brad Binder o Bagnaia tienen fuelle para intentar un nuevo adelantamiento. 25 LO QUE HA INTENTADO BAGNAIA !!! Trataba de hacer un doble adelantamiento, pero se terminó por ir un poco largo y finalmente sigue en el tercer puesto. 25 TREMENDO JORGE MARTÍN !!! Le ha ganado el interior a Brad Binder y recupera la primera posición. Con lo que le había hacerse con ese primer puesto y ahora se encuentra que tiene de nuevo por delante al piloto de Ducati. 24 ABANDONA MAVERICK VIÑALES !!! Parece que ha sufrido algún tipo de avería y se ve obligado a dar por terminada su participación en un circuito en el que había conseguido buenos resultados hasta el moemnto. 24 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Por detrás, alguna dificultad debe tener Luca Marini porque ha perdido varias posiciones y ahora es 8º, justo por detrás de Marc Márquez. 23 Jorge Martín intenta no desengancharse de la moto de Binder, aunque ahora tiene que vigilar a un pecco Bagnaia que le podría terminar por arrebatar la segunda posición. 22 PRIMERO BRAD BINDER !!! Ahora sí, a la tercera fue la vencida. El piloto de KTM consolida de momento este adelantamiento y se encuentra ahora con vía libre para tirar en cabeza de carrera. 22 Se masca la tensión en esta carrera porque no solo está en juego la victoria, recordemos que Jorge Martín y Pecco Bagnaia son prácticamente los únicos candidatos al título este año en la clase reina. 21 Segundo intento de Binder !!! Y de nuevo no puede consolidarlo. Recupera Martín el liderato, pero ojo porque esta pelea está favoreciendo a Bagnaia que se acerca de nuevo a la cabeza de carrera y puede terminar pescando en río revuelto. 20 ATACA BRAD BINDER !!! Le supera en primera instancia, pero no ha podido consolidarlo y Jorge Martín recupera la primera posición. 20 Se pega Brad Binder de nuevo a la máquina de Jorge Martín, pero el sudafricano de momento no encuentra el modo de poder superar al piloto de Ducati. 19 Parece que se descuelga de cabeza de carrera Francesco Bagnaia. El piloto italiano se encuentra ahora a ocho décimas de Jorge Martín y Brad Bidner, por lo que se tendría que conformar en principio en tratar de defender la tercera posición. 18 VAYA DUELO AHORA ENTRE MARC MÁRQUEZ Y FABIO QUARTARARO !!! Dos antiguos campeones de MotoGP pelean en estos momentos por la 8ª posición. Contagolpeó el español en primera instancia, pero Quartararo le ha vuelto a superar y ahora parece que sí logra consolidar esa plaza. 17 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Buena progresión en carrera de Marco Bezzecchi tras su mala salida. El italiano marcha en estos momentos en la 5ª posición y pelea por la cuarta con Luca Marini, su compañero en el equipo Mooney VR46 Racing. 16 Momento delicado ahora de carrera para Jorge Martín. El piloto español ha liderado la prueba desde el comienzo, asumiendo mucho desgaste, pero no ha conseguido marcharse en solitario y ahora ve como tiene muy cerca tanto a Brad Binder como a Francesco Bagnaia. 15 Se va limpiando la carrera y los tres primeros clasificados cuentan ya con casi un segundo de ventaja con respecto a un Luca Marini que milita en la cuarta posición. 14 La caída de Alex Márquez ha favorecido, especialmente, a un Pecco Bagnaia que escala hasta la tercera posición y que se encuentra ahora con opciones de poder dar caza tanto a Brad Binder como a Jorge Martín. 13 CAÍDA DE ALEX MÁRQUEZ !!! Marchaba en la tercera posición y tenía una oportunidad de oro para finalizar en el podio, pero el piloto español termina registrando su quinto abandono de la temporada. 13 Brad Binder sigue pegado a la rueda trasera de Jorge Martín, pero el sudafricano no se decide de momento a intentar el asalto a la primera posición. 12 Las diferencias son escasas al menos entre los cinco primeros clasificados, por lo que todavía pueden suceder muchas cosas en este emocionante e intenso Gran Premio de Tailandia. 11 Pasito al frente, uno más, de Pecco Bagnaia. El vigente campeón ya es cuarto. De este modo, aunque Jorge Martín termine ganando la carrera, podrá mantener el liderato en la clasificación de pilotos en la máxima categoría. 10 TERCERO ALEX MÁRQUEZ !!! Acaba de superar a Luca Marini y el piloto de Cervera se encuentra con la opción de conseguir el que sería su segundo podio de la temporada, el primero desde que fuera tercero en el Gran Premio de Argentina, en el tramo inicial del año. 9 No puede de momento Jorge Martín deshacerse de la presión que está ejerciendo Brad Binder en la segunda posición. 8 CAÍDA DE MIGUEL OLIVEIRA !!! El portugués ha sido el priemr piloto que se ha visto obligado a abandonar en una carrera que estaba siendo bastante limpia hasta el momento. 7 Parece que Aleix Espargaró va perdiendo fuelle a medida que avanza la carrera y el piloto de Aprilia ha caído hasta la 7ª posición en estos momentos tras ser superado por Marc Márquez. 7 De momento solo Brad Binder parece ser capaz de aguantar el ritmo de Jorge Martín y lo cierto es que el sudafricano se encuentra a solo dos décimas del español. 6 Se consolida de momento Pecco Bagnaia en la sexta plaza y eso le está permitiendo mantener el liderato de MotoGP, aunque con solo tres puntos de ventaja en estos momentos con respecto a un Jorge Martín que sigue ocupando la primera posición. 5 Atención porque Brad Binder pasa a ocupar ahora la segunda posición y lo hace tras haber marcado la vuelta rápida en carrera. 4 Dura batalla en estos momentos entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia por la 6ª plaza. Se está enredando bastante en este inicio de carrera el vigente campeón de MotoGP y esto solo favorece a un Jorge Martín que tiene vía libre para marcar el ritmo en cabeza de carrera. 4 Buen inicio de carrera también para Fabio Quartararo. El piloto francés rueda de momento en la 8ª posición justo por detrás de Marc Márquez. 3 Pecco Bagnaia ha perdido un puesto tras ser superado por Alex Márquez y ojo porque el italiano puede estar en problemas porque le amenaza Marc Márquez. 2 Ojo a Aleix Espargaró que se encuentra amenazando en estos momentos la primera plaza de Jorge Martín, aunque no puede de momento el piloto de Aprilia. 2 Tira con fuerza Jorge Martín en cabeza de carrera y atención porque se está rompiedo ligeramente el grupo de cabeza de carrera. Bagnaia, por su parte, avanza por detrás y ya ocupa la 5ª posición. 1 Mala salida para un Marco Bezzecchi que ha caído hasta la 10ª posición !!! 1 Mantiene Jorge Martín la primera posición, mientras que Aleix Espargaró se hace con la segunda plaza, justo por delante de Luca Marini. Repasamos la posición de salida de los pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Alex Márquez arranca la prueba en la 7ª posición, Raúl Fernández en la 14ª, Pol Espargaró en la 17ª y Joan Mir en la 19ª. TAKAAKI NAKAGAMI SE PONE A 100. El piloto de Honda disputa hoy su carrera número 100 en MotoGP y se convierte en el cuarto piloto japonés en alcanzar 100 presencias en la máxima categoría tras Norick Abe (144), Shinya Nakano (134) y Nobuatsu Aoki (111). BRAD BINDER, PELEADO CON EL PODIO. El piloto sudafricano, que hoy arranca desde la quinta posición, acumula seis carreras consecutivas sin terminar en el podio, su peor racha en este sentido en MotoGP desde una de 14 Grandes Premios en 2022. MARCO BEZZECCHI APURA SUS OPCIONES DE SEGUIR PELEANDO POR EL TÍTULO. El piloto de Ducati ha conseguido puntos en sus siete últimas carreras, su mejor racha hasta el momento en MotoGP. Hoy arranca la carrera en la 4ª posición y se encuentra a 72 puntos de Pecco Bagnaia. …MIENTRAS QUE CHANG ES UN BUEN CIRCUITO PARA MAVERICK. Maverick Viñales ha conseguido dos podios en sus tres participaciones en el Gran Premio de Tailandia de MotoGP (3º en 2018 y 2019) y es, junto a Marc Márquez (también dos), el piloto que más veces ha terminado en el podio en el Circuito Internacional de Chang. ALEIX INTENTARÁ REVERTIR SUS MALOS RESULTADOS EN TAILANDIA... Aleix Espargaró no ha podido terminar entre los diez primeros clasificados en sus tres participaciones en el Gran Premio de Tailandia de MotoGP (13º en 2018, abandono en 2019 y 11º en 2022). Las Aprilia se erigen, por lo visto a lo largo de todo el fin de semana, en la gran alternativa al tradicional dominio de Ducati. Aleix Espargaró comienza la carrera en la 3ª y Maverick Viñales lo hace en la 9ª. MARC MÁRQUEZ, PILOTO MÁS LAUREADO EN TAILANDIA. El piloto de Cervera ha conseguido la victoria en dos de los tres Grandes Premios de MotoGP disputados hasta el momento en Tailandia (2018 y 2019). Hoy arranca en la octava posición de la parrilla de salida, aunque ayer fue 4º en el Sprint y se le vio un buen tono. …Y TAMBIÉN RÉCORD DE PODIOS PARA BAGNAIA. El piloto de Ducati, por su parte, ha terminado en el podio en nueve de sus diez últimas carreras y ya acumula 11 en la presente temporada, su mejor cifra en una misma campaña en la clase reina (11). Ningún piloto ha conseguido 11 o más podios en una misma temporada en MotoGP desde Marc Márquez en 2019 (18 podios en total). SIETE PODIOS PARA ‘MARTINETOR’ EN ESTE 2023... Como comentábamos, Jorge Martín no ha terminado en el podio en ninguna de las dos últimas carreras, esto tras haber logrado cuatro consecutivos. Aún así, ha conseguido siete podios esta temporada, su mejor cifra en una misma temporada en la máxima categoría y la más alta de un piloto español desde Joan Mir en 2020 (también siete). JORGE MARTÍN, A RITMO DE POLES. Hoy parte desde la pole el propio Jorge Martín. El piloto del equipo Prima Pramac Racing ha conseguido la pole position en cuatro de los siete últimos Grandes Premios de MotoGP, tantas como en los 30 Grandes Premios anteriores. De este modo, Martín vuelve a soñar con la opción de conseguir un doblete este fin de semana y de momento ya le ha conseguido recortar nueve puntos al transalpino. A falta de solo cuatro carreras para la conclusión de la temporada, Francesco Bagnaia parte como líder con 369 puntos, 18 más que Jorge el español. De este modo, Martín vuelve a soñar con la opción de conseguir un doblete este fin de semana y de momento ya le ha conseguido recortar nueve puntos al transalpino. A falta de solo cuatro carreras para la conclusión de la temporada, Francesco Bagnaia parte como líder con 369 puntos, 18 más que Jorge el español. ‘Pecco’ Bagnaia aprovechó sendos pinchazos del piloto español y, con una victoria y un segundo puesto en las dos últimas carreras, pudo volver a destacarse en la primera posición del ranking de pilotos en la máxima categoría. Y es que Jorge Martín venía de perder dos grandes oportunidades para consolidar su liderato en MotoGP, que a la postre duró apenas un día. Primero se fue al suelo en el Gran Premio de Indonesia cuando dominaba con autoridad la carrera y el sábado pasado, en Phillip Island, una mala elección con los neumáticos le volvió a privar de una victoria que se daba por descontada viendo la evolución de la carrera. JORGE MARTÍN VUELVE A PRENDER LA MECHA. El piloto madrileño volvió a ser el más fuerte ayer en el Sprint y se quitó una de las espinas clavadas en las dos últimas carreras tras imponerse en la carrera corta por séptima vez en la presente temporada, las cinco últimas de forma consecutiva. Después de las victorias de David Alonso en Moto3 y de Fermín Aldeguer en Moto2, diseccionamos todo lo que pueda acontecer dentro de unos minutos en la carrera de MotoGP. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Tailandia, la 15ª prueba de la temporada 2023. ¿Preparados? Comenzamos…