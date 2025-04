Volver al inicio 27 Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de esta sensacional jornada de motociclismo. Ha sido un placer. Hasta la próxima, reciban un cordial saludo. 27 La competición regresa dentro de dos semanas, cuando se dispute el Gran Premio de la India, una carrera que se estrena en el Campeonato de motociclismo. 27 Augusto Fernández, por su parte, ha clasificado en la 16ª posición y frena su racha de 12 carreras seguidas terminando en los puntos. De este modo, Franco Morbidelli ha sido el único piloto que ha conseguido puntuar en los 13 Grandes Premios disputados este año en las tres categorías. 27 Muy destacable también la actuación de un Raúl Fernández que, con la 8ª posición que ha conseguido hoy, consigue su mejor posición histórica en la máxima categoría. 27 Muy carrera también de Marc Márquez. El piloto de Cervera ha sido 7º, su mejor resultado de la temporada, y viendo el nivel de la Honda este año, esta posición se puede catalogar como un éxito. 27 Pero el gran protagonista dle día ha sido Dani Pedrosa. El piloto de Castellar del vallés, probador de KTM, actuaba en esta carrera como invitado y ha conseguido un 4º puesto de un mérito enorme, siendo además la mejor KTM en pista. 27 Pecco Bagnaia ha cruzado la meta en la tercera posición. Ya decíamos que era un milagro que el italiano pudiera competir en esta carrera después del grave accidente que sufrió el pasado domingo y ha conseguido salvar los muebles consiguiendo su 8º podio de la temporada. 27 Marco Bezzecchi ha conseguido su sexto podio de la temporada y el piloto del equipo Mooney VR46 Racing continúa también en la pelea por el título. 27 VICTORIA DE JORGE MARTÍN !!! Consigue su segunda victoria de la temporada, la tercera en su trayectoria en MotoGP. De este modo, tras lograr ayer imponerse también en el Sprint, consigue acercarse a 36 puntos de Pecco Bagnaia en la lucha por el título en la máxma categoría. 27 Pedrosa trata de hacer un último esfuerzo para acercarse a Bagnaia, pero el italiano sigue rodando a un ritmo constante y tiene esa tercera posición prácticamente asegurada. 27 ÚLTIMA VUELTA !!! Tiene más de un segundo y medio de ventaja con respecto a Marco Bezzecchi, por lo que tiene la victoria en el bolsillo. 26 Parece que Pecco Bagnaia está en disposición de poder asegurar la tercera plaza. No parece que pueda finalmente llegar Dani Pedrosa, pero se va a quedar muy cerca en cualquier caso. 25 Ahora el que aprieta a Marc Márquez es Raúl Fernández. El piloto de Aprilia está realizando una carrera sensacional y está muy cerca de firmar la que sería su mejor posición histórica en MotoGP. 25 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Jorge Martín está muy cerca de conseguir la que sería su tercera victoria en MotoGP. Logró la primera en el Gran Premio de Estiria de 2021 y la segunda esta temporada, en el Gran Premio de Alemania. 23 Atención porque Dani Pedrosa se vuelve a acercar a Pecco Bagnaia. Cinco décimas de momento entre ambos y el 'pequeño samurai' sigue teniendo opciones de terminar en un podio que sería histórico. 22 Bonito duelo ahora entre Miguel Oliveria y Marc Márquez por la 6ª posición. El portugués ha superado al español y habrá que ver si puede reaccionar el piloto del equipo Repsol Honda. 22 Jorge Martín lo tiene todo a favor para conseguir la que sería su segunda victoria de la temporada. Volvería a protagonizar un fin de semana perfecto tras imponerse ayer también en el Sprint y está en disposición de consolidar la segunda posición en la clasificación de MotoGP y acercarse de nuevo a Pecco Bagnaia. 21 Jorge Martín ya ha sido advertido por sobrepasar los límites de la pista y debe extremar las precauciones porque podría ser sancionado si lo vuelve a hacer. 20 Pecco Bagnaia está rodando ahora con algunas dificultades, más físicas que técnicas, y esto le podría abrir de nuevo las esperanzas de terminar en el podio a Dani Pedrosa. Veremos porque el margen es cada vez más escaso. 19 SEGUNDO BEZZECCHI !!! Ha superado a Bagnaia, el actual líder de MotoGP. Recordemos que es un milagro que Pecco esté disputando esta carrera tras el aparatoso accidente que sufrió el domingo pasado en Montmeló. 19 Parece que Pecco Bagnaia ya ha entregado la cuchara y ahora se debe concentrar en tratar de defender la segunda posición porque tiene a Marco Bezzecchi completamente pegado. 18 Brad Binder, que seguía en carrera después de sufrir la caída, escala ahora hasta la 15ª posición tras superar a Augusto Fernández. 18 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Jorge Martín está imponiendo poco a poco su consistencia en cabeza de carrera y ahora está consiguiendo ampliar la renta con respecto a un Pecco Bagnaia al que parece que se le está haciendo larga la carrera. 17 La caída de Pol Espargaró provoca que Augusto Fernández, su compañero en GasGas, pueda acceder de nuevo a la zona de puntos y podría conseguir puntuar de forma ininterrumpida en las 13 carreras disputadas hasta el momento, algo que solo Franco Morbidelli está en disposición de igualar. 16 CAÍDA DE POL ESPARGARÓ !!! Si antes lo decíamos... Una pena, el piloto de Granollers registra su segundo abandono consecutivo y ya son tres las carreras consecutivas en las que no logra puntuar. 15 ECUADOR DE LA CARRERA !!! Mantiene la primera posición Jorge Martín, rodando sin fallos y a un ritmo constante, aunque no está consiguiendo ampliar la diferencia con respecto a un Pecco Bagnaia que sigue a tres décimas. 14 No lo hemos comentado, pero Pol Espargaró está firmando una de las mejores remontadas de la carrera. El piloto de Granollers arrancaba en la última posición de la parrilla de salida y ya es 15º, en el límite precisamente de la zona de puntos. 13 Mejor vuelta personal ahora de Dani Pedrosa. Ha rodado con mejor tiempo ahora que los tres primeros, por lo que si sigue así podría aspirar incluso a un puesto en el podio. Sería histórico para un piloto que está demostrando estar en forma y poder manejar de forma habitual una de las dos KTM oficiales. 13 No hay cambio de posiciones en los primeros puestos... Las diferencias continúan siendo muy estables y los pilotos ruedan a ritmos constantes. 12 CAÍDA JOAN MIR !!! Una más. Abandona otra vez el piloto mallorquín y no ha puntuado en sus siete últimas carreras de forma consecutiva seis abandonos), su peor racha en sus ocho temporadas en todas las categorías. 11 Atención porque Marc Márquez ya es 6º tras superar a Miguel Oliveira. Sensacional el piloto de Cervera mejorando al límite las prestaciones de una Honda que no da para más. sería, de largo, su mejor resultado en la presente temporada. 10 SE HAN IDO AL SUELO JACK MILLER Y MICHELE PIRRO !!! Mal día para KTM en esta carrera y solo Dani Pedrosa está salvando la cara en la factoría austriaca. 10 Tras el abanbono de Brad Binder, Dani Pedrosa vuelve a ser la mejor KTM en pista y el piloto barcelonés, que actúa en esta carrera como invitado, está rodando en la 4ª posición, cuajando una sensacional actuación. 9 Brad Binder ha sufrido tres abandonos esta temporada en MotoGP, más que en las dos campañas anteriores (dos). Solo en 2020, en su primera temporada en la máxima categoría, registró más abandonos que en la actual (cuatro). 9 CAÍDA DE BRAD BINDER !!! Cuando marchaba en la cuarta posición y estaba muy cerca de enlazar con Marco Bezzecchi. 8 VUELTA RÁPIDA AHORA DE PECCO BAGNAIA !!! Pulveriza el récord del circuito en carrera el piloto de Torino y se prepara para tratar de asaltar el primer puesto en manos de Jorge Martín dezde el comienzo de la carrera. 7 Atención porque Brad Binder está consiguiendo enlazar con la cabeza de carrera y se podría echar encima de Marco Bezzecchi. 7 La pelea entre Francesco Bagnaia y Marco Bezzecchi por la segunda plaza podría beneficiar a un Jorge Martín que continúa liderando la carrera y ya cuenta con tres décimas de ventaja. 6 Marco Bezzecchi supera a Pecco Bagnaia !!! El piloto del equipo Mooney VR46 lanza este primer aviso, aunque no lo ha consolidado y el actual líder de MotoGP recupera la segunda posición. 6 Augusto Fernández ha caído hasta el último puesto y parece que el piloto del equipo GasGas lo va a tener hoy complicado para puntuar. Recordemos que es, junto a Franco Morbidelli, el único que había sumado puntos en las 112 carreras disputadas hasta el momento. 5 No marcha hoy demasiado bien Aleix Espargaró. El piloto de Aprilia, ganador el pasado domingo en el Gran Premio de Catalunya, ha ido perdiendo puestos desde que comenzara la prueba y ahora es 13º, justo por delante de Fabio Quartararo. 4 Marco Bezzecchi ha marcado la vuelta rápida y lo cierto es que el italiano no se ha desenganchado ni mucho menos de la lucha por la victoria en esta carrera. 4 Sigue muy pegado Francesco Bagnaia a Jorge Martín, aunque el italiano aún no ha intentado sobrepasar al piloto español. 3 Bien de momento Marc Márquez. El piloto de Cervera marcha en la 8ª posición y es, comoe s habitual, la mejor Honda en carrera y contrasta con la 23ª posición que ocupa ahora mismo Joan Mir, su compañero en el equipo Repsol Honda. 2 Dani Pedrosa ha cedido un puesto y cae a la 5ª posición tras ser superado por Brad Binder, su compañero en el equipo Red Bull KTM Factory Racing. 2 Las Aprilia no han comenzado demasiado bien. Maverick Viñales se conforma de momento con la 6ª posición, mientras que Aleix Espargaró ha caído hasta la 11º 1 JORGE MARTÍN MANTIENE LA PRIMERA POSICIÓN !!! Pecco Bagnaia se hace con la segunda posición y se lanza en persecución de Jorge Martín. Repasamos las posiciones de salida del resto de pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Alex Márquez arranca la carrera desde la 11ª posición, Raúl Fernández en la 12ª, Augusto Fernández en la 17ª, Joan Mir en la 22ª y Pol Espargaró en la 23ª. 150 GRANDES PREMIOS PARA FABIO QUARTARO. Fabio Quartararo disputará hoy su Gran Premio número 150 en todas las categorías. En las 149 ha conseguido 12 victorias, 33 podios y 19 pole positions. Hoy el Diablo comienza en la 13ª posición, continuando con el via crucis que está suponiendo esta temporada en la que la Yamaha está lejos de ser competitiva. MARC MÁRQUEZ, HABITUAL DEL PODIO EN MISANO. Hoy lo tendrá complicado saliendo desde la 9ª plaza, pero Marc Márquez ha terminado en el podio en cinco de sus ocho participaciones en el Gran Premio de San Marino de MotoGP, incluyendo tres victorias (2015, 2017 y 2019). MÁRQUEZ SUPERA A SETE GIBERNAU. Marc Márquez disputará hoy su Gran Premio número 161 en MotoGP y se convertiría en el 5º piloto español con más carreras en la máxima categoría tras superar a Sete Gibernau. Por delante solo tienen más Aleix Espargaró (228), Dani Pedrosa (220 con el de hoy), Jorge Lorenzo (203) y Carlos Checa (194). Y comentar que en este Gran Premio vuelve a participar Dani Pedrosa. Lo hace en su condición de piloto invitado de KTM y el ‘pequeño Samurai’ está consiguiendo cronos muy competitivos, como ya hiciera también este año en el Gran Premio de España y hoy, sin ir más lejos, arranca la carrera en la 5ª posición siendo la mejor KTM de toda la parrilla. Maverick Viñales ha conseguido dos podios en este 2023 y con uno más igualará los tres conseguidos el año pasado, en su primera temporada completa con Aprilia. VIÑALES, SIEMPRE ASPIRANTE AL PODIO EN SAN MARINO. El piloto de Aprilia ha terminado en el podio en tres de sus cinco últimas carreras disputadas en el circuito de Misano-Marco Simoncelli (Grandes Premios de San Marino y Emilia-Romagna), incluyendo la victoria conseguida en el Gran Premio de Emilia-Romagna en 2020. BEZZECCHI, A MEJORAR PRESTACIONES EN MISANO. Marco Bezzecchi, que hoy comienza en la segunda posición, solo pudo ser 17º en el Gran Premio de San Marino del año pasado. Excluyendo abandonos, se trata de su segundo peor resultado hasta ahora en MotoGP (tras el 20º puesto en el Gran Premio de Indonesia). Asimismo, el piloto italiano fue 12º en el pasado Gran Premio de Catalunya, su peor posición en la actual temporada. Ningún piloto ha conseguido dos victorias consecutivas en los últimos 17 Grandes Premios de MotoGP. El último fue ‘Pecco’ Bagnaia la temporada pasada (cuatro triunfos seguidos). ALEIX ESPARGARÓ COMIENZA A ACOSTUMBRARSE A GANAR. Aleix Espargaró viene de ganar el pasado domingo en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Hoy lo tendrá complicado, saliendo desde la 6ª posición, pero aun así el piloto de Aprilia ha logrado la victoria en dos de sus tres últimas carreras de MotoGP. Esto tras haber conseguido solo una en sus 225 primeros Grandes Premios en la máxima categoría. Después del espejismo que supuso ver a las motos de Aprilia como dominadoras absolutas en el pasado Gran Premio de Catalunya, parece que en Misano vuelve Ducati a manejar la situación y las máquinas de la fábrica italiana marcan otra vez la pauta, una constante en lo que llevamos de temporada. MISANO, PLAZA ITALIANA. Pilotos italianos (Andrea Dovizioso en 2018; Franco Morbidelli en 2020 y Francesco Bagnaia en 2021 y 2022) se han impuesto en cuatro de las cinco últimas ediciones del Gran Premio de San Marino, las mismas que en las 20 anteriores. Asimismo, Bagnaia podría ser solo el segundo piloto que consiga tres victorias consecutivas en el Gran Premio de San Marino tras Jorge Lorenzo (2011, 2012 y 2013). BAGNAIA, DOBLE GANADOR EN MISANO. Francesco Bagnaia ha ganado en las dos últimas ediciones del Gran Premio de San Marino y el circuito de Misano-Marco Simoncelli podría ser el primero en el que conquiste tres victorias consecutivas en MotoGP. De momento, hoy Bagnaia sale desde la tercera posición de la parrilla de salida y ayer fue también tercero en el Sprint. Así las cosas, ‘Pecco’ Bagnaia afronta esta carrera como líder de la clasificación de pilotos de MotoGP con 267 puntos, 45 más que Jorge Martín y 69 en relación a Marco Bezzecchi. Francesco Bagnaia vuelve a la competición este fin de semana después del escalofriante accidente que sufrió el pasado domingo en Montmeló cuando se fue al suelo, se quedó en medio de la pista y una moto pasó por encima de su pierna. Todo quedó afortunadamente en un susto y el piloto de Torino tratará hoy de defender su liderato en la clasificación de pilotos en la máxima categoría. JORGE MARTÍN, A POR EL RÉCORD DE PODIOS. El piloto de Ducati ha conseguido cuatro podios esta temporada en MotoGP. Si logra uno más será su mejor temporada hasta el momento en la máxima categoría (también cuatro en 2022). Jorge Martín parte como claro favorito para llevarse la victoria en este trazado de Misano-Marco Simoncelli. El piloto madrileño se llevó la victoria ayer en el Sprint y hoy sale desde la pole position. Se trata de la primera pole que consigue en la presente temporada y la primera desde el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de 2022. Tras las victorias de David Alonso en Moto3 y de Pedro Acosta en Moto2, ponemos el foco en todo lo que suceda dentro de unos instantes en la clase reina. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de San Marino de motociclismo, la 12ª carrera de la temporada 2023. ¿Preparados? Comenzamos…