Volver al inicio La competición regresa dentro de dos semanas cuando se dispute el Gran Premio de Indonesia. Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de una gran jornada de motociclismo en horas algo más intempestivas que en otras ocasiones. Ha sido un placer. Hasta la próxima, reciban un cordial saludo. Carrera muy accidentada esta debido a la lluvia. Al final solo se pudieron completar 12 de las 24 vueltas previstas, pero aún así, las condiciones cambiantes nos han deparado una prueba frenética. Con esta tercera posición, Marc Márquez consigue el mejor resultado del equipo Repsol Honda en la presente temporada y ha logrado al menos un podio en diez de sus 11 temporadas en la máxima categoría. TERCERO MARC MÁRQUEZ !!! El piloto de Cervera consigue su primer podio de la temporada, el primero desde que fuera segundo en el Gran Premio de Australia del año pasado. Francesco Bagnaia ha sido segundo !!! El italiano regresa al cajón tras abandonar el pasado domingo en el Gran Premio de la India. Este es el 9º podio de la temporada para el piloto de Torino. Jorge Martín logra su tercera victoria de la temporada y este es su cuarto podio consecutivo. El madrileño logra un nuevo doblete tras imponerse ayer en el Sprint y se sitúa a solo tres puntos de Pecco Bagnaia en la lucha por el título de MotoGP. FINALIZA LA CARRERA !!! VICTORIA DE JORGE MARTÍN !!! BANDERA ROJA OTRA VEZ !!! No salen 13 El pit line se abre de nuevo a las 8:50 horas (horario peninsular) y se aplicará el procedimiento rápido de salida, por lo que en unos diez minutos se podría reanudar la prueba. 13 Johann Zarco se fue al suelo justo antes de que se parara la carrera y no tomará la salida en caso de reanudación de la misma. 13 Sigue lloviendo copiosamente sobre el circuito de Motegi y, además de las precipitaciones, el problema puede ser la luz porque puede que no se pueda reanudar la carrera. Veremos... 13 BANDERA ROJA !!! Se para la carrera debido a la gran cantidad de agua que está cayendo en estos momentos... 13 ABANDONA MIGUEL OLIVEIRA !!! Parece que ha tenido alguna incidencia en la visera y se queja de que no ve absolutamente nada. 12 TERCERO MARC MÁRQUEZ !!! Destapa el tarro de las esencias el dorsal 93 y podría regresar al cajón casi un año después. La última vez fue en el Gran Premio de Australia de 2022. 12 Atención porque Marc Márquez está cada vez más cerca y podría amenazar el tercer puesto en manos de Marco Bezzecchi. 11 Raúl Fernández, que marcha en la 9ª posición, ha sido sancionado con una long lap probablemente por haber sobrepasado en varias ocasiones los límites de la pista. 11 Aleix Espargaró también da buena cuenta de Miguel Oliveira y el piloto de Granollers escala hasta la 5ª posición. 10 CUARTO MARC MÁRQUEZ !!! Acaba de superar a Miguel Oliveira y, de terminar así, sería el mejor resultado de una moto del equipo Repsol Honda en la presente temporada. 10 Por delante, Jorge Martín se mantiene con un segundo de ventaja sobre Francesco Bagnaia. Sigue tercero Marco Bezzecchi y Miguel Oliveira es cuarto, la primera moto no Ducati en esta carrera. 9 Se ha colado Jack Miller !!! El australiano vuelve a carrera, pero lo hace perdiendo algún puesto y el campeón de esta carrera el año pasado se tiene que conformar de momento con la 10ª posición. 9 Franco Morbidelli ha cambiado finalmente la moto. Era el único que permanecía con los neumáticos para seco y sale de nuevo en la 19ª posición. El italiano es el único que ha puntuado en todos los Grandes Premios disputados esta temporada, aunque hoy parece que lo puede tener complicado para continuar con la racha. 8 Por detrás, gran remontada de Joan Mir. El piloto balear está creciendo mucho en estas dos últimas carreras y ya es 7º tras comenzar la carrera en la 15ª posición. 7 Dura pugna entre Marco Bezzecchi y Aleix Espargaró. El italiano parece que se termina imponiendo y consolida en estos momentos la tercera posición. La Ducati es claramente superior a la Aprilia en este trazado. 7 Con Jorge Martín primero y Francesco Bagnaia segundo, el italiano mantendría el liderato en el ranking de MotoGP, aunque con un solo punto de ventaja. 6 PRIMERO JORGE MARTÍN !!! Dos adelantamientos prácticamente consecutivos del piloto madrileño. Primero sobre Pecco Bagnaia y segundo sobre Aleix Espargaró. 6 CAÍDA DE BRAD BINDER !!! A pesar de lo delicado de la pista, no estabamos viendo demasiados incidentes y el piloto sudafricano es el primero que se ve obligado a abandonar. 5 Aleix Espargaró mantiene cinco décimas de ventaja con respecto a Francesco Bagnaia, pero lo cierto es que da la sensación de que las Ducati van a más, aún en una pista cada vez más mojada. 5 Paso al frente de 'Pecco' Bagnaia !!! El italiano pasa a la segunda posición tras superar a Marc Márquez y esto provoca también la reacción de un Jorge Martín que también ha superado al piloto de Cervera. 4 Michele Pirro entra finalmente en el pit line para cambiar de moto y Aleix Espargaró pasa a liderar la carrera, justo por delante de Marc Márquez. 4 En cuanto a la lucha por el título, Francesco Bagnaia se encuentra en la 5ª posición, justo por delante de Jorge Martín. 4 Sigue liderando la carrera Michelle Pirro. Le siguen Aleix Espargaró y un Marc Márquez que puede encontrar petróleo en una carrera de condiciones muy cambiantes. 3 JORGE MARTÍN SE SALE DE PISTA !!!! Lo ten'ia todo a favor para tratar de asaltar el liderato, pero se le está complicando mucho este tramo inicial de la carrera. 2 Tremendo el terremoto en este inicio de carrera debido de a la lluvia. Si las precipitaciones van a más, Jack Miller puede erigirse en el gran favorito para adjudicarse la victoria en esta carrera. 2 Unos pocos pilotos han permanecido con los slicks y son lo que lideran la carrera. Son Michele Pirro, Fabio Quartararo, Stefan Bradl, Cal Crutchlow y Franco Morbidelli. 1 CASI TODOS LOS PILOTOS ENTRAN PARA CAMBIAR LA MOTO !!! Tremendo este inicio de carrera. 1 AL SUELO MAVERICK VIÑALES !!! Se ha caído el piloto de Roses a las primeras de cambio. 1 BANDERA BLANCA !!! Los pilotos pueden cambiar la moto en el momento que consideren oportuno para salir con neumáticos de lluvia. 1 COMIENZA LA CARRERA !!! Ha sido declarada en seco, pero sigue chispeando ligeramente y las condiciones pueden ser muy cambiantes. Repasamos la posición de salida del resto de pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Raúl Fernández comienza en la 11ª posición, Pol Espargaró en la 12ª, Augusto Fernández en la 13ª y Joan Mir en la 15ª. Takaaki Nakagami se ha quedado fuera de los puntos en dos de sus tres participaciones en el Gran Premio de Japón de MotoGP e incluso el año pasado terminó en su peor posición histórica allí (20º) y la segunda peor en su trayectoria en la máxima categoría, solo superado por la 22ª posición en el GP de Indonesia de 2018. NAKAGAMI, ÚNICO PILOTO JAPONÉS EN MOTOGP. Takaaki Nakagami es el único piloto japonés actualmente en MotoGP. Solo dos pilotos japoneses han conseguido la victoria en el Gran Premio de su país en 500cc/MotoGP (Norick Abe en 1996 y 2000 y Makoto Tamada en 2004). Tras puntuar en 19 de sus 20 primeras carreras de MotoGP en Asia, Maverick Viñales (Aprilia) se ha quedado fuera de los puntos en dos de las cinco últimas (16º en los Grandes Premios de Indonesia y Malasia de 2022). Aleix Espargaró no ha puntuado en dos de sus tres últimas participaciones en el Gran Premio de Japón y solo ha podido terminar entre los diez primeros en dos de sus 10 carreras allí en la máxima categoría (4º en 2016 y 7º en 2017). Con respecto a Aprilia, parten en principio con algo de desventaja con respecto a las KTM. Maverick Viñales comienza la prueba en la 8ª posición, mientras que Aleix Espargaró lo hace en la 9ª. BINDER, COMPETITIVO EN LA GIRA ASIÁTICA. El piloto sudafricano ha conseguido puntos en sus ocho participaciones en Grandes Premios de MotoGP en Asia, terminando en el podio en dos de las seis últimas (2º en el Gran Premio de Japón de 2022). Habrá que ver si hay alguna escudería que es capaz de hacer frente a las Ducati en esta carrera. Ya hemos comentado la opción de la KTM de Jack Miller y también hay que dirigir la mirada hacia un Brad Binder que comienza en la 5ª posición. Marco Bezzecchi (Ducati) viene de ganar en el pasado Gran Premio de la India y nunca ha logrado dos victorias consecutivas ni en MotoGP ni en el resto de categorías. BEZZECCHI, OBJETIVO NO QUEDARSE DESCOLGADO. El piloto de Rímini, que hoy arranca la carrera en la 4ª posición, ha conseguido siete podios este año en MotoGP, su mejor cifra en una misma temporada en la máxima categoría. La última vez que logró ocho o más podios en un mismo año en todas las categorías fue en 2018 en Moto3 (nueve). Marc Márquez, que hoy comienza la carrera desde la 7ª plaza, es el único piloto que ha ganado en el Gran Premio de Japón en las tres categorías (125cc en 2010, Moto2 en 2012 y MotoGP en 2016, 2018 y 2019). MÁRQUEZ, PILOTO EN ACTIVO MÁS LAUREADO EN JAPÓN. Ningún piloto de la actual parrilla de MotoGP ha conseguido más victorias que Marc Márquez en el Gran Premio de Japón (tres: 2016, 2018 y 2019). Podría igualar a Kevin Schwantz y Valentino Rossi (cuatro cada uno) como piloto con más triunfos en esta carrera en la clase reina a lo largo de la historia. Aunque todo hacía indicar que Marc Márquez podría confirmar su destino de cara a la próxima temporada, el piloto de Cervera ya anunció que de momento no hay ninguna decisión en firme, por lo que habrá que seguir esperando mientras todas las opciones se mantienen abiertas. Y esto con el ruido de fondo y rumores cada vez más insistentes de un posible traspaso de Marc Márquez a Ducati, pilotando concretamente una de las motos del equipo Gresini Racing, con lo que volvería a hacer pareja con su hermano Alex Márquez. Esta carrera, obviamente, será también muy importante para Honda. Después de que en la India se vieran algunos brotes verdes, los cuatro pilotos que corren con Honda intentarán cuajar una buena actuación en el país de origen de la marca del ala dorada. Acompañan a Jorge Martín en la primera línea de la parrilla de salida Francesco Bagnaia y un Jack Miller que logró la victoria el año pasado en este trazado de Motegi. JORGE MARTÍN, BUENOS RESULTADOS EN ASIA. Jorge Martín ha terminado en el podio en tres de sus siete últimas carreras de MotoGP en Asia, incluyendo la única que ha disputado hasta ahora en Japón (3º en 2022). MARTÍN, A POR EL CUARTO PODIO CONSECUTIVO. El piloto de Prima Pramac Racing ha terminado en el podio en sus tres últimas carreras y nunca lo ha conseguido en cuatro consecutivas en MotoGP. Hoy comienza desde la pole Jorge Martín. Se trata de la segunda de la temporada para el piloto de Prima Racing, aunque esas dos poles las ha conseguido en las tres últimas carreras. Así las cosas, ‘Pecco’ Bagnaia comienza esta carrera como líder con 299 puntos. Jorge Martín cuenta con 291, mientras que Marco Bezzecchi cuenta con 252 enteros antes de afrontar la carrera. Por lo visto a lo largo del fin de semana, Jorge Martín se encuentra en disposición de poder continuar acechando la privilegiada situación de Bagnaia y, tras su victoria de ayer en el Sprint, el madrileño se encuentra a solo ocho puntos de distancia del piloto transalpino. Y PELEADO CON LOS ABANDONOS EN ASIA… El piloto del equipo Ducati Lenovo Team ha sufrido abandonos en tres de sus seis últimos Grandes Premios de MotoGP disputados en Asia, incluyendo el último disputado en Japón en 2022. BAGNAIA, RESULTADOS DISCRETOS EN MOTEGI... Y no es el trazado japonés uno de los circuitos favoritos para Francesco Bagnaia hasta el momento puesto que ha podido terminar entre los diez primeros en sus dos participaciones en el Gran Premio de Japón de MotoGP (13º en 2019 y abandono en 2022). Así pues, Bagnaia necesita dar un golpe de autoridad para tratar de mantener al menos las rentas, aunque por lo visto en las sesiones oficiales de entrenamiento y el Sprint disputado ayer, especialmente Jorge Martín parece capaz de presentar su candidatura al liderarto en MotoGP. Francesco Bagnaia, vigente campeón y actual líder, lleva ya semanas sintiendo el aliento en el cogote de sus más inmediatos perseguidores. El piloto italiano se vio obligado a abandonar por caída el pasado domingo en el Gran Premio de la India y tanto Maco Bezzecchi, primero en esa carrera, como Jorge Martín, segundo, aprovecharon a la perfección la oportunidad para recortar un buen número de puntos. Japón, la casa de Honda y Yamaha, dos escuderías venidas a menos en MotoGP, acoge una carrera en la que Jorge Martín apunta más hacia arriba que nunca y podría intentar el asalto al liderato de la clasificación de pilotos por primera vez en su trayectoria. Después de los triunfos de Jaume Masia en Moto3 y de Somkiat Chantra en Moto2, nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la carrera de la clase reina, en el plato fuerte de esta emocionante jornada. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Japón de motociclismo, la 14ª carrera de la temporada 2023. ¿Preparados? Comenzamos…