Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de esta emocionante jornada de motociclismo en el Gran Premio de Catar. Ha sido un placer. Les esperamos la semana que viene. Nos nos fallen !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Recordemos que Jaume Masia ha dejado hoy matemáticamente sentenciado el título de Moto3 y el de MotoGP, como decimos, se resolverá el próxima fin de semana en Valencia, en el circuito Ricardo Tormo. Final Así las cosas, Pecco Bagnaia afrontará la última carrera de la temporada con 20 puntos de diferencia con respecto a Jorge Martín y aquí estaremos para contarles la resolución de este emocionante campeonato de MotoGP. Final El revés de la moneda ha sido para Jorge Martín. Acuciado por problemas de agarre o neumáticos, lo cierto es que el madrileño no ha tenido su día y da un paso atrás tremendo de cara a la lucha por el título. 22 Luca Marini ha concluido en la tercera posición y logra su segundo podio de la temporada, el segundo también en la máxima categoría después del segundo puesto que consiguió en el Gran Premio de Las Américas. 22 Francesco Bagnaia ha conseguido 34 podios hasta el momento en MotoGP y ha igualado a Maverick Viñales (34) como segundo piloto en activo con más presencias en el podio en la clase reina, solo superados por Marc Márquez (101). 22 Francesco Bagnaia (Ducati) ha terminado en el podio en 12 de sus 13 últimas carreras y ya acumula 14 en la presente temporada, su mejor cifra en una misma campaña en la clase reina. Ningún piloto ha conseguido 14 o más podios en una misma temporada en MotoGP desde Marc Márquez en 2019 (18 en total) y el último piloto italiano que alcanzó al menos esta cifra en un mismo año fue Valentino Rossi en 2015 (15). 22 Pecco Bagnaia ha sido segundo y logra aumentar de nuevo la diferencia con respecto a Jorge Martín. Llegará al Gran Premio de la Comunitat Valenciana el próximo fin de semana con 20 puntos de ventaja y lo tiene todo a favor para revalidar el título conseguido el año pasado. 22 Fabio di Gianantonio ha enlazado cinco carreras consecutivas entre los diez primeros clasificados por primera vez en MotoGP, incluyendo su único podio hasta ahora en la clase reina (3º en el Gran Premio de Australia). 22 VICTORIA DE FABIO DI GIANNANTONIO !!! Logra el primer triunfo de su trayectoria en MotoGP y el primero desde el Gran Premio de España de 2021. 22 ÚLTIMA VUELTA !!! Fabio Di Giannantonio está muy cerca de conseguir su primera victoria en MotoGP, el quinto triunfo para el equipo Gresini en la máxima categoría tras los cuatro triunfos conseguidos por Enea Bastinini en la pasada campaña. 21 DOS VUELTAS PARA EL FINAL !!! O mucho cambian las cosas o Pecco Bagnaia sumará de nuevo un podio y llegará a Valencia con 21 puntos de ventaja con respecto a Jorge Martín. 20 Por detrás, Maverick Viñales ha superado tanto a Brad Binder como a Alex Márquez y marcha en estos momentos en la cuarta posición. Lo tendrá complicado para dar caza a Luca Marini. 20 El error de Francesco Bagnaia provoca que Fabio Di Giannantonio tenga ya la victoria en el bolsillo, con casi tres segundos de ventaja. 20 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Se ha ido Francesco Bagnaia y ha estado muy cerca de irse al suelo, pero lo ha solucionado bien el italiano que mantiene la segunda posición. 19 PRIMERO FABIO DI GIANNANTONIO !!! Se decidió finalmente el piloto de Gresini y el italiano le echa un cable a Jorge Martín. 19 Fabio Di Giannantonio sigue estrechando el círculo, pero de momento no se decide a tratar de superar a Francesco Bagnaia. No sabemos si habrá órdenes en Ducati, pero en principio no debería haber impedimento en que el piloto de Gresini trate de superar al del Lenovo Ducati. 18 En estos momentos la ventaja de Pecco Bagnaia sobre Jorge Martín es de 26 puntos a falta de solo una carrera para la conclusión de la temporada. 18 BASTIANINI SUPERA A JORGE MARTÍN !!! El piloto madrileño cae hasta el 10º puesto y el palo está siendo tremendo en el seno del equipo Prima Pramac Racing. 17 Por detrás, Enea Bastianini ha superado a Johann Zarco y Jorge Martín pierde a su lugarteniente, por lo que el italiano tiene ahora vía libre para para tratar de rebasar al español. 17 Hay pelea por la tercera posición, aunque las dos primeras parecen totalmente decantadas salvo alguna incidencia. Francesco Bagnaia mantiene apenas una décima de ventaja con respecto a Fabio Di Giannantonio y los dos cuentan con más de cinco segundos sobre un Luca Marini que se sitúa ahora en el tercer puesto !!! 16 Maverick Viñales marcha como un avión en este tramo final de la carrera y se encuentra cada vez más cerca de Luca Marini, por lo que el piloto de Roses tiene aún margen de mejora. 15 Johann Zarco ha estado a punto de adelantar a Jorge Martín, su compañero en el Prima Pramac Racing, aunque le ha devuelto rápidamente la posición. Y es que el español sigue sin encontrar su sitio en esta complicada carrera. 15 El que ha ido de más a menos una carrera más ha sido Marc Márquez. Cae hasta la 12ª posición en una bonita pelea en estos momentos con Enea Bastianini, ganador el pasado domingo en el Gran Premio de Malasia. 14 Se vuelve a acercar Fabio Di Giannantonio a la posición de Pecco Bagnaia. Por detrás, Alex Márquez podría ser capaz de amenazar el tercer puesto propiedad de Brad Binder en estos instantes. 13 Mientras, Francesco Bagnaia defiende de momento la primera posición. Fabio Di Giannantonio no termina de sorpasarle y en estos momentos la distancia del vigente campeón de MotoGP con respecto a Jorge Martín es de 25 puntos, un buen botín de cara a la carrera final en Valencia. 13 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Vaya día para Jorge Martín. Tras protagonizar una sensacional temporada, se está encontrando con problemas constantes en esta carrera y ya cae hasta el 9º puesto, justo por delante de Johann Zarco, su compañero de equipo. 12 Espectacular la remontada de Fabio Quartararo !!! El piloto francés, que había salido en la 13ª posición ya es 7º tras superar también a Jorge Martín. 11 Márquez supera a Jorge Martín !!! Vaya calvario de carrera para el piloto madrileño que, recordemos, se está jugando el título. 11 SEXTO MAVERICK VIÑALES !!! Sigue con problemas Jorge Martín. Parece que tiene problemas de agarre y la carrera se le puede ir complicando por momentos porque Marc Márquez le podría superar en breves instantes. 10 Ojo porque Maverick Viñales ya ha superado a Marc Márquez y ahora podría comenzar a amenazar la 6ª posición de Jorge Martín. 10 La diferencia entre Luca Marini y Jorge Martín es de más de dos segundos, por lo que el piloto español lo va a tener francamente complicado para poder mejorar la sexta posición en la marcha actualmente. Cualquiera ayuda tendrá que llegar de la mano de Fabio Di Giannantonio y confiar en que Bagnaia no se lleve la victoria. 9 Fabio Di Giannantonio corre en el equipo Gresini Racing Team, un equipo que ha logrado cuatro victorias hasta el momento en MotoGP. La primera llegó el año pasado, de la mano de Enea Bastianini precisamente en este Gran Premio de Catar. 9 Atención porque Fabio Di Giannantonio está consiguiendo echarse encima de Francesco Bagnaia y podría tratar de superarle en breves momentos. 8 Sigue Jorge Martín clavado en la setxa posición, incapaz de momento de echarle el lazo a Luca Marini. No sabemos si marcha con algún problema el madrileño, pero no lleva ni mucho menos el ritmo que consiguió alcanzar ayer. 7 ABANDONA ALEIX ESPARGARÓ !!! Se ha probado, pero corría esta carrera muy mermado al sufrir una pequeña fisura en el peroné de su pierna izquierda. Registra su cuarto abandono, el segundo consecutivo tras hacerlo también el pasado domingo en Sepang, en el Gran Premio de Malasia. 7 Francesco Bagnaia está administrando la renta y el vigente líder de MotoGP mantiene unas cuatro décimas de ventaja de forma constante con respecto a Fabio Di Giannantonio. 6 Gran actuación de momento de Brad Binder. El sudafricano logra superar a Alex Márquez y se sitúa ya en la tercera posición buscando el que sería su 5º podio en la presente temporada. 6 Luca Marini está perdiendo fuelle. Es el único piloto de Ducati que marcha con neumático blando en la rueda delantera y puede que no haya sido una buena elección puesto que cae en estos momentos a la 5ª posición. 5 Tremendo el nivel que está ofreciendo Fabio Di Giannantonio en este tramo final de la temporada. Ha superado a Luca Marini. El italiano ha enlazado cinco carreras consecutivas entre los diez primeros clasificados por primera vez en MotoGP, incluyendo su único podio hasta ahora en la clase reina (3º en el Gran Premio de Australia). 4 JORGE MARTÍN 6º !!! Acaba de superar a Marc Márquez y pasa a ocupar la sexta plaza. 22 puntos en estos momentos entre Pecco Bagnaia y él. 4 A pesar de marcar la vuelta rápida, no termina Francesco Bagnaia de poder romper la carrera y Luca Marini continúa rodando relativamente cerca. 4 Maverick Viñales ha superado a Johann Zarco y se sitúa en la 8ª posición justo por detrás de un Jorge Martín que no termina de arrancar y continúa clavado en un 7º puesto que no le sirve de mucho de cara a la pelea por el título en la máxima categoría. 3 Iker Lecuona ha tenido que abandonar debido a problemas mecánicos y ni siquiera consiguió completar la primera vuelta de carrera. 3 Bagnaia está consiguiendo abrir hueco en cabeza de carrera y ya se encuentra con cuatro décimas de ventaja con respecto a Luca Marini, aunque no hay nada definitivo de momento. 2 En estos momentos, la ventaja de Bagnaia con respecto a Jorge Martín sería de 24 puntos, por lo que paso atrás de momento para el madrileño después de haberse impuesto ayer en el Sprint. 2 Luca Martini y Fabio Di Giannantonio persiguen a Bagnaia y, por detrás, buena salida de Marc Márquez que marchaba en la 5ª posición, aunque ahora ha sido superado por Brad Binder. 1 Bagnaia ya se encuentra con vía libre para poder marcar ritmo y habrá que ver hasta dón de llega la posible reacción de Jorge Martín. 1 GRAN SALIDA DE BAGNAIA !!! Se sitúa en la primera posición, todo lo contrario que un Jorge Martín que ha derrapado en la salida y ha perdido algunos puestos, cayendo hasta la 8ª posición. Repasamos la posición de salida del resto de pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Raúl Fernández inicia la carrera en la 9ª plaza, Augusto Fernández en la 11ª, Pol Espargaró en la 19ª, Joan Mir en la 20ª e Iker Lecuona en la 22º. LOSAIL, EL CIRCUITO DE MAVERICK VIÑALES. El piloto de Roses ha logrado dos de sus nueve victorias de MotoGP en el Gran Premio de Catar (2017 y 2021), siendo ese el único Gran Premio en el que ha conseguido dos triunfos y el último en el consiguió la victoria (en 2021). Hoy comienza en la 8ª posición, siendo la primera de las Aprilia en la parrilla de salida. MÁRQUEZ, CINCO PODIOS EN LOSAIL . El piloto del equipo Repsol Honda solo ha ganado en una de sus ocho participaciones en el Gran Premio de Catar de MotoGP (2014), aunque ha terminado en el podio en cinco ocasiones, incluyendo dos de las tres últimas (2º en 2018 y 2019). MARC MÁRQUEZ, ALTERNATIVA A DUCATI. Seis pilotos de Ducati ocupan las primeras seis posiciones de la parrilla de salida. Marc Márquez es el primero de los que no pertenecen a la fábrica italiana y arranca en la 7ª posición. Lo cierto es que la participación de Aleix Espargaró ha sido duda hasta última hora debido a una pequeña fisura en el peroné de su pierna izquierda. El que no podrá participar es Miguel Oliveira, que se une a la ya confirmada baja desde hace unos días de Alex Rins. MALA RACHA PARA ALEIX. Tras la sanción, Aleix Espargaró comienza la carrera en la 16ª posición. No ha podido terminar en el podio en sus siete últimas carreras tras conseguirlo en tres de las cuatro anteriores. De no alcanzar el podio en el próximo Gran Premio de Catar supondrá su peor racha de la temporada (ocho carreras seguidas). INCIDENTE ENTRE ALEIX ESPARGARÓ Y FRANCO MORBIDELLI. Pero la tensión se traslada también a otros escenarios diferentes a los de la lucha por el título y ayer hubo un incidente entre Aleix Espargaró y Franco Morbidelli que terminó con un golpe del español sobre el italiano ambos subidos en la moto. Dirección de Carrera sancionó al piloto de Aprilia con seis posiciones de sanción en la parrilla de salida de hoy además de una multa económica. ALEX MÁRQUEZ BUSCA SU SEGUNDO PODIO SEGUIDO. El piloto de Cervera ha logrado dos podios en 15 carreras disputadas esta temporada con Ducati, los mismos que en sus 52 Grandes Premios anteriores con Honda en MotoGP. Hoy persigue su segundo podio seguido tras terminar en la segunda plaza el pasado domingo en Sepang, en el Gran Premio de Malasia. Acompañan a Luca Marini en la primera línea Fabio di Giannantonio y Alex Márquez. Esta es la mejor posición de salida para el piloto italiano desde que lograra la pole position en el Gran Premio de Italia de 2022. Mientras que el español comienza desde la primera línea por tercera vez en la presente temporada. SEGUNDA POLE PARA LUCA MARINI. Hoy comienza desde la pole Luca Marini, la segunda que consigue en la presente campaña y la segunda también de su trayectoria en MotoGP tras la conseguido en el Gran Premio de Indonesia. En esa ocasión, el italiano terminó abandonando y habrá que ver si aspira hoy a conseguir su primera victoria en la clase reina. LA TEMPORADA DE LOS RÉCORDS PARA JORGE MARTÍN. Jorge Martín ha logrado cuatro victorias en este 2023. Además, ha terminado en el podio en ocho Grandes Premios esta temporada, tantos como en sus dos primeras campañas en MotoGP (cuatro en 2021 y cuatro en 2022). PECCO, A LA ESTELA DE ROSSI. Ningún piloto ha conseguido 12 o más podios en una misma temporada en MotoGP desde Marc Márquez en 2019 (18 en total) y el último piloto italiano que alcanzó al menos esta cifra en un mismo año fue Valentino Rossi en 2015 (15). Si Bagnaia consiguiera dos podios en las dos carreras que restan hasta el final de la temporada, lograría igualar esa cifra. BAGNAIA, SOLVENCIA PARA FRENAR A UN MARTÍN INSACIABLE. El piloto transalpino ha terminado en el podio en 11 de sus 12 últimas carreras y ya acumula 13 en la presente temporada, su mejor cifra en una misma campaña en la clase reina. Jorge Martín comienza la carrera en la 5ª posición, su peor posición de salida desde el pasado Gran Premio de Indonesia en una carrera en la que terminó abandonando. Aunque Pecco Bagnaia lo hace justo por delante, en la 4ª plaza. EL MUNDIAL DE MOTOGP YA ES SOLO COSA DE DOS… Francesco Bagnaia cuenta con 417 puntos, siete más que Jorge Martín y 94 con respecto a un Marco Bezzecchi que ya no tiene opciones de poder pelear por el título en la máxima categoría. Y otra clave es que ocurra hoy lo que ocurra, el Mundial de MotoGP se decidirá el próximo domingo en la última carrera, en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana. Por su parte, Pecco Bagnaia solo pudo ser 5º en la prueba corta y habrá que ver lo que sucede hoy en una carrera a 22 vueltas y en la que ya no hay margen alguno de error. OCHO VICTORIAS PARA JORGE MARTÍN EN EL SPRINT. Jorge Martín logró su octava victoria en el Sprint en la presente temporada, más que ningún otro piloto hasta el momento, seis de las siete últimas disputadas con la única excepción del celebrado en Malasia que se adjudicó Alex Márquez. El piloto español se impuso ayer en el Sprint y le volvió a recortar puntos al italiano, concretamente siete, tal y como ha venido sucediendo en muchas de las pruebas disputadas en este tramo final de la temporada. Y es que, con dos carreras para la conclusión de la temporada, la categoría de MotoGP está que arde con solo siete puntos de diferencia entre Francesco Bagnaia, el vigente campeón de la categoría, y Jorge Martín. Después de las victorias de Jaume Masia en Moto3 y de Fermín Aldeguer en Moto2, ponemos el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes con el tremendo duelo que mantienen Pecco Bagnaia y Jorge Martín por el título en la clase reina. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Catar de motociclismo, la 19ª carrera de la temporada 2023. ¿Preparados? Comenzamos…