Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de este emocionate Gran Premio de Tailandia. Ha sido un placer. Hasta la próxima, reciban un cordial saludo. Final Hoy la jornada ha estado marcada por la lluvia. Impidió que se desarrollará en su totalidad la de Moto2 y ha condicionado enormemente lo sucedido en MotoGP. Final Tras tres carreras consecutivas, el Mundial de motociclismo se toma un respiro y no regresará hasta dentro de dos semanas cuando se dispute el Gran Premio de Australia. Final La situación se ajusta mucho en MotoGP. A falta de solo tres carreras para el final de la temporada, Fabio Quartararo mantiene el liderato a pesar de no haber puntuado hoy, aunque con solo dos puntos de diferencia con respecto a Pecco Bagnaia. Aleix Espargaró es tercero, a 20 puntos, en un fin de semana bastante complicado también para él. 25 Francesco Bagnaia ha sido tercero y logra volver al podio tras el borrón que supuso su abandono en el pasado Gran Premio de Japón. El italiano ya ha terminado en el cajón en ocho ocasiones esta temporada y se sitúa a solo dos puntos de Fabio Quartararo en la clasificación de pilotos. 25 Jack Miller ha sido segundo y consigue su séptimo podio de la temporada, su mejor cifra en una misma temporada en la clase reina. 25 VICTORIA DE MIGUEL OLIVEIRA !!! Logra su segunda victoria de la temporada, las dos en mojado después de que se impusiera también en el Gran Premio de Indonesia. Esta es su quinta victoria en su trayectoria en MotoGP. 25 ÚLTIMA VUELTA !!! Miguel Oliveira se mantiene en primera posición y va a conseguir romper una racha de seis victorias seguidas de Ducati en la máxima categoría. 24 Si no comete errores, la victoria va a ser para Miguel Oliveira. El piloto portugués ha conseguido puntos en sus nueve últimas carreras, su mejor racha en sus cuatro temporadas en la máxima categoría. 24 Johann Zarco no termina de superar a Francesco Bagnaia. No sabemos si han sido órdenes de equipo, pero da la sensación de que el francés ha bajado el nivel porque llegaba a un ritmo muy superior. 23 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Fabio Quartararo ha ganado una plaza, pero sigue fuera de la zona de puntos, en la 17ª posición. Aleix Espargaró, por su parte, marcha en la 11ª plaza y ha mejorado sensiblemente en este tramo final de la carrera. 22 Por delante, Miguel Oliveira está consiguiendo abrir hueco y tiene ya ocho décimas de diferencia con respecto a Jack Miller. 21 ZARCO SUPERA A MÁRQUEZ !!! No ha podido el español sujetar al piloto francés de Ducati y su próxima víctima será Pecco Bagnaia. 20 Márquez intenta superar a Bagnaia. No ha podido. Y ahora ya le ataca Zarco. Batalla intensa por la tercera posición. 19 Sigue acercándose Johann Zarco a la cabeza de carrera. Le favorece claramente ahora el estado de la pista. Se ha abierto un carril prácticamente seco, aunque el resto de la pista permanece mojada. Condiciones muy cambiantes en todo momento y ojo porque el cielo amenaza lluvia otra vez. 18 Atención porque como siga a este ritmo, Johann Zarco podría terminar por alcanzar a Marc Márquez y aspirar a la cuarta posición e incluso al podio. Veremos... 17 Johann Zarco ha superado a Alex Márquez y está volando ahoroa sobre el Circuito Internacional de Chang. Acaba de marcar, de hecho, la vuelta rápida. 16 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Primero Miguel Oliveira !!! Ha sorprendido a Jack Miller cuando parecía que el australiano podría conseguir abrir hueco en cabeza de carrera. 15 Ahora parece que Marc Márquez está rodando con ritmos superiores a los de Pecco Bagnaia y podría terminar por darle caza. 14 El que parece que no puede es Miguel Oliveira. Estuvo a punto de superar a Jack Miller, pero el australiano se está defendiendo mejor ahora que la pista está menos mojada y cuenta con unas cinco décimas de ventaja con respecto al piloto luso. 13 El que no ofrece síntoma alguno de mejoría es un Fabio Quartararo. El piloto galo marcha en la 18ª posición y su liderato pende de un hilo. De hecho, si Bagnaia logra mejorar una sola posición, se lo arrebatará. 12 Parece que marcha con algún problema Aleix Espargaró !!! Cumplió la sanción, pero ahora ha sido superado por Raúl Fernández y Brad Binder, cayendo hasta la 14ª posición. 12 Alex Márquez ya es 5º y marcha ahora por detrás de Marc, su hermano. De terminar así, firmaría su mejor resultado de la temporada. 11 Miguel Oliveira está cada vez más cerca de Jack Miller, pero lo cierto es que la pista se está secando y las condiciones ahora mismo no son las mismas que al comienzo de la carrera. 10 Aún así, Fabio Quartararo no perdería de momento el liderato en la máxima categoría. Cuenta con dos puntos de ventaja sonre un Francesco Bagnaia que rueda en la tercera posición. 10 Por detrás, Fabio Quartararo sigue perdiendo terreno y marcha ahora mismo en la 19ª plaza, por lo que lo va a tener muy complicado para poder sumar algún punto en esta carrera. 9 Aleix Espargaró ha sido sancionado con un long lap penalty por conducción irresponsable en un toque tuvo con Brad Binder al comienzo de la carrera. El piloto de Aprilia marcha en la 10ª posición y aún perderá más terreno al cumplir esta sanción. 8 Enorme la progresión en carrera de Alex Márquez. El piloto de Honda ya es 7º y se las está viendo ahora con Johann Zarco. 7 CUARTO MARC MÁRQUEZ !!! Ha superado a Marco Bezzecchi y ojo porque el piloto del equipo Repsol Honda se podría subir al podio por primera vez este año. 6 Luca Marini se ha visto obligado a abandonar y esta es la primera vez en sus dos años en la máxima categoría que no consigue completar una carrera. 6 SEGUNDO MIGUEL OLIVEIRA !!! Se trata de otro de los pilotos que se crecen en agua. De hecho ganó en Indonesia este año en mojado y hoy puede volver a triunfar con estas condiciones. 5 Atención porque Miguel Oliveira da también buena cuenta de un Pecco Bagnaia que parece que se está desinflando a medida que avanza la carrera. 5 PRIMERA POSICIÓN PARA JACK MILLER !!! Le ha dejado pasar Marco Bezzecchi, pero es que el australiano va como un tiro y ahora ha conseguido, además, macar la vuelta rápida en carrera. 4 AL SUELO LUCA MARINI !!! 4 Marco Bezzecchi ha sido sancionado con perder una posición tras beneficiarse en la salida por acortar la trayectoria en una salida de pista. 3 Ojo ahora porque Jack Miller ha adelantado a Francesco Bagnaia, su compañero en el Ducati Lenovo Team y flaco favor le está haciendo el australiano, aunque desde Ducati ya se han encargado de decir que no hay órdenes de equipo. 2 Fabio Quartararo marcha en la 17ª plaza y acaba de ser superado por Alex Rins. Muchos problemas para el piloto francés. 1 Pecco Bagnaia es segundo en estos momentos y sería líder virtual en la clasificación de MotoGP. Aún queda mucho, pero la ganancia del italiano podría ser descomunal. 1 Marco Bezzecchi mantiene de momento la primera posición !!! Gran salida de Marc Márquez. Ya es 5º el piloto de Cervera, mientras que Quartararo ha perdido muchos puestos y se encuentra fuera de los puntos en estos momentos. AHORA SI !!! Con casi una hora de retraso respecto al horario previsto. Todo listo para que arranque la carrera de MotoGP. Se retrasa de nuevo la salida !!! No llueve, pero hay zonas del circuito que siguen prácticamente anegadas y tendrán que retirar el exceso de agua. Los pilotos están rodando ya sobre el asfalto del Circuito Internacional de Chang y es momento de tomar contacto con el estado de la pista. Se activa todo de nuevo y el pit line se abre a las 10:35 horas (horario peninsular). Los pilotos y mecánicos tendrán diez minutos para ponerlo todo a punto y, obviamente, la carrera será declarada en mojado y los protagonistas saldrán en principio con neumáticos de lluvia. Seguimos esperando !!! Parece que la lluvia ha remitido, pero hay zonas del circuito con mucha agura, impracticable para un pilotaje con las mínimas condiciones de seguridad. Esperemos que no se retrase mucho más el inicio de la carrera. Comentar que en esta carrera regresa al Mundial de MotoGP Danilo Petrucci, un histórico de la categoría, y lo hace para sustituir a Joan Mir a lomos de la Suzuki. El piloto italiano ha disputado 169 carreras hasta ahora en la clase reina, con dos victorias y 10 podios a lo largo de su trayectoria. Hoy comienza en la última posición. Repasamos la posición de salida del resto de pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Alex Rins comienza la carrera en la 10ª posición, Raúl Fernández en la 16ª, Pol Espargaró en la 19ª y Alex Márquez en la 20ª. MAVERICK VIÑALES, PLENO DE PODIOS EN TAILANDIA. El piloto de Roses terminó en el podio en sus dos participaciones en el Gran Premio de Tailandia en MotoGP (3º en 2018 y 2019, ambas con Yamaha). Aleix Espargaró (Aprilia) terminó fuera de los puntos en el pasado Gran Premio de Japón, poniendo fin a una racha de 16 carreras consecutivas sumando puntos, la mejor racha histórica con Aprilia y la segunda mejor en MotoGP después de una de 17 Grandes Premios seguidos entre 2015 y 2016. PROBLEMAS PARA APRILIA. Los que no están encontrando su mejor nivel en esta carrera son Aleix Espargaró y Maverick Viñales, los dos pilotos de Aprilia, con evidentes problemas de agarre a lo largo de todo el fin de semana. Aleix Espargaró comienza desde la 13ª posición, mientras que Maverick Viñales lo hace desde la 17ª. DUCATI SIGUE EN MODO GANADOR. Pilotos de Ducati (Francesco Bagnaia x4, Enea Bastiani y Jack Miller) han ganado las seis últimas carreras de forma consecutiva, igualando la racha de seis de Yamaha en 2015 con Valentino Rossi y Jorge Lorenzo. La última fábrica que consiguió más de seis triunfos seguidos en la máxima categoría fue Honda (12 en 2014 con Marc Márquez y Dani Pedrosa). Esta es la primera pole position para Marco Bezzecchi en MotoGP y la primera desde el Gran Premio de Gran Bretaña de 2021. El piloto de Rímini está siendo mejor rookie de la temporada en la clase reina y ya acumula 61 puntos, más que la suma de los otros cinco debutantes en la categoría. Hoy sale desde la pole Marco Bezzecchi, acompañado en la primera línea por Jorge Martín y Francesco Bagnaia. Fabio Quartararo arranca en la cuarta posición, mientras que Marc Márquez lo hace desde la octava. No obstante, Fabio Quartararo terminó en el podio en su única participación hasta el momento en el Gran Premio de Tailandia en MotoGP (2º en 2019). MALA RACHA PARA FABIO QUARTARARO. La falta de fiabilidad está siendo el talón de Aquiles de Francesco Bagnaia en la presente campaña, aunque lo cierto es que tampoco da la sensación de que Fabio Quartararo esté pasando por sus mejores momentos. El piloto galo no ha podido terminar en el podio en ninguna de sus tres últimas carreras, la peor racha esta temporada y la peor en MotoGP desde una de cuatro entre 2021 y 2022. ‘MANITA’ DE ABANDONOS PARA BAGNAIA. El piloto italiano de Ducati ha sufrido cinco abandonos esta temporada en MotoGP, su peor cifra desde 2020 (seis abandonos). BAGNAIA BAJA SU RENDIMIENTO EN ASIA. El piloto de Torino no ha conseguido terminar entre los diez primeros en seis de sus siete carreras de MotoGP disputadas en Asia, incluyendo los Grandes Premios de Catar, Tailandia, Japón, Malasia e Indonesia (la única excepción fue su tercer puesto en el GP de Catar en 2021). Recordemos que Marc Márquez se ha perdido prácticamente la mitad de la temporada después de que se tuviera que someter de nuevo a una operación en el brazo derecho, en una lesión que arrastra desde aquella fatídica caída en el Gran Premio de Andalucía de 2020. El piloto de Cervera viene de competir a un gran nivel el pasado domingo en el Gran Premio de Japón. Se alzó con la pole position, la primera que conseguía desde 2019, y terminó cuarto en la carrera. LA DE MÁRQUEZ, LA MEJOR HONDA DE LA PARRILLA. Marc Márquez ha conseguido 73 puntos en las ocho carreras que ha disputado este año en MotoGP, con un ratio de 9,1 puntos por carrera, más que ningún otro piloto de Honda esta temporada en la máxima categoría. MARC MÁRQUEZ, INVICTO EN TAILANDIA. El Circuito Internacional de Chang no conoce a un ganador diferente a Marc Márquez en la máxima categoría. No en vano, el piloto de Honda ha conseguido la victoria en los dos Grandes Premios de MotoGP disputados hasta el momento en Tailandia (2018 y 2019). A falta de solo cuatro carreras para el final de la temporada, todo está por decidir aún en la máxima categoría y los pilotos no tienen ya margen de error alguno. Fabio Quartararo afronta esta carrera como líder en la clase reina con 219 puntos, 18 de ventaja con respecto a Francesco Bagnaia y 25 sobre Aleix Espargaró. El piloto francés cogió una importante bocanada de aire tras el abandono de Bagnaia el pasado domingo después de que el italiano le hubiera recortado puntos en las cinco carreras anteriores. Estamos muy pendientes de la lluvia!!! Como sucede muchas veces en los países del Sudeste Asiático, las precipitaciones son torrenciales. Ha impedido que se dispute que se celebre la totalidad de la carrera de Moto2 y está por ver lo que pasará ahora con la de MotoGP porque hay zonas del circuito con gran cantidad de agua acumulada. Después de las victorias de Dennis Foggia en Moto3 y de Tony Arbolino en Moto2, ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la carrera de MotoGP. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Tailandia de motociclismo. ¿Preparados? Comenzamos…