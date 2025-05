Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de esta sensacional jornada de motociclismo. Ha sido un placer. Les esperamos en el próximo Gran Premio. Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final La competición vuelve dentro de dos semanas, cuando se dispute el Gran Premio de Aragón. Será el preludio de la gira por Asia-Pacífico, con carreras en Japón, Tailandia, Australia y Malasia. Final Y despedida de Andrea Dovizioso. Será sustituido a partir de la próxima carrera por Cal Cruthlow después de haber disputado 248 carreras en la máxima categoría, solo superado por Valentino Rossi (372). El italiano ha sido 12º y este ha sido su segundo mejor resultado de toda la temporada por detrás del 11º puesto conseguido en el pasado Gran Premio de Portugal. Final Fabio Quartararo ha hecho todo lo posible, pero a medida que avanza la temporada se evidencia que la Yamaha se ha quedado estancada y las prestaciones de la máquina japonesa puede que no sean suficientes como para aspirar a revalidar el título ante el potencial de Ducati. Final Maverick Viñales ha sido tercero. Logra su tercer podio de la temporada y ha finalizado en el cajón en tres de las cuatro últimas carreras, mejorando semana a semana sus prestaciones con Aprilia. Final Enea Bastianini ha conseguido su cuarto podio de la temporada y continúa con su impresionante racha de resultados en el circuito de Misano - Marco Simoncelli, en un trazado en el que acumula cinco podios seguidos en toda las categorías, incluyendo tres en MotoGP. 27 Francesco Bagnaia supera a Aleix Espargaró en la clasificación de pilotos y ya se encuentra a solo 30 puntos de diferencia con respecto a un Fabio Quartararo que no ha podido pasar de la tercera posición. Aleix se encuentra a 33 puntos del francés después de esta carrera. 27 VITORIA DE PECCO BAGNAIA !!! Logra su sexta victoria de la temporada, la cuarta consecutiva y se convierte en el primer piloto de Ducati que logra cuatro triunfos consecutivos en la máxima categoría. Hasta ahora, solo Casey Stoner había enlazado tres victorias consecutivas con el equipo italiano (dos veces, en 2007 y 2008). 27 Lo intenta Bastianini en la recta final y a punto de superarle, pero no, victoria de Bagnaia!! 27 Lo intenta Bastianini, pero no termina de cogerle el rebufo. Veremos... 27 ÚLTIMA VUELTA !!! Bagnaia se consolida en el primer puesto y cuenta ahora con dos, tres décimas, que pueden ser suficientes para asegurarse una nueva victoria. 26 Habrá que ver, sin embargo, si Bastianini se atreve a intentar adelantar a un Francesco Bagnaia que está compitiendo por el título y que forma parte también de la estructura de Ducati, además de confirmar que será el propio compañero de Pecco la próxima campaña en el Ducati Lenovo Team. 25 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Bastianini sigue pisándole los talones a Bagnaia y continúa el idilio del piloto de Rímini con este trazado. Y es que ha conseguido un podio en seis de sus nueve últimas carreras en el circuito de Misano – Marco Simoncelli en todas las categorías, los cuatro últimos de forma consecutiva, incluyendo dos victorias (GP de San Marino de 2015 en Moto3 y GP de Emilia Romagna en 2020 en Moto2). 24 Ha perdido algo de ritmo Maverick Viñales. A más de un segundo ya de Bastianini, el piloto español se debe concentrar en defender ya la tercera posición y sumar su tercer podio con Aprilia. 22 El que ha perdido algo de consistencia en las últimas vueltas ha sido un Alex Márquez que estaba protagonizando la remontada del día. Ahora marcha en la 11ª posición después de que le hayan superado Brad Binder, Jorge Martín y Miguel Oliveira. 21 Los que no podrán aspirar al podio son Fabio Quartararo y Aleix Espargaró. Siguen de momento en la 5ª y 6ª posición, por lo que seguirán perdiendo terreno una carrera más con respecto a un Pecco Bagnaia que continúa en el momento más dulce de su trayectoria. 20 De momento, Pecco Bagnaia se ha beneficiado de la pelea que hay por detrás y amplía su ventaja en cabeza de carrera, con cinco décimas de diferencia con respecto a Bastianini. 20 Atención porque Enea Bastianini acaba de superar a Maverick Viñales y ahora el piloto italiano de Ducati podría servir de parapeto, asegurando una nueva victoria de Bagnaia, otro piloto de Ducati. Veremos... 19 Buena posición de Andrea Dovizioso en su última carrera en MotoGP !!! El italiano es 12º en estos momentos, siendo este su segunda mejor posición de toda la temporada. 18 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! La carrera está estabilizada, pero lo cierto es que todo podría cambiar en instantes porque los puestos son muy ajustados. 17 Además del lógico incentivo de ganar, Maverick Viñales también le podría hacer un gran favor a Aleix Espargaró pensando en el título si es que consiguiera superar a 'Pecco' Bagnaia. 16 Luca Marini intenta superar a Enea Bastianini. Llegó a ponerse en paralelo, pero la 'Bestia' terminó por ganarle el interior a su compatriota y prosigue en la tercera posición. 16 Pero Maverick Viñales quiere conseguir a toda costa su primera victoria con Aprilia y el piloto de Roses acaba de marcar la vuelta rápida metiéndole más presión si cabe a Bagnaia. 15 Francesco Bagnaia sigue sin cometer errores. Solo Maverick Viñales parece tener el ritmo suficiente como para poder disputarle la victoria, pero no va a ser sencillo. El italiano podría convertirse en el primer piloto de Ducati en conseguir cuatro triunfos consecutivos en la máxima categoría. 14 Ahora más lejos Quartararo !!! Prácticamente a un segundo de Luca Marini y parece que al piloto de la firma de los tres diapasones se le puede estar escapando la opción de poder luchar por el podio. 12 Fabio Quartararo sigue persiguiendo a Luca Marini. Se encuentra a solo seis décimas el francés, pero no consigue enlazar de forma definitiva con la cabeza de carrera. Lo bueno para el francés es que Aleix Espargaró tampoco consigue echar el lazo al piloto francés. 11 Avisan a Maverick Viñales por exceder los límites de la pista. Debe tener cuidado el piloto de Aprilia si no quiere ser sancionado con un long lap penalty. 11 Sigue progresando Alex Rins. El piloto de Suzuki acaba de superar a Jorge Martín y escala hasta la 7ª posición. Recordemos que no ha podido subir al podio en ninguna de sus siete carreras de MotoGP en el circuito de Misano – Marco Simoncelli (Grandes Premios de San Marino y Emilia Romagna). Se trata del trazado en el que más veces ha competido en la máxima categoría sin poder terminar nunca en el podio. 10 Las dos motos con más ritmo de la carrera son las Aprilia y habrá que ver si pueden romper la hegemonia que ha demostrado Ducati en las últimas carreras. 9 No puede Pecco Bagnaia marcharse en solitario. Lidera la carrera con solvencia, pero tiene prácticamente pegado a Maverick Viñales, a apenas dos décimas. 8 La carrera se ha roto momentáneamente. Los cuatro primeros clasificados han conseguido abrir hueco, pero poco a poco Fabio Quartararo está consiguiendo reducir ese gap y habrá que ver si consigue enlazar con la cabeza de carrera porque, de conseguirlo, el escenario podría cambiar sustancialmente. 6 Mejora poco a poco Fabio Quartararo. El piloto de Yamaha saca el máximo rendimiento posible a su máquina y acaba de superar a Aleix Espargaró para instalarse momentáneamente en la 5ª posición. 6 Por detrás, buen inicio de carrera tanto de Alex Rins, que marcha en la 8ª plaza, como especialmente de un Alex Márquez que milita en la 9ª posición protagonizando una remontada enorme teniendo en cuenta que salía en la 16ª. 5 Vuelta rápida ahora de Maverick Viñales. El piloto de Roses no se da por vencido y de momento es capaz de poder seguir la estela de Pecco Bagnaia. 4 Po detrás, Fabio Quartararo trata de reaccionar, pero la Yamaha se muestra inoperante y el francés no pasa de momento de la 6ª posición. En etos momentos, mantendría una ventaja de 29 puntos con respecto a un Pecco Bagnaia que se erige como claro favorito para poder conseguir su cuarta victoria consecutiva. 3 Bagnaia supera a Enea Bastianini y ahora Maverick Viñales supera también al italiano. La 'Bestia' cae a la tercera posición. 3 También se acerca a la cabeza de carrera Aleix Espargaró. 5º ya el de Granollers en un buen día de nuevo para Aprilia con Maverick Viñales rodando en la tercera posición. 2 Enea Bastianini lidera ahora la carrera y le persigue ya un Pecco Bagnaia que salía en la 5ª plaza y ya acaricia el liderato de la carrera. 1 AL SUELO JACK MILLER !!! El piloto de la pole estaba tratando de abrir hueco y se ha ido al suelo, perdiendo ya cualquier opción de poder pelear por los puestos de podio. 1 Mantiene la primera posición Jack Miller !!! Y Bagnaia ha mejorado dos puestos y ya es tercero. 1 Tres pilotos al suelo, entre ellos Johann Zarco, Pol Espargaró y Michelle Pirro. Los tres parece que se ven obligados a abandonar. 1 COMIENZA LA CARRERA !!! Repasamos el resto de las posiciones de salida que no hemos comentado hasta el momento. Jorge Martín comienza en la 13ª posición, Alex Márquez en la 16ª, Pol Espargaró en la 19ª y Raúl Fernández en la 25ª. Y hoy es la última carrera de Andrea Dovizioso, puesto que Cal Cruthlow le sustituirá a partir del próximo Gran Premio de Aragón. Se trata del segundo piloto con más carreras de la historia en 500cc/MotoGP (247), solo suprado por Valentino Rossi (372). ALEX RINS, POCOS PREMIOS EN MISANO. El piloto barcelonés de Suzuki, que hoy arranca en la 12ª posición, no ha subido al podio en ninguna de sus siete carreras de MotoGP en el circuito de Misano – Marco Simoncelli (Grandes Premios de San Marino y Emilia Romagna). Se trata del trazado en el que más veces ha competido en la máxima categoría sin poder terminar nunca en el podio. Recordemos que Joan Mir no participa por lesión en esta carrera justo en la semana en la que se ha confirmado su fichaje por Honda para convertirse en el nuevo compañero de Marc Márquez a partir de la próxima temporada. Maverick Viñales, el otro piloto de Aprilia, comienza en la 4ª plaza y aspira a conseguir su tercer podio con la marca italiana después de conseguirlo ya en los pasados Grandes Premios de los Países Bajos y Gran Bretaña. ALEIX ESPARGARÓ, INFALIBLE EN LOS PUNTOS. El piloto de Aprilia, que hoy comienza en el 9º puesto, ha puntuado en sus 14 últimas carreras, su mejor racha histórica con Aprilia y la mejor desde una racha de 17 Grandes Premios seguidos entre 2015 y 2016. Es, junto a Marc Márquez, el único piloto de la actual parrilla de MotoGP que ha conseguido puntos en todas las carreras que ha disputado esta temporada (Aleix ha disputado los 13 Grandes Premios esta temporada y Márquez, seis). Pilotos italianos (Franco Morbidelli en 2020 y Francesco Bagnaia en 2021) se han impuesto en las dos últimas ediciones del Gran Premio de San Marino y nunca han enlazado tres victorias seguidas en esta carrera en la máxima categoría. Marco Bezzecchi completa la primera línea al comenzar la carrera en la tercera posición. Esta es la segunda ocasión en la que el piloto de Rimini arranca desde la primera línea en una carrera en la máxima categoría. ENEA BASTIANINI, COLECCIONISTA DE PODIOS EN MISANO. El piloto transalpino, que hoy comienza en la segunda posición, ha conseguido un podio en seis de sus nueve últimas carreras en el circuito de Misano – Marco Simoncelli en todas las categorías, los cuatro últimos de forma consecutiva, incluyendo dos victorias (GP de San Marino de 2015 en Moto3 y GP de Emilia Romagna en 2020 en Moto2). MILLER PODRÍA SUPERAR SU RÉCORD DE PODIOS. El piloto australiano ha terminado en el podio en tres de sus cuatro últimas carreras, los dos últimos de forma consecutiva y nunca ha conseguido tres seguidos en sus ocho campañas en MotoGP. El piloto australiano ha conseguido cinco podios en este 2022, su mejor cifra hasta ahora en la clase reina (también cinco en 2019 y 2021). QUARTARARO, COMPLICADO PARA REPETIR PODIO EN MISANO. Fabio Quartararo (Yamaha) ha terminado en el podio en dos de sus tres participaciones anteriores en el Gran Premio de San Marino en MotoGP (2º en 2019 y 2021). Hoy Bagnaia arranca la carrera desde la quinta posición de la parrilla de salida debido a una sanción, mientras que la pole fue para Jack Miller, su compañero en el equipo Ducati Lenovo Team, que obtiene la primera de la temporada y la primera que logra desde el Gran Premio de Argentina de 2018. Fabio Quartararo, por su parte, comenzará la prueba desde la 8ª posición. PECCO, A POR LA DECENA DE VICTORIAS. Francesco Bagnaia acumula nueve victorias hasta el momento en MotoGP y ser el cuarto piloto italiano capaz de alcanzar diez victorias en la máxima categorías tras Valentino Rossi (89), Giacomo Agostini (68), Andrea Dovizioso (15) y Max Biaggi (13). BAGNAIA PUEDE HACER HISTORIA CON DUCATI. Francesco Bagnaia podría ser el primer piloto del equipo Ducati Lenovo Team que consigue cuatro victorias consecutivas en 500cc/MotoGP. Hasta ahora, solo Casey Stoner había enlazado tres victorias consecutivas con el equipo italiano (dos veces, en 2007 y 2008). MISANO, ESCENARIO PROPICIO PARA PECCO BAGNAIA. El piloto italiano de Ducati ya consiguió la victoria en el Gran Premio de San Marino de 2021 y el circuito de Misano – Marco Simoncelli podría ser el primero en el que consiga dos victorias en MotoGP. De momento, Fabio Quartararo resiste al frente del ranking de pilotos con 200 puntos, 32 más que Aleix Espargaró y 44 más que ‘Pecco’ Bagnaia. De este modo, ocurra lo que ocurra hoy en Misano, el francés tiene asegurado continuar como líder de la categoría. Tras un inicio de temporada marcado por la irregularidad, con una sola victoria en las siete primeras carreras, Bagnaia ha ganado en cuatro de las seis últimas, convirtiéndose en la gran alternativa a Fabio Quartararo para llevarse el título de la máxima categoría en la presente temporada. OFENSIVA DE DUCATI. Vivimos la plena ofensiva de Ducati en esta segunda mitad del Campeonato de MotoGP, especialmente de la mano de un Francesco Bagnaia que viene de conseguir tres victorias seguidas por primera vez en su trayectoria en la máxima categoría MotoGP y hoy aspira a lograr la cuarta. El último piloto que consiguió cuatro victorias consecutivas en MotoGP fue Marc Márquez en 2019 (cinco). Después de los triunfos de Dennis Foggia en Moto3 y de Alonso López en Moto2, ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la prueba de MotoGP, el plato fuerte de la jornada. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de San Marino. ¿preparados? Comenzamos...