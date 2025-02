En Directo Gran premio de Qatar de Moto GP 2022 | Motor en Hoy

Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en esta primera carrera de la temporada. La competición regresa el próximo 20 de marzo con la disputa del Gran Premio de Indonesia. Les esperamos !!! Hasta entones, reciban un cordial saludo. Final Festival italiano en esta primera jornada del Campeonato de motociclismo 2022, con victorias transalpinas en las tres categorías. Andrea Migno se impuso en Moto3, Celestino Vietti lo hizo en Moto2, mientras que Enea Bastianini ha logrado hace unos instantes la primera victoria de su trayectoria en MotoGP. Final Tampoco ha sido un gran día en Yamaha. En un circuito en el que tradicionalmente han conseguido buenos resultados, Fabio Quartararo no ha podido pasar de la 9ª posición, mientras que Franco Morbidelli ha sido 11º. Final La primera carrera de la temporada ha resultado realmente desastrosa para el equipo oficial de Ducati, con Jack Miller y Francesco Bagnaia fuera de carrera. Pecco, además, en su caída derribó a Jorge Martín, otro piloto de Ducati y que militaba en los primeros puestos después de conseguir ayer la pole. Final Sensacional carrera de Aleix Espargaró, haciendo cada vez más competitiva la Aprilia, mientras que Marc Márquez se tiene que conformar con la 5ª plaza. No se ha mostrado especialmente cómodo el piloto de Cervera en esta primera carrera del año, pero hay que recordar que sigue en periodo de recuperación y de adaptación a la nueva Honda. Final Pol Espargaró ha sido tercero. Ha comandado la carrera desde la primera vuelta hasta el tramo final, en la que claramente ha tenido problemas de neumáticos. Aún así, ha batallado hasta el final, manteniendo una tercera posición muy esperanzadora de cara al resto de la temporada. Se trata de su 8º podio en la clase reina y el segundo que conquista con Honda después de ser segundo el año pasado en el Gran Permio de la Emilia Romaña. Final Brad Binder ha sido segundo y consigue su tercer podio en MotoGP después de imponerse en el Gran Premio de la República Checa en 2020 y de Austria en 2021. El piloto de KTM ha terminado en los puntos en sus 15 últimas carreras de MotoGP y no solo es su mejor racha personal en la máxima categoría, es la mejor racha de cualquiera de los actuales pilotos de la competición. 22 VICTORIA DE ENEA BASTIANINI !!! Ha conquistado su primer triunfo en MotoGP en la que es su segunda temporada en la máxima categoría. El piloto de Rimini no ganaba una carrera desde el Gran Premio de la Emilia Romaña en 2020- 22 Brad Binder tiene la segunda posición muy consolidada, mientras que Pol Espargaró parece que aguanta el envite y tiene la opción de conseguir su segundo podio desde que firmara con Honda. 22 ÚLTIMA VUELTA !!! Enea Bastianini completa los últimos kilómetros de carrera. Mucha emoción en el box de su equipo porque están muy cerca de conseguir su primer triunfo en MotoGP y de paso salvar el día en Ducati en una jornada nefasta con sus dos motos oficiales fuera de carrera. 21 DOS VUELTAS PARA EL FINAL !!! Enea Bastianini ya tiene a más de un segundo a Brad Binder, por lo que tiene la victoria en el bolsillo. Por detrás, Aleix Espargaró se encuentra muy cerca de poder dar caza a su hermano, un Pol espargaró que lo sigue pasando mal una vez que se han venido abajo sus neumáticos. 20 Pol Espargaró tiene muchos problemas de neumáticos y lo va a pasar mal incluso para poder mantener la tercera posición que actualmente ostenta. 20 Enea Bastianini intentará ahora conseguir su primera victoria en MotoGP. El italianoi ha puntuado en sus siete últimas carreras, su mejor racha hasta el momento en la máxima categoría, incluyendo dos podios en las cinco últimas. 20 Después de irse largo, Pol Espargaró ha caído hasta la tercera plaza tras ser rebasado por Brad Binder. Ahora se tiene que concentrar en defender esa tercera plaza y conseguir el que sería su segundo podio con Honda. 19 PRIMERO ENEA BASTIANINI !!! Ha superado a Pol Espargaró y el piloto de Honda incluso se ha ido largo, por lo que pierde ya cualquier opción de poder luchar por la victoria. 19 Enea Bastianini ya está muy cerca de Pol espargaró y puede tratar de superarle en breves instantes. 18 Parece que los neumáticos de la moto de Pol Espargaró se están viniendo abajo, justo en el tramo final de la carrera y después de haber dominado de principio hasta ahora. 17 ALEIX ESPARGARÓ CUARTO !!! Acaba de superar a Marc Márquez y se hace con la cuarta posición a falta de solo cinco vueltas para el final de la prueba. 17 Se ha colado ligeramente Marc Márquez y a Aleix Espargaró ha estado muy cerca de aprovechar este error para pasar a la cuarta plaza. 16 Tira con todo Enea Bastianini por detrás y ahora parece que ha cnseguido recortar sensiblemente la diferencia. De hecho, el piloto italiano se encuentra a menos de un segundo de Pol Espargaró. 15 Se está encontrando ante su gran oportunidad Pol Espargaró. Ya dijo que este podría ser su año después de recalar en la pasada campaña en Honda. 14 Pol Espargaró tiene ya algo más de un segundo de ventaja con respecto a un Enea Bastianini que ha superado hace unos instantes a Brad Binder. Marc Márquez continúa en la cuarta plaza y en principio lo tiene complicado para poder alcanzar su podio número 200 en la clase reina. 14 Comentar que Remy Gardner ha entrado en la zona de puntos y en estos momentos es el mejor de los rookies en carrera. 13 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Y también muy complicado el día para Yamaha. Fabio Quartararo apenas puede pasar de la 8ª plaza en un circuito en el que la firma de los tres diapasones se ha mostrado dominadora en los últimos años. 12 Muchos abandonos y esto se está convirtiendo en una carrera de eliminación. De hecho, Maverick Viñales se ha ido beneficiando de todas estas caídas y ya es 12º cuando hace unos minutos estaba fuera de la zona de puntos. 12 CAÍDA DE PECCO BAGNAIA !!! Y en su caía se ha llevado al suelo también a Jorge Martín. Que mal día para Ducati. Recordemos que anteriormente había abandonado también Jack Miller, por lo que el inicio de temporada no ha podido ser peor para la factoria italiana. 11 Por detrás, Alex Rins ya se encuentra a la estela de Joan Mir. Son 6º y 7º respecticamente. 11 AL SUELO MIGUEL OLIVEIRA !!! También registró una caída anteriormente Alex Márquez. Los dos no podrán puntuar en esta primera cita de la temporada. 11 Continúa marcando la pauta Pol Espargaró. De momento aguanta el empuje de Brad Binder. 10 Tiempazo el que acaba de marcar Aleix Espargaró !!! Acaba de superar el récord del circuito y el piloto de Aprilia se encuentra en plena persecución de Marc Márquez. 8 DATO. Pol Espargaró está buscando su primera victoria en MotoGP. Esta es su 9º temporada en la máxima categoría y no gana desde el Gran Premio de Japón en 2013, en su penúltima carrera en Moto2 antes de dar el salto a MotoGP. 8 Aleix Espargaró ha superado a Joan Mir hace unos instantes y el piloto de Aprilia se sitúa ahora mismo en la 5ª posición. 8 ABANDONA JACK MILLER !!! Y ahora se ha ido al suelo Marco Bezzecchi... 7 También supera Enea Bastianini a Marc Márquez !!! El '93' del equipo Honda Repsol cae momentáneamente a la cuarta posición y da la sensación de que el piloto de Cervera no se encuentra de momento demasiado cómodo. 6 Definitivamente Pol Espargaró está consiguiendo abrir hueco en la cabeza de carrera y cuenta con cinco décimas de ventaja en estos instantes con respecto a Brad Binder. 6 BRAD BINDER HA SUPERADO A MARC MÁRQUEZ !!! El piloto sudafricano ha sorprendido al piloto de Honda y ojo al piloto sudafricano que marcha claramente de menos a más en esta carrera. 5 Si echamos la vista atrás, Marco Bezzecchi marcha en la zona de puntos, 15º, y es de momento el mejor de los rookies en pista. 4 Fabio Quartararo milita en la 9ª plaza, justo por delante de Francesco Bagnaia. Recordemos que fueron primero y segundo respectivamente el el Campeonato de MotoGP, pero parece que no han comenzado demasiado entonados en este ejercicio. 4 La vuelta rápida ha sido finalmente para Alex Rins en esta última vuelta. Comienza a remontar el piloto de Suzuki y ya es 8º. 3 Pol Espargaró cuenta con dos decimas de diferencia en estos instantes con respecto a Marc Márquez y justo ahora acaba de marcar vuelta rápida. 2 Brad Binder se sitúa en la tercera posición. Está tirando con mucha fuerza Pol Espargaró, pero no consigue abrir hueco y tiene muy cerca tanto a Marc Márquez como Brad Binder. 2 Gran primera vuelta también de Joan Mir. El piloto de Suzuki es ya 4º, siendo la mejor Suzuki en pista, puesto que Alex Rins no pasa de momento de la 10ª. 1 Pol Espargaró ha tomado la cabeza de carrera y le sigue de cerca Marc Márquez. Jorge Martín ha caído hasta la 8ª posición. 1 GRAN SALIDA DE MARC MARQUEZ !!! Pero mejor incluso Pol espargaró !!! El piloto del equipo Repsol Honda ha sido tremenda. Cae la noche en el Losail International Circuit y se encienden los focos !!! Todo preparado, esto empieza ya !!! Comentamos la posición de salida del resto de pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Pol Espargaró comienza en la 6ª posición, Alex Márquez en la 18ª y Raúl Fernández desde la penúltima plaza, en la 23ª. Y echaremos de menos a Valentino Rossi. Recordemos que el piloto de Urbino se despidió de MotoGP en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana de 2021, aunque seguirá vinculado a la competición como máximo responsable del equipo Mooney VR46 Racing Team, con su hermano Luca Marini y Marco Bezzecchi como pilotos oficiales. Hasta cinco pilotos debutan esta temporada en MotoGP, la cifra más alta desde 2018. Se trata de Raúl Fernández, Remy Gardner, Darryn Binder, Fabio Di Giannantonio y Marco Bezzecchi. ALEIX ESPARGARÓ PODRÍA DAR LA SORPRESA CON APRILIA. El piloto de Granollers comienza desde la 5ª posición, la mejor de cualquier piloto de Aprilia en este circuito. Mientras que le está costando algo más a Maverick Viñales y hoy arranca en la 19ª plaza. 50 CARRERAS EN MOTOGP PARA JOAN MIR. El piloto mallorquín disputa hoy su carrera número 50 en MotoGP. En las 49 anteriores ha conseguido una victoria, 13 podios y una vuelta rápida, además de conquistar el título en 2020. DUDAS A DESPEJAR EN SUZUKI. Habrá que ver el papel que pueden jugar tanto Joan Mir como Alex Rins en esta primera cita del daño. Tras quejarse amargamente por la falta de potencia de su moto, parece que la fábrica japonesa ha mejorado en este aspecto. Mir comienza en la 8ª plaza, mientras que Rins lo hace en la 10ª. BAGNAIA BUSCA SU TERCERA VICTORIA CONSECUTIVA. Francesco Bagnaia comienza la carrera desde la 9ª plaza. El piloto de Ducati se impuso en las dos últimas carreras de 2021 y nunca ha conseguido tres victorias consecutivas a lo largo de su trayectoria en todas las categorías. Completan la primera línea de la parrilla de salida Enea Bastianiani y Marc Márquez, como ya hemos comentado, saliendo desde la tercera posición. Bastianini ha puntuado en sus siete últimas carreras de MotoGP, su mejor racha hasta el momento en la máxima categoría, incluyendo dos podios en las cinco últimas. Hoy arranca desde la pole Jorge Martín. El piloto madrileño, que debutó el año pasado en la categoría reina, demuestra una vez más ser uno de los más rápidos de la parrilla y ayer consiguió ser el más rápido de la sesión de calificación por quinta vez en su trayectoria en MotoGP. Marc Márquez ha logrado la victoria en sus dos últimas carreras de MotoGP (Grandes Premios de Las Américas y Emilia-Romaña en 2021). No consigue tres o más victorias consecutivas en la clase reina desde 2019 (una racha de cinco). No obstante, solo ha ganado en una de sus siete participaciones en el GP de Catar de MotoGP (2014), aunque ha terminado en el podio en cinco ocasiones, las dos últimas de forma consecutiva (2º en 2018 y 2019). MARC MÁRQUEZ PODRÍA CONSEGUIR SU PODIO NÚMERO 200. El piloto de Cervera, que hoy arranca en la 3ª posición, ha terminado en el podio en tres de sus cuatro últimas carreras de MotoGP. Su próximo podio en la máxima categoría será el número 100, una cifra que solo han alcanzado tres pilotos a lo largo de la historia (Valentino Rossi, 199; Jorge Lorenzo, 114 y Dani Pedrosa, 112). LOSAIL HA SIDO UN TRADICIONAL GRANERO DE VICTORIAS PARA YAMAHA. Y es que pilotos de la firma de los tres diapasones se han impuesto en 10 de las 18 carreras de MotoGP disputadas en Losail, incluyendo las dos carreras disputadas allí en 2021 (Maverick Viñales en el GP de Catar y Fabio Quartararo en el GP de Doha). Parece que Fabio Quartararo lo va a tener complicado para imponerse en esta primera cita de la temporada, puesto que hoy comienza en la 11ª posición con muchas dudas sobre el rendimiento su Yamaha. Tampoco su compañero de equipo en el equipo Monster Energy Yamaha mostró grandes sensaciones en la sesión clasificatoria de ayer y Franco Morbidelli arranca en la 12ª plaza. Solo en cuatro de las 14 ocasiones previas en las que el Campeonato Mundial de 500cc/MotoGP comenzó en Qatar, el piloto que ganó esa primera carrera fue el mismo que finalmente conquistó el título (Casey Stoner 2007 y 2011, Jorge Lorenzo 2012 y Marc Márquez 2014). LA MALDICIÓN DEL CAMPEÓN EN CATAR. Fabio Quartararo podría convertirse en el primer vigente campeón que logra una victoria en la primera carrera de la siguiente temporada desde Marc Márquez en 2014. LOSAIL, UNA PLAZA COMPLICADA PARA QUARTARARO. Fabio Quartararo nunca ha ganado ni terminado en el podio en sus tres participaciones previas en el Gran Premio de Catar de MotoGP. Sin embargo, el piloto francés si logró ganar en la última carrera disputada en el Circuito Internacional de Losail en la máxima categoría. Fue en el Gran Premio de Doha de 2021. Y esta puede ser la temporada en la que volvamos a ver a Marc Márquez peleando por una nueva corona en la máxima categoría. Aunque el propio protagonista se ha descartado como candidato, a poco que muestre una recuperación completa de las lesiones que le han lastrado en las dos últimas temporadas, el ‘93’ del equipo Honda Repsol estará en la terna sin ningún género de dudas. UN AÑO DE INTERRONGANTES. Hay muchas incógnitas sobre lo que puede acontecer este año en la máxima categoría. Fabio Quartararo defiende la corona que logró en 2021. El piloto francés será uno de los grandes aspirantes al título, aunque hay otros pilotos que también parten con muchas opciones como Francesco Bagnaia, subcampeón en la pasada campaña y ganador de cuatro de las seis últimas carreras de 2021, incluyendo de 2021. Después de las victorias de Andrea Migno en Moto3 y de Celestino Vietti en Moto2, habrá que ver si ahora en la categoría reina se rompe la tendencia de victorias italianas en esta primera cita de la temporada 2022. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de Catar, la primera carrera del Campeonato de Motociclismo de 2022. ¿Preparados? Comenzamos...