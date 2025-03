Volver al inicio Hoy sale desde la pole Arón Canet. El piloto de Corbera logra su primera pole de la temporada y la segunda de su trayectoria desde el Gran Premio de Styria de 2020. Ha enlazado, además, dos presencias consecutivas en primera línea después de salir desde la tercera plaza en el pasado Gran Premio de Las Américas. Y no da la sensación de que Celestino Vietti tenga hoy una carrera demasiado sencilla porque arranca desde la 13ª posición, por lo que tendrá que tratar de remontar para no poner en peligro la situación de privilegio que ostenta al frente del ranking de Moto2. Fueron precisamente Toni Arbolino, que se impuso en la carrera, y Ai Ogura, segundo, los que pescaron en río revuelto para lograr terminar en el podio y avanzar posiciones en la clasificación de pilotos. Vietti no se había bajado del podio en las tres primeras carreras del curso, con dos victorias y un segundo puesto. Su caída en el pasado Gran Premio de Las Américas tampoco pudo ser aprovechada por un Arón Canet que se fue al suelo cuando lideraba la carrera y lo tenía todo a favor para conseguir la que hubiera sido su primera victoria en Moto2. En Moto2 domina la situación Celestino Vietti. A pesar de sufrir su primer abandono del curso en el último Gran Premio de Las Américas, el italiano cuenta con 70 puntos, 14 más que Ai Ogura y 16 con respecto a Toni Arbolino. Después de las victorias de Sergio García en Moto3 y de Fabio Quartararo en MotoGP, nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la categoría intermedia. Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de esta sensacional carrera. Ha sido un placer. Les esperamos. Saludos cordiales. Final Les esperamos dentro de unos minutos para vivir en directo todo lo que pueda suceder dentro de unos minutos en la carrera de Moto2, que hoy es la última en ponerse en marcha. Final El revés de la moneda se lo ha llevado hoy su compañero de equipo Joan Mir. El piloto balear fue derribado por Jack Miller en una carrera en la que lo tenía todo a favor para haber logrado su primer podio del curso. De cualquier manera, acumula seis Grandes Premios consecutivos sin podio y está viviendo su peor racha en MotoGP desde sus 20 primeras carreras en la máxima categoría entre 2019 y 2020. Final Alex Rins se ha quedado finalmente a las puertas del podio, pero lo cierto es que el piloto de Suzuki se está consolidando como uno de los grandes aspirantes a pelear por el título este año. Final Aleix Espargaró ha sido tercero y logra hoy su segundo podio del curso después de su impresionante victoria en el Gran Premio de Argentina. Es la primera vez en sus 13 temporadas en MotoGP que consigue dos podios en una misma campaña. Final Johann Zarco ha sido segundo y logra ya el segundo podio de la temporada, el 13º de su trayectoria en la máxima categoría. De hecho, se trata del actual piloto con más podios conseguidos sin haber conseguido hasta ahora una victoria en MotoGP. 25 Fabio Quartararo ha conseguido la segunda victoria consecutiva en el Gran Premio de Portugal y por tercer año consecutivo consigue el triunfo en la primera carrera del año que se disputa en Europa tras vencer en 2020 en el Gran Premio de España y en 2021, como decíamos, en este Gran Premio de Portugal. 25 VICTORIA DE FABIO QUARTARARO !!! El piloto francés logra la primera victoria de la temporada, la novena de su trayectoria en MotoGP. Este es su segundo podio de la temporada tras el segundo puesto que logró en el Gran Premio de Indonesia. 25 Por delante, Fabio Quartararo está ya muy cerca de conseguir la primera victoria del curso y recordemos que podría ser el nuevo líder de MotoGP. 25 ÚLTIMA VUELTA !!! Marc Márquez supera a Alex Márquez, pero contragolpea el hermano menor y recupera la 6ª plaza. 24 Vaya final plácido de carrera tendrá Fabio Quartararo con más de seis segundos de diferencia. Por detrás, atención porque Aleix Espargaró podría alcanzar a Zarco y si le superara, recuperaría la primera posición en la clasificación de pilotos de MotoGP. 23 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Marc Márquez está cada vez más cerca de Alex Márquez. Parece que podremos ver no solo el duelo entre hermanos, también un duelo por ser la mejor Honda en carrera. 22 Parece que los tres primeros puestos están ya claramente consolidades. No parece que Alex Rins pueda llegar a dar caza a Aleix Espargaró, puesto que el piloto de Aprilia cuenta con algo más de un segundo de diferencia en la tercera posición. 21 La carrera ha sufrido na gran convulsión en la última vuelta. Las últimas caídas han provocado que Bagnaia siga ganando algunos puestos más y ya es 9º, salvando claramente los muebles en una carrera en la que salía desde la última posición. 20 Así las cosas, Johann Zarco se consolida en la segunda plaza, mientras que Aleix Espargaró escala hasta la tercera y podría conseguir su segundo podio de la temporada después de su victoria en Argentina. 19 Joan Mir y Jack Miller, que habían tenido algún encontronazo previo, se saludan deportivamente. Una pena para el español, que podría haber dado un paso enorme en la lucha por el título. 19 JACK MILLER Y JOAN MIR AL SUELO !!! El australiano ha tirado al español. ha sido claramente involuntario, pero lo cierto es que se ha arruinado la carrera para ambos. 18 CAÍDA DE BRAD BINDER !!! Había terminado en los puntos en sus 18 últimas carreras de MotoGP. No solo es su mejor racha personal en la máxima categoría, es la mejor racha de cualquiera de los actuales pilotos de la competición. 18 Y atención también porque se puede estar cocinando un bonito duelo entre Alex y Marc, los dos hermanos Márquez, por la 8ª plaza. 17 AHORA SI !!! ZARCO SUPERA A JOAN MIR !!! Da la sensación de que está sufriendo en este tramo final de la carrera el piloto de Suzuki. 16 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Se está preparando batalla por detrás, pero Fabio Quartararo lo obserrva todo en una privilegiada posición, con más de cinco segundos de diferencia con respecto a sus perseguidores. 15 ZARCO SUPERA A JOA MIR !!! Pero se va largo y el de Suzuki se agarra de nuevo a la segunda plaza. Pero ojo porque están llegando los pilotos que marchan por detrás, Aleix Espargaró y Alex Rins para empezar. 14 Parece que Alex Rins ha encontrado un techo momentáneo en esa sexta posición después de realizar una memorable remontada. Tiene por delante a un Aleix Espargaró que defiende con uñas y dientes la 5ª plaza. 13 Comentar que, de ganar la carrera, Fabio Quartararo sería el nuevo líder de MotoGP, por lo que el francés retornaría a esa primea plaza en la que terminó la pasada campaña, conquistando por primera vez el título en la clase reina. 13 Se han terminado por consolidar las posiciones. Atención ahoha porque Johann Zarco está cada vez más cerca de Joan Mir. Ambos cuentan con un segundo de diferencia con respecto a Jack Miller, el piloto que lidera el grupo de los perseguidores. 12 CAÍDA DE TAKAAKI NAKAGAMI !!! El piloto japonés sufre hoy su primer abandono en la actual campaña. 11 Está volando en pista en estos momentos Quartararo. El Diablo está encontrando el ritmo hoy que le ha faltado en muchas de las carreras previas y amplía vuelta a vuelta la ventaja que mantiene con respecto a Joan Mir. 10 AL SUELO ENEA BASTIANINI !!! No podrá mantener el liderato de MotoGP tras registrar su primer abandono de la temporada. No sufría un abandono desde el Gran Premio de Austria del año pasado y estaba atravesando su mejor racha de carreras seguidas puntuando en la máxima categoría. 9 DATO. Fabio Quartararo ha ganado en la primera carrera del año disputada en Europa en las dos últimas temporadas de MotoGP (en 2020 en el Gran Premio de España y en 2021 en el Gran Premio de Portugal). 9 El que se ha marchado de forma definitva es Fabio Quartararo. Cuenta ya casi con dos segundos de diferencia con respecto a Joan Mir y se consolida como máximo favorito para lograr hoy su primera victoria de la temporada. 9 Acaba de entran en la zona de puntos Pecco Bagnaia !!! El piloto italiano sigue remontando posiciones y se trata hoy de salvar los muebles, aunque no está siendo ni mucho menos un inicio soñado de temporada para él. 8 Ha tratado Aleix Esparegaró de superar a Alex Márquez, pero se ha defendido bien el de Honda y atención porque Alex Rins pesca en río revuelto y ya es 6º el de Suzuki. Tremenda la remontada que se está sacando de la manga saliendo, recordemos, desde el 23º puesto. 7 MARC MÁRQUEZ SUPERA A POL ESPARGARÓ !!! Y ahora el de Granollers sufre para mantener la 10ª plaza porque tiene muy cerca tanto a Enea Bastianini como a Brad Binder. 7 Tremendo ahora el duelo entre Marc Márquez y Pol Espargaró, los dos pilotos del equipo Repsol Honda, por la 9ª posición. Recuerda a esos grandes duelos que mantuvieron en Moto2 hace ya algunos años. 6 Ojo porque se está marchando Fabio Quartararo !!! Decíamos en la previa que urgía una reacción del francés y la verdad es que hoy, en la primera carrera en Europa, se ha puesto el mono de trabajo con el objetivo de revalidar el título que consiguió el año pasado. 6 CAÍDA DE JORGE MARTÍN !!! Estaba persiguiendo a Marc Márquez y registra hoy su tercer abandono de la temporada en solo cinco carreras. Será un aspecto que debe mejorar el piloto del equipo Pramac Racing. 5 Salía muy retrasado, peo lo cierto es que Francesco Bagnaia no termina de momento de remontar y sigue de momento fuera de la zona de puntos. Recordemos que marcha maltrecho también por una dura caída. 4 Por detrás, sorprende el 5º puesto en el que marcha Alex Márquez, mejorando incluso esa buena 7ª posición que consiguió en la sesión de calificación de ayer. 4 PRIMERO FABIO QUARTARARO !!! Va como un avión ahora el francés y se trata de un circuito en el que ya sabe lo que es ganar, porque se impuso el año pasado en este Gran Premio de Portugal. 3 El grupo de los perseguidores lo lidera en estos momentos Johann Zarco, el piloto de la pole, por delante de Jack Miller. 3 Acaba de marcar vuelta rápida Fabio Quartararo y cada vez está más cerca de Joan Mir. Los dos últimos campeones de MotoGP dominan la carrera en estos momentos. 2 No parece ir demasiado cómodo de momento Marc Márquez y continúa clavado en la 11ª plaza después de que le haya superado Alex Rins hace unos instantes. 2 Fabio Quartararo se ha situado en la segunda posición y se lanza ahora a la caza de un Joan Mir que tiene unas décimas de ventaja. 1 Ojo que Joan Mir está consiguiendo abrir hueco y por detrás Alex Rins ha remontado muchos puestos en la primera vuelta y ya es 10º después de salir en la 23ª posición. 1 El que ha tenido alguna dificultad es Marc Márquez, aunque solo ha perdido una posición y el piloto del equipo del Repsol Honda cae a la 10ª plaza. 1 GRAN SALIDA DE JOAN MIR !!! Se sitúa en la primera plaza el piloto de Suzuki. Causa baja en esta carrera Raúl Fernández debido a una caída sufrida en la jornada de ayer y de la que no se ha podido recuperar finalmente. Repasamos el resto de posiciones de salida del resto de pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Alex Márquez comienza en la 7ª plaza, en su mejor puesto de salida de la temporada. Pol Espargaró en la 10ª, Jorge Martín en la 13ª y Maverick Viñales en la 14ª. JACK MILLER, BUENOS RESULTADOS EN PORTUGAL. El piloto australiano, que hoy comienza en la 4ª plaza, ha terminado en el podio en dos de sus tres carreras de MotoGP en el Circuito Internacional del Algarve (2º en el Gran Premio de Portugal de 2020 y 3º en el Gran Premio del Algarve de 2021), aunque abandonó en la otra (Gran Premio de Portugal de 2021). Por su parte, Alex Rins comienza hoy muy retrasado, en el 23º puesto. Lo tendrá hoy muy difícil, pero el piloto de Suzuki ha terminado en el podio en sus dos últimas carreras y de conseguirlo en Portugal, sería la segunda vez que enlace tres podios seguidos en MotoGP (la primera fue en 2020). JOAN MIR BUSCA TERMINAR CON LA MALA RACHA. El piloto balear acumula cinco Grandes Premios consecutivos sin podio y es su peor racha en MotoGP desde sus 20 primeras carreras en la máxima categoría entre 2019 y 2020. Sin embargo, el piloto de Suzuki consiguió terminar en el podio en sus dos últimas participaciones en el en el Circuito Internacional del Algarve (3º en el Gran Premio de Portugal y 2º en el Gran Premio del Algarve, ambos en 2021). Joan Mir comienza la carrera en primera línea por primera vez en la presente temporada y por primera vez desde el Gran Premio del Algarve de 2021 en este mismo circuito. Por su parte, esta es la segunda vez que Aleix Espargaró arranca la carrera desde primera línea en la presente campaña después de salir desde la pole en el pasado Gran Premio de Argentina. La pole fue para el francés Johann Zarco, la primera de la temporada y la primera vez que sale desde la primera posición de la parrilla de salida desde el Gran Premio de Alemania de 2021. Le acompañan en la primera línea Joan Mir y Aleix Espargaró. Por su parte, Fabio Quartararo comienza en la 5ª plaza, Marc Márquez en la 9ª, mientras que Francesco Bagnaia, con problemas físicos debido a una caída, lo hará desde la última posición. En principio, Bastianini lo tendrá hoy francamente complicado para mantener el liderato en la clase reina, puesto que no tuvo ayer una buena sesión de calificación y comenzará desde la 18ª plaza. Bastianini, del equipo Gresini Racing y con esos 61 puntos en su haber, ostenta la mayor diferencia de puntos entre cualquiera de las parejas de pilotos del mismo equipo esta temporada en MotoGP (Fabio Di Giannantonio, 0 puntos tras las cuatro primeras carreras). LA BESTIA, ÚNICO PILOTO QUE HA REPETIDO VICTORIA EN MOTOGP. Enea Bastianini ha sido el único piloto capaz de conseguir dos victorias en MotoGP en este 2022. Los últimos pilotos italianos que lograron dos o más victorias en una misma temporada en la máxima categoría fueron ‘Pecco’ Bagnaia en 2021 (cuatro) y Franco Morbidelli en 2020 (tres). Así las cosas, es Enea Bastianini el piloto que lidera el ranking de pilotos en la máxima categoría con 61 puntos, cinco más que Alex Rins y 11 con respecto a Aleix Espargaró. EL DE CERVERA PERSIGUE SU PODIO NÚMERO 100 EN MOTOGP. Marc Márquez, que hoy comienza la carrera en la 9ª posición, podría conquistar su podio número 100 en MotoGP, una cifra a la que solo han llegado en la máxima categoría Valentino Rossi (199), Jorge Lorenzo (114) y Dani Pedrosa (112). Marc Márquez fue 7º en su única carrera en Portugal en MotoGP (en 2021), aunque se impuso en la anterior, en su último año en Moto2 (1º en el Gran Premio de Portugal de 2012 disputado en el Circuito de Estoril). Aunque por otros motivos, tampoco Marc Márquez ha podido desplegar todo su potencial en este arranque de año, aunque el piloto del equipo Repsol Honda ya efectuó una épica remontada en la última carrera en Austin, en el Gran Premio de Las Américas y ya ha demostrado ser capaz de ir muy rápido en este trazado portugués, liderando alguna de las sesiones de entrenamiento libres. QUARTARARO, GRANDES INICIOS EN EUROPA. Fabio Quartararo ha ganado en la primera carrera del año disputada en Europa en las dos últimas temporadas de MotoGP (en 2020 en el Gran Premio de España y en 2021 en el Gran Premio de Portugal). QUARTARARO, SUERTE DESIGUAL EN PORTUGAL. El Diablo se impuso en el último Gran Premio de Portugal en 2021, aunque no pudo terminar entre los diez primeros en sus otras dos apariciones en MotoGP en el Circuito Internacional del Algarve (14º en el GP de Portugal de 2020 y abandono en el GP del Algarve de 2021). MÁXIMA PRESIÓN PARA YAMAHA Y DUCATI. Tras unas cuatro primeras de temporada en la que los grandes favoritos, caso de Fabio Quartararo – el vigente campeón – o Francesco Bagnaia no han rendido al nivel de lo esperado, urge una reacción por parte de los equipos oficiales de Yamaha y Ducati. Esta será la cuarta carrera de MotoGP que se dispute en el Circuito Internacional del Algarve y en las tres anteriores se han registrado tres ganadores diferentes (Miguel Oliveira en 2020, Fabio Quartararo y Francesco Bagnaia en 2021). El campeonato de la clase reina llega a Europa y dice una vieja máxima que comienza realmente cuando llega la primera carrera al Viejo Continente y es precisamente hoy en el Circuito Internacional de Estoril el escenario en el que comienza esta gira. Esta será la 18ª edición del Gran Premio de Portugal en 500cc/MotoGP y Valentino Rossi es el piloto con más victorias a lo largo de la historia (5; 2001, 2002. 2003, 2004 y 2007). Después de la victoria de Sergio García en Moto3, nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la carrera de MotoGP. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Portugal de motociclismo, la quinta prueba de la temporada. ¿Preparados? Comenzamos…