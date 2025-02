Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de este Gran Premio de los Países Bajos. Ha sido un placer. Les esperamos en la próxima carrera, ya en el mes de agosto. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Los pilotos afrontan ahora un merecido descanso. La cancelación del Gran Premio de Finlandia provoca que puedan disfrutar de cinco semanas de parón y la competición regresará el próximo 7 de agosto, cuando se dispute el Gran Premio de Gran Bretaña. Final Impresionante la jornada de motociclismo que hemos vivido. Assen es conocida como la 'Catedral de la velocidad'. Siempre ocurren cosas en este trazado y lo cierto es que hoy hemos presenciado tres carreras muy emocionantes en las que ha pasado de todo. 26 Tras el abandono de Fabio Quartararo, Aleix Espargaró es el único piloto que ha conseguido puntuar en todas las carreras disputadas en este 2022. 26 Sin embargo, el gran protagonista del día es Aleix Espargaró. Tuvo el incidente con Fabio Quartararo y se fue fuera de pista, cayendo hasta la 15ª plaza. Pero ha firmado una espectacular remontada que le ha llevado a terminar en la cuarta posición y consigue reforzarse en el segundo puesto, a la vez que recorta 13 puntos con respecto al piloto francés en la clasificación de MotoGP. 26 Tras 16 Grandes Premios, Maverick Viñales ha conquistado hoy su primer podio con Aprilia. El piloto de Roses ha sido tercero y no podría haber sido en otro circuito porque se trata de un trazado en el que ha conseguido grandes resultados a lo largo de su trayectoria. De hecho, ha terminado en el podio en sus cuatro últimas participaciones en el Gran Premio de los Países Bajos. 26 Marco Bezzecchi ha sido segundo y el piloto italiano consigue su primer podio en MotoGP. Se trata de su primera presencia en el podio desde el Gran Premio de Las Américas de 2021, cuando militaba en Moto2. 26 Francesco Bagnaia consigue su tercera victoria de la temporada, la séptima en su trayectoria en MotoGP, pero es que esos siete triunfos han llegado en las 16 últimas carreras. 26 VICTORIA DE FRANCESCO BAGNAIA !!! Segundo Marco Bezzecchi, tercero Viñales y Aleix Espargaró ha sido cuarto tras realizar un espectacular doble adelantamiento en la última curva. Tremendo... 26 ÚLTIMA VUELTA !!! Aleix Espargaró ha pasado finalmente a Jorge Martín !!! ya es 6º el de Granollers y habrá que ver si consigue mejorar alguna posición adicional en esta última vuelta en Assen, en la 'Catedral'. 25 Lo intenta Miller, pero se cuela. Contragolpe de Maverick y podría certificar finalmente la tercera posición. 25 Por detrás, Aleix Espargaró podría llegar a la altura de Jorge Martín. Solo cuatro décimas entre ambos. 25 Le enseña la rueda Miller a Viñales, pero de momento aguanta el español en la tercera plaza. Solo dos vueltas para el final !!! 24 Mientras, Jack Miller se encuentra cada vez más cerca de Maverick Viñales y podría tratar de adelantarle en breves instantes. 24 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Sigre apretando los dientes Aleix Espargaró y se encuentra ya solo a un segundo de Jorge Martín. 23 Maverick Viñales mantiene cuatro décimas con respecto a Jack Miller. Marcha ahora con algo más de ritmo el australiano de Ducati, pero quedan solo cuatro vueltas ya para el final. 23 Ha dejado de llover, por lo que no parece que vaya a haber ya grandes cambios de aquí al final de la carrera, al menos cambios que se han provocados por las condiciones meteorológicas. 22 Las caídas han ido endulzando bastante el panorama en esta carrera para las dos motos de Suzuki. Joan Mir marcha de momento en la 8ª posición, mientras que Alex Rins ocupa la 10ª. 21 Aleix Espargaró ha reducido prácticamente un segundo la desventaja con respecto a Jorge Martín, pero no parece que tenga terreno suficiente como para poder alcanzarle finalmente. 21 CUARTO JACK MILLER !!! El piloto australiano acaba de superar a Brad Binder y se podría acercar a la posición de Maverick Viñales. Veremos... 20 Por delante, no hay cambios y Francesco Bagnaia continúa con una ventaja de un segundo aproximadamente con respecto a un Marco Bezzecchi que está cuajando también una sensacional actuación y aspira hoy a conseguir su primer podio en la máxima categoría. 20 Parece que la lluvia de momento no va a más y ningún piloto ha cambiado de moto. Parece que van a arriesgar y aguantar ya con estas condiciones hasta el final. 19 Aleix Espargaró marcha ahora mismo en la 7ª posición, pero lo tiene complicado para poder dar caza a Jorge Martín, con el madrileño con una renta de tres segundos y solo ocho vueltas para la conclusión de la carrera. 18 DATO. Maverick Viñales ha terminado en el podio en sus tres últimas participaciones en el Gran Premio de los Países Bajos. Precisamente en Assen, el año pasado, logró el último de sus 28 podios en la clase reina, 24 de ellos con Yamaha. 18 TERCERO MAVERICK VIÑALES !!! Ha superado a Jorge Martín y podría sumar hoy su primer podio con Aprilia. 17 BANDERA BLANCA !!! Llega la lluvia y los pilotos pueden decidir si entran a boxes para cambiar la moto y salir de nuevo con gomas de lluvia. 17 OCTAVO ALEIX ESPARGARÓ !!! Doble adelantamiento ahora a Joan Mir y Johann Zarco. Tremendo el ritmo que está marcando el piloto de Aprilia. 16 Takaaki Nakagami ha tenido que realizar un long lap penalty y eso beneficia a Aleix Espargaró que sigue remontando. 10º ya el piloto de Aprilia, con el aliciente además de poder recortar puntos en la clasificación general después del abandono de Fabio Quartararo. 15 Maverick Viñales está consiguiendo recortar la desventaja que mantiene con respecto a Jorge Martín y podría aspirar a la tercera posición. 14 Por delante, Francesco Bagnaia está disfrutando de una carrera realmente plácida, aumentando la diferencia con respecto a sus más inmediatos perseguidores, Marco Bezzecchi y Jorge Martín. 13 OTRA CAÍDA DE FABIO QUARTARARO !!! Vaya día para el piloto francés. Se encuentra muy enfadado después de sufrir el primer abandono de la temporada y haberse dado un golpe tremendo en esa caída. 12 Y atención porque llega la lluvia !!! Algunas gotas de momento, pero esto podría ir a más. Veremos porque el escenario podría variar sustancialmente si las precipitaciones van a más. 12 Mientras, Aleix Espargaró sigue mejorando posiciones y ahora acaba de superar a Fabio Di Giannantonio. Ya es 12º el piloto de Granollers. 11 CUARTO MAVERICK VIÑALES !!! Ha podido superar finalmente a Brad Binder y habrá que ver si puede acercarse al podio, sería el primero que consiga con Aprilia. 11 Iba con intención de abandonar Fabio Quartararo, pero le dicen desde el equipo que vuelva a pista. No parece probable, pero puede que llueva y la carrera se tendría que parar y comenzar de nuevo en este supuesto. 10 CAÍDA DE DARRYN BINDER !!! Ha partido la moto. Durísimo golpe para el piloto sudafricano. 9 Aleix Espargaró ha mejorado dos puestos ya desde que se tocara con Fabio Quartararo y ha superado tanto a Alex Márquez como a Alex Rins. 13º en estos momentos el piloto de Aprilia. 8 AL SUELO FRANCO MORBIDELLI !!! Por su parte, conocemos en este momento que el incidente entre Fabio Quartararo y Aleix Espargaró se investigará a la finalización de la carrera. 8 Comentar que, aunque no sume puntos hoy Fabio Quartararo, el francés tiene asegurado marcharse al parón veraniego como líder en la clase reina. 7 Bonito duelo ahora entre Brad Binder y Maverick Viñales por la 4ª posición. El sudafricano de momento marcha por delante, pero ojo porque las Aprilia tienen un ritmo superior tal y como se ha venido demostrando a lo largo del fin de semana. 7 Francesco Bagnaia mantiene ahora un segundo de ventaja con respecto a Marco Bezzecchi, mientras que Jorge Martín milita en la tercera posición. 6 El panorama se le ha despejado enormemente a un Francesco Bagnaia que domina en solitario y con autoridad la carrera. 6 Aleix Espargaró es 15º en estos momentos, justo en el límite de la zona de puntos, mientras que fabio Quartararo es ahora último, 24º, y podría registrar el primer 'cero' de la temporada. Veremos... 5 Los dos primeros clasificados de MotoGP se han ido al suelo tras tocarse. Quartararo se ha ido al suelo, tocó a Aleix Espargaró y ambos se fueron fuera de pista. Ambos han vuelto a la carrera. 5 AL SUELO FABIO QUARTARARO !!! Y también fuera de pista Aleix Espargaró... 4 Y el que ha entrado en la zona de puntos es Alex Márquez. Salía en la 21ª posición y ahora mismo es 15º. Recordemos que se ha conocido este fin de semana que correrá el año que viene con una Ducati, en el equipo Gresini Racing. 3 Por detrás, muy mal inicio de las dos motos de Suzuki. Joan Mir marca la 14ª plaza y Alex Rins fuera incluso de los puntos, en la 16ª. 3 Gran ritmo de Aleix Espargaró en este tramo inicial de la carrera. El piloto de Aprilia acaba de marcar la vuelta rápida y ahora está consiguiendo incluso recortar la desventaja que mantiene con respecto a Francesco Bagnaia. 2 Por detrás, Jorge Martín es cuarto en estos momentos y trata ahora de alcanzar a Fabio Quartararo, pero se tiene que concentrar también en defenderse de Marco Bezzecchi. 2 Se consolida en la segunda posición Aleix Espargaró y de momento Quartararo se tiene que conformar con la tercera. 1 Se las están viendo Aleix Espargaró y Fabio Quartararo, los dos primeros clasificados del Mundial de MotoGP, por la segunda posición y esto solo beneficia a Bagnaia, que se escapa en cabeza de carrera. 1 Ha salido como un misil Francesco Bagnaia y ya tiene cinco décimas con respecto a un Fabio Quartararo que recupera la segunda plaza. 1 MANTIENE BAGNAIA LA PRIMERA POSICIÓN !!! Quartararo se ha ido un poco largo en la primera curva y ha perdido una posición. Repasamos la posición de salida del resto de pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Alex Márquez, que correrá la próxima campaña con una Ducati en el equipo Gresini Racing, comienza en la 21ª plaza, mientras que Raúl Fernández lo hace en la 23ª. 150 GRANDES PREMIOS PARA BASTIANIANI. La ‘Bestia’ disputa hoy su Gran Premio número 150 en todas las categorías, 28 de ellos en MotoGP. En sus 149 carreras anteriores ha logrado nueve victorias, 37 podios, nueve poles y ocho vueltas rápidas. DOVI HACE HISTORIA. Andrea Dovizioso disputará su Gran Premio número 245, igualando a Alex Barros como segundo piloto con más carreras disputadas en 500cc/MotoGP. Solo Valentino Rossi (372) suma más participaciones en la máxima categoría. SUZUKI, AÑO PERDIDO. Desde que la firma japonesa anunciara su intención de no continuar el año que viene en MotoGP, tanto Alex Rins como Joan Mir han rebajado sustancialmente en rendimiento con constantes especulaciones con respecto a su futuro. Ambos parece que tendrán acomodo en Honda, el primero en el equipo LRC y el segundo en el Repsol Honda Team, como compañero de Marc Márquez. Hoy Alex Rins comienza la prueba en la 9ª plaza, mientras que Joan Mir lo hace desde la 14ª. CATASTRÓFICA TEMPORADA PARA HONDA. Los cuatro pilotos de Honda -Pol Espargaró, Stefan Bradl, Alex Márquez y Takaaki Nakagami- no lograron sumar ningún punto en el último Gran Premio de Alemania, algo que no le sucedía a la fábrica japonesa desde hace 40 años (Gran Premio de Francia de 1982). Y hoy la situación o se presenta mucho mejor. Pol Espargaró causa baja en esta carrera por lesión y la mejor moto de la marca del ala dorada en la parrilla de salida es la de Takaaki Nakagami (12º). Jack Miller logró en el Gran Premio de los Países Bajos de 2016 la primera de sus tres victorias hasta ahora en MotoGP. Desde entonces, no ha conseguido terminar en el podio en ninguna de sus cuatro últimas carreras en Assen en la máxima categoría, con un abandono en la última. El australiano arranca hoy en la 6ª posición de la parrilla de salida. MAVERICK VIÑALES, GRANDES RESULTADOS EN ASSEN. El piloto de Rosses ha terminado en el podio en sus tres últimas participaciones en el Gran Premio de los Países Bajos. Precisamente en Assen, el año pasado, logró el último de sus 28 podios en la clase reina, 24 de ellos con Yamaha. ALEIX ESPARGARÓ, RECORD DE PUNTOS EN MOTOGP. El piloto de Aprilia ha sumado 138 puntos en diez carreras esta temporada, récord en una misma campaña en su trayectoria en MotoGP tras los 126 conseguidos con Forward Yamaha en 2014. Hoy arranca la carrera en la 5ª posición. Jorge Martín completa la primera línea de la parrilla de salida. El piloto madrileño, que podría ocupar un asiento en la Ducati oficial la próxima temporada, ha terminado en la zona de puntos en sus tres últimas carreras y tiene la oportunidad en Assen de igualar su mejor racha hasta el momento en MotoGP (cuatro en 2021). MUCHOS ABANDONOS DE BAGNAIA. ‘Pecco’ se encuentra ante una de sus últimas oportunidades para reengancharse a la pelea por el título, pero todo pase porque mejore su fiabilidad en carrera. Y es que el italiano ha sufrido cuatro abandonos esta temporada en MotoGP (diez carreras), el doble que en la campaña anterior al completo (dos en 18 carreras). No abandonaba tantas veces en una misma temporada de MotoGP desde 2020 (seis). BAGNAIA, A POR EL TRIPLETE DE VICTORIAS EN ASSEN. Francesco Bagnaia ha ganado en dos de sus cinco últimas participaciones en el Gran Premio de los Países Bajos en todas las categorías (en 2016 en Moto3 y en 2018 en Moto2) y podría convertirse en el primer piloto que gana en la ‘Catedral’ en las tres categorías desde Marc Márquez, que se impuso en MotoGP en 2014 tras haber logrado la victoria en Moto2 (2011 y 2012) y en 125cc (2010). Solo Francesco Bagnaia parece capaz de rodar en Assen a un ritmo superior al de Quartararo. El piloto de Ducati marcó ayer la pole position y saldrá desde la primera posición de la parrilla de salida por cuarta vez en la presente temporada. EL DIABLO HACE GALA DE SU REGULARIDAD. Fabio Quartararo, que hoy comienza la carrera en la segunda posición, ha terminado en el podio en cinco de sus seis últimas carreras de MotoGP. Ha conseguido 26 podios desde 2019 en MotoGP, más que ningún otro piloto en la máxima categoría (Marc Márquez, 21). QUARTARARO YA SABE LO QUE ES GANAR EN ASSEN. El piloto francés logró la victoria el año pasado en este Gran Premio de los Países Bajos. Ningún piloto ha conseguido dos victorias consecutivas en Assen en MotoGP desde Valentino Rossi en 2004 y 2005. QUARTARARO ASPIRA A SU PRIMER ‘TRIPLETE’. El ‘Diablo’ ha conseguido dos victorias seguidas por tercera vez en su trayectoria en MotoGP, aunque nunca ha logrado tres consecutivas. El último piloto que consiguió tres triunfos seguidos en la máxima categoría fue Marc Márquez en 2019 (cinco). Fabio Quartararo ha conseguido 172 puntos hasta el momento, 34 más que Aleix Espargaró y 61 sobre Johann Zarco. De este modo, ocurra lo que ocurra, el ‘Diablo’ ya tiene asegurado marcharse de vacaciones como líder de la máxima categoría. Una vez superado el ecuador de la competición, Fabio Quartararo tratará de continuar asentando su ventaja al frente de la clasificación de pilotos de MotoGP. El piloto francés ha ganado las dos últimas carreras, terminando en el podio en cinco de las últimas seis, por lo que marcha con pase firme en ese objetivo de revalidar el título que ya consiguiera el año pasado en la clase reina. Después de las victorias de Ayumu Sasaki en Moto3 y de Augusto Fernández en Moto2, ponemos el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la carrera de la clase reina. Buenos días !! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Assen, la ‘Catedral de la Velocidad’. ¿Preparados? Comenzamos…