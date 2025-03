Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la disputa de este Gran Premio de Malasia. Ha sido un placer. Les esperamos en la carrera final dentro de 15 días. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Todo se decidirá en Valencia. Tanto el título de MotoGP como el de Moto2 se decidirán dentro de dos semanas en el circuito Ricardo Tormo, en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, por lo que nos espera un gran broche final para una temporada espectacular que nos ha deparado enormes dosis de emoción. Final Mala suerte para Jorge Martín. Se fue al suelo cuando marchaba como destacado líder y tenía claras opciones de poder sumar su primera victoria de la temporada. Final Marc Márquez ha sido 7º en una carrera en la que ha ido de más a menos teniendo en cuenta que comenzaba en la tercera posición, aunque el de Cervera ya avisó que en está carrera el componente físico es muy importante y esto es algo que todavía le penaliza mucho debido a su operación e inactividad posterior. Final Aleix Espargaró ha terminado la carrera muy enfadado en la 11ª posición. Se le ha escapado ya la opción de pelear por el título, aún así está firmando la mejor actuación de su trayectoria en MotoGP y ha sido el primer piloto de Aprilia en superar los 200 puntos en una temporada en la máxima categoría. 20 Fabio Quartararo ha firmado una gran actuación dadas las circunstancias. Tras cinco carreras de ausencia, ha conseguido volver al podio y este es el octavo de la presente campaña. 20 Enea Bastianini ha conseguido su sexto podio de la temporada. El piloto italiano sigue cosechando presencias en el podio en Sepang y ha terminado en el podio en tres de sus cuatro carreras anteriores en este circuito en todas las categorías (3º en 2017 y 2018 en Moto2; 2º en 2022 en MotoGP). 20 VICTORIA DE PECCO BAGNAIA !!! No ha podido amarrar hoy el título, pero lo cierto es que llegará a la carrera final en Valencia con 23 puntos de ventaja con respecto a Fabio Quartararo, por lo que lo tiene prácticamente hecho. 20 ÚLTIMA VUELTA !!! Bastianini Sigue pegado a Francesco Bagnaia. No es probable que intente superarle, pero esto no está escrito. 19 Francesco Bagnaia va camino de conseguir su séptima victoria de la temporada, su mejor marca histórica en MotoGP. Este sería su 10º podio y sería su su mejor cifra hasta el momento en una misma temporada en la máxima categoría consiguió nueve en 2021). 19 DOS VUELTAS PARA EL FINAL !!! Las posiciones parecen ya totalmente estabilizadas y si nadie comete errores, Pecco Bagnaia llegará a Valencia, a la carrera final con 23 puntos de ventaja con respecto a Fabio Quartararo. 18 CAÍDA DE JOAN MIR !!! Estaba en disposición de puntuar en esta carrera, pero no va a poder ser. Se sube de nuevo en la moto, pero lo hace ya en la 19ª posición. 18 Fabio Quartararo no había podido terminar en el podio en ninguna de sus cinco últimas carreras, la peor racha esta temporada. La última vez que no terminó en el podio en cinco o más Grandes Premios de forma consecutiva fue entre 2020 y 2021 (siete). 17 Fabio Quartararo se encuentra ya a más de un segundo con respecto a un Marco Bezzecchi que finalmente no le ha podido dar caza. Todo indica a que salvará esta primera bola de partido en contra a pesar incluso de que Pecco Bagnaia se lleve la victoria en esta carrera. 17 Por detrás, se ha venido un poco abajo en las últimas vueltas Joan Mir. El balear ha caído hasta el 9º puesto y ha visto como le han ido superando Marc Márquez, Jack Miller y Brad Binder. 16 CINCO VUELTAS PARA EL FINAL !!! Quartararo está consiguiendo ampliar la ventaja que mantiene con respecto a Marco Bezzecchi. Mucho mérito para el francés, que disputa esta carrera con una fractura en la falange de uno de sus dedos. 15 No obstante, Fabio Quartararo está aguantando y está subiendo la apuesta. Su objetivo es llevar la posibilidad de hacerse con el título hasta Valencia. Allí, por difícil que sea, todo podría cambiar. 15 PRIMERO BAGNAIA !!! Si Marco Bezzecchi consigue superar a Fabio Quartararo, jaque mate, el título será para Bagnaia. 14 Bagnaia se encuentra cada vez más cerca de Bastianini. Ambos son pilotos de Ducati y el año que viene serán compañeros en el equipo Ducati lenovo Team. La lógica indica que le debería dejar pasar, pero veremos. Muchos nervios en el seno del equipo italiano. 13 Por detrás,Alex Rins ha dado también buena cuenta de Marc Márquez y el piloto del equipo Repsol Honda ha caído hasta la 7ª posición. 12 Mientras, Marco Bezzecchi está cada vez más cerca de Fabio Quartararo y el piloto italiano se encuentra a solo cinco décimas de Fabio Quartararo. Todo apunta a que el italiano terminará por rebasar al piloto galo. Veremos... 12 DATO. Recordemos que ‘Pecco’ Bagnaia podría ser el segundo piloto en conseguir el título del Campeonato del Mundo de 500cc/MotoGP con Ducati, el primero desde Casey Stoner en 2007. 11 DIEZ VICTORIAS PARA EL FINAL !!! Enea Bastianini supera a Pecco Bagnaia y se atisba cierta incredulidad en el box del equipo Lenovo Ducati Team al ver que un piloto de la misma fábrica acaba de adelantar al piloto que se está jugando la posibilidad de ser campeón de MotoGP. 10 Joan Mir ha superado a Marc Márquez y ya es 5º. El piloto balear demuestra encontrarse prácticamente recuperado de su lesión y estaría en disposición de conseguir puntos por primera vez desde el Gran Premio de los Países Bajos, disputado en el pasado mes de junio. 10 Marco Bezzecchi se encuentra cada vez más cerca de Fabio Quartararo y no es descartable que termine por superarle, puesto que la Ducati del italiano marcja con un ritmo ligeramente superior. 9 En cualquier caso, si ganara la carrera, Francesco Bagnaia tendría el título de MotoGP prácticamente en el bolsillo y podría cerrarlo en la carrera final en Valencia. 8 Marco Bezzecchi se encuentra en la cuarta posición, a un segundo y medio de Fabio Quartararo. Si el italiano lograra superar al francés, le serviría en bandeja el título a 'Pecco' Bagnaia. 8 Francesco Bagnaia sería líder en estos momentos, mientras que Fabio Quartararo es tercero. No sería campeón por solo dos puntos en estos momentos. 7 CAÍDA DE JORGE MARTÍN !!! Marchaba en cabeza de carrera con algo más de un segundo de ventaja con respecto a Bagnaia y registra finalmente su 5º abandono de la temporada. Llevaba 11 carreras consecutivas sumando puntos, incluyendo dos podios (2º en el Gran Premio de Catalunya y 3º en el Gran Premio de Japón), su mejor racha histórica en MotoGP. 6 Problemas para Marc Márquez. Ya dijo que sería muy complicado aguantar en la tercera posición y ahora se ve con dificultades para poder aguantar en la quinta posición ante un intenso acoso en estos momentos por parte de Joan Mir. 6 Fabio Quartararo ha terminado por superar a Marc Márquez. En estos momentos, la diferencia entre Bagnaia y el piloto francés sería de 21 puntos, pero ojo porque parece que Quartararo podría tener margen de mejora en esta carrera. 5 Jorge Martín cuenta ya con un segundo de diferencia con respecto a Pecco Bagnaia y el madrileño lo tiene de momento todo a favor para conseguir la que sería su primera victoria de la temporada. 5 Fabio Quartararo ha intentado superar a Marc Márquez, pero se rehace el piloto de Cervera y mantiene de momento el 4º puesto. 4 Están volando las Ducati y tres motos de la fábrica italiana ocupan las tres primeras posiciones. Marc Márquez se mantiene en el cuarto puesto, pero se descuelya del grupo cabecero, a más de un segundo y medio de Bastianini. 4 Papeleta muy complicada para las dos motos de Aprilia. Aleix Esprgaró no pasa de la 14ª plaza, mientras que Maverick Viñales se encuentra fuera de la zona de puntos, ocupando en estos momentos el 19º puesto. 3 Joan Mir ya está por delante de Alex Rins, su compañero en Suzuki. No salió bien el piloto barcelonçes y ha perdido varios puestos en estas dos primeras vueltas de carrera. 2 Jorge Martín está consiguiendo abrir hueco en cabeza de carrera y cuenta ya con ocho décimas de ventaja con respecto a Francesco Bagnaia. 2 Abandona Luca Marini !!! Parece que ha tenido algún problema mecánico y ha entrado directamente en los boxes poniendo punto y final a su participación en esta carrera. 1 Se ha puesto manos a la obra rápidamente también Fabio Quartararo y el francés ya es 5º. En estos momentos estaría evitando el título matemático de Bagnaia por solo dos puntos. 1 Jorge Martín mantiene la primera posición. Marc Márquez ha caído gasta la cuarta plaza, pero podría tratar de superar en breve a Enea Bastianini. 1 TREMENDA LA SALIDA DE BAGNAIA !!! Segundo el piloto de Ducati !!! Repasamos la posición de salida del resto de pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Joan Mir comienza en la 11ª posición, Pol Espargaró lo hace en la 20ª plaza, Alex Márquez en la 21ª y Raúl Fernández en la 22ª. MAVERICK VIÑALES, ÚLTIMO CAMPEÓN DE MOTOGP EN SEPANG. El piloto de Roses logró la victoria en el Gran Premio de Malasia de 2019. Ningún piloto ha logrado dos victorias consecutivas en Sepang en MotoGP desde Andrea Dovizioso (2016 y 2017). Hoy comienza la carrera en la 8ª plaza. ALEX RINS REINA EN LAS ÚLTIMAS CARRERAS DE SUZUKI EN MOTOGP. Alex Rins consiguió en el pasado Gran Premio de Australia su cuarta victoria en MotoGP. Ha conseguido más victorias con el Team Suzuki Ecstar (cuatro) que el resto de los pilotos que han conseguido al menos una victoria con este equipo (tres; Chris Vermeulen x1, Maverick Viñales x1 y Joan Mir x1). El piloto barcelonés arranca hoy en la quinta posición. MARCO BEZZECCHI, HISTÓRICA PRIMERA TEMPORADA EN MOTOGP. El piloto italiano, que hoy comienza en la 4ª plaza, ha conseguido 93 puntos en su primera temporada en MotoGP y podría alcanzar los 100 puntos en su primera temporada en la máxima categoría, siguiendo la estela de Enea Bastianini el año pasado (102 puntos). Antes de esto, hay que remontarse a 2010 para ver a un piloto italiano sumando 100 o más puntos en su primera campaña en MotoGP (Marco Simoncelli, 125). ENEA BASTIANINI, HABITUAL DEL PODIO EN MALASIA. El piloto de Ducati afronta su primera participación en el Gran Premio de Malasia en MotoGP. El piloto italiano terminó en el podio en dos de sus tres carreras anteriores en Sepang en todas las categorías (3º en 2017 y 2018 en Moto2). MÁRQUEZ, BUENOS RESULTADOS EN SEPANG. El ‘93’ del equipo Repsol Honda es el piloto actual con más victorias en el Gran Premio de Malasia en MotoGP (dos, 2014 y 2018). Ha terminado en el podio en sus dos últimas carreras en Sepang (1º en 2018 y 2º en 2019) y podría ser la primera vez que enlace tres podios consecutivos en este circuito. MARC MÁRQUEZ, 100 PODIOS EN MOTOGP. Marc Márquez logró el pasado domingo en Phillip Island su primer podio de la temporada, el número 100 en MotoGP. Solo tres pilotos habían alcanzado previamente esta cifra en la máxima categoría: Valentino Rossi (199), Jorge Lorenzo (114) y Dani Pedrosa (112). Jorge Martín ha sumado puntos en sus 11 últimas carreras, incluyendo dos podios (2º en el Gran Premio de Catalunya y 3º en el Gran Premio de Japón), su mejor racha histórica en MotoGP. JORGE MARTÍN SIGUE A RITMO DE POLES. El piloto madrileño ha conseguido ocho poles en los dos últimos años en MotoGP, una cifra que solo ha superado Francesco Bagnaia (11) en este periodo. Hoy sale desde la pole Jorge Martín, mientras que completan la primera línea Enea Bastianini y Marc Márquez. La lluvia que ha caído a lo largo de todo el fin de semana configurara ayer una parrilla algo extraña en la que los principales contendientes en la lucha por el título comienzan bastante retrasados. Francesco Bagnaia arranca la carrera en la 9ª plaza, Aleix Espargaró lo hace en la 10ª, mientras que Fabio Quartararo lo hace en la 12ª posición. ALEIX ESPARGARÓ, PRIMER PILOTO DE APRILIA EN CONSEGUIR 200 PUNTOS EN MOTOGP. El piloto de Aprilia (206) ha superado los 200 puntos por primera vez en sus 12 temporadas completas en MotoGP, convirtiéndose en el primer piloto en hacerlo con Aprilia en la máxima categoría. 300 GRANDES PREMIOS PARA ALEIX ESPARGARÓ. Aleix Espargaró (Aprilia) disputa hoy su Gran Premio número 300 en todas las categorías (216 en MotoGP). En los 299 anteriores ha conseguido una victoria, nueve podios, cuatro poles y dos vueltas rápidas. RACHA NEGATIVA INÉDITA PARA FABIO QUARTARARO. El piloto de Yamaha ha sufrido tres abandonos esta temporada en MotoGP, su peor cifra desde 2019 en su primera campaña en MotoGP. Además, Quartararo no ha conseguido sumar ningún punto en sus dos últimas carreras, algo que no le había sucedido nunca en la máxima categoría. LAS CUENTAS DE PECCO BAGNAIA PARA SER CAMPEÓN. Hay innumerables combinaciones para que el piloto de Torino se corone como nuevo campeón de MotoGP. Así pues, a Bagnaia le vale con lograr la victoria y que Fabio Quartararo sea cuarto o peor. Si fuera segundo, necesitaría que el piloto francés no pase de la séptima plaza. Y si Quartararo no lograra puntuar, tal y como ha sucedido en las dos últimas carreras, al de Ducati le valdría con ser 5º o mejor. El piloto italiano de Ducati afronta esta penúltima carrera de la temporada con 14 puntos de ventaja con respecto a un Fabio Quartararo que no está protagonizando el final de temporada soñado y ha visto como, carrera tras carrera, se le ha ido complicado la posibilidad de revalidar el título que consiguió en la pasada campaña. También continúa teniendo opciones de título Aleix Espargaró. El piloto de Aprilia es tercero en el ranking de pilotos con 206 puntos, 27 puntos menos que ‘Pecco’ Bagnaia. RECORD DE PODIOS PARA BAGNAIA EN MOTOGP. Francesco Bagnaia ha terminado nueve veces en el podio esta temporada en MotoGP, los nueve en las 13 últimas carreras. Ha igualado su mejor cifra hasta el momento en una misma temporada en la máxima categoría (nueve en 2021). SEGUNDO ENTORCHADO PARA DUCATI. ‘Pecco’ Bagnaia podría ser el segundo piloto en conseguir el título del Campeonato del Mundo de 500cc/MotoGP con Ducati, el primero desde Casey Stoner en 2007. PRIMERA OPCIÓN DE CAMPEONATO PARA ‘PECCO’ BAGNAIA. A falta de solo dos carreras para el final de la temporada, hoy se podría resolver ya el título de MotoGP y Francesco Bagnaia tiene opciones matemáticas de conseguir su primer título en la máxima categoría, siendo el séptimo italiano en lograrlo, el primero desde Valentino Rossi en 2009. Después de las victorias de John McPhee en Moto3 y de Tony Arbolino en la categoría intermedia, ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos minutos en la prueba de MotoGP. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Malasia de motociclismo. ¿Preparados? Comenzamos…