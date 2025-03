Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de esta emocionante carrera. Ha sido un placer. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir en directo la carrera de Moto3. Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final La próxima carrera ya será en Europa, en el Gran Premio de Portugal. Se suele decir que el verdadero Mundial empieza cuando la competición llega al Viejo Continente. Veremos si se siguen manteniendo estas tendencias, pero parece que estamos ante uno de los campeonatos más abiertos de los últimos años. Final Carrera complicada un día más para Yamaha. Aunque Fabio Quartararo ha salvado la cara en el último tramo con un espectacular duelo con Marc Márquez, el francés solo ha podido ser séptimo. Fue, además, octavo en Argentina y 9º en Catar. Resultados realmente pobres y con los que no estaría en disposición de revalidar el título que consiguió el año pasado. Final Ha sido una carrera tremenda, con mucha igualdad y tremendamente abierta. Las Suzuki han conseguido romper el dominio inicial de Ducati. Alex Rins llegó hasta la segunda posición, mientras que Joan Mir se vuelve a quedar a las puertas del podio y ha finalizado cuarto por segunda carrera consecutiva. 20 Y ha sido sexto. Puede parecer un resultado escaso teniendo en cuenta que había ganado en siete de sus ocho participaciones anteriores en este Circuito de Las Américas, pero la carrera de Marc Márquez han sido espectacular. Regresaba a la competición después de superar sus problemas de visión y tuvo, además, problemas en la salida, lo que le hizo perder mucho tiempo, pero a partir de ese momento todo ha sido remontar y ofrecer un espectáculo tremendo. De no haber sufrido ese percance, tenía ritmo como para haber peleado por la victoria. 20 Jack Miller ha sido tercero y logra su primer podio de la temporada, el primero desde el Gran Premio de Valencia de 2021, la última carrera de la pasada campaña. 20 Alex Rins ha sido segundo !!! Logra su segundo podio de la temporada y se alza hasta el segundo puesto en la clasificación de pilotos de MotoGP, a solo cinco puntos de Enea Bastianini. 20 VICTORIA DE ENEA BASTIANINI !!! Consigue su segunda victoria de la temporada y se hace de nuevo con el liderato en la clasificación de MotoGP. 20 SUPERA DE NUEVO ALEX RINS A JACK MILLER !!! Puede ser segundo... 20 Y vaya batalla también entre Márquez y Quartararo por la sexta posición !!! De momento sigue Marc por delante... 20 RINS SEGUNDO !!! Habrá que ver si consigue consolidar ahora en la recta. No, no puede. Le puede quedar otra oportunidad para tratar de asaltar esa segunda plaza. 20 ÚLTIMA VUELTA !!! Vaya inicio de temporada para Enea Bastianini. Ha puntuado en sus diez últimas carreras de MotoGP, su mejor racha hasta el momento en la máxima categoría, incluyendo tres podios en las ocho últimas. 19 Fabio Quartararo ha estado muy cerca de superar a Márquez tras un error del piloto de Cervera, pero recupera rápidamente y mantiene de momento la 6ª posición. 18 Enea Bastianini ya cuenta con un segundo de ventaja. No solo le espera su segunda victoria de la temporada. También podría recuperar de nuevo la primera plaza en la clasificación de pilotos de MotoGP. 18 Atención porque Fabio Quartararo se está tratando de enganchar a la rueda de Marc Márquez y habrá que ver porque parece que ahora el piloto francés marcha algo más cómodo sobre su montura. 18 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Enea Bastianini está abriendo hueco en cabeza de carrera y ahora lo que peligra es el segundo puesto de Jack Miller porque Alex Rins se le está echando encima. 17 Trata de reaccionar Fabio Quartararo !!! Ha adelantado a Jorge Martín e intentará seguir la rueda de Marc Márquez. Una pena esta carrera para Jorge Martín, claramente de más a menos. Salía desde la pole y estuvo muchas vueltas a la estela de Jack Miller, pero ha ido perdiendo ritmo de forma progresiva. 16 Por su parte, Marc Márquez ya está a las puertas de poder superar a Jorge Martín. Dicho y hecho !!! Sexto el piloto del equipo Repsol Honda y ahora Francesco Bagnaia podría ser su siguiente víctima. 16 PRIMERO ENEA BASTIANINI !!! Ya dio la sorpresa al ganar en Losail, en la noche del desierto, y hoy podría conseguir su segunda victoria de la temporada porque claramente marcha ahora con más ritmo que Miller. 16 Enea Bastianini superó a su vez el récord de Marc Márquez. El italiano va con mucho ritmo en estos momentos y habrá que ver si puede disputarle la victoria a Jack Miller. 15 Marc Márquez ha superado a Fabio Quartararo y ya rueda en la séptima posición. Parece que le va a faltar un poco de terreno para terminar peleando por el podio, pero realmente su carrera está siendo memorable. 14 También se suma a la fiesta Joan Mir !!! Cuarto el piloto de Suzuki y es que ha superado tanto a Bagnaia como a Jorge Martín. Definitivamente las Suzuki han derribado la puerta y han roto el dominio de Suzuki, aunque todavía tienen que tratar de echarle el lazo a Joan Mir y Enea Bastianini. 14 VUELTA RÁPIDA DE MARC MÁRQUEZ !!! Y lo hace superando su propio récord que estableció en 2015. 12 Atención porque Marc Márquez está muy cerca de poder enlazar con el grupo de cabeza y si llega podría luchar por el podio. Tremenda la carrera que se está sacando de la manga el piloto español, podría estar luchando por la victoria de no haber tenido los problemas en la salida que tuvo y que le relegaron a la última posición. 12 TERCERO ALEX RINS !!! Y segundo Enea Bastianini. Jorge Martín ha caído varios puestos y puede que marche con algún problema mecánico, o de neumáticos. Veremos... 12 DATO. Marc Márquez ha logrado siete de sus 59 vueltas rápidas en MotoGP en el circuito de Las Américas (11.9%), más que en ningún otro trazado en la máxima categoría. 11 La presión de Alex Rins sobre Enea Bastianini está siendo tremenda. Lo ha intentado ya en tres ocasiones el piloto español y de momento se defiende bien el italiano. 11 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Muy emocionante esta cuarta carrera de la temporada sin un dominador claro. Todo por decidir en este frenético Circuito de las Américas. 10 9º MARC MÁRQUEZ !!! Ha rebasado a Aleix Espargaró, el ganador el pasado domingo en el Gran Premio de la República Argentina. 10 El que no termina de despertar es Fabio Quartararo. El vigente campeón de MotoGP sigue con muchas dificultades en este tramo inicial de la temporada y ahora milita en la 8ª posición. 9 SIGUE ESCALANDO POSICIONES ALEX RINS !!! Ya es 4º el piloto de Suzuki en un momento muy dulce. Acaba de superar a Johann Zarco y no es descartable que comience en breves instantes el asalto a los puestos de podio. 9 Sólido de momento el pilotaje de Jack Miller en esta carrera. El australiano no ha cometido un solo error a lo largo de toda la carrera y podría conseguir hoy su primera victoria de la temporada, la primera desde el Gran Premio de Francia de 2021. 8 Parece que Pol espargaró está perdiendo fuelle. Ha sufrido problemas gastrointestinales en los últimos días y afrontaba esta carrera bastante tocado físicamente. 7 DÉCIMO MARC MÁRQUEZ !!! El espectáculo está también por detrás, en la remontada de un Marc Márquez ya es 10º y está protagonizando la remontada de la jornada. Ahora acaba de superar a su compañero de equipo, Pol Espargaró. 7 ALEX RINS SUPERA A BAGNAIA !!! El piloto barcelonés ya es capaz de romper el inquebrantable dominio de Ducati. De momento es 5º, pero habrá que ver hasta donde puede llegar. 6 Atención porque Marc Márquez ya se encuentra en la 11ª posición siguiendo la estela de Pol Espargaró, su compañero en el equipo del equipo Repsol Honda. 6 SE HA CAÍDO ALEX MÁRQUEZ !!! Segundo abandono de la carrera tras el anterior de Marco Bezzecchi. 5 SEXTO ALEX RINS !!! El piloto de Suzuki consigue superar a Fabio Quartararo. Y también Joan Mir supera al francés Parece que el ritmo bueno es el de las Suzuki... 5 No hay grandes variaciones en esta carrera. Siguen las cinco Ducati copando las primeras cinco posiciones en la carrera y posteriormente viajan Fabio Quartararo, Alex Rins y Joan Mir. habrá que ver si tienen ritmo para romper el dominio de la marca italiana. 4 Va encendido Marc Márquez tratando de recuperar el terreno perdido. Ha estado a punto de impactar con la moto de Maverick Viñales. Debería tratar de templar los nervios el piloto de Cervera porque hoy lo importante es terminar. 4 Sigue tirando en cabeza de carrera Jack Miller !!! Pero tiene completamente pegado a Jorge Martín. 3 Marco Bezzecchi se ve obligado a abandonar. El italiano se cayó en un primer momento. Posteriormente volvió a pista, pero parece que su moto estaba perdiendo aceite y al final tiene que bajarse de la moto. 3 MARC MÁRQUEZ YA ENTRA EN LOS PUNTOS !!! 14º ya el siete veces ganador en esta pista. Hoy la victoria parece imposible, pero el piloto español ya está ofreciendo un gran espectáculo en pista, en su regreso a la competición. 2 Vaya remontada ya de Marc Márquez tras su mala salida !!! 16º ya el piloto del equipo Repsol Honda y se encuentra muy cerca de entrar en los puntos tras un problema en la salida que le ha hecho caer hasta la última posición. 2 Intenta Jorge Martín sobrepasar a Jack Miller, pero el australiano se defiende como gato panza arriba y mantiene de momento la primera plaza. 1 Ojo a Enea Bastianini !!! La Bestia consigue superar momentáneamente a Francesco Bagnaia. Dominio de Ducati de momento en esta primera vuelta. 1 JACK MILLER SE HACE CON LA PRIMERA POSICIÓN !!! Ha superado a Jorge Martín, Bagnaia mantiene la tercera plaza y, por detrás, Quartararo ha mejorado una posición y se hace con la 5ª plaza. 1 MARC MÁRQUEZ HA CAÍDO HASTA LA ÚLTIMA POSICIÓN !!! Algo le ha pasado en la salida... Repasamos, como siempre, las posiciones de salida del resto de pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Pol Espargaró comienza desde la 12ª posición, Maverick Viñales en la 14ª, Raúl Fernández en la 21ª y Alex Márquez en la 23ª. JOAN MIR, PELEADO CON EL PODIO EN ESTE 2022. Joan Mir comienza la carrera en la 8ª plaza, no ha terminado en el podio en sus cuatro últimas carreras. La última vez que enlazó cinco o más Grandes Premios consecutivos sin podio fue entre 2019 y 2020 (sus 20 primeras carreras en la máxima categoría). RINS, ÚNICO CAPAZ DE ESTAR EN EL PODIO EN LOS CINCO ÚLTIMOS AÑOS. Alex Rins ha conseguido al menos un podio en las cinco últimas temporadas de MotoGP, algo que no ha conseguido hasta el momento ningún otro piloto. El piloto de Suzuki no enlaza dos presencias en el podio consecutivas desde 2020 (Grandes Premios de Teruel y Europa). ALEX RINS, GRANDES ACUACIONES EN EL COAT. Alex Rins comienza hoy en la 7ª posición y teniendo en cuenta que las Suzuki suelen ir siempre de menos a más, podría convertirse en una de las grandes alternativas a Ducati. El barcelonés consiguió en el Circuito de Las Américas de 2019 la primera de sus tres victorias en MotoGP. Ha sido, además, el único piloto capaz de ganar en el circuito de Las Américas en las tres categorías (Moto3 en 2013, Moto2 en 2016 y MotoGP en 2019). FABIO QUARTARARO, SIN PREMIO HASTA AHORA EN AMÉRICA. Fabio Quartararo, que arranca la carrera en la 6ª plaza, no ha ganado en ninguna de sus cuatro carreras de MotoGP disputadas en América (Grandes Premios de Argentina y Las Américas), aunque terminó en el podio en la última disputada en el circuito de Las Américas (segundo en 2021). En realidad, todos los pilotos de Ducati han ido como balas y cinco máquinas de la firma italiana copan las cinco primeras posiciones de la parrilla de salida. Ya hemos comentado los tres primeros y posteriormente encontramos a Johann Zarco y Enea Bastianini. Y parece que las dos Ducati oficiales han dado en este cuarto Gran Premio de la temporada un claro paso al frente después de un inicio de año en el que sus dos pilotos han rendido por debajo de lo esperado. Jack Miller arranca hoy en el segundo puesto, mientras que Francesco Bagnaia lo hace desde el tercer puesto. JORGE MARTÍN LIDERA EL RANKING DE VUELTAS LIDERADAS. Ningún piloto ha completado más vueltas en primera posición esta temporada que Jorge Martín (20) en MotoGP. En solo tres carreras lleva el 35,7% de las que realizó la pasada campaña al completo (56 en 14 carreras). JORGE MARTÍN VUELA DE NUEVO EN LA CALIFICACIÓN. El piloto que sale desde la primera posición de la parrilla de salida en la clase reina es Jorge Martín. El madrileño consiguió ayer su séptima pole en MotoGP y ha conseguido salir desde la primera línea en todas las carreras de este 2022. ALEIX ESPARGARÓ, VICTORIA AL 200º INTENTO. El piloto de Granollers logró en el pasado Gran Premio de Argentina su primera victoria tras 200 carreras en MotoGP y la primera de Aprilia en la clase reina. Después de este triunfo, curiosamente ahora es su hermano, Pol Espargaró, el que más Grandes Premios acumula en MotoGP (139) sin haber conseguido todavía una victoria. Aleix Espargaró lidera la clasificación de MotoGP merced a su triunfo el pasado domingo en el Gran Premio de Argentina. El piloto de Aprilia cuenta con 45 puntos, siete más que Brad Binder y nueve con respecto a Enea Bastianini. El piloto de Aprilia comienza hoy en la 13ª posición, por lo que será un gran reto tratar de mantener ese liderato. Hoy parece que el piloto de Cervera lo tendrá francamente complicado para continuar engrosando su ya dilatado palmarés en Austin porque es evidente que se encuentra en pleno proceso de recuperación y hoy arrancará la carrera desde la 9ª posición, su peor clasificación histórica en este trazado. MARC MÁRQUEZ, CLARO DOMINADOR EN ESTADOS UNIDOS. Pero es que el idilio de Márquez con el país de la barra y las estrellas no termina en este Gran Premio y ha ganado en 11 de las 12 ocasiones en las que ha corrido en la categoría de MotoGP en Estados Unidos (Austin: siete; Indianápolis: tres y Laguna Seca), fallando solo en el Gran Premio de Las Américas en 2019 (abandono). EL SHERIFF REGRESA A AUSTIN. Esta será la novena edición del Gran Premio de Las Américas y Marc Márquez se ha impuesto en siete de las ocho ediciones disputadas hasta el momento (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021). De hecho, el piloto de Cervera ha conseguido siete de sus 59 victorias hasta ahora en MotoGP en el circuito de Las Américas (11.9%), solo en Sachsenring ha logrado más (ocho). Marc Márquez regresa de nuevo a la competición después de su ausencia en los dos últimos Grandes Premios tras sufrir un nuevo episodio de diplopía. El piloto del equipo Repsol Honda vuelve de nuevo a la competición y lo hace en el Circuito de Las Américas, uno de sus trazados fetiche. Después de la victoria de Tony Arbolino en Moto2, nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos minutos en la carrera de MotoGP, el plato fuerte de la jornada. Buenas tardes!! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Las Américas, la cuarta prueba de la temporada 2022. ¿Preparados? Comenzamos…