En Directo Gran premio de Japon de Moto GP 2022 | Motor en Hoy

Volver al inicio Final Esto no para y la próxima semana se disputa el Gran Premio de Tailandia. Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de esta carrera. Ha sido un placer. Hasta la próxima, reciban un cordial saludo. Final Por primera vez en las seis últimas carreras, Fabio Quartararo ve como no pierde terreno en la clasificación general y hoy, sin haber podido firmar un resultado demasiado competitivo, al menos consigue aumentar su ventaja en ocho puntos con respecto a sus dos inmediatos perseguidores. Final A falta de cuatro carreras para la conclusión del Mundial de MotoGP, Fabio Quartararo mantiene el liderato con 18 puntos de ventaja sobre Francesco Bagnaia y 25 con respecto a Aleix Espargaró. Final Aleix Espargaró era el único piloto de toda la parrilla que había conseguido puntuar en todas las carreras disputadas esta temporada, pero hoy ve como se rompe esa impresionante racha. Final Aleix Espargaró, por su parte, ha sido 16º y termina en el límite de la zona de puntos. Tuvo que salir desde el pit line después de sufrir problemas mecánicos en la vuelta de formación. Ha remontado muchos puestos, pero no ha sido suficiente. Final Pero la emoción se traslada a la lucha por el título entre Fabio Quartararo. Ha sido 8º en la recta de meta, pero su ganancia es enorme porque tanto Pecco Bagnaia como aleix Espargaró no han podido puntuar en esta carrera. El italiano se fue al suelo en la última vuelta y registra hoy su 5º abandono de la temporada. 24 Enorme actuación de Marc Márquez en su primera carrera completa después de recuperarse de la última operación. El ilerdense ha terminado en la cuarta plaza y eso después de salir desde la pole position. 24 Jorge Martín ha sido tercero y conquista su tercer podio de la temporada. No terminaba en el cajón desde el Gran Premio de Catalunya, cuando fue segundo. 24 Brad Binder ha sido segundo finalmente !!! Superó a Jorge Martín en la última vuelta y este es su segundo podio de la temporada. No terminaba en el cajón desde que fuera segundo en el Gran Premio de Catar, en la carrera inaugural. 24 VICTORIA DE JACK MILLER !!! Logra su primera victoria de la temporada, la primera desde el Gran Premio de Francia de 2021 y la cuarta en su trayectoria en MotoGP. 24 CAÍDA DE PECCO BAGNAIA !!! Trataba de superar a Quartararo, pero se va de vacío finalmente en esta carrera y esto puede tener enorme trascendencia en la pelea por el título. 23 En peligro ahora la segunda plaza de Jorge Martín y el octavo puesto de Fabio Quartararo. 23 No hay cambio alguno en el liderato de la carrera. El ritmo de Jack Miller en esta pista es de otro planeta y tiene ya cinco segundos de diferencia sobre Jorge Martín. 22 CUARTO MARC MÁRQUEZ !!! Supera a Miguel Oliveira y confirma que el piloto de Cervera está de vuelta. Logró salir desde la pole y está terminando con nota en su primera carrera completa después de superar su cuarta operación en el brazo derecho. 21 Por detrás, Aleix Espargaró ha dado buena cuenta de Fabio Di Giannantonio y marcha en la 17ª plaza. Podría terminar por superar a Franco Morbidelli y Cal Crutchlow y terminar por cazar algún punto. 21 PECCO BAGNAIA SUPERA A ENEA BASTIANINI !!! El piloto del Ducati Lenovo Team escala hasta la 9ª posición y ahora tiene por delante a Fabio Quartararo. 20 Marc Márquez sigue acercándose a Miguel Oliveira. Por su parte, Brad Binder también estaría en disposición de poder amenazar la segunda posición en la que actualmente cabalga Jorge Martín. 19 Por detrás, Fabio Quartararo podría dar buena cuenta de Maverick Viñales. Con las diferencias tan ajustadas de cara a la corona de MotoGP, cualquier punto puede ser de vital importancia. 18 OJO A MARC MÁRQUEZ !!! Cada vez más cerca de Miguel Oliveira. El piloto del equipo Repsol Honda podría aspirar a terminar en la cuarta posición. 17 Ha abandonado Alex Rins. Tremenda la debacle que se está produciendo en Suzuki. Se trata del cuarto abandono que sufre el piloto barcelonés en la actual temporada. 16 Sigue remontando posiciones Aleix Espargaró !!! 18º en estos momentos el piloto de Aprilia y habrá que ver si puede cazar algún punto en una carrera en la que tuvo que salir desde el pit line tras haber sufrido problemas mecánicos en la vuelta de formación. 16 Por detrás, Marc Márquez sigue en la 5ª posición. Todavía tiene opciones de alcanzar a Miguel Oliveira, pero no va a ser fácil. Justo ahora advierten a Brad Binder, que marcha en tercera posición, por exceder los límites de la pista. 15 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! La diferencia de Jack Miller es sideral ya y cuenta con más de cuatro segundos de ventaja sobre Jorge Martín. Si no comete errores, estaría en disposición de conseguir su primera victoria de la temporada, la primera desde el Gran Premio de Francia de 2021. 14 Por su parte, Fabio Quartararo sigue en la 8ª posición, mientras que Bagnaia continúa en la 10ª. En estos momentos, el francés contaría con 12 puntos de diferencia sobre el italiano. 14 Intensa ahora la batalla entre Luca Marini y Maverick Viñales por la 6ª posición !!! El piloto italiano supera momentáneamente al de Aprilia. 13 FUERA DE CARRERA TAKUYA TSUDA CON LA MOTO EN LLAMAS LITERALMENTE !!! Era el piloto que sustituía a Joan Mir en esta carrera y vaya año de Suzuki, el último en MotoGP. 12 Reacciona también Pecco Bagnaia y escala hasta el 10º puesto tras superar a Pol Espargaró. 11 Enea Bastianini sigue progresando y ahora acaba de superar a Pol Espargaró para escalar hasta el 9º puesto. Ahora tiene por delante a Fabio Quartaro, el actual líder de MotoGP. 10 Jack Miller sigue a ritmo de vuelta rápida prácticamente giro tras giro y ya cuenta con algo más de tres segundos de ventaja con respecto a Jorge Martín. El piloto australiano no gana desde el Gran Premio de Francia de 2021, prácticamente hace un año y medio. 9 BASTIANINI SUPERA A BAGNAIA !!! En la lucha por la 10ª posición. Serán compañeros el año que viene en el equipo Ducati Lenovo Team, pero lo cierto es que el italiano está molestando a su compatriota, que pierde un punto adicional de momento en la pelea por el título de MotoGP. 9 Jack Miller ya tiene algo más de un segundo de diferencia con respecto a Jorge Martín. El piloto australiano había abandonado en tres de sus cuatro participaciones anteriores en el Gran Premio de Japón en MotoGP. 7 Aleix Espargaró ya ha remontado dos posiciones y ahora tiene por delante a Takaaki Nakagami, pero lo va a tener muy complicado para poder entrar en la zona de puntos. Veremos... 6 Por detrás, Fabio Quartararo es 8º, mientras que Pecco Bagnaia no puede pasar de momento de la 10ª plaza, por lo que por primera vez en muchas semanas, el francés estaría en disposición de no perder puntos en la clasificación general con respecto al italiano. 6 Gran ritmo el de Jack Miller !!! Acaba de pulverizar el récord del circuito y de momento solo le puede seguir el ritmo Jorge Martín. 5 Jack Miller y Jorge Martín están abriendo hueco en cabeza de carrera y los dos pilotos cuentan con algo más de un segundo con respecto a un Miguel Oliveira que acaba de superar a Brad Binder. Gran actuación de las dos KTM de momento en este trazado de Motegi. 4 Aleix Espargaró marcha en la 24ª posición y habrá que ver si puede ir remontando, pero va a ser muy complicado. Recordemos que es el único piloto que ha sumado puntos en todas las carreras disputadas hasta el momento. 4 Marc Márquez aguanta de momento en la 5ª posición. Tras perder varios puesto, parece que se ha estabilizado ahora en esa plaza y habrá que ver como le aguanta el físico. 3 JACK MILLER PRIMERO !!! Han saltado chispas en su adelantamiento sobre Jorge Martín e incluso han llegado a tocarse. 3 Jorge Martín está abriendo hueco en cabeza de carrera y cuenta en estos momentos con cinco décimas de ventaja con respecto a Jack Miller. 2 Jack Miller ha superado a Brad Binder y el piloto australiano escala hasta la segunda posición por detrás de Jorge Martín. 2 Por detrás Gabio Quartararo marcha en la 8ª posición, mientras que Pecco Bagnaia rueda en la 11ª. 1 Tremenda la salida de Jorge Martín. El piloto madrileño se ha situado en el liderato tras comenzar la carrera en la 5ª plaza. 1 Márquez ha perdido la primera posición y cae hasta la 3ª. Le han superado tanto Jorge Martín como Brad Binder. 1 Aleix Espargaró ha tenido que salir desde el pit line y tendrá que remontar muchas posiciones si quiere marcar un puesto competitivo en esta carrera. 1 ALGO LE HA PASADO A ALEIX ESPARGARÓ EN LA VUELTA DE FORMACIÓN !!! Repasamos la posición de salida del resto de pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Pol Espargaró comenzará la salida en la 11ª posición, Alex Márquez lo hace desde la 17ª, Alex Rins en la 18ª y Raúl Fernández en la 22ª. Carrera muy especial para Takaaki Nakagami. Se trata del único piloto japonés actualmente en MotoGP y hoy sale en la última posición de la parrilla de salida muy mermado físicamente después de su caída el pasado domingo en el Gran Premio de Aragón. Solo dos pilotos japoneses han conseguido la victoria en el Gran Premio de su país en 500cc/MotoGP (Norick Abe en 1996 y 2000 y Makoto Tamada en 2004). JORGE MARTÍN SIGUE MEJORANDO EN LA CLASE REINA. El piloto madrileño ocupa la 5ª posición en la parrilla de salida. Ha sumado puntos en sus ocho últimas carreras, incluyendo un podio (2º en el Gran Premio de Catalunya), su mejor racha histórica en MotoGP. VIÑALES BUSCA SU CUARTO PODIO. Gran posición de salida para Maverick Viñales. Lo hace desde la 4ª posición. El piloto de Aprilia ha terminado en el podio en tres ocasiones esta temporada. No consigue cuatro o más en un mismo año desde 2019 (siete). ALEIX ESPARGARÓ, LA REGULARIDAD POR BANDERA. El piloto de Aprilia, que hoy sale en la 6ª posición, ha puntuado en sus 16 últimas carreras, su mejor racha histórica con Aprilia y la mejor desde una racha de 17 Grandes Premios seguidos entre 2015 y 2016. Es el único piloto de la actual parrilla de MotoGP que ha conseguido puntos en todas las carreras que ha disputado esta temporada. JOHANN ZARCO SE PONE A 100. El piloto francés disputa hoy su Gran Premio número 100 en MotoGP. En sus 99 primeras carreras ha conseguido 15 podios, ocho poles y siete vueltas rápidas. Recordemos que Marc Márquez arranca la carrera desde la pole. Acompañan al piloto de Cervera en la primera línea Johann Zarco y Brad Binder. Se trata de la sexta presencia en primera línea del piloto francés, mientras que esta es la mejor posición de salida histórica de Binder en la máxima categoría. DOMINIO ITALIANO EN ESTE 2022. Pilotos italianos han alcanzado diez victorias en este 2022 (Francesco Bagnaia x6 y Enea Bastianini x4). No llegaban a esta cifra en una misma campaña en MotoGP desde 2006 (11: Valentino Rossi x5; Marco Melandri x3 y Loris Capirosi x3). PECCO BAGNAIA, A POR SU SEXTO PODIO CONSECUTIVO. El piloto de Ducati ha terminado en el podio en sus cinco últimas carreras de forma consecutiva, su mejor racha en sus diez temporadas en todas las categorías. El último piloto que enlazó cinco o más podios seguidos en MotoGP fue Marc Márquez en 2019 (16). PODIO PARA QUARTARARO EN SU PRIMERA PARTICIPACIÓN EN MOTEGI. El piloto francés terminó en el podio en su única participación hasta el momento en el Gran Premio de Japón en MotoGP (2º en 2019). QUARTARARO INTENTARÁ RECUPERAR LA REGULARIDAD. El piloto de Yamaha ha abandonado dos veces en este 2022. Solo en 2019 (cuatro) sufrió más abandonos en una misma temporada en la máxima categoría. Los dos principales aspirantes al título arrancan hoy la carrera bastante retrasados. Fabio Quartararo lo hace en la 9ª posición, mientras que Francesco Bagnaia comienza en la 12ª plaza, bastante más retrasado de lo que lo ha hecho en las últimas carreras. Y viendo la tendencia de las últimas carreras es Pecco Bagnaia el piloto que más opciones tiene para conquistar la que sería su primera corona de MotoGP. El italiano de Ducati ha logrado seis victorias y siete podios esta temporada, pero haciendo pleno en las últimas cinco carreras, incluyendo cuatro triunfos en este periodo. A falta de cinco carreras para el final de la temporada todo está por decidirse en MotoGP y los pilotos no tienen ya margen de error alguno. Sin ir más lejos, en MotoGP, Fabio Quartararo sufrió el pasado domingo su segundo abandono de la temporada y vio como la renta que tenía con respecto a sus perseguidores en la clasificación general. Así las cosas, el piloto francés cuenta con 211 puntos, diez más que Francesco Bagnaia y 17 sobre Aleix Espargaró. 150 GRANDES PREMIOS PARA MARC MÁRQUEZ EN MOTOGP. El piloto español disputa hoy su Gran Premio número 150 en MotoGP. En los 149 anteriores ha logrado 59 victorias, 99 podios, 62 poles y 59 vueltas rápidas. El piloto de Cervera, además, ha sido el único que ha ganado en el Gran Premio de Japón en las tres categorías (125cc en 2010, Moto2 en 2012 y MotoGP en 2016, 2018 y 2019). BUENOS RESULTADOS DE MARQUEZ EN JAPÓN. Ningún piloto de la actual parrilla de MotoGP ha conseguido más victorias que Marc Márquez (tres: 2016, 2018 y 2019) en el Gran Premio de Japón. Podría igualar a Kevin Schwantz y Valentino Rossi (cuatro cada uno) como piloto con más triunfos en esta carrera en la clase reina a lo largo de la historia. MÁRQUEZ, RECORD DE POLES EN MOTOGP. Esta ha sido la 63ª pole position de Marc Márquez en su trayectoria en MotoGP y ningún otro piloto ha conseguido más en MotoGP desde que se instauraron en 1974. MARC MÁRQUEZ DEVUELVE A HONDA LA SONRISA. El ‘93’ del equipo Repsol Honda logró el mejor tiempo en el cronometrado de ayer y logró su primera pole desde 2019, cuando salió desde la primera posición precisamente en este Gran Premio de Japón, la última vez que se corrió aquí antes del parón por la pandemia de la Covid-19. Después de las victorias de Izan Guevara en Moto3 y de Ai Ogura en Moto2, nos centramos en todo lo que puede suceder dentro de unos instantes en la clase reina con un Marc Márquez que sale hoy desde la pole por primera vez en tres años. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Japón. ¿Preparados? Comenzamos…