Volver al inicio 23 La competición regresa el póximo fin de semana con la disputa del Gran Premio de Catalunya. Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de esta carrera a lo largo de toda la mañana. Ha sido un placer !!! Hasta la próxima, reciban un cordial saludo. 23 El que ha dado hoy un paso atrás es Enea Bastianini, al igual que Joan Mir y Alex Rins, los dos pilotos del equipo Suzuki, más centrados en tratar de resolver su incierto futuro que en competir en una estructura con fecha de caducidad. 23 Después de los resultados de esta carrera, Fabio Quartararo refuerza ligeramente su liderato al frente de la clasificación de MotoGP, con ocho puntos de diferencia con respecto a un Aleix Espargaró que no se baja de la pelea. 23 Marc Márquez ha terminado en la 10ª plaza, visiblemente emocionado. Es consciente de lo que le espera. Tiene que afrontar una nueva operación y una prolongada recuperación sin fecha prevista para su regreso a la competición. Hay incluso quién dice que puede poner punto y final a la temporada. Veremos... 23 Y también está ofreciendo una extraordinaria regularidad Aleix Espargaró, que firma su cuarto podio consecutivo. Enlazado cuatro podios seguidos por primera vez en sus 13 temporadas en MotoGP. Ha conseguido cinco podios en sus cinco últimas carreras, más que en las 199 anteriores en la máxima categoría (dos). 23 Fabio Quartararo ha sido segundo y sigue haciendo valer su regularidad para continuar afianzándose como líder de la clase reina. El piloto francés consigue su cuarto podio de la temporada, el tercero en las cuatro últimas carreras. 23 Ducati ha ganado en cuatro de las cinco últimas ediciones del Gran Premio de Italia y todas ellas con pilotos diferentes (Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, Danilo Petrucci y Francesco Bagnaia). 23 VICTORIA DE FRANCESCO BAGNAIA !!! Logra su segundo triunfo de la temporada, el sexto en su trayectoria en MotoGP. Ha logrado esos seis triunfos en las 13 últimas carreras disputadas. 23 Johann Zarco ha superado a Marco Bezzecchi. Le ha debido de pasar algo al italiano porque no estaban demasiado pegados. 23 ÚLTIMA VUELTA !!! No se prevén grandes cambios ya en este último giro en Mugello. Marc Márquez ha ganado una posición y accede al 10º puesto y Bagnaia se prepara para conseguir su segundo triunfo de la temporada. 22 DATO. Ducati podría ganar en cuatro de las cinco últimas ediciones del Gran Premio de Italia y todas ellas con pilotos diferentes (Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, Danilo Petrucci y Francesco Bagnaia). 21 Esta podría ser la primera victoria de Francesco Bagnaia en el Gran Premio de Italia en todas las categorías. 20 Las posiciones se encuentran ya muy asentadas. Bagnaia estira de nuevo la ventaja sobre Fabio Quartararo y lo cierto es que, si no comete errores, tiene la victoria en el bolsillo. 19 Y el que no parece que pueda echar el lazo a Fabio Quartararo es Aleix Espargaró, por lo que el piloto de Granollers se debe centrar ya en defender la tercera posición y sería su cuarto podio consecutivo, los cuatro ocupando la tercera posición. 19 Puede que Fabio Quartararo sea un poco más conservador teniendo en cuenta que su posición pensando en el título está bastante más asentada que la de Francesco Bagnaia. Veremos... 18 Pero atención porque Fabio Quartararo no ha tirado la toalla y lleva ya un par de vueltas recortando la desventaja que mantiene con respecto a Francesco Bagnaia. 17 YA ES 3º ALEIX ESPARGARÓ !!! Supera a Marco Bezzecchi y habrá que ver si el piloto de Aprilia consigue dar caza a Fabio Quartararo. 16 Maverick Viñales ya milita en la 12ª posición y tiene cada vez más cerca a Marc Márquez. Habrá que ver si aguanta el envite el piloto del Repsol Honda. 15 La caída de Enea Bastianini ha liberado bastante a Aleix Espargaró y el piloto de Aprilia se podría centrar en tratar de dar caza a Marco Bezzecchi. 14 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Se ha caído Enea Bastianini !!! Registra su segundo abandono de la temporada. 13 Pero atención porque está llegando como un avión Enea Bastianini en la cabeza de carrera !!! Ya es 6º la Bestia y se encuentra bastante cerca de Aleix Espargaró. 12 Se está escapando Francesco Bagnaia !!! Le ha favorecido también la pelea de Fabio Quartararo y Marco Bezzecchi y ya se encuentra con una ventaja de más de un segundo. 12 Por detrás, gran reacción de Maverick Viñales. Salía en la 24ª posición y ya se encuentra muy cerca de poder entrar en la zona de puntos. 16º en estos momentos. 11 QUARTARARO SEGUNDO !!! Supera a Marco Bezzecchi, pero el italiano pasa al contragolpe. Se lo va a tener que trabajar bastante el ploto de Yamaha entre tanta Suzuki en cabeza de carrera. 11 Da la sensación de que Marc Márquez se está viniendo abajo a medida que avanza la carrera y su brazo comienza a cargarse de nuevo por el esfuerzo. El de Cervera es 11º y ha perdido dos posiciones en las dos últimas vueltas. 10 Habrá que ver si Francesco Bagnaia puede ahora abrir hueco en cabeza de carrera una vez que ha conseguido hacerse con el liderato de la carrera. 9 PRIMERO PECCO BAGNAIA !!! Se hace ya con el liderato el piloto del equipo Lenovo Ducati Team. 9 Y CAÍDA DE ALEX RINS !!! No están los pilotos de Suzuki lógicamente en su mejor momento... Abandonan los dos por segunda carrera consecutiva. 8 CAÍDA DE JOAN MIR !!! El piloto mallorquín firma su tercer abandono de la temporada, el segundo consecutivo y los tres se han producido en las cuatro últimas carreras. 8 Francesco Bagnaia se encuentra cada vez más cerca de Marco Bezzecchi y podría tratar de amenazar su primera posición en breves instantes. 7 Por detrás, está comenzando a remontar Enea Bastianini !!! Octavo ya el piloto que más carreras ha conseguido ganar esta temporada en MotoGP (tres). 7 A pesar de la progresión de Francesco Bagnaia y Fabio Quartararo, no consiguen descabalgar de la primera posición de momento a un Marco Bezzecchi que se mantiene en la primera posición, rodando con una enorme madurez en el que recordemos que es su primer año en la máxima categoría. 6 Tremenda la última vuelta que se ha marcado Francesco Bagnaia !!! El italiano ha marcado el récord absoluto de la pista y ya es segundo tras superar de un plumazo tanto a Fabio Quartararo como a Luca Marini. 6 CAÍDA DE POL ESPARGARÓ !!! Registra el piloto de Honda su segundo abandono de la temporada. 5 Marc Márquez sigue siendo la mejor Honda en pista, aunque ha perdido una plaza y cae hasta la 10ª posición. 5 Poco a poco la lógica se va imponiendo y los pilotos más experimentados están consiguiendo desplazar a los rookies. Pecco Bagnaia escala hasta el cuarto puesto tras superar a Fabio Di Giannantonio. 4 Atención porque Fabio Quartararo se está echando encima de Luca Marini y le supera !!! Segundo ya el piloto francés, muy sólido en este Autodromo del Mugello, tal y como sucediera el año pasado. 3 Por detrás, mal inicio de carrera tanto de Pol Espargaró, que ha caído a la 16ª plaza, como de Jack Miller, 19º en estos momentos. 3 Gran batalla entre Fabio Quartararo y Fabio Di Giannantonio por la tercera plaza, pero parece que se asienta definitivamente el actual líder de la clasificación de pilotos de MotoGP. 2 Atención porque Luca Marini y Marco Bezzecchi han abierto un pequeño hueco con respecto a un Fabio Quartararo que ya es tercero !!! 2 Marco Bezzecchi se hace con la primera posición y supera a Luca Marini. Militan los dos pilotos del Mooney VR46 Racing Team en las dos primeras posiciones. 1 Y gran salida de Aleix Espargaró. Ya es 4º el piloto de Aprilia, mientras que Marc Márquez ha ganado una posición y es 10º. 1 PRIMERO LUCA MARINI !!! Le ha ganado tanto la partida a Fabio Di Giannantonio como a Marco Bezzecchi. Repasamos el resto de posiciones de salida de los pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Pol Espargaró arranca en la 9ª, Jorge Martín en la 14ª, Alex Márquez en la 18ª, Maverick Viñales en la 24ª y Raúl Fernández en la 25ª. Se prevé una carrera complicada para Suzuki. Ya fue complicada la anterior después del anuncio de la marca de retirarse de la competición y hoy tanto Joan Mir como Alex Rins salen muy retrasados, en la 17ª y 21ª plaza respectivamente. Eran dos pilotos que estaban luchando por el título y ahora la gestión de las carreras va a ser tremendamente dificultosa en lo que resta de temporada. JACK MILLER, UN CALVARIO EN MUGELLO. No es este el circuito predilecto del australiano. Jack Miller ha abandonado en cuatro de sus seis participaciones en el Gran Premio de Italia en MotoGP, aunque en la última registró su mejor resultado en el circuito de Mugello (6º). Hoy comienza desde la 12ª posición. ALEIX ESPARGARÓ, A CELEBRAR SU RENOVACIÓN CON APRILIA. El de Granollers arranca la carrera en la 7ª posición. Ha enlazado tres podios seguidos por primera vez en sus 13 temporadas en MotoGP. Ha conseguido cuatro podios en sus cinco últimas carreras, más que en las 199 anteriores en la máxima categoría (dos). 2022 ESTÁ SIENDO EL AÑO DE BASTIANINI. La ‘Bestia’ ha logrado tres victorias en las siete últimas carreras tras no haber logrado ninguna en sus 18 primeras. Con estos tres triunfos en 2022, esta es su mejor temporada en MotoGP y ya ha igualado su récord de carreras ganadas en una misma campaña en todas las categorías (tres en 2020 en Moto2, conquistando el título). BAGNAIA, OBJETIVO VOLVER A LA FIABILIDAD. ‘Pecco’ Bagnaia, que hoy comienza la carrera desde la 5ª plaza, ha sufrido dos abandonos en la presente temporada, los mismos que en la pasada campaña al completo. Ha abandonado en sus dos participaciones anteriores en el Gran Premio de Italia en en MotoGP y el Autodromo dell Mugello podría ser el primer circuito en el que abandone en tres ocasiones en la máxima categoría. DUCATI, GRAN DOMINADOR EN MUGELLO EN LAS ÚLTIMAS TEMPORADAS. Ducati ha ganado en tres de las cuatro últimas ediciones del Gran Premio de Italia y todas ellas con pilotos diferentes (Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo y Danilo Petrucci). BEZZECCHI SE PONE A 100. El piloto de Rimini disputa en este Gran Premio de Italia su carrera número 100 en todas las categorías. En las 99 anteriores ha conseguido seis victorias, 24 podios, cuatro poles y una vuelta rápida. MARCO BEZZECCHI, ROOKIE DE ORO. Esta es la primera carrera en la que Marco Bezzecchi comienza desde la primera línea en MotoGP. Ha puntuado en sus tres últimas carreras, su mejor racha hasta el momento en la máxima categoría y ha sumado 19 puntos en su primer año en la máxima categoría, más que el resto de pilotos novatos juntos (Darryn Binder, 6; Remy Gardner, 3; Fabio Di Giannantonio, 3 y Raúl Fernández, 0). Pilotos italianos han ganado en dos de las cuatro últimas ediciones del Gran Premio de Italia de MotoGP (Andrea Dovizioso en 2017 y Danilo Petrucci en 2019). Esto, tras no haber ganado ninguna de las ocho anteriores. ¿FIESTA ITALIANA EN MUGELLO? Fabio Di Giannantonio sale hoy desde la pole, la primera que consigue en la máxima categoría y la primera que logra desde el Gran Premio de San Marino de 2019. Y lo cierto es que hoy puede haber una gran fiesta italiana en el Autodromo dell Mugello, con Marco Bezzecchi comenzando desde la segunda posición y Luca Marini desde la tercera. A SEGUIR LA RACHA EN ITALIA. Fabio Quartararo, que hoy comienza la carrera en la 5ª posición, ha terminado en el podio en dos de sus tres últimas carreras disputadas en Italia (1º en el GP de Italia y 2º en el GP de San Marino, ambos en 2021) y en la que no lo consiguió, fue 4º (Gran Premio de Emilia-Romagna de 2021). Parte como líder Fabio Quartararo. El piloto francés cuenta con 102 puntos, cuatro más que Aleix Espargaró y ocho con respecto a Enea Bastianini. RESULTADOS DISCRETOS PARA MÁRQUEZ EN MUGELLO. El piloto de Cervera solo ha logrado una victoria (2014) y tres podios en sus ocho participaciones previas en el circuito de Mugello en MotoGP. La noticia ha sido un jarro de agua para las aspiraciones del motociclismo español en la máxima categoría esta temporada y para Honda, que no termina de alcanzar buenos resultados y que no parece encontrar a un piloto, salvo Marc Márquez, capaz de ganar. NUEVO PARÓN PARA MARC MÁRQUEZ. Disputará esta carrera saliendo desde la 12ª plaza, pero el ‘93’ del equipo Repsol Honda sigue sufriendo debido a la fractura de húmero que sufrió en julio de 2020 y tendrá que pasar de nuevo por el quirófano la semana que viene sin fecha aún prevista de regreso a la competición. Después de las victorias de Sergio García en Moto3 y de Pedro Acosta en Moto2, ponemos el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en el plato fuerte de la jornada, la prueba de MotoGP. Buenos días !! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Italia de motociclismo desde el circuito de Mugello. ¿Preparados? Comenzamos…