Volver al inicio Final La competición vuelve dentro de dos semanas, cuando se disputará el Gran Premio de Argentina. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta retransmisión. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Reciban un cordial saludo. Final Brad Binder sigue puntuando carrera tras carrera y ya son 16, la mejor racha de cualquiera de los pilotos actuales de MotoGP. Mientras que su hermano Darryn ha sido 10º y logra hoy sus primeros puntos en la clase reina. Final Tanto Alex Rins como Joan Mir han conseguido puestos competitivos, siendo 5º y 6º respectivamente. Mientras que Pol Espargaró ha dado un paso atrás después de haber terminado en el podio en la carrera inaugural. Hoy solo ha podido ser 12º y hay que recordar que afrontaba este Gran Premio con muchas expectativas después de marcar el mejor tiempo en el test oficial que se realizó antes del inicio de la temporada. Final Jack Miller ha sido cuarto y salva la cara del equipo Ducati Lenovo Team en otra mala carrera de un Francesco Bagnaia que no ha podido pasar de la 15ª plaza y solo suma un punto después de la disputa de los dos primeros Grandes Premios. Final Johann Zarco ha sido tercero y logra su primer podio desde que fuera segundo en el Gran Premio de Catalunya del año pasado. El piloto francés de Ducati es el que más presencias en el cajón ha conseguido sin poder ganar una sola carrera hasta el momento en la máxima categoría (12). Final Fabio Quartararo ha sido segundo y consigue su primer podio del año. Y lo ha conseguido en mojado, que estaba siendo su gran talón de Aquiles hasta el momento. El piloto galo acumula 21 podios en la máxima categoría, siendo el más descatado de su país en este aspecto. Final Miguel Oliveira ha logrado su 4ª victoria en MotoGP, consolidándose como el piloto más laureado de la marca austriaca en la clase reina. El portugués acumula ya 15 victorias en su trayectoria en todas las categorías. Final La jornada comenzaba con una durísima caída de Marc Márquez en el Warm Up. Afortunadamente el piloto de Cervera se encuentra bien, pero ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y ha sido declarado 'no apto' para disputar esta carrera. Final Vaya carrera hemos vivido con la lluvia como gran protagonista. De hecho, como bien saben, la salida se ha retrasado más de una hora debido a las precipitaciones torrenciales. Final Enea Bastianini ha terminado en la 11ª posición y consigue salvar el primer puesto en la clasificación general, con solo dos puntos de diferencia con respecto a Fabio Quartararo. 20 VICTORIA DE MIGUEL OLIVEIRA !!! La cuarta de su trayectoria. Fabio Quartararo ha sido segundo, mientras que Johann Zarco le ha ganado la partida a Jack Miller y el francés se hace con la tercera posición. 20 ÚLTIMA VUELTA. Miguel Oliveira se encuentra ya muy cerca de conseguir su primera victoria de la temporada, la cuarta en su trayectoria en MotoGP. Tras conseguir tres podios consecutivos en 2021, el piloto luso solo había logrado puntuar en cuatro de sus últimas 11 carreras en MotoGP, incluyendo cinco abandonos. 19 Por detrás sigue progresando Darryn Binder. Pasó directamente de Moto3 a MotoGP y está cuajando una sensacional actuación en la que es solo su segunda carrera en la clase reina. 10º en estos momentos. 18 Tremendo el ritmo que está imponiendo ahora con lluvia Fabio Quartararo !!! Ha marcado la vuelta rápida y, de terminar en esta segunda posición en la que marcha ahora mismo, le puede asestar el primer golpe al resto de los candidatos a la lucha por el título. Recordemos que Marc Márquez no participa en esta carrera y Francesco Bagnaia no pasa de la 15ª posición. 17 ZARCO TERCERO !!! Ha rebasado a Jack Miller y el piloto de Ducati también ha ido perdiendo terreno desde que liderara en alguna vuelta en el tramo inicial de la prueba. 17 SEGUNDO FABIO QUARTARARO !!! Acaba de superar a Jack Miller y se dispara hacia la segunda posición. Recordemos que el francés no ha podido terminar en el podio en ninguna de sus últimas cuatro carreras de MotoGP, su peor racha desde una de siete entre 2020 y 2021. 16 Miguel Oliveira tiene la victoria en el bolsillo y la emoción se traslada a la lucha por la segunda posición con Fabio Quartararo, Jack Miller y Johann Zarco implicados. 15 El que se ha venido un poco abajo ha sido Alex Rins. El de Suzuki ha caído hasta la 5ª posición, justo por delante de Joan Mir. 15 Primera intentona de Zarco sobre Miller. No ha podido el francés y ojo porque también se suma Quartararo a esa pelea por la segunda posición. 14 La lluvia en estos momentos es muy ligera. La pista está completamente encharcada, pero lo cierto es que está habiendo pocos incidentes y esa es la mejor noticia. Parece que la carrera se va a poder completar en su totalidad. 13 Duelo ahora entre hermanos por la 9ª posición !!! Concretamente los hermanos Binder. Excepcional carrera de Darryn Binder en la que es solo su segunda carrera en la máxima categoría. Se encuentra en la 10ª plaza, justo por detrás de Brad Binder. 12 Sideral la ventaja de Miguel Oliveira en esta carrera. Más de cuatro segundos ya sobre un Jack Miller que se tiene que centrar ya en tratar de defender la segunda posición porque está llegando por detrás Johann Zarco como un avión. 11 DATO. De los actuales pilotos de MotoGP, Johann Zarco es el que en más carreras ha terminado en el podio (11) sin conseguir una sola victoria. 11 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Johann Zarco acaba de superar a Alex Rins y se hace con el tercer puesto de forma momentánea. 10 DATO. De ganar, Miguel Oliveira se consolidaría como el piloto con más victorias de KTM en MotoGP. Serían cuatro, el doble que el siguiente (Brad Binder, dos). 10 Sigue Miguel Oliveira aumentando la renta con respecto a Jack Miller !!! Más de dos segundos en cabeza de carrera y podría conseguir hoy su cuarta victoria en MotoGP. 9 Parece que Fabio Quartararo podría ir claramente de más a menos. Es de sobra conocido que no es un piloto que se desenvuelva bien en mojado, pero parece que el francés se consolida en la 5ª posición y está consiguiendo salvar los muebles de momento. 8 CAÍDA DE JORGE MARTÍN !!! El madrileño se va al suelo y registra su segundo abandono de la temporada. En esta ocasión ha sido el solo, mientras que en el Gran Premio de Catar se fue al suelo por el impacto de otro piloto. 8 Se ha parado Andrea Dovizioso. No sabemos si es problema mecánico, pero lo que es seguro es que no se ha caído. 7 Se está escapando Miguel Oliveira en cabeza de carrera !!! Ya tiene algo más de un segundo con respecto a Jack Miller. 7 Alex Márquez ha entrado en la zona de puntos y tiene justo por delante a Aleix Espargaró. Después de ser 4º en Losail, no está la Aprilia riendiendo bien en este circuito y bajo estas condiciones. 6 A punto de irse al suelo Pecco Bagnaia !!! No le están saliendo bien las cosas al italiano en este inicio de temporada y cae ahora hasta el 12º puesto después de no haber sumado ningún punto hace dos semanas en Catar debido a una caída. 5 PRIMERO MIGUEL OLIVEIRA !!! Ha superado a Jack Miller por el interior y trata de tirar ahora con fuerza el piloto portugués de KTM. 5 Oliveira sigue de momento facilmente el ritmo que le impone Jack Miller e incluso se atreve a enseñarle la moto. 4 Por detrás, hay que destacar la enorme remontada que está protagonizando Joan Mir. El piloto balear salía en el 18º puesto y ahora mismo marcha en la 6ª posición. También buena actuación de Alex Rins, su compañero en Suzuki, ahora mismo en la 3ª plaza tras superar a Fabio Quartararo. 3 Jack Miller y Miguel Oliveira han abierto hueco en cabeza de carrera y cuentan con algo más de un segundo con respecto a un Fabio Quartararo que no se muestra tan cómodo en estas condiciones. 2 Y PRIMERO AHORA JACK MILLER !!! Se trata de un especialista con agua el australiano. No en vano consiguió su primera victoria en MotoGP en 2016, en Assen, en el Gran Premio de los Países Bajos, en condiciones muy parecidas a las de hoy. 2 MIGUEL OLIVEIRA ES PRIMERO !!! Acaba de adelantar a Fabio Quartararo y también pasa Jack Miller al francés. 1 Llueve de nuevo con mucha fuerza !!! Esta carrera va a ser complicadísima. 1 Miguel Oliveira es segundo. Rins es cuarto, aunque parece que ahora tiene problemas para mantener esa posición después de su excepcional salida. 1 ENORME ALEX RINS EN LA SALIDA !!! Aunque es Fabio Quartararo el que mantiene la primera posición. ÚLTIMA HORA. Ha dejado de llover y se abre una ventana de esperanza. El pit line se abrirá a las 09:00 horas y la carrera podría comenzar a las 09:15 horas. Muy pendientes del estado de la pista y de la luz porque comienza a ser tarde en Indonesia la luz decrece. La carrera no se podría retrasar mucho más... ÚLTIMA HORA. Parece que disminuye algo la intensidad de la lluvia. A las 08:45 (horario peninsular) se abrirá el pit line y habrá que ver en que momento se puede comenzar la carrera. Muy complicadas las condiciones meteorológicas hoy en esta isla de Indonesia en la que se celebra esta segunda prueba de la temporada. Repasamos, como es habitual, la posición de salida del resto de los pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Aleix Espargaró comienza en la 10ª posición, Alex Márquez en la 19ª, Maverick Viñales en la 20ª y Raúl Fernández en la 21ª. SUERTE DESIGUAL EN SUZUKI. Alex Rins comienza la carrera en la 8ª posición, mientras que bastante peor le fueron las cosas a Joan Mir. El campeón de MotoGP en 2020 arranca la carrera en la 18ª plaza y, tras ser 6º hace dos semanas en la carrera inaugural, tendrá que trabajar bastante para no perder demasiado terreno en este tramo inicial de la temporada. BINDER HACE HISTORIA CON KTM. Brad Binder ha terminado en el podio en cada una de las tres últimas temporadas (tres podios en total), convirtiéndose en el primer piloto del equipo Red Bull KTM Racing que consigue un podio en tres campañas consecutivas en la clase reina. BRAD BINDER, MEJOR RACHA DE MOTOGP EN LOS PUNTOS. El piloto sudafricano, que hoy sale n la 4ª posición, ha terminado en los puntos en sus 15 últimas carreras de MotoGP. No solo es su mejor racha personal en la máxima categoría, es la mejor racha de cualquiera de los actuales pilotos de la competición. ÚLTIMA HORA. Sigue lloviendo con mucha intensidad, por lo que no se podrá comenzar tampoco a las 08:10 horas. Hay que seguir esperando. Le acompañan en la primera línea Jorge Martín y Johann Zarco, los dos pilotos del equipo Pramac Racing, demostrando otra vez que son capaces de ser más rápidos con sus Ducati satélite que la dupla de pilotos del equipo oficial de la marca italiana: Francesco Bagnaia, que comienza en la 6ª plaza y Jack Miller, en la 9ª. MAL INICIO DE AÑO PARA EL VIGENTE CAMPEÓN. Fabio Quartararo fue 9º en el pasado Gran Premio de Catar, se trata de su peor comienzo en MotoGP desde su 16º puesto en 2019, su primera temporada en la máxima categoría. Fabio Quartararo no ha podido terminar en el podio en ninguna de sus últimas cuatro carreras de MotoGP, su peor racha desde una racha de siete entre 2020 y 2021. ÚLTIMA HORA. La carrera solo se retrasa diez minutos y, si las condiciones meteorológicas lo permiten, la carrera comenzará a las 08:10 horas (horario peninsular). FABIO QUARTARARO REGRESA A LA SENDA DE LAS POLES. Al menos, parece que en Yamaha han podido dar un paso al frente y hoy Fabio Quartararo comienza desde la pole position, la primera de la temporada y la 16ª en su trayectoria en MotoGP. El piloto francés no conseguía salir desde la primera posición de la parrilla de salida desde el Gran Premio de Catalunya de 2021. El abandono de Bagnaia y Miller en el pasado Gran Premio de Catar es algo que nunca le había sucedido a los dos pilotos del equipo Ducati Lenovo Team en la primera carrera de la temporada en la máxima categoría. Y hay que remontarse a 2004 para ver a los dos pilotos de este equipo sufrir abandonos en dos carreras consecutivas de MotoGP, cuando le sucediera a Troy Bayliss y Loris Capirossi en los Grandes Premios de Japón y Catar). ÚLTIMA HORA. Se retrasa el inicio de la carrera debido a la lluvia torrencial que está cayendo en estos instantes sobre el Pertamina Mandalika Circuit. Aún se desconoce la hora a la que comenzará. Recordemos que el inicio estaba previsto a las 08:00 horas (horario peninsular). PRESIÓN EN YAMAHA Y DUCATI. La presión hoy será máxima tanto para Yamaha como para los pilotos del equipo Ducati Lenovo Team. En el primero, Fabio Quartararo no pasó de la 9ª posición en la primera carrera de la temporada, mientas que en el equipo italiano ni Jack Miller ni Francesco Bagnaia lograron puntuar al sufrir sendos abandonos. ENEA BASTIANINI, 25º PILOTO ITALIANO QUE GANA EN 500CC/MOTOGP. Recordemos que la carrera inaugural en Catar nos dejó la sorprendente victoria de Enea Bastianini y el de Rímini parte como líder de la clasificación de pilotos. La ‘Bestia’ se convirtió en el 25º piloto italiano en ganar en la máxima categoría. De hecho, ningún otro país tiene a más ganadores diferentes que Italia, superando los 23 de Reino Unido. Tal y como sucedió en la carrera de Moto2, la extensión de esta carrera se ha visto reducida debido a que el asfalto no se encuentra en buenas condiciones. Estaba previsto que se realizarán 27 vueltas, pero solo se completarán 20. Llueve ahora con mucha intensidad sobre el circuito y la carrera será declarada en mojado, por lo que las condiciones serán muy complicadas, uniéndose además a las delicadas condiciones del asfalto y a que se trata de un circuito en el que los pilotos tienen aún pocas horas de vuelo. TERCER GRAN PREMIO EN INDONESIA. Esta cita regresa al calendario después de haberse disputado en 1996 y en 1997, aunque en otro circuito, el de Sentul. En esta ocasión se disputa en el Pertamina Mandalika Circuit y los pilotos se encuentran ante un escenario prácticamente nuevo tras haber disputado solo un test oficial de entrenamiento antes del inicio de la temporada. HONDA, ÚNICA MARCA VICTORIOSA HASTA AHORA EN INDONESIA. Hay que recordar que pilotos de Honda se llevaron la victoria en las dos anteriores ediciones del Gran Premio de Indonesia en 500cc/MotoGP (Mick Doohan en 1996 y Tadayuki Okada en 1997). Tanto Pol Espargaró como Marc Márquez, los dos pilotos del equipo Repsol Honda, mostraron buenas sensaciones en la carrera inaugural y, en principio, partían con buenas perspectivas en esta primera carrera en Mandalika, aunque lo cierto es que no le fueron demasiado bien las cosas en la sesión de calificación de ayer y el de Granollers saldrá en la 16º posición. Y esta del wamp up no es la primera caída que ha sufrido Márquez a lo largo del fin de semana, ya que sufrió sendos incidentes en los FP2 y en la sesión de calificación de ayer. MARC MÁRQUEZ, BAJA. La última hora pasa por el estado de salud de Marc Márquez tras sufrir una durísima caída en el warm up. El piloto de Cervera se ha levantado por su propio pie, pero algo aturdido, fue trasladado hacia un centro médico para someterse a una valoración y en estos momentos se confirma que no disputa la carrera. Después de las victorias de Dennis Foggia en Moto3 y de Somkiat Chantra en la categoría intermedia, nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos minutos en la prueba de MotoGP, el plato fuerte de la jornada. Buenas noches !!! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Indonesia. ¿Preparados? Comenzamos...