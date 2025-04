Volver al inicio Final ¡No se vayan muy lejos! Tras esta gran carrera de MotoGP, nos queda el cierre del fin de semana de motociclismo con Moto2. ¡A las 15:30! 20 Maverick Viñales firma el segundo podio consecutivo del año tras no haber pisado el cajón en los 15 grandes premios anteriores con Aprilia en la categoría reina. 20 Quartararo seguirá líder del Mundial una semana más y lo hará con un punto más de diferencia respecto a Aleix Espararó, que acabó un puesto por detrás del francés. 20 Séptima victoria para Ducati este año y la primera vez esta temporada que Bagnaia firma dos triunfos seguidos. 20 Primer triunfo de Pecco Bagnaia en Gran Bretaña en cualquier categoría. Hbaía logrado ser segundo en Moto3 en 2016. 20 ¡VICTORIA PARA FRANCESCO BAGNAIA! ¡Cuarta del año para el italiano! 20 ¡ÚLTIMA VUELTA! ¡Maverick está detrás de Bagnaia e intentará adelantarle! ¡Qué final más emocionante! 19 ¡DOS VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Va a por todo Maverick! 18 ¡SE PONE SEGUNDO MAVERICK! ¡Aprieta con Aprilia! ¡A seis décimas de Bagnaia por el liderato! 18 ¡LO INTENTÓ MAVERICK CON MILLER, PERO LA DUCATI AGUANTA! 18 ¡VIÑALES SE PONE TERCERO! ¡Lucha por el podio y deja fuera a Rins! ¡También adelanta Jorge Martín a Álex! 17 ¡Qué combate entre Viñales y Martín! Vuelve a adelantarle Maverick para lograr la cuarta posición. Solo dos segundos entre el primero y el octavo. 16 CINCO VUELTAS PARA EL FINAL. Bastianini y Quartararo ya están pegándose por la sexta posición mientras las Ducati continúan en cabeza. Rins no consigue recuperar el liderato. 15 ¡SE CAE JOAN MIR! Quinta carrera que abandona este año el piloto de Suzuki. 15 ¡SEIS VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Rins pierde un poco de fuelle pero no se aleja de la cabeza! Bastianini sigue presionando y ya está detrás de Quartararo. 14 ¡MILLER ADELANTA A RINS! ¡Las dos Ducatis se ponen líderes! 14 ¡MAVERICK SE PONE CUARTO! ¡Adelanta a Jorge Martín! Jack Miller, Rins y Bagnaia, por delante. 13 ¡OTRA VUELTA COMPLETA! ¡Nada decidido en Silverstone con Bagnaia liderando y Rins presionando para recuperar ese liderato! Quartararo sigue sexto sin poder con Viñales. 12 ¡BAGNAIA ADELANTA A RINS! 12 9 VUELTAS PARA EL FINAL. Bastianini empieza a apretar desde la décima posición para tratar de alcanzar la cabeza. Quartararo está en mala posición y Viñales se aleja. 11 ¡Superamos el ecuador de la carrera y todo sigue igual! Rins se mantiene líder con Bagnaia atacando buscando el liderato de la carrera. Zarco ha terminado retirándose de la carrera. 10 ¡DÉCIMA VUELTA! ¡Rins pasa primero con Bagnaia reduciendo la distancia! Miller, tercero, ve como Jorge Martín presiona por detrás. Viñales sigue delante de Quartararo. Mala posición para el líder dle mundial. 9 ¡MAVERICK PASA A QUARTARARO! ¡Rins sigue primero con una ventaja algo holgada, pero sin que Bagnaia se aleje! 9 Álex Rins va en busca de su primera victoria en 2022 y la primera desde el GP de Aragón en 2020. Sería su cuarto triunfo en la categoría Reina y la segunda en Gran Bretaña. 8 Alex Rins está dominando la carrera por completo y no parece que ni Bagnaia ni nadie que viene por detrás pueda darle alcance. 7 Séptima vuelta. Rins empieza a coger distancia mientras Miller y Bagnaia están muy cerca. Quartararo no quiere desprenderse de la posibilidad de hacer sangre, pero Jorge Martín viene fuerte por detrás. 6 El podio está muy peleado. Quartararo se acerca al grupo de cabeza. Bagnaia no se separa mientras Rins y Miller siguen intercambiando posiciones en primera posición. 5 ¡Zarco se reincorpora a la carrera! Ahora la pelea es entre Miller y Rins por la cabeza de carrera. 5 ¡SE HA CAÍDO ZARCO! ¡Iba primero y ya superaba cuatro décimas a sus perseguidores! Veremos si continúa o si acaba retirándose. 5 ¡AHORA ES ALEX RINS QUIEN HACE RÉCORD DE PISTA! 1:59.346. 4 Quartararo se mantiene por delante de Maverick Viñales en la long lap! Gran acción del piloto francés. 4 Cuarta vuelta de MotoGP. ¡Récord de pista para Jorge Martín! Lo pone en 1:59.498. Salía noveno y se pone séptimo ahora mismo. 3 Se mantiene la pelea en la cabeza con Zarco tirando de Quartararo. ¡Rins se pone cuarto y supera a Bagnaia con un adelantamiento espectacular! 2 Viñales se mantiene sexto en su pelea particular con Rins. Aleix Espargaró, por detrás de ambos. 2 Al paso por línea de meta, las distancias se van adecuando a la carrera. Zarco sigue líder bajo la presión de Quartararon, que va aumentando diferencia poco a poco respecto a Miller y Bagnaia. 1 ¡QUÉ SALIDA DE ALEX RINS! ¡Se pone quinto peleando con Viñales! Zarco se mantiene primero por delante de Quartararo. 0 ¡COMIENZA LA CARRERA EN SILVERSTONE! ¡No se vayan muy lejos! Quartararo, líder del Mundial, tiene a Aleix Espargaró cerca. Si no puntúa nuevamente el italiano como en Países Bajos, podríamos tener nuevo líder si el español gana hoy. ¡Les esperamos a las 14:00! Joan Mir han enlazado 12 carreras consecutivas sin podio y esta es su peor racha en MotoGP desde sus 20 primeras participaciones en la máxima categoría entre 2019 y 2020. Johann Zarco ha terminado en el podio en dos de sus tres últimas carreras y suma cuatro podios en total en este 2022. Con uno más, superara los logrados en la pasada temporada al completo (cuatro), la mejor hasta el momento en MotoGP. Maverick Viñales consiguió en el pasado Gran Premio de los Países Bajos su primer podio con Aprilia y ha terminado en el podio en sus tres participaciones en MotoGP en el Gran Premio de Gran Bretaña, logrando precisamente en Silverstone la primera de sus nueve victorias hasta ahora en MotoGP. Aleix Espargaró ha puntuado en sus 12 últimas carreras, su mejor racha histórica con Aprilia y la mejor desde una racha de 17 Grandes Premios seguidos entre 2015 y 2016. Es, junto a Marc Márquez, el único piloto de la actual parrilla de MotoGP que ha conseguido puntos en todas las carreras que ha disputado esta temporada (Aleix ha disputado los once Grandes Premios esta temporada y Márquez, seis). Fabio Quartararo abandonó por primera vez esta temporada en el pasado Gran Premio de los Países Bajos. Nunca ha sufrido dos abandonos consecutivos en sus cuatro campañas en MotoGP. Fabio Quartararo logró la victoria el año pasado en el Gran Premio de Gran Bretaña. Ningún piloto ha conseguido dos victorias consecutivas en Silverstone en MotoGP desde Jorge Lorenzo en 2012 y 2013. Pilotos españoles (Jorge Lorenzo -3-, Marc Márquez, Maverick Viñales y Alex Rins) han ganado en seis de las diez últimas ediciones del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP después de haber logrado solo dos en las 33 primeras. Andrea Dovizioso disputará su Gran Premio número 246, superando a Alex Barros (245) como segundo piloto con más carreras disputadas en 500cc/MotoGP. Solo Valentino Rossi (372) suma más participaciones en la máxima categoría. Esta será la 44ª edición del Gran Premio de Gran Bretaña y nunca un piloto británico ha ganado a lo largo de la historia en 500cc/MotoGP. ¡Muy buenas tardes y bienvenidos al plato fuerte del día en el fin de semana de Silverstone! ¡MotoGP! ¡Turno para la categoría reina con Zarco liderando la parrilla en el día de hoy!