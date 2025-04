Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de esta apasionante jornada de motociclismo en el circuito de Jerez - Angel Nieto, la 'Catedral del Sur'. Ha sido un placer. Les esperamos en la próxima carrera. Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Después de dos semanas consecutivas de competición, ahora habrá un parón de dos semanas y la próxima carrera será el 15 de mayo, cuando se dispute el Gran Premio de Francia desde el circuito de Le Mans. 25 Fabio Quartararo ha reforzado su posición al frente del ranking de pilotos de MotoGP, con cuatro puntos de ventaja con respecto a un Aleix espargaró que escala hasta el segundo puesto. 25 El revés de la moneda ha sido para Alex Rins. El piloto de Suzuki ha terminado fuera de los puntos, en la 19ª posición, y cede la segunda posición en la clasificación general en detrimento de Aleix Espargaró. 25 Marc Márquez ha puntuado en sus ocho últimas carreras de MotoGP (incluyendo dos victorias y tres podios), su mejor racha desde 2019 (16 carreras). 25 Y Marc Márquez ha sido finalmente cuarto !!! Se ha quedado a las puertas del podio, pero lo cierto es que ha derrotado a Jack Miller en el duelo final y logra su mejor resultado de la temporada. 25 Aleix Espargaró ha sido tercero. El piloto de Aprilia conquista su tercer podio de la temporada y enlazado dos presencias en el podio por primera vez en su trayectoria en la máxima categoría. 25 Fabio Quartararo ha sido segundo. El piloto galo logra su tercer podio de la temporada, el tercero de la temporada y refuerza su posición al frente de la clasificación de MotoGP. 25 VICTORIA DE PECCO BAGNAIA !!! El italiano logra su primera victoria de la temporada, la quinta en su trayectoria en MotoGP. No lograba una victoria desde el Gran Premio de Valencia, la última carrera de la campaña 2021. 25 CUARTO MARC MÁRQUEZ !!! Ha superado otra vez a Jack Miller y habrá que ver si lo consolida. 25 Le enseña de nuevo la rueda Márquez a Miller y le coge por el interior !!! 25 ÚLTIMO VUELTA !!! Mantiene Bagnaia la ventaja, mientras que Marc Márquez trata de acercarse de nuevo a Jack Miller, pero no va a ser nada fácil. 24 Pero sigue estando muy lejos Quartararo como para poder amenazar el primer puesto de un Pecco Bagnaia que no ha cometido un solo error en esta carrera, liderando de principio a fin. 24 DOS VUELTAS PARA EL FINAL !!! No cede en su empeño Fabio Quartararo. Sigue peleando el francés y ahora se ha vuelto a acercar ligeramente a Pecco Bagnaia. 23 Y atención porque Joan Mir se podría sumar a la fiesta y el de Suzuki se encuentra ahora a solo tres décimas de Marc Márquez. 23 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Sin cambios delante, parece que Aleix Espargaró se consolida en la tercera posición y cuenta con una pequeña ventaja con respecto a Jack Miller y Marc Márquez. 22 Márquez ha estado a punto de caerse en la Curva 13 y ha sido superado por Jack Miller, con lo que le ha costado pasarle. Lo bueno es que se ha podido mantener sobre la moto y sigue en carrera. 22 DOBLE ADELANTAMIENTO DE ALEIX ESPARGARÓ !!! Ha superado a Miller y Márquez y se hace con el tercer puesto. 21 AHOR ASÍ !!! MARC MÁRQUEZ SUPERA A JACK MILLER !!! Escala a la tercera plaza el de Cervera y habrá que ver si puede ahora mantener el ritmo. 21 Vaya carrera se está sacando de la manga Pecco Bagnaia !!! Cuenta ya con seis décimas sobre Quartararo y ocho segundos sobre Jack Miller. 20 Atención porque Marc Márquez se vuelve a acercar mucho a la posición de Jack Miller. Pero no, no encuentra la forma el español de atacar al australiano. 20 Parece que Fabio Quartararo cada vez lo tiene más complicado. Se marcha ya a ocho décimas de un Bagnaia que, si no comete errores, se prepara para lograr la que sería su primera victoria de la temporada después de un inicio de temporada en el que no ha rendido al nivel esperado. 19 Con estos resultados, Fabio Quartararo reforzaría su posición al frente de la clasificación de MotoGP, con 12 puntos de ventaja con respecto a Aleix Espargaró y 20 sobre un Alex Rins que sigue fuera de la zona de puntos. 18 Por detrás, se mantiene también el status quo. Miller, Márquez y Aleix van clavando los tiempos y así es muy complicado que asistamos a un baile de posiciones. 17 Francesco Bagnaia mantiene una distancia de seis, siete décimas con respecto a Quartararo y eso le permite ir marcando ritmo y pilotar sin una presión excesiva. 16 Jorge Martín ha sido avisado por sobrepasar los límites de la pista. A la próxima, será sancionado con un long lap penalty. 16 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Posiciones muy estabilizadas, aunque sigue el duelo entre Miller, Márquez y Aleix Espargaró por la tercera posición. 14 Se está escapando Pecco Bagnaia !!! Cuenta ahora con más de cinco décimas de diferencia con respecto a un Fabio Quartararo que no ha estado cerca en ningún momento de poder superar al transalpino. 14 Ha enseñado ahora por primera vez la rueda Aleix Espargaró a Marc Márquez !!! El de Cervera, por su parte, sigue tratando de encontrar el modo de superar a Jack Miller. Se preparaba una bonita batalla por este tercer puesto en liza. 12 La ventaja de Francesco Bagnaia y Fabio Quartararo sobre el resto de pilotos está siendo sideral. Casi cinco segundos para el campeón y subcampeón del año pasado. De momento hoy gana la partida el italiano, que lleva ocupando el primer puesto desde el inicio de la carrera. 12 Ya se encuentra Maverick Viñales en la zona de puntos !!! 15º en estos momentos el piloto de Roses. 11 Sigue estudiando Marc Márquez los movimientos de Jack Miller. La Ducati es muy rápida y hay que elegir bien el momento de poder adelantar. 10 AL SUELO JOHANN ZARCO !!! Tampoco está siendo la jornada soñada para el equipo Pramac Racing. Primero se fue al suelo Jorge Martín y ahora le ha sucedido lo mismo al piloto francés. 10 No está siendo el día de Alex Rins !!! Se ha salido de pista y ha perdido muchos puestos. Lo tendrá difícil incluso para conseguir sumar algún punto hoy. 10 Atención porque Marc Márquez se pega a Jack Miller y es probable que el español le intente superar en breves instantes. 9 La victoria en esta carrera parece cosa de dos. Francesco Bagnaia podría conseguir hoy su primera victoria de la temporada, mientras que Fabio Quartararo no suma dos victorias consecutivas desde el inicio de la temporada 2021, cuando se impuso en los Grandes Premios de Doha y Portugal. 8 Habrá que ver si Marc Márquez puede coger el rebufo de Jack Miller. No obstante, el '93' del equipo Repsol Honda no tiene el cuarto puesto asegurado porque lleva muy cerca a Aleix Espargaró. 7 No hemos contabilizado ningún abandono de momento. Tanto Jorge Martín como Darryn Binder, los dos pilotos que se han caído, han podido volver a pista y continúan compitiendo en esta carrera. 6 Francesco Bagnaia y Fabio Quartararo han puesto otra marcha ya en la carrera y disparan su ventaja con respecto a Jack Miller por encima de un segundo y medio. 6 CAÍDA DE DARRYN BINDER !!! Se ha ido al suelo el sudafricano, aunque trata por todos los medios de volver a pista. 5 Otro de los pilotos que tendrá que remontar es Maverick Viñales. Ha perdido muchos puestos en la primera vuelta y ahora es 19º. El piloto de Aprilia había conseguido puntuar en sus tres últimas carreras, su mejor racha hasta el momento con la fábrica italiana. 5 No da síntomas de mejora de momento Alex Rins. El piloto de Suzuki no pasa de momento de la 15ª plaza y podría dar un claro paso atrás de cara a la lucha por el título en la clase reina. 4 Se marchan definitivamente Francesco Bagnaia y Fabio Quartararo. No puede seguir ese ritmo Jack Miller y de momento Marc Márquez tampoco es que pueda sobrepasar al australiano. 3 Están abriendo hueco ya en cabeza de carrera Pecco Bagnaia y Fabio Quartararo. Ambos mantienen algo más de cinco décimas con respecto a Jack Miller. 3 Marc Márquez marca la primera vuelta rápida de carrera. De momento el de Cervera sigue la estela de Jack Miller y habrá que ver si puede acceder a la tercera plaza. 2 Por detrás, reacciona ya Joan Mir. El piloto de Suzuki ya es 6º y se sitúa a la estela de Aleix Espargaró. 2 CAÍDA DE JORGE MARTÍN !!! Ya decíamos en la previa que es importante que adquiera fiabilidad, pero de momento no. Podría firmar hoy el madrileño su cuarto abandono de la temporada. 1 4º MARC MÁRQUEZ !!! Ha superado ya a Takaaki Nakagami !!! 1 Mantiene Pecco Bagnaia la primera posición !!! Seguido por Fabio Quartararo y por Jack Miller. Y buena salida de un Takaaki Nakagami que se sitúa de momento en la 4ª plaza. 1 Mala salida de Aleix Espargaró !!! Ha estado a punto de tocarse con Marc Márquez... Jorge Martín debe tratar de ganar fiabilidad. El madrileño ha sido el único piloto que ha abandonado tres veces esta temporada en la máxima categoría, solo una menos que en la pasada campaña al completo (14 carreras). En realidad, ha abandonado en siete de sus 15 últimos Grandes Premios en MotoGP (47%). Repasamos, como siempre, la posición de salida de los pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Jorge Martín comienza en la 10ª plaza, Maverick Viñales en la 12ª, Pol Espargaró en la 13ª y Alex Márquez en la 22ª. JOAN MIR SIGUE PELEADO CON EL PODIO. El piloto mallorquín acumula seis carreras consecutivas sin podio y es su peor racha en MotoGP desde sus 20 primeras participaciones en la máxima categoría entre 2019 y 2020. Sufrió en el pasado Gran Premio de Portugal su primer abandono de la temporada y ha abandonado en dos de sus tres participaciones en el Gran Premio de España en moto GP. ALEX RINS, SUERTE DESIGUAL EN JEREZ. Rins fue 20º en el Gran Premio de España de 2021. Excluyendo abandonos, se trata de su segundo peor resultado en MotoGP tras un 21º puesto en el Gran Premio de Alemania de 2017. No obstante, fue capaz de terminar en el podio en su participación anterior (2º en 2019). Los que vuelven a salir bastante retrasados son tanto Joan Mir como Alex Rins, los dos pilotos del equipo Suzuki, en las posiciones 9 y 14 respectivamente. Habrá que ver si pueden remontar hoy en carrera como suele ser norma habitual. Jack Miller, que hoy comienza en la 4ª posición, logró en el Gran Premio de España de 2021 la segunda de sus tres victorias hasta ahora en MotoGP y conquistó el segundo triunfo para Ducati en 36 carreras disputadas en la máxima categoría en el Circuito de Jerez – Ángel Nieto, el primero desde Loris Capirossi en 2006 (se incluyen los Grandes Premios de España, Andalucía y el de Portugal de 1988). ALEIX ESPARGARÓ IGUALA A JORGE LORENZO. Aleix Espargaró disputa hoy próximo Gran Premio de España su carrera número 203 en MotoGP, iguala a Jorge Lorenzo como séptimo piloto con más Grandes Premios en la máxima categoría y solo Dani Pedrosa tiene más en cuanto a pilotos españoles (218). Como decíamos, Francesco Bagnaia comienza la carrera en la primera posición, mientras que Fabio Quartararo lo hace desde la segunda. La primera línea la completa Aleix Espargaró y esta es la cuarta vez esta temporada que el piloto de Aprilia sale en la primera línea. Pilotos españoles no han logrado la victoria en las dos últimas ediciones del Gran Premio de España (Fabio Quartararo en 2020 y Jack Miller en 2021). De no conseguirlo este año, será su peor racha sin victoria para ellos desde un intervalo de tres entre 2005 y 2007. EL PODIO NÚMERO 100 SE LE RESISTE AL PILOTO DE REPSOL HONDA. Marc Márquez podría conquistar su podio número 100 en MotoGP, una cifra a la que solo han llegado en la máxima categoría Valentino Rossi (199), Jorge Lorenzo (114) y Dani Pedrosa (112). IMPRESIONANTES CIFRAS DE MARC EN LOS CIRCUITOS ESPAÑOLES. Desde que recaló en MotoGP en 2013, Marc Márquez ha ganado en 12 de los 32 Grandes Premios que ha disputado en España (37,5%), mientras que ha terminado en el podio en 25 de esas 32 ocasiones (78%). MARC MÁRQUEZ, A LA CONQUISTA DE SU 4º GRAN PREMIO DE ESPAÑA. El piloto de Cervera ha conseguido tres victorias en el Gran Premio de España de MotoGP (2014, 2018 y 2019) y podría ser el primer piloto español que alcance cuatro triunfos (actualmente se encuentra empatado a tres victorias en la máxima categoría con Alex Crivillé, Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo). Por su parte, Marc Márquez comienza hoy desde la 5ª posición y habrá que ver si encuentra hoy definitivamente un ritmo que le permita luchar al menos por una posición en el podio. BAGNAIA, UN HABITUAL DEL PODIO EN JEREZ. A pesar de no haber ganado, Pecco Bagnaia ha terminado en el podio en cuatro de sus seis últimas participaciones en el Gran Premio de España en todas las categorías, incluyendo la última, segundo en 2021. QUARTARARO, BUENOS RESULTADOS EN LA ‘CATEDRAL DEL SUR’. El ‘Diablo’ ha ganado en dos de sus tres últimas participaciones en el Circuito de Jerez – Ángel Nieto (Grandes Premios de España y Andalucía, ambos en 2020 y saliendo desde la pole), aunque fue 13º en su última carrera allí en 2021 y, excluyendo abandonos, se trata de su peor resultado en los dos últimos cursos. La situación no puede ser más ajustada en la máxima categoría. Parte como líder Fabio Quartararo. El francés, que hoy arranca la carrera desde la segunda posición de la parrilla de salida, cuenta con 69 puntos, los mismos que tiene Alex Rins. Aleix Espargaró figura en la tercera posición con solo tres puntos de desventaja. Eso es exactamente lo que ocurrió la semana pasada en Portimao, en el Gran Premio de Portugal. Allí Fabio Quartararo, el vigente campeón en la máxima categoría, dio un paso al frente y se llevó la primera victoria de la temporada. Y hoy Francesco Bagnaia sale desde la pole position por primera en la presente temporada. Decíamos la semana pasada que el verdadero campeonato no comienza hasta que se disputan las primeras pruebas en Europa y, tras un inicio de año en el que han rendido por debajo de las expectativas, los grandes favoritos se tendrían que ir dejando ver. Después de las victorias de Izan Guevara en Moto3 y de Ai Ogura en Moto2, ponemos el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos minutos en la carrera de MotoGP, el plato fuerte de la jornada. Buenos días!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de motociclismo de España, la sexta prueba de la temporada 2022. ¿Preparados? Comenzamos…