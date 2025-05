Volver al inicio Final La competición regresa dentro de dos semanas, cuando se dispute el Gran Premio de Alemania. Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de esta novena prueba de la temporada. Ha sido un placer. Hasta la próxima, reciban un cordial saludo. Final Raúl Fernández, por su parte, ha sido 15º y consigue sumar hoy su primer punto en MotoGP. Era el único de los rookies que no había conseguido puntuar de momento y hoy se premia la constancia del piloto madrileño en una adaptación a la clase reina siempre complicada. Final De nuevo día negro para Honda y, especialmente para el equipo Repsol Honda, con sus dos pilotos fuera de los puntos. Stefan Bradl se cayó en el primer tramo de la temporada, mientras que Pol Espargaró ha sido el último, ocupando la 17ª plaza. 24 Joan Mir y Alex Márquez han protagonizando las remontadas del día. El balear comenzó en la 17ª plaza para terminar cuarto finalmente y el piloto de Cervera ha sido la mejor Honda en pista al concluir en la 10ª posición tras comenzar en la 25ª plaza. 24 Joan Mir ha sido cuarto. Salva la cara del equipo Suzuki en una carrera en la que Alex Rins se vio obligado a abandonar a las primeras de cambio después de que fuera derribado por Takaaki Nakagami. 24 Está desolado Aleix Espargaró después de su error al pensar que la carrera finalizaba una vuelta antes. Tenía la segunda plaza completamente encarrilada y al final solo ha podido ser 5º, una pérdida importante de puntos con respecto a un Fabio Quartararo que refuerza su condición de líder de MotoGP y se encuentra en un momento de forma excepcional. 24 Johann Zarco, por su parte, se encuentra con un podio inesperado al concluir en la tercera plaza por el error de Aleix Espargaró. Se trata del tercer abandono del piloto francés esta temporada. 24 Jorge Martín ha sido segundo y logra su segundo podio de la temporada tras concluir en la segunda plaza también en el Gran Premio de Argentina. 24 VICTORIA DE FABIO QUARTARARO !!! Más líder el Diablo. Logra su segunda victoria del año, la 10ª en MotoGP. Hoy ha conseguido, además, su 25º podio en la máxima categoría, una cifra solo alcanzada por 26 pilotos a lo largo de la historia. 24 Que le ha pasado a Aleix Espargaró !!! Se pensaba que había terminado la carrera y faltaba una vuelta. Se queda sin podio porque ha caído hasta la 5ª plaza. Vaya error del de Granollers. 24 ÚLTIMA VUELTA !!! La victoria es de Fabio Quartararo. Busca la segunda de la temporada, la 10ª de su trayectoria en MotoGP. 23 La carrera se encuentra totalmente estabilizada y la verdad es que, salvo alguna caída, no se prevén ya cambios sustanciales. 22 La pelea entre Aleix Espargaró y Jorge Martín por la segunda posición solo ha beneficiando a un Fabio Quartararo que, a un ritmo algo menor, ha conseguido mantener la ventaja superior a los cinco segundos. 22 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! La carrera está decidida y parece que también el segundo puesto porque Aleix Espargaró está consiguiendo ahora abrir hueco con respecto a Jorge Martín. 21 SEGUNDO ALEIX ESPARGARÓ !!! Tira ahora con fuerza el piloto de Aprilia tratando de asegurar ese segundo puesto y minimizar al máximo posible en la lucha por el título la previsible victoria de Fabio Quartararo. 21 Se acerca ahora Aleix Espargaró y podría tratar de superar en breve a Jorge Martín. 20 Los que no terminan de engancharse a la pelea por la tercera posición son ni Johann Zarco ni Joan Mir y eso que el primero se encuentra relativamente cerca, pero no tiene el ritmo suficiente. 19 Parece que no puede ahora Aleix Espargaró con Jorge Martín y podría enlazar su 5ª carrera consecutiva terminando en la tercera posición. 19 Raúl Fernández entra en la zona de puntos. Es 15º y podría conseguir hoy sus primeros puntos como piloto de MotoGP. 18 ABANDONA ANDREA DOVIZIOSO POR PROBLEMAS MECÁNICOS !!! Solo quedan 17 pilotos en pista en una carrera de auténtica supervivencia. 18 Algo más lento ahora el ritmo de Fabio Quartararo, pero es una constante en todos los pilotos y es que parece que comienza a caer el rendimiento de los neumáticos debido al intenso calor que hay sobre el asfalto en el trazado de Barcelona-Montmeló. 17 La carrera de Fabio Quartararo está siendo de locos. Puede conseguir hoy su segunda victoria de la temporada y habrá terminado en el podio en cuatro de las cinco últimas carreras y en aquella que falló, fue 4º. 16 SEGUNDO JORGE MARTÍN !!! Ha vuelto a superar a Aleix Espargaró tal y como hiciera al comienzo de la carrera, por lo que la segunda posición no está todavía definida. 15 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Fabio Quartararo sigue ampliando la ventaja con respecto a Aleix Espargaró y ya son cuatro segundos y medio, por lo que tiene la victoria en el bolsillo si no comete errores. 14 Carrera muy complicada para Pol Espargaró. No sabemos si ha tenido alguna incidencia, pero el piloto del equipo Repsol Honda ya ha caído hasta la 15ª posición y puede tener problemas incluso para terminar en la zona de puntos. 14 Fabio Quartararo ha renovado precisamente esta semana su contrato con Yamaha por dos años más. Es el vigente campeón de MotoGP y todo le sonríe de momento al Diablo, que puede salir de este Gran Premio de Catalunya muy reforzado al frente de la clasificación en la clase reina. 13 El ritmo de Fabio Quartararo está siendo hoy de otro planeta. De momento, a Aleix Espargaró no le queda otra que tratar de defender la segunda posición ante el acoso constante de las dos Ducati del equipo Pramac racing, las de Jorge Martín y Johann Zarco. 12 Se ha ido largo Miguel Oliveira !!! Estaba protagonizando una intensa batalla con Brad Binder, su compañero en el Red Bull KTM, por la octava posición. 11 Y sensacional de momento la carrera de Alex Márquez !!! El piloto de Cervera salía en la última posición de la parrilla de salida, muy magullado después de sufrir ayer una caída, pero ahora es 10º y es la mejor Honda en pista de momento. 10 RECUPERA ALEIX ESPARGARÓ LA SEGUNDA PLAZA !!! Acaba de superar a Jorge Martín y habrá que ver si tiene ritmo para tratar de alcanzar a Fabio Quartararo, pero el francés se encuentra ya a algo más de tres segundos. 9 Y AL SUELO TAMBIÉN FABIO DI GIANNANTONIO !!! Se han caído prácticamente en la misma vuelta los dos pilotos del equipo Gresini Racing. 8 CAÍDA DE ENEA BASTIANINI !!! Tercer abandono de la temporada y segunda consecutiva. No termina de encontrar la regularidad necesario el piloto italiano de Ducati. 7 Fabio Quartararo lo tiene todo a favor para llevarse la victoria en esta carrera, la primera en este Gran Premio de Catalunya. El francés ha subido al podio en dos de tres participaciones previasen esta carrera en MotoGP y en la que no lo consiguió (2021), fue cuarto. El de 2019 (2º) fue el primero de sus 24 podios en la clase reina. 7 Intenta batalla ahora entre Enea Bastianini y Mavrick Viñales por la séptima posición. 6 La carrera se encuentra tremendamente fragmentada. Cuenta Fabio Quartararo con casi dos segundos de diferencia con respecto a sus perseguidores. En los puestos de podio figuran Jorge Martín y Aleix Espargaró. Y por detrás, el grupo de los perseguidores lo lideran Johann Zarco y un Joan Mir que está protagonizando la remontada del día tras comenzar en la 17ª posición. 5 DATO. Mala suerte para Alex Rins. El piloto de Suzuki acumula cuatro carreras consecutivas sin puntuar, su peor racha desde 2021 (cuatro, iguala su peor racha sin puntos en MotoGP). Ha abandonado en sus dos últimas carreras y es la primera vez que enlaza tres abandonos seguidos en su trayectoria en todas las categorías. 4 Fabio Quartararo está ampliando la ventaja con respecto a un Jorge Martín que es ahora segundo tras superar a Aleix Espargaró. 3 ABANDONA FINALMENTE PECCO BAGNAIA !!! Se trata del tercer abandono de la temporada y esto le está penalizando enormemente de cara a la lucha por el título. 3 Ha vuelto a pista Francesco Bagnaia con dos vueltas de retraso. El objetivo es completar kilómetros, aunque ha perdido ya cualquier opción de conseguir un puesto competitivo en esta carrera. 2 CAÍDA DE STEFAN BRADL !!! El sustituto de Marc Márquez en esta carrera se ha ido al suelo a las primeras de cambio y vaya inicio de carrera nefasto para Honda. 2 Fabio Quartararo se ha hecho con la primera posición y ahora Aleix Espargaró es segundo. Importante la gestión de neumáticos en esta carrera. 1 Takaaki Nakagami ha tirado a Rins y va a traer cola porque el español ya dijo hace unos días que era el 'piloto más guarro de la parrilla' 1 Se han ido al suelo Alex Rins, Takaaki Nakagami y Francesco Bagnaia en ese accidente en la primera curva. 1 CAÍDA DE ALEX RINS Y PECCO BAGNAIA !!! En la primera curva... Repasamos las posiciones de salida del resto de pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Jorge Martín arranca desde la 6ª plaza, Pol Espargaró desde la 10ª, Raúl Fernández en la 24ª y Alex Márquez, muy mermado físicamente en esta carrera, en la 25ª. VIÑALES PROGRESA ADECUADAMENTE. Tras haber puntuado solo en tres de sus siete primeras carreras con Aprilia, el piloto de Roses ha terminado en la zona de puntos en las seis últimas, su mejor racha hasta ahora con la fábrica italiana. Acumula, además, 32 Grandes Premios seguidos sin sufrir ningún abandono, la mejor racha de cualquiera de los actuales pilotos de MotoGP. Hoy comienza en la 8ª posición de la parrilla de salida. Joan Mir, que hoy arranca en la 17ª plaza, acumula nueve carreras consecutivas sin podio y es su peor racha en MotoGP desde sus 20 primeras participaciones en la máxima categoría entre 2019 y 2020. El piloto de Suzuki ha abandonado en tres de sus cuatro últimas carreras, las dos últimas consecutiva y nunca lo ha hecho en tres carreras seguidas en su trayectoria en todas las categorías. Alex Rins acumula tres carreras consecutivas sin puntuar y la última vez que enlazó más fue en 2021 (cuatro, en su peor racha sin puntos en MotoGP). Ha abandonado en sus dos últimas carreras y nunca ha sufrido tres abandonos seguidos en su trayectoria en todas las categorías. Hoy comienza en la 7ª plaza. RINS Y MIR TRATARÁN DE SALIR DE LA DEPRESIÓN. Habrá que ver que desempeño consiguen hoy tener los dos pilotos de Suzuki. Tanto Rins como Mir estaban siendo competitivos esta temporada hasta que se conoció la decisión de la fábrica japonesa de no continuar con el equipo la próxima temporada. Desde entonces, sin sillón asegurado de momento de cara a la próxima campaña, su rendimiento ha caído en picado. De hecho, ambos han abandonado en las dos últimas carreras, la peor racha de este equipo en sus 18 temporadas en MotoGP (desde 2002). NADIE HA LIDERADO MÁS VUELTAS QUE BAGNAIA ESTE AÑO. Ningún piloto ha liderado más vueltas esta temporada en MotoGP que Francesco Bagnaia (57), más del doble que el siguiente en este ranking (Fabio Quartararo, 22). El italiano fue el que más vueltas lideró en la pasada temporada y el único que superó la centena (150). PECCO BAGNAIA, A POR SU CUARTA VICTORIA SEGUIDA EN ESPAÑA. Francesco Bagnaia ha ganado en las tres últimas carreras disputadas en España (Grandes Premios de Aragón y Valencia en 2021 y Gran Premio de España en 2022). El último piloto que acumuló cuatro victorias seguidas en España fue Marc Márquez en 2019. Fabio Quartararo ha terminado en el podio en tres de sus cuatro últimas carreras de MotoGP. Si termina en el podio en el próximo Gran Premio de Catalunya será el 25º en la máxima categoría, una cifra solo alcanzada por 26 pilotos a lo largo de la historia. QUARTARARO, RESULTADOS COMPETITIVOS EN BARCELONA. Fabio Quartararo ha subido al podio en dos de tres participaciones previas en el Gran Premio de Catalunya de MotoGP y en la que no lo consiguió (2021), fue cuarto. El de 2019 (2º) fue el primero de sus 24 podios en la clase reina. Acompañan a Aleix Espargaró en la primera línea Francesco Bagnaia y Fabio Quartararo, en realidad, los tres pilotos con más opciones para conseguir este año la corona en la máxima categoría son los que salen en las posiciones más destacadas de la parrilla de salida. EL ‘41’ DE APRILIA CONTRA LA MALDICIÓN DE CORRER EN CASA. Sin embargo, Aleix Espargaró tendrá que revertir esa especie de maldición que le acompaña en este Gran Premio de Catalunya y es que ha abandonado en seis de sus siete últimas participaciones aquí, completando solo la carrera en 2020 (12º). De hecho, en ningún otro circuito ha abandonado en más ocasiones (siete) que en el de Barcelona-Catalunya en su trayectoria en MotoGP. ALEIX, A RITMO DE PODIOS. El piloto barcelonés ha enlazado cuatro podios seguidos por primera vez en sus 13 temporadas en MotoGP y ha conseguido cinco podios en sus seis últimas carreras, más que en las 199 anteriores en la máxima categoría (dos). DOBLE POLE PARA ALEIX ESTA TEMPORADA. El piloto de Aprilia sale hoy desde la pole position, la segunda de la temporada y la cuarta en su trayectoria en MotoGP. Y dos de esas poles las ha conseguido en el Circuito de Catalunya-Barcelona (2015 y 2022). Esta es la primera vez que ha conseguido dos poles en una misma campaña en la máxima categoría. ALEIX ESPARGARÓ CONFIRMA SU CANDIDATURA. Carrera a carrera, cada vez se hace más evidente que Aleix Espargaró está este año en la terna de pilotos candidatos al título. El piloto de Granollers se encuentra en la segunda plaza de la clasificación de MotoGP, con 114 puntos, a solo ocho del líder, Fabio Quartararo. Marc Márquez ya ha iniciado su proceso de recuperación después de pasar de nuevo por quirófano el pasado jueves para tratar de revertir los problemas que arrastra desde que en el verano de 2020 se fracturase el húmero del brazo derecho. Causa baja en esta carrera y lo hará también en los próximos meses, sin fecha aún cerrada para su regreso a los circuitos. Después de las victorias de Izan Guevara en Moto3 y de Celestino Vietti en Moto2, ponemos el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la carrera de la categoría reina, el plato principal en esta apasionante jornada de motociclismo en el Circuito de Barcelona-Catalunya. Buenos días !! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Pemio de Catalunya de motociclismo, la 9ª prueba de la temporada 2022. ¿Preparados? Comenzamos…