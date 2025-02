Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de esta emocionante carrera. Ha sido un placer. Les esperamos la próxima semana. No nos fallen !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Esto ya no para y ahora se encadenan tres Grandes Premios consecutivos. El próximo en Japón, en la primera parada de la gira por Asia-Pacífico, con carreras en Tailandia, Australia y Malasia, además de la citada en el país del Sol Naciente. Final Este ha sido el primer abandono que registra Marc Márquez desde el Gran Premio de Gran Bretaña de 2021. Y tras este 'cero' del piloto de Cervera, Aleix Espargaró es el único piloto de toda la parrilla que ha conseguido puntuar en las 15 carreras disputadas en la presente temporada. Final También abandonó Marc Márquez después de dos toques en las dos primeras vueltas. El impacto con la moto de Quartararo dejó su máquina inutilizable y sabor amargo para el de Cervera en su regreso a la competición después de seis carreras de ausencia. Final El revés de la moneda se lo ha llevado Fabio Quartararo. El piloto francés ha registrado su segundo abandono de la temporada tras un toque con Marc Márquez. Acaba de salir del centro médico porque ha sufrido una quemadura en esa caída, aunque parece que afortunadamente la lesión no reviste de demasiada gravedad. 23 Aleix Espargaró ha conseguido su sexto podio de la temporada y regresa al cajón tras seis carreras de ausencia. El piloto de Aprilia sigue aspirando a todo y se sitúa a solo 17 puntos de Fabio Quartararo a falta de cinco carreras para la conclusión de la temporada. 23 Francesco Bagnaia se tiene que conformar con la segunda posición, pero aún así, firma su séptimo podio de la temporada y aprovecha el abandono de Fabio Quartararo para situarse a solo diez puntos en la clasificación de pilotos de MotoGP. 23 VICTORIA DE ENEA BASTIANINI !!! Consigue su cuarto triunfo del año batiendo en la recta de meta al que será su compañero el año que viene en el equipo Ducati Lenoco Team, Pecco Bagnaia. 23 Parece que Bastianini ha cogido unas décimas y va a ser suficiente para llevarse la victoria. 23 PRIMERO ENEA BASTIANINI !!! Ha conseguido superar por segunda vez en esta carrera a Bagnaia y habrá que ver si ahora puede consolidarlo. 23 Por detrás, Aleix Espargaró guanta de momento en la tercera posición !!! 23 ÚLTIMA VUELTA !!! De momento ha amagado Enea Bastianini, pero el que permanece en primera posición de momento es un Pecco Bagnaia que hoy si se va a tener que batir el cobre para asegurar la quinta victoria seguida. 22 Le ha costado toda la carrera superar a Brad Binder, pero ahora hay que consolidarlo. Muy importante que consiga terminar en el podio y quizás le pudiera llegar el favor de Bastianini si es que consigue adelantar a Bagnaia. 22 Muy bonito este final de carrera !!! TERCERO ALEIX ESPARGARÓ !!! 21 Lo intenta ya Bastianini, pero de momento le cierra bien las puertas Francesco Bagnaia... 21 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Enea Bastianini vuelve a llamar a la puerta y persigue ya la estela de la Ducati de Pecco Bagnaia. 20 Por detrás, Pol Espargaró acaba de superar a Remy Gardner y entra en la zona de puntos (15º). El de Granollers no había podido conseguir puntos en sus dos últimas carreras. Hoy disputa su Gran Premio número 150 en MotoGP, 30 de ellos con Honda. En los 149 anteriores ha conseguido ocho podios, tres poles y una vuelta rápida. 20 No hay que olvidar que Bagnaia está peleando por el título y habrá que ver si entra en el cuerpo a cuerpo con Bastianini porque la ganancia que obtendrá en este Gran Premio ya es enorme debido al abandono de Fabio Quartararo. 19 Se sigue acercando Bastianini !!! Ojo porque puede que haya carrera al final... Ducati ya aviso que no hay órdenes de equipo y solo pide a los pilotos que corren con una moto de la fábrica italiana, que se respeten. 18 Sigue peleando Bastianini. No se rinde la Bestia y ahora se sitúa a cuatro décimas de Francesco Bagnaia. Veremos !!! 17 Nada. Parece que Francesco Bagnaia está consiguiendo administrar la ventaja perfectamente y si no comete errores, que no suele hacerlo, tiene su quinta victoria consecutiva muy encauzada. 16 No termina de desengancharse Aleix Espargaró. Habrá que ver si tiene el piloto de Aprilia algo guardado de aquí al final de la carrera porque sería muy importante que pudiera regresar al podio después de seis carreras de ausencia. 15 Ha recortado otra décima en la última vuelta Enea Bastianini, pero puede que no sea lo suficiente dado que solo restan ocho vueltas para la conclusión de la carrera. 14 Por detrás, marchan casi pegados Jorge Martín y Johann Zarco, los dos pilotos del Prima Pramac Racing, ocupando la setxa y séptima posición respectivamente. 14 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Parece que está perdiendo algo de fuelle Aleix Espargaró. Una pena porque egstaba pegado a la máquina de Brad Binder, aspirando a conseguir una plaza en el podio, pero ahora se encuentra a cinco décimas del piloto de KTM. 13 Se mantiene Pecco Bagnaia con algo más de seis décimas con respecto a Enea Bastianini !!! Aspira, recordemos, a conseguir su quinta victoria consecutiva, algo que no se ve en MotoGP desde 2019, cuando lo logró Marc Márquez y el último piloto italiano que lo consiguió fue Valentino Rossi en 2008. 12 Maverick Viñales ha entrado en la zona de puntos y ya es 14º. De menos a más en esta carrera el piloto de Aprilia. Recordemos que llegó a caer hasta el 18º puesto en el primer tramo de la carrera. 12 Afortunadamente, la carrera se ha estabilizado en los últimos giros al trazado de MotorLand tras un inicio de carrera caótico que ha terminado con el abandono de varios pilotos muy importantes, caso de Fabio Quartararo y de Marc Márquez. También de Takaaki Nakagami. 11 Vuelve a recortar ahora ligeramente la desventaja Bastianini con respecto a Bagnaia. la ´Bestia´se sitúa a solo seis décimas de su compatriota. 10 Mientras tanto, Aleix Espargaró sigue muy cerca de poder superar a Brad Binder, pero no termina de encontrar el hueco para pasar al sudafricano. 10 Por cierto, recordar que Francesco Bagnaia y Enea Bastianini serán compañeros de equipo el año que viene en el Ducati Lenovo Team. 10 Ahora Pecco Bagnaia cuenta con nueve décimas con respecto a Enea Bastianini y habrá que ver si esta ventaja no es ya insalvable para el piloto de Rímini. 9 Recupera el primer puesto Bagnaia !!! Se ha ido largo Bastianini y lo aprovecha Bagnaia para superarle y volver a liderar la carrera. 9 PRIMERO ENEA BASTIANINI !!! Tremendo el piloto de Rimini, buscando su cuarta victoria del curso. Habrá que ver si responde Bagnaia o decide no arriesgar más de lo necesario pensando en la lucha por el título. 8 No se termina de despegar Bastianini y el italiano ha recortado ligeramente la desventaja que mantiene con respecto a Francesco Bagnaia. 7 Llamativo el 12º puesto de Cal Crutchlow en su regreso a la competición en sustitución de Andrea Dovizioso. Ha disputado 171 Grandes Premios en la máxima categoría hasta ahora, más que ningún otro piloto británico. Ha conseguido tres victorias, 19 podios, cuatro poles y cuatro vueltas rápidas. 7 Y ahora Brad Binder supera a Jack Miller. También Aleix Espargaró. No sabemos si le pasa algo al piloto australiano, pero ha perdido tres posiciones en esta última vuelta. 7 SEGUNDO ENEA BASTIANINI !!! Ha dado buena cuenta de Jack Miller 6 Por delante, Francesco Bagnaia comienza ya a abrir hueco y tiene cinco décimas con respecto a Jack Miller. El piloto del equipo Ducati Lenovo Team se encuentra en disposición de poder conseguir su quinta victoria seguida. 6 Aleix Espargaró se encuentra muy cerca de Brad Binder y habrá que ver si puede tratar de superar en breves instantes al piloto de KTM. 5 Por detrás, sorprende la 18ª posición de Maverick Viñales. La verdad es que no ha estado nada cómodo a lo largo de todo el fin de semana y hoy tampoco parece ser capaz de encontrar el ritmo necesario, fuera de la zona de puntos en estos momentos. 4 Aleix Espargaró, por su parte, es 5º. Le ha venido bien el abandono de Fabio Quartararo, pero se tiene que centrar ahora en tratar de que Bagnaia se escape lo menos posible. 4 Centrándonos en la carrera, lidera Bagnaia, seguido de Jack Miller y de un Eenea Bastianiani que acaba de superar a Brad Binder. El sudafricano llegó a ocupar la segunda plaza, pero sucumbe en estos momentos al potencial de Ducati. 3 Fabio Quartararo, por su parte, registra su segundo abandono de la temporada tras hacerlo también en el pasado Gran Premio de los Países Bajos. 3 Marc Márquez ha abandonado por primera vez desde el Gran Premio de Gran Bretaña de 2021. Desde entonces, había conseguido terminar en sus diez últimas carreras. 2 ABANDONA MÁRQUEZ !!! Su moto se quedó muy afectada y luego incluso ha tenido un susto con un Takaaki Nakagami que también se terminó por ir al suelo. 1 Vaya locura en este inicio de carrera. A la moto de Márquez le pasa algo y se tiene que ir a boxes porque ha quedado muy afectada después del toque con Quartararo. 1 El Mundial de MotoGP da un vuelco porque Bagnaia mantiene la primera plaza y el italiano está en disposición, si gana la carrera, de darle un bocado de 25 puntos de golpe y se situaría a solo cinco. 1 FABIO QUARTARARO AL SUELO !!! Se tocó con Marc Márquez y se va al suelo a las primeras de cambio... Repasamos las posiciones de salida del resto de los pilotos españoles que aún no hemos comentado. Alex Márquez lo hace en la 17ª plaza, Pol Espargaró en la 18ª y Raúl Fernández en la 21ª. Habrá que ver hasta dónde puede llegar Alex Rins en esta carrera. Será la única Suzuki en pista una vez confirmada la baja por lesión de Joan Mir y hoy arranca desde la 9ª posición. El piloto barcelonés logró en el Gran Premio de Aragón de 2020 su tercera y última victoria hasta el momento en MotoGP. Ha terminado en el podio en dos de sus tres últimas carreras en MotorLand Aragón (1º en el Grand Premio de Aragón y 2º en el Gran Premio de Teruel, ambos en 2020). Jorge Martín comienza la carrera en la 8ª posición. El piloto de Ducati ha sumado puntos en sus siete últimas carreras, incluyendo un podio (2º en el Gran Premio de Catalunya), su mejor racha histórica en MotoGP. Peor le han ido las cosas a Maverick Viñales, su compañero en Aprilia, y hoy comienza en la 16ª posición. El piloto de Roses ha terminado en el podio en tres de sus cuatro últimas carreras. Esto, tras no haber conseguido ninguno en sus 15 primeras carreras con la fábrica italiana. ALEIX ESPARGARÓ QUIERE SEGUIR TENIENDO OPCIONES. El piloto de Granollers sale hoy en la 4ª posición de la parrilla de salida. Ha puntuado en sus 15 últimas carreras, su mejor racha histórica con Aprilia y la mejor desde una racha de 17 Grandes Premios seguidos entre 2015 y 2016. Es, junto a Marc Márquez, el único piloto de la actual parrilla de MotoGP que ha conseguido puntos en todos los Grandes Premios que ha disputado esta temporada. Enea Bastianini ha terminado en el podio en cuatro carreras esta temporada, el doble de los alcanzados (dos) el año pasado en su primera temporada en la máxima categoría. No consigue dos podios consecutivos desde 2020, cuando militaba en Moto2 y precisamente fueron en el circuito MotorLand Aragón (2º en el GP de Aragón y 3º en el GP de Teruel). JACK MILLER, A LA CAZA DE SU 6º PODIO DEL AÑO. El piloto australiano ha terminado en el podio en tres de sus cinco últimas carreras y ha conseguido cinco podios en este 2022, su mejor cifra hasta ahora en la clase reina (también cinco en 2019 y 2021). Como decíamos, Francesco Bagnaia sale desde la pole y son también pilotos de Ducati los que le acompañan en la primera línea. Así, Jack Miller arranca en la segunda posición, mientras que Enea Bastianini lo hace desde la tercera. QUARTARARO NO PUEDE CEDER MÁS. El piloto de Yamaha solo ha conseguido un podio en sus cuatro últimos Grandes Premios (2º en el Gran Premio de Austria). No ha podido terminar en el podio en ninguna de sus cuatro participaciones en MotorLand Aragón en la máxima categoría y, exceptuando abandonos, registró en 2020 su peor resultado hasta el momento en MotoGP (18º). Hoy sale desde la 6ª posición, por lo que está obligado a ser agresivo y tratar de remontar posiciones desde el inicio de la carrera. ¿LLEGARÁ EL PODIO NÚMERO 100 DE MÁRQUEZ? Será complicado, más teniendo en cuenta que comienza la carrera en la 13ª posición, pero Marc Márquez podría conquistar su podio número 100 en MotoGP, una cifra a la que solo han llegado en la máxima categoría Valentino Rossi (199), Jorge Lorenzo (114) y Dani Pedrosa (112). Cinco de las 12 victorias de Marc Márquez (Honda) en territorio español en MotoGP se han producido en el circuito de MotorLand Aragón (41.6%). De hecho, solo en Sachsenring (ocho) y en el Circuito de Las Américas (siete) ha ganado más veces en MotoGP que en MotorLand. GRANDES RESULTADOS DE MARQUEZ EN MOTORLAND. Ningún piloto ha conseguido más triunfos en el Gran Premio de Aragón de MotoGP que Marc Márquez (5). De hecho, se ha impuesto en cuatro de sus cinco últimas carreras disputadas en MotorLand Aragón (en 2020 no participó por lesión) y en la que no ganó (en 2021), fue segundo. EL REGRESO DE MARC MÁRQUEZ. El ‘93’ del equipo Repsol Honda es el otro gran protagonista del día. El Márquez regresa a la competición tras haberse perdido las seis últimas carreras tras someterse a una nueva operación en su brazo derecho, en una lesión que arrastra desde 2020 y que le ha impedido competir a su mejor nivel desde entonces. Hoy Bagnaia sale desde la pole position por quinta vez en la presente temporada y habrá que ver si puede dominar la carrera de principio a fin tal y como sucediera hace dos semanas en el Gran Premio de San Marino. ‘PECCO’ YA SABE LO QUE ES GANAR EN MOTORLAND. El piloto de Ducati se impuso en el Gran Premio de Aragón de 2021 y rompió una racha de nueve victorias consecutivas de pilotos españoles en MotorLand Aragón (Marc Márquez x5; Jorge Lorenzo x2; Dani Pedrosa x1 y Alex Rins x1). BAGNAIA LLEGA A LAS ‘DOBLES FIGURAS’. Francesco Bagnaia acumula diez victorias hasta el momento en MotoGP y ha sido el cuarto piloto italiano capaz de alcanzar esta cifra en la máxima categoría tras Valentino Rossi (89), Giacomo Agostini (68), Andrea Dovizioso (15) y Max Biaggi (13). ‘PECCO’ BAGNAIA ASPIRA A LA 5ª CONSECUTIVA. El piloto de Ducati viene de conseguir cuatro victorias seguidas por primera vez en MotoGP. El último piloto que consiguió cinco victorias consecutivas en la máxima categoría fue Marc Márquez en 2019 y el último piloto italiano fue Valentino Rossi en 2008. En la máxima categoría, ‘Pecco’ Bagnaia intentará recortar la desventaja que aún mantiene con respecto a un Fabio Quartararo que ha ido perdiendo fuelle a medida que ha ido avanzando la competición. La ventaja del piloto francés ha quedado solo reducida a 30 puntos tras los impresionantes resultados de Bagnaia en las últimas carreras. Nos acercamos ya al final de la temporada y, con solo seis carreras, por disputar comienza a no haber ya margen de error para aquello pilotos que aspiran a conseguir el título en las tres categorías. Después de las victorias de Izan Guevara en Moto3 y de Pedro Acosta en Moto2, ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos minutos en la clase reina. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Aragón de motociclismo. ¿Preparados? Comenzamos…