Volver al inicio Final Muchas gracias por su seguimiento. Ha sido un placer. Saludos cordiales. Final Se cierra el telón de la temporada 2021. De cara a 2022 se han proyectado 22 carreras y esa será la campaña más extensa de la historia en el Mundial de motociclismo. Ha sido un placer acompañarles en todas las carreras disputadas y les esperamos en el inicio del nuevo curso, en el Gran Premio de Catar el próximo 6 de marzo. Final Fabio Quartararo ha sido el campeón de MotoGP. Ya se proclamó Pedro Acosta el domingo pasado campeón de Moto3 y hoy Remy Gardner se ha coronado como campeón de Moto2. Así se escribe la historia. Final También es un día de despedida para pilotos como Iker Lecuona o Danilo Petrucci. Unos pilotos se marchan y otros llegarán, caso de Remy Gardner, Raúl Fernández o Darryn Binder. La rueda seguirá girando en todo caso. Hoy se pone el punto final a la campaña 2021 y los pilotos y estructuras ya comenzarán a trabajar en breve en la siguiente. Final Momentos históricos los que estamos viviendo en esta última carrera de la temporada 2021. Valentino Rossi se quería despedir con público en las gradas y hoy el circuito Ricardo Tormo de Cheste presenta un sensacional aspecto con todo teñido de amarillo, el color con el que se ha identificado al Doctor a lo largo de toda su carrera. Final Además de sus siete títulos en la máxima categoría (500cc/MotoGP), el ‘46’ ha sido subcampeón del Mundo en la categoría reina en cinco ocasiones, la cifra más alta de cualquier piloto. 27 Sin embargo, el gran protagonista en esta carrera es Valentino Rossi. Se prepara ya un gran homenaje en el día en el que se despide una leyenda del motociclismo. Han sido 26 temporadas, 22 de ellas en la máxima categoría. Ha conquistadonueve títulos a lo largo de su trayectoria (siete en 500cc/MotoGP, uno en 250cc y uno en 125cc). Solo Giacomo Agostini (15) y Ángel Nieto (13) han conseguido más. 27 Jack Miller ha concluido en la tercera posición y esta es la 5ª ocasión en la que sube al podio en el presente curso. Este año ha pulverizado, además, su récord de puntos en una misma temporada en la máxima categoría (177). 27 Jorge Martín ha sido segundo y consigue terminar en el podio por cuarta vez esta temporada. El madrileño conbquista el título honorífico de 'rookie del año' en MotoGP. 27 VICTORIA DE PECCO BAGNAIA !!! Impresionante el final de temporada del piloto de Ducati, con cuatro triunfos en las seis últimas carreras y confirmándose como uno de los grandes candidatos al título de cara a la próxima campaña. 27 Miller lo intenta, pero no parece que vaya a tener terreno suficiente. Batalla por la segunda posición porque la primera está claramente decidida y va a ser de nuevo Francesco Bagnaia el que se lleve la victoria, la cuarta en las seis últimas carreras. 27 ÚLTIMA VUELTA !!! La temporada 2021 llega a su fin y Ducati ha dominado esta carrera de principio a fin, presentando claramente sus credenciales de cara a la campaña 2022. 26 Por su parte, Pecco Bagnaia se encuentra cada vez más cerca de poder llevarse la victoria, con casi un segundo de diferencia con respecto a sus perseguidores. 26 Jack Miller se encuentra cada vez más cerca de Jorge Martín, pero el madrileño no se lo va a poner fácil. Veremos... 25 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Valentino Rossi continúa en la tercera posición. Sería una posición magnífica para ponerle el broche de oro a una carrera de ensueño, con 432 Grandes Premios, nueve títulos Mundiales, 115 victorias y 235 podios. 24 Parece que se estabilizan las posiciones. En riesgo la segunda plaza de Jorge Martín ante el empuje de Jack Miller, pero la victoria parece ya de Bagnaia si es que no comete algún error de aquí al final de la carrera. 23 Por su parte, Jorge Martín cuenta con seis décimas de ventaja con respecto a Jack Miller y el australiano podría terminar por pelear por la segunda posición. 23 CINCO VUELTAS PARA EL FINAL !!! Ahora Pecco Bagnaia ha conseguido estirar ligeramente la diferencia y se encuentra a cinco décimas de Jorge Martín. 22 Está sufriendo ahora Valentino Rossi para mantener la 10ª posición. Tiene justo por detrás a Franco Morbidelli. Por cierto este es el mejor resultado de Morbidelli desde que cogió la máquina oficial del equipo Monster Yamaha Team, la montura que pilotaba Maverick Viñales. 21 Pecco Bagnaia mantiene tres décimas de ventaja con respecto a un Jorge Martín que sigue sin rendirse y mantiene intactas sus opciones de poder firmar hoy su segunda victoria de la temporada. 20 Con este resultado, Ducati Lenovo conseguiría el título de equipos superando al Monster Yamaha Team y podría ser la segunda carrera consecutiva con los dos pilotos del equipo Ducati Lenovo en el podio por primera vez desde 2019 (Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci en los Grandes Premios de Francia e Italia). 19 TERCERO JACK MILLER !!! No ha podido Mir frenar el empuje del piloto australiano y se confirma el dominio de Ducati, con tres pilotos de esta marca ocupando las tres primeras posiciones. 18 El que no puede con las Ducati es Joan Mir. Es una isla en el dominio tremendo de Ducati en esta carrera y tiene encima cada vez más cerca a Jack Miller. 18 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Jorge Martín ha replicado con su mejor giro y no deja que a Francesco Bagnaia que se marche en solitario. Va a presentar batalla hasta el final. 17 Tremenda la vuelta que se ha sacado de la manga Francesco Bagnaia. El piloto de Ducati consigue superar el récord de la pista y ha conseguido amasar ya una ventaja de cuatro décimas con respecto a Jorge Martín. 16 Tira ahora 'Pecco' Bagnaia con un ritmo endemoniado y está consiguiendo abrir hueco con respecto a Jorge Martín y Joan Mir. 15 PRIMERO PECCO BAGNAIA !!! Supera a Jorge Martín y el italiano se lanza a por la cuarta victoria de la temporada. Recordemos que ha ganado en tres de las cinco anteriores. 15 Por detrás, buena actuación de un Aleix Espargaró que sigue en la 6ª plaza y Valentino Rossi continúa ocupando el 10º puesto. 14 Ojo ahora porque Joan Mir está recortando la desventaja que mantiene con respecto a la dupla que domina la carrera y podría terminar por darles caza. También se está acercando a esa posición Jack Miller y el que parece que no ha podido finalmente es un Fabio Quartararo que continúa en la 5ª plaza. 13 DATO. De terminar en la 3ª posición, Joan Mir podría superar a Alex Rins como el piloto de Suzuki con más podios en MotoGP. Actualmente está empatado con Rins (13 cada uno). 12 La victoria parece cosa de dos en esta carrera, un mano a mano entre Jorge Martín y Francesco Bagnaia. Cuentan con siete décimas de diferencia con respecto a Joan Mir. 11 DATO. Joan Mir se encuentra a solo cinco puntos de alcanzar los 200 esta temporada y sería la primera vez que alcance esta cifra en MotoGP. Solo en una de sus cinco temporadas anteriores en todas las categorías lo había conseguido (341 en 2017 cuando se proclamó campeón de Moto3). 11 La caída de Alex Rins le deja el camino libre a Joan Mir, su compañero en Suzuki, para terminar en el podio. Tercero en estos momentos el balear. 11 Ahora consigue Joan Mir la vuelta rápida !!! Y Alex Rins se ha ido al suelo cuando marchaba en la tercera posición... 10 Parece que Joan Mir está perdiendo comba definitivamente y el balear se encuentra ya a siete décimas de la cabeza de carrera. Habrá que ver si tiene capacidad de recuperación, pero no va a ser fácil. 9 No ha terminado Jorge Martin de abrir hueco, pero lo cierto es que está rodando como un reloj y le está poniendo muy difícil a sus perseguidores poder amenazar ese primer puesto que ocupa en estos momentos y con el que conseguiría el título honorífico de 'rookie del año' en MotoGP. 8 Comentar que Valentino Rossi milita en la 10ª posición. Fue superado por Johann Zarco hace un par de vueltas. Comentar que solo ha termindo en el Top10 en tres ocasiones previas en la presente temporada. 7 Y vemos que Fabio Quartararo se encuentra cada vez más cerca de Joan Mir, por lo que el actual campeón de MotoGP podría tener opciones de poder pelear por el podio en esta carrera. 7 No sabemos si Joan Mir marcha con alguna dificultad, pero lo cierto es que el piloto mallorquín sufre para mantener el rirmo de la cabeza de carrera en estos instantes. 6 Los cuatro primeros han conseguido abrir hueco con respecto a los perseguidores. Son Jorge Martín, Francesco Bagnaia, Alex Rins y Joan Mir. Trata justo ahora Fabio Quartararo de cerrar ese gap. 5 Caída de Takaaki Nakagami !!! Se queda fuera de combate y solo queda una Honda en pista, la de Alex Márquez, que rueda en estos momentos en la 14ª posición. 5 También va mejorando posiciones Fabio Quartararo, el piloto francés escala hasta la 5ª posición en un bonito duelo que está manteniendo con Jack Miller. 4 Ahora Joan Mir ha caído hasta la cuarta posición después de que le haya superado Alex Rins, su compañero en Suzuki. 4 Lo ha intentado Joan Mir, pero la Ducati de Jorge Martín corre mucho en la recta de meta y mantiene el madrileño la primera posición. 3 SEGUNDO JOAN MIR !!! Ya decíamos en la previa que este circuito se adapta como anillo al dedo tanto a su montura como a las condiciones del piloto y aquí logró, en el Gran Premio de Europa de 2020, su única victoria hasta ahora en MotoGP. 2 Valentino Rossi, por su parte, marcha en la 9ª posición y habrá que ver si el italiano consigue clasificar entre los diez primeros en la última carrera de su trayectoria. 2 Y gran primera vuelta también de Aleix Espargaró. El piloto de Aprilia ha mejorado cinco posiciones y ya marcha en la 7ª posición. 1 Atención porque Joan Mir ha conseguido mejorar una plaza tras superar a Francesco Bagnaia. También muy bien situado el otro piloto de Suzuki, Alex Rins, 5º en estos momentos. 1 Ha salido muy bien Jorge Martín !!! Mantiene la primera plaza el piloto madrileño 1 COMIENZA LA CARRERA DE MOTOGP !!! LA ÚLTIMA DE VALENTINO ROSSI !!! Hoy Iker Lecuona se despide de MotoGP y el año que viene afrontará una nueva etapa en el Campeonato del Mundo de Superbikes. Repasamos las posiciones de salida del resto de los pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Alex Rins arranca la carrera en la 6ª posición, Aleix Espargaró en la 12ª, Maverick Viñales en la 14ª, Iker Lecuona en la 15ª y Alex Márquez en la 19ª. Recordemos que también se pierde esta carrera Marc Márquez. El piloto de Cervera está sufriendo un nuevo episodio de diplopía (visión doble) y esperemos que se encuentre en óptimas condiciones de cara al inicio de la próxima campaña. Tampoco estará Pol Espargaró, que ha sido declarado no apto después de sufrir una dura caída en los FP3 de ayer. Así pues, el equipo Repsol Honda no tendrá representación en esta carrera. JOAN MIR, INMEJORABLES RESULTADOS EN EL RICARDO TORMO. El mallorquín ha terminado en el podio en tres de sus seis carreras en todas las categorías en el Circuito Ricardo Tormo, incluyendo la victoria en el Gran Premio de Europa de 2020, la única hasta el momento en MotoGP. El piloto balear comienza hoy en la 4ª posición de la parrilla de salida. Fabio Quartararo, el actual campeón en MotoGP, comienza hoy en la 8ª posición. Ha conseguido diez podios en este 2021, su mejor temporada en MotoGP. Desde 2015, un piloto del equipo Monster Energy Yamaha no conseguía más de diez podios en una misma campaña (Valentino Rossi, 15 y Jorge Lorenzo, 12). ¿NUEVO ‘DOBLETE’ EN EL PODIO DE DUCATI LENOVO? Francesco Bagnaia (1º) y Jack Miller (3º) lograron terminar en el podio el pasado domingo en Portimao y permitieron que Ducati Lenovo Team subiese al cajón con sus dos pilotos por segunda vez esta temporada. Los pilotos de este equipo no lo consiguen en dos carreras seguidas desde 2019 (Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci en los Grandes Premios de Francia e Italia). MILLER, RÉCORD DE PUNTOS EN MOTOGP A TIRO DE PIEDRA. Jack Miller ha sumado 165 puntos este año. Con un solo punto más, está será la mejor de sus siete temporadas en la máxima categoría (consiguió también 165 en 2019). PECCO BAGNAIA, A POR EL PÓKER DE VICTORIAS. El piloto de Ducati ha logrado tres victorias esta temporada, las tres en las cinco últimas carreras, todas ellas saliendo desde la pole position. Es su mejor temporada en MotoGP y la mejor desde 2018 cuando se proclamó campeón del Mundo de Moto2 (ocho victorias). Acompañan a Jorge Martín en la primera línea Francesco Bagnaia y Jack Miller. Jorge Martín ya se impuso en este Gran Premio de la Comunitat Valenciana en 2017, cuando militaba en la categoría de Moto3. En la presente campaña, en su primer año en MotoGP, ha logrado una victoria (Gran Premio de Estiria) y ha terminado en el podio en tres oportunidades. JORGE MARTÍN, CON EL TÍTULO DE ROOKIE DEL AÑO EN EL PUNTO DE MIRA. Hoy sale desde la pole Jorge Martín. El piloto madrileño podría conseguir el título honorífico de rookie del año en la máxima categoría y esta es su cuarta pole de la temporada, con solo Fabio Quartararo y Francesco Bagnaia (5 cada uno) firmando más presencias en la primera posición de la parrilla de salida en este 2021. Hoy Valentino Rossi comienza la carrera en la 10ª posición y tratará de terminar al menos en la zona de puntos, algo que no ha hecho de forma regular en esta última temporada en su trayectoria en el equipo Petronas Yamaha SRT. Aún así, ha finalizado la carrera en los puntos en sus tres últimas carreras y podría conseguir en Cheste la mejor racha de la temporada (cuatro seguidas). EL DOCTOR, CAMPEÓN TANTO EN 500CC COMO EN MOTOGP. Valentino Rossi ha sido el único piloto que ha sido capaz de proclamarse campeón del Mundo tanto en la categoría de 500cc como en MotoGP (desde 2002). ROSSI, PILOTO CON MÁS VICTORIAS EN LA MÁXIMA CATEGORÍA. El ´Doctor’ ha logrado siete títulos en la máxima categoría (500cc/MotoGP) y solo Giacomo Agostini ha conseguido más a lo largo de la historia (8). El italiano es, además, el piloto con más victorias (89) y más podios (199) en la clase reina. ROSSI, 22 TÍTULOS A SUS ESPALDAS. Y es que Valentino Rossi disputa en este Gran Premio de Valencia su última carrera en el Campeonato del Mundo de Motociclismo después de 26 temporadas, 22 de ellas en la máxima categoría. Después de las victorias de Xavier Artigas en Moto3 y de Raúl Fernández en Moto2, ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la carrera de MotoGP, en la despedida de Valentino Rossi. Buenos días !! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, un evento con el que se pone el punto final a la temporada 2021. ¿Preparados? Comenzamos…