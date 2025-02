Volver al inicio Final ¡Sin más, nos despedimos de Moto3! ¡Pero no se vayan muy lejos que en unos instantes enlazaremos con la de Moto2! ¡Hasta ahora! Final La carrera comenzó muy mal para Iván Ortolá. El poleman se quedó con la moto calada en el final de la vuelta de calentamiento y acabó comenzando desde el pit lane... Acabó noveno. Gran remontada para sumar, pero con una pérdida terrible ante un David Alonso que es aún más líder. Final Séptima victoria de David Alonso en 2024, y ya son tres más que en toda la campaña anterior. Además ha conseguido el podio en seis de las últimas siete, con la excepción del 5º puesto en Países Bajos. 20 ¡VICTORIA DE DAVID ALONSO! ¡Se protegió bien de Daniel Holgado, Ángel Piqueras y David Muñoz! ¡El podio lo formaron David Alonso, David Muñoz y Daniel Holgado. 19 ¡Ortolá no va a poder alcanzar al grupo de cabeza! Mucha diferencia para superar en dos vueltas. Alonso va a coger aún más ventaja. 18 ¡TRES VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Menos de seis minutos para conocer al ganador! ¡David Alonso sigue líder, con Muñoz y Holgado casi rueda con rueda por detrás! 16 ¡Cinco vueltas para el final! Alonso domina en cabeza, pero no se separa de sus perseguidores. 15 ¡DAVID ALONSO SE PONE LÍDER! ¡Veijer no pudo aguantarlo más y el hispano-colombiano se pone en cabeza! 15 ¡Ortolá se pone 9º acasi 7 segundos del líder! Ahora, a casi seis, el pelotón de cabeza... Toca volver a arriesgar. 14 ¡Baile de posiciones continuo en la pelea por el podio, algo que le viene muy bien a Veijer para mantener el liderato! ¡David Alonso ya está segundo! Ortolá, 12º... 13 ¡SE PONE ÁNGEL PIQUERAS EN SEGUNDA POSICIÓN! ¡Tremendo ataque del de Honda para ponerse a la cola de Veijer! ¡David Alonso aprovecha el bajón de Muñoz y Holgado para entrar en podio! 12 ¡VEIJER SE PONE LÍDER! ¡Muñoz también pasa a Holgado! ¡Cómo está la pelea por la victoria! 11 Superamos el ecuador de la carrera. Holgado se mantiene líder, pero Veijer y Muñoz se mantienen cerca en busca de ganarle la posición. Ortolá ya está casi a rebufo de Carraro en la 15ª posición, a ocho segundos de cabeza. 10 ¡Veijer se mete en zona de podio! Kelso sigue cayendo y ahora tiene que lidiar con Rueda y Alonso por detrás. Piqueras también comienza a llegar fuerte. 9 Kelso y Muñoz no se separan de Holgado en una fiesta a la que se quieren unir Veijer, Rueda y Alonso, que también ronda el grupo de cabeza. 8 Carrera limpia a pesar de los límites de pista superados. Ortolá está forzando mucho estos límites y ya le han caído varios avisos. Ahora mismo va 16º y busca al 15º. 7 ¡BAILE DE LÍDER! ¡Varios adelantamientos entre Holgado y Kelso acaban con el español como nuevo líder de la carrera! 7 ¡Holgado se mete en segunda posición! Puede con Muñoz metiéndose por el interior. Ahora a buscar a Kelso. 6 Ortolá, en el pelotón, sigue peleando por volver a la parte alta. David Alonso ya va sexto y busca alcanzar a Rueda en quinta posición. 6 Se empiezan a suceder los avisos por superar los límites de pista. Podríamos ver más long laps penalties. 5 Ni Joel Kelso ni David Muñoz saben lo que es ganar en Moto3 aún, con solo un podio del australiano y varios del español... David Alonso vuelve a escalar posiciones. Ortolá ahora es el mejor en pista y está a 11 segundos de la cabeza... 4 ¡Aguanta Kelso! David Muñoz se puso en paralelo con su compañero, pero defiende el liderato. 3 ¡David Alonso y Ángel Piqueras cumplen la long lap! Se incorporan 10º y 11º. 2 ¡Muchos cambios de posición! ¡Todos a cuchillo en este inicio de carrera! ¡KTM se mantiene líder con Kelso! Trata de dejar atrás a sus rivales, pero se acercan al líder. 1 ¡Joel Kelso lidera la carrera! ¡David Alonso aprieta y ya está segundo en una pugna con Daniel Holgado y David Muñoz! 1 ¡NO SALE ORTOLÁ! ¡HA TENIDO PROBLEMAS! ¡Comenzó desde el pit lane y lo hizo con el semáforo en rojo! Le caerá sanción. 1 ¡COMIENZA LA CARRERA! ¡Comienza la vuelta de calentamiento! ¡Ruedan las motos en el Red Bull Ring! ¡Todo preparado en el Red Bull Ring! ¡Todos los pilotos preparados en sus puestos de salida para comenzar, en 10 minutos, la vuelta de calentamiento! ¡Sin duda nos espera una gran carrera por delante! ¡No se la quieran perder! Les esperamos a partir de las 11:00 con esta primera carrera del día. Un piloto español ha ganado esta carrera en Austria, en Moto3, en cuatro de las últimas ocho ediciones, aunque en ninguna de las últimas dos. ¿Será capaz de lograrlo Ortolá? Junto al español, en primera línea, estsarán Kelso y Veijer, que realizaron una gran vuelta en la lucha por la pole position. Ya en segunda línea, Holgado, Rueda y el líder de la general, David Alonso. Iván Ortolá va a ser el mayor beneficiado de todo ello. El piloto español consiguió la pole, la segunda consecutiva, para comenzar desde lo más alto en el día de hoy y poder recortar puntos con David Alonso. David Alonso, líder concontundencia en la general, parte desde la sexta posición. No solo con ello tendrá que lidiar el hispano colombiano... Puesto que tendrá que cumplir con una long lap penalty por una penalización obtenida durante la Q2. El Red Bull Ring, vestido de gala para asistir al día grande del fin de semana correspondiente al Gran Premio de Austria. A partir de las 11, con Moto3, 20 vueltas por delante para conocer al ganador del día. ¡Muy buenos días a todos, amantes del motociclismo, y sean bienvenidos a un nuevo domingo de carreras! ¡Comenzamos, como siempre, con la categoría de Moto3!