Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de la carrera de Moto3. Ha sido un placer. Les esperamos para vivir todo lo que suceda en la prueba de Moto2. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Así las cosas, David Alonso lidera la clasificación de Moto3 con 237 puntos, 75 de ventaja con respecto a un Collin Veijer que escala hasta la segunda posición tras superar a Iván Ortolá y Dani Holgado. 17 David Alonso ha sido 4º. Dominó la carrera con rotundidad en los primeros compases, llegando a tener una ventaja de más de dos segundos, luego fue perdiendo ritmo, pero aún así, sigue ampliando la ventaja con respecto a sus rivales y se consolida como el máximo favorito para llevarse este año la corona. 17 También es un día de estreno para Luca Lunetta y el italiano consigue hoy el primer podio de su trayectoria tras finalizar en la tercera posición. 17 Collin Veijer ha sido segundo y logra hoy su sexto podio de la temporada. El neerlandés se confirma como una de las alternativas a David Alonso en la lucha por el título en la menor de las tres categorías. 17 VICTORIA DE JOSÉ ANTONIO RUEDA !!! Logra su primer triunfo en Moto3 y el tercer podio de la temporada tras ser 2º en el Gran Premio de Portugal y 3º en el Gran Premio de Catalunya. 17 ÚLTIMA VUELTA !!! José Antonio Rueda tiene la victoria en el bolsillo. Mantiene siete décimas con respecto a Collin Veijer y, en principio, si no comete errrores, conseguirá hoy la primera victoria de su trayectoria. 16 Amplia la ventaja José Antonio Rueda !!! Siete décimas con respecto a Collin Veijer y lo tiene cada vez mejor para conseguir su primera victoria en Moto3. 15 José Antonio Rueda podría conseguir su primera victoria y carrerón también un Luca Lunetta que marcha en la tercera posición y podría lograr hoy su primera presencia en el podio. 15 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Vaya susto se ha llevado Rueda !!! A punto de irse al suelo, aunque el sevillano lo ha salvado y continúa en primera posición, con algo más de medio segundo de ventaja sobre Collin Veijer. 14 Sigue perdiendo terreno David Alonso. Le han caído los neumáticos y ahora debe tratar de centrarse en mantener al menos la cuarta plaza, también le sirve para continuar agrandando su ventaja al frente de la clasificación de Moto3. 13 PRIMERO JOSÉ ANTONIO RUEDA !!! Supera a Collin Veijer y el piloto sevillano aspira a conseguir la que sería su primera victoria en Moto3. 13 La carrera entra en un nuevo escenario. Parecía que David Alonso tenía la victoria en el bolsillo, pero ha visto como ha perdido tres puestos en la última vuelta y ahora se encuentra fuera del podio. 12 COLLIN VEIJER PRIMERO !!! El neerlandés consolida la remontada tras superar a David Alonso y no sabemos si le sucede algo con los neumáticos, pero el colombiano ha perdido mucho ritmo y ahora ve como se le acercan también Rueda y Lunetta. 12 Collin Veijer se ha acercado mucho y podría tratar de superar a David Alonso !!! 10 Ojo a Collin Veijer !!! Le mete otro bocado a la renta que mantiene David Alonso y el neerlandés se está acercando mucho a la cabeza. Puede que tengamos carrera después de un dominio apabullante del colombiano en la primera mitad de la prueba. 10 Collin Veijer no da su brazo a torcer y ahora se acerca bastante a David Alonso. Está administrando la ventaja el colombiano, aunque el neerlandés ha reducido mucho la desventaja en este último giro al trazado de MotorLand. 9 David Alonso va camino de conseguir su octava victoria del año y sus grandes rivales de cara a la lucha por el título siguen sin eirgirse como una alternativa real. Dani Holgado es 7º, mientras que Iván Ortolá marcha en la 8ª plaza, por lo que el colombiano va camino de salir de este Gran Premio de Aragón con mucha más ventaja de la que que ya tenía. 8 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! La carrera se está fragmentando. David Alonso cuenta con algo más de dos segundos de ventaja sobre Collin Veijer y este, a su vez, más de un segundo sobre un Luca Lunetta que milita ahora en la tercera posición. 7 Collin Veijer segundo !!! Sigue mejorando posiciones el neerlandés y habrá que ver si tiene ritmo suficiente para acercarse a un David Alonso que ha vuelto a incrementar el ritmo. 7 Collin Veijer está mejorando sus prestaciones y se sitúa en la tercera posición, siguiendo la estaña de un Taiyo Furusato que trata de acercarse a la cabeza de carrera. 7 Atención porque Taiyo Furusato está recortando bastante la desventaja que mantiene con respecto al líder, David Alonso. No sabemos si el colombiano está tratando de cuidar los neumáticos y administrar la renta o esto puede suponer un cambio de tendencia de aquí al final. 6 Las condiciones de la pista eran complicadas con algunas zonas con bastante humedad. Aún así, está siendo una carrera muy limpia y solo se ha producido una caída, la de Ángel Piqueras. 5 Pasa ahora Taiyo Furusato a la segunda plaza tras adelantar a Adrián Fernández. Hay lucha por las posiciones de podio, mientras que David Alonso sigue dominando con enorme autoridad con algo más de dos segundos de diferencia. 5 Intenta recuperar parte del terreno perdido Iván Ortolá, pero no pasa de la 13ª plaza. De terminar así, perdería la segunda posición en la clasificación general de Moto3 siendo rebasado por Dani Holgado. 4 Dani Holgado trata de resistir en primeras posiciones, aunque le está costando también al piloto de San Vicente del Raspeig. Marcha ahora mismo en la 5ª plaza por detrás de José Antonio Rueda. 3 Adrián Fernández escala hasta la segunda posición después de marcar la vuelta rápida y habrá que ver si el madrileño puede acercarse a un David Muñoz que ha abierto un hueco muy importante en cabeza de carrera. 2 También con problemas Iván Ortolá. El segundo clasificado en el ranking de Moto3 ha caído hasta el 15º puesto, por lo que las cosas se le ponen cada vez mejor a David Alonso. 2 David Muñoz ha protagonizado una mala salida y ha descendido muchos puestos en esa primera vuelta. Marcha ahora en la 13ª posición. 2 Joel Kelso trata de poner freno al dominio de David Alonso, pero es que el colombiano ya cuenta con más de un segundo de ventaja en cabeza de carrera. 1 David Alonso ha salido como un tiro !!! Se sitúa en primera posición y está aprovechando la cautela del resto de pilotos que han salido por la zona húmeda de la pista para ampliar la renta. 1 COMIENZA LA CARRERA !!! Dani Holgado, por su parte, comienza la carrera desde la 7ª posición, mientras que Iván Ortolá lo hace desde la 10ª plaza. El piloto colombiano arranca hoy desde la pole position, con José Antonio Rueda y David Rueda completando la primera línea de la parrilla de salida. David Alonso ha conseguido ya 11 victorias a lo largo de su trayectoria en Moto3 y con su triunfo de hace quince días en el Gran Premio de Austria igualó a Joan Mir como el segundo piloto con más carreras ganadas en la historia de esta categoría solo por detrás de Romano Fenati (13). Nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la carrera de Moto3. Como decíamos, el dominio que está mostrando David Alonso este año en la menor de las tres categorías está siendo brutal, con siete victorias y ocho podios en los 11 Grandes Premios disputados hasta el momento. Repasamos el horario de las carreras de hoy. La acción arranca a las 11:00 horas (horario peninsular) con la disputa de la prueba de Moto3. A las 12:15 horas comienza la carrera de Moto2, mientras que el plato fuerte del día, la prueba de MotoGP, comienza a las 14:00 horas. David Alonso cuenta con 224 puntos, 71 más que Iván Ortolá y 75 con respecto a Dani Holgado. Tanto Ortolá como Holgado intentarán apurar sus opciones de reengancharse a la lucha por el título si es que David Alonso mostrara algún síntoma de debilidad. En Moto3, la temporada va camino ya de convertirse en un paseo militar para David Alonso. El piloto colombiano acumula siete victorias en la presente temporada y hoy se presenta de nuevo como claro favorito para llevarse el triunfo saliendo desde la pole position por 5ª vez en la presente campaña. Esto en lo que respecta a MotoGP, en Moto2 continúa como líder un Sergio García que cuenta con 20 puntos de diferencia con respecto a Ai Ogura. El piloto valenciano solo pudo ser 14º en la última carreras y no pudo aprovechar la baja del piloto japonés, que hoy regresa a la competición. Jorge Martín ha conseguido ocho podios a lo largo de este 2024 y solo necesita uno más para superar su récord de presencias en el podio en una misma temporada (logró ocho en 2023). De hecho, es Jorge Martín el que parte como líder antes del inicio de esta carrera con 279 puntos, tres más que Francesco Bagnaia. De este modo, todo se presenta tremendamente abierto. El piloto italiano, que hoy comienza desde la tercera posición, ha conseguido siete victorias en este 2024 y de lograr una más será su mejor cifra en una misma temporada. No obstante, ayer sufrió bastante con el neumático y solo pudo firmar la 9ª posición en la carrera corta disputada ayer. Marc Márquez se ha metido de lleno este fin de semana en la intensa batalla que están manteniendo por el título Francesco Bagnaia y Jorge Martín. El piloto de Cervera logró la primera victoria de su trayectoria en un sprint y hoy arranca desde la pole position. Se trata de la segunda vez que consigue arrancar desde la primera posición de la parrilla de salida en la presente temporada después de hacerlo también en el pasado Gran Premio de España. Hoy Marc Márquez podría conseguir su primera victoria con Ducati y la primera desde que consiguiera la última en el Gran Premio de Emilia-Romagna en 2021 cuando militaba en el equipo Repsol Honda. De hecho, esta será la 14ª edición del Gran Premio de Aragón y ningún otro piloto ha logrado más victorias que Marc Márquez (cinco) en esta carrera. Hoy puede ser el gran día de Marc Márquez y es que el ilerdense parte como máximo favorito para adjudicarse la victoria en este Gran Premio después de que ayer se impusiera en el sprint y haya dominado todas las sesiones de entrenamientos libres a lo largo de todo el fin de semana. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de Aragón de motociclismo, la 12ª prueba de la temporada 2024 desde el circuito de MotorLand. ¿Preparados? Comenzamos…