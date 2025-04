Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de esta primera carrera del día. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir en directo la prueba de Moto2. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Tras no conseguir puntuar hoy, Collin Veijer desciendo hasta la 4ª plaza del ranking de pilotos y el neerlandés se queda a 64 puntos del líder. Final David Alonso sigue ensanchando la diferencia al frente de la clasificación de pilotos de Moto3. El colombiano afronta el parón veraniego con 58 puntos de ventaja con respecto a Iván ortolá y 59 sobre Dani Holgado, más de dos carreras de ventaja con respecto a sus dos inmediatos perseguidores. 23 El revés de la moneda se lo ha llevado Collin Veijer. El neerlandés se fue al suelo cuando lideraba la prueba y finalmente ha terminado fuera de los puntos, en la 18ª posición. Claro paso atrás de cara a la pelea por la corona en la menor de las tres categorías. 23 Dani Holgado ha sido séptimo, Hubo momentos de la carrera en los que pareció que podría aspirar a algo más, pero finalmente logra un puesto que tampoco le sirve de mucho y con el que sigue cediendo terreno de cara a la lucha por el título. 23 Iván Ortolá ha sido tercero. Después de ganar el pasado domingo en el Gran Premio de los Países Bajos, hoy logra su segundo podio consecutivo, el cuarto en el global de la temporada. 23 Taiyo Furusato se tiene que conformar finalmente con la segunda posición. Se trata de su segundo podio de la temporada después del tercer puesto que consiguió en el Gran Premio de Catar, el primero de la temporada. 23 Esta es la 10ª victoria de David Alonso, seis de ellas conseguidas en un 2024 que está siendo impresionante, confirmándose una carrera más como el máximo favorito para adjudicarse el título de Moto3. 23 VICTORIA DE DAVID ALONSO !!! Sexta de la temporada para el piloto colombiano y ya suma seis en las nueve carreras disputadas en la presente temporada. 23 Susto de Taiyo Furusato !!! No va a poder el japonés. Va a ganar David Alonso !!! 23 ÚLTIMA VUELTA !!! Taiyo Furusato lo va a intentar, se sitúa a la rueda de David Alonso, pero no va ser fácil porque no ha cedido la primera posición desde el inicio de la carrera. 22 Se le ha ido poniendo todo de cara a un David Alonso imperial de nuevo, primero con la caída de Collin Veijer y ahora con la de José Antonio Rueda. 22 CAÍDA DE JOSE ANTONIO RUEDA !!! Lástima. Iba persiguiendo a David Alonso y era el único que parecía capaz de seguirle el ritmo. Se le despeja el panorama a David Alonso !!! 21 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Atención porque David Alonso y José Antonio Rueda están abriendo un pequeño hueco en la cabeza de carrera y ojo que a pilotos como Dani Holgado se les puede estar escapando el caballo ganador. 20 Siguen cayendo las vueltas y David Alonso continúa liderando la carrera. 18 Vuelve José Antonio Rueda a la segunda posición. Sin embargo, nadie le discute el primer puesto a un David Alonso que es el máximo aspirante a la victoria, sería la sexta en la presente temporada. 17 Dani Holgado ha ganado una posición adicional. Ya es 4º el piloto de San Vicente del Raspeig y lo cierto es que está salvando bastante bien los muebles teniendo en cuenta que salía muy retrasado. 16 Se ha ido al suelo Jacob Roulstone !!! Después de la espectacular salvada que ha realizado anteriormente. 14 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Todo por decidir en esta primera carrera de la jornada en el Gran Premio de Alemania. 13 Taiyo Furusato y José Antonio Rueda se relevan ahora en la segunda posición, aunque parece que ninguno de los dos tiene la capacidad como para tratar de adelantar a David Alonso. 12 Vuelta de tuerca en su ritmo para David Alonso !!! Está poniendo encima de la mesa un ritmo infernal, complicado de seguir para el resto de rivales, aunque sin poder romper la carrera. 12 Se va largo Jacob Roulstone !!! Se ha tocado con Piqueras y vaya salvada ha hecho para no irse al suelo. Tremendo. 10 Nada. Se juntan con los grupos y se abre mucho el abanico porque llegan a la cabeza pilotos como David Muñoz y Dani Holgado, capaces también de pelear por la victoria. 9 Los cuatro primeros en estos momentos son David Alonso, Adrián Fernández, Taiyo Furusato y José Antonio Rueda. 8 Carrera un grupo, aunque los cuatro primeros están consiguiendo abrir un pequeño hueco con respecto a los perseguidores, David Muñoz y Dani Holgado, que tratan de llegar hasta la cabeza de carrera. 7 Sigue en cabeza David Alonso y ahora es Adrián Fernández el que milita en la segunda posición. David Muñoz vuelve a recuperar y ahora se sitúa en la tercera plaza. 6 Comentar que Collin Veijer sigue en carrera después de su caída, aunque el neerlandés milita en la última posición. Habrá que ver hasta dónde es capaz de recuperar. 6 Se han tocado David Muñoz y Taiyo Furusato eso ha provocado que el español pierda algunas posiciones. Ha caído hasta el 6º puesto. 5 Por detrás, Dani Holgado, el otro gran aspirante al título está remontando, pero aún así solo le da para ser 8º y seguirá, en principio, perdiendo terreno en la lucha por la corona de Moto3. 4 PRIMERO DAVID ALONSO !!! El colombiano se hace con el liderato de la prueba y habrá que ver si tiene capacidad de poder romper la carrera. 3 Lidera ahora Daviz Muñoz, pero ojo porque tiene ahora pegado a David Alonso y el actual líder de la clasificación de pilotos de Moto3 podría tomar la primera posición. 2 AL SUELO COLLIN VEIJER !!! El neerlandés marchaba en cabeza de carrera y trataba de romper el grupo, pero ha ido al suelo y es un claro paso atrás en la lucha por el título. 1 Gran salida de David Muñoz. Comenzaba desde la 6ª posición y se ha situado directamente en la segunda. 1 SALIDA LIMPIA !!! Collin Veijer mantiene la primera plaza !!! Alonso sale hoy desde la segunda posición, mientras que la pole position fue para un Collin Veijer que ha relevado a Dani Holgado como máximo aspirante al título y que ya se quedó a las puertas de la victoria el pasado domingo en el Gran Premio de los Países Bajos. David Alonso acumula cinco victorias en las ocho carreras disputadas hasta el momento y es el único piloto que ha conseguido puntuar en todos los Grandes Premios celebrados. Nos centramos ya en todo lo que pueda suceder en la carrera de Moto3, la primera en ponerse en marcha. Como decíamos, David Alonso tiene una amplia ventaja de 39 puntos con respecto a su principal perseguidor, Collin Veijer. De este modo, ocurra lo que ocurra hoy, mantendrá el liderato durante el parón veraniego. Repasamos, como siempre, el horario previsto de las carreras de hoy. La acción comienza a las 11:00 horas (horario peninsular) con la disputa de la carrera de Moto3. A las 12:15 horas arranca la de Moto2, mientras que el plato fuerte del día, la prueba de MotoGP, da inicio a las 14 horas. En Moto3, David Alonso domina claramente la situación con 154 puntos, 39 más que Collin Veijer y 43 con respecto a Dani Holgado. Esto en lo que respecta a MotoGP. En Moto2 hay mucha igualdad con los tres primeros pilotos en una horquilla de solo 23 puntos. Lidera Sergio García con 138, 14 más que Ai Ogura y 23 sobre Joe Roberts. Hoy causan bajo tanto Aleix Espargaró como Alex Rins. El primero se probó el viernes, pero rápidamente se constató que no está en condiciones de disputar esta carrera, mientras que al segundo le sustituye en Yamaha un Remy Gardner que este año compite en Superbikes. En cuanto a la clasificación de pilotos, Jorge Martín cuenta con 212 puntos, 15 más que Pecco Bagnaia y 66 sobre Marc Márquez. Jorge Martín sale desde la pole position, acompañado en la primera línea por las dos Aprilia del equipo Trackhouse Racing, las de Miguel Oliveira y Raúl Fernández. Francesco Bagnaia comienza en la cuarta plaza y Marc Márquez, como hemos comentado, en la 13ª. Hoy parece que Marc Márquez lo tendrá francamente difícil para prolongar su racha triunfal en tierras germanas y es que el piloto del equipo Gresini Racing comienza bastante alejado, desde la 13ª de la parrilla de salida, y ayer, aunque remontó bastantes puestos en el sprint, solo le alcanzó para ser 6º. De hecho, desde que forma parte de la parrilla de MotoGP (2013), Marc Márquez se ha llevado la victoria siempre que ha disputado la carrera en el Gran Premio de Alemania (ocho victorias en total), perdiéndose por lesión las dos últimas ediciones en 2022 y 2023. Sin embargo, hablar de Sachsenring es hablar de Marc Márquez. El piloto de Cervera es el más laureado a lo largo de la historia en este Gran Premio de Alemania en la categoría de 500cc/MotoGP (ocho, igual que Giacomo Agostini). Jorge Martín fue ayer primero, Bagnaia terminó en la tercera plaza y en la segunda posición finalizó de forma muy sorprendente Miguel Oliveira, que nunca había amarrado una posición tan avanzada desde que comenzara su andadura en Aprilia esta temporada. Este triunfo ha servido para que Jorge Martín se despegue de nuevo levemente de Bagnaia al frente de la clasificación de pilotos de MotoGP tras unas semanas en las que Pecco Bagnaia le ha recortado gran parte de la ventaja que logró amasar en el tramo inicial de la temporada. Jorge Martín vuelve por sus fueros y ayer volvió a demostrar que es el rey del sprint en MotoGP. El madrileño se volvió a imponer en la prueba corta del sábado y rompió una racha de cinco victorias seguidas de Francesco Bagnaia teniendo en cuenta los sprints las carreras, siendo la mejor de cualquier piloto desde que se introdujo el sprint en la competición en 2023. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de Alemania de motociclismo desde el circuito de Sachsenring, el noveno capítulo del curso 2024. ¿Preparados? Comenzamos…