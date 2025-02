En Directo Gran premio de Indonesia de Moto 3 2023 | Motor en Hoy

Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la primera carrera del día. Ha sido un placer. Les esperamos dentro de unos instantes para vivir en directo la prueba de Moto2. Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Ha sido una carrera de locos, marcada claramente por las dos sanciones que ha sufrido Dani Holgado en el tramo final de la carrera y que le han condenado a terminar en la 14ª posición, cuando estaba claramente en disposición de haber luchado por la victoria. Final Diogo Moreira ha sido el primer piloto brasileño que logra una victoria en cualquier categoría desde Alex Barros en 2005. 20 Tampoco ha puntuado un Ayumu Sasaki que ha finalizado la carrera en la 18ª posición. Así pues, Jaume Masia amplia la renta al frente de la clasificación de pilotos con 16 puntos de ventaja con respecto a Ayumu Sasaki y 17 con respecto a Dani Holgado. 20 Jaume Masia se tiene que conformar con la 6ª plaza, pero la posición no es mala de cara a la pugna por el título porque, con la sanción, Dani Holgado cae hasta el 14º puesto, por lo que solo suma dos puntos en esta carrera. 20 David Alonso ha sido segundo, mientras que David Muñoz ha sido tercero. 20 VICTORIA DE DIOGO MOREIRA !!! Conquista la primera victoria de su trayectoria en Moto3. Había conseguido dos podios en las dos primeras carreras de la temporada. 20 RECUPERA DIOGO MOREIRA LA PRIMERA POSICIÓN !!! Puede conseguir el brasileño la primera plaza... 20 ÚLTIMA VUELTA !!! Esto está siendo de locos. Dani Holgado se sitúa primero, pero le van a sancionar al final de la carrera con pérdida de tiempo. 19 PRIMERO DIOGO MOREIRA !!! Le sigue David Muñoz. 19 CAE JAUME MASIA A LA SEXTA POSICIÓN !!! PERO DANI HOLGADO HA SIDO SANCIONADO CON OTRA LONG LAP !!! Vaya día para el piloto del equipo Red Bull KTM. 18 5º DANI HOLGADO !!! Se encuentra ya de nuevo en el grupo de cabeza de carrera, por lo que puede mejorar algún puesto adicional. 18 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Dani Holgado marca vuelta rápida y ha ganado dos posiciones. Es 8º y habrá que ver si se puede reenganchar al menos a la lucha por el podio. 17 En estos momentos Jaume Masia tendría 28 puntos de ventaja con respecto a Dani Holgado, por lo que el de Algemesí estaría en disposición de asestar un golpe de autoridad tremendo. 16 Y LÍDER JAUME MASIA !!! Aprovechando la sanción de Dani Holgado, percibe que es el momento de poder dar un golpe tremendo de cara a la pelea por el título y tira ahora con mucha fortaleza en cabeza de carrera. 16 Cumple Dani Holgado con la long lap y regresa a pista en la 10ª posición !!! Pero solo quedan cinco vueltas ya para el final !!! 15 SANCIÓN PARA DANI HOLGADO !!! Tiene que cumplir con una long lap y esto si puede cambiar sustancialmente el escenario de la carrera. 14 Recordemos que Dani Holgado y Jaume Masia se encuentran muy igualados en la clasificación de pilotos de Moto3 y hay momentos de la carrera en las que va siendo líder virtual uno u otro en función de las posiciones que ocupan en cada momento. 13 LÍDER DIOGO MOREIRA !!! El brasileño se hace con la primera posición después de que Dani Holgado haya liderado la carrera durante muchas vueltas. 13 CAÍDA DE SCOTT ODGEN !!! Tercer piloto que se ve obligado a abandonar en esta carrera tras Adrián Fernández y Ana Carrasco. 12 Parece que la carrera se está rompiendo y el grupo de cabeza de carrera lo componen solo seis pilotos que serán, en principio, los que opten a la victoria. Se trata de Dani Holgado, Diogo Moreira, Collin Veijer, Jaume Masia, David Alonso y David Muñoz. 11 Intenso ahora el duelo entre Collin Veijer y Diogo Moreira por la segunda posición. Esto puede favorecer a un Dani Holgado que sigue ocupando la primera plaza y está protagonizando de momento una carrera perfecta. 10 Ojo porque Jaume Masia ha bajado hasta el 5º puesto, por lo que en estos instantes perdería el liderato en beneficio de un Dani Holgado que continúa liderando la carrera. 9 Sigue con problemas Ayumu Sasaki. Parece que se ha frenado en seco su remontada e incluso ahora acaba de perder un puesto y cae hasta la 20ª posición, por lo que el japonés lo va a tener complicado incluso para sumar algún punto en la carrera de hoy. 9 Doble adelantamiento de Collin Veijer !!! Ha superado de una tacada a Diogo Moreira y Jaume Masia. Y es que el grupo cabecero es muy numeroso todavía y el baile de posiciones será una constante de aquí al final de la carrera. 8 Recupera el liderato Dani Holgado !!! Todo apunta a una dura batalla entre los dos máximos aspirantes para pelear por el título de Moto3. Jaume Masia pasa de nuevo a la segunda posición. 7 PRIMERO JAUME MASIA !!!! Se hace ya con el liderato el piloto de Algemesí y se encuentra ya en disposición de poder ampliar la ventaja con respecto a Dani Holgado en la clasificación de Moto3. 6 Dani Holgado continúa tirando en cabeza de carrera, pero de momento no se puede escapar en solitario y Jaume Masia le pisa los talones, con apenas una décima de desventaja. 5 Ayumu Sasaki está remontando posiciones y ya es 19º, pero está muy lejos de la cabeza de carrera. Con Dani Holgado y Jaume Masia ocupando los dos primeros puestos, el japonés puede dar un claro paso atrás hoy en la lucha por el título. 5 CAÍDA DE ANA CARRASCO !!! Se ve obligada a abandonar tras sufrir una dura caída en una carrera bastante limpia hasta el momento. 4 SEGUNDO JAUME MASIA !!! Pero no logra consolidarlo y Collin Veijer le arrebata otra vez la segunda posición. 3 Está reaccionando Jaume Masia !!! El actual líder de Moto3 ha marcado la vuelta rápida y ya es tercero, por detrás de Collin Veijer. 2 PRIMERO DANI HOLGADO !!! El que fuera sólido líder esta temporada de Moto3 quiere volver por sus fueros y no gana una carrera desde el Gran Premio de Italia. 2 Y el que ha tenido muchas dificultades en la primera vuelta ha sido Ayumu Sasaki. El piloto nipón ha caído hasta el 22º puesto, por lo que tendrá que efectuar una remontada épica para poder terminar en un puesto medianamente competitivo. 1 Pasito al frente de Dani Holgado. A pesar de un pequeño toque con Deniz Öncü ya es tercero el de San Vicente del Raspeig. 1 Diogo Moreira mantiene la primera posición y el piloto brasileño se encuentra en disposición de poder tirar en cabeza de carrera. 1 MALA SALIDA DE JAUME MASIA !!! Cae a la séptima posición. Acompañan a Diogo Moreira en la primera línea el citado Jaume Masia, en la segunda posición, mientras que David Alonso arranca la prueba desde la tercera plaza. Lo cierto es que, tras protagonizar un fantástico inicio de año, con dos podios en las dos primeras carreras, Diogo Moreira se ha ido diluyendo y no ha vuelto a encontrar ese nivel. Hoy aspira a conseguir la que sería su primera victoria en la categoría. Hoy sale desde la pole Diogo Moreira. Se trata de la primera de la temporada para el piloto brasileño y la segunda en su trayectoria tras conseguirlo en el Gran Premio de Gran Bretaña de 2022. Jaume Masia comienza la carrera desde la segunda posición de la parrilla de salida, mientras que Dani Holgado lo hace desde la 7ª posición. Por su parte, Ayumu Sasaki arranca en la 11ª plaza. Jaume Masia ha terminado en el podio en las cuatro últimas carreras y se ha impuesto en las dos últimas, algo que solo había conseguido una vez anteriormente a lo largo de su trayectoria. El piloto de Algemesí aspira a conseguir tres victorias consecutivas por primera vez. Nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la prueba de Moto3. Como comentábamos anteriormente, la menor de las tres categorías está tremendamente ajustada. Tras su victoria de hace dos semanas en Motegi, en el Gran Premio de Japón, Jaume Masia se hizo con el liderato y comienza esta carrera con seis puntos de ventaja con respecto a Ayumu Sasaki y nueve con respecto al anterior líder, Dani Holgado. Repasamos, como siempre, el horario previsto para las carreras de hoy. La acción comienza a las 06:00 horas (horario peninsular) con la disputa de la carrera de Moto3, a las 07:15 comienza la de Moto2, mientras que el semáforo tornará a verde para anunciar el inicio de la prueba de MotoGP a las 09:00. Con respecto a Moto3, la situación se presenta mucho más ajustada, con los tres primeros pilotos con un margen de solo nueve puntos. Jaume Masiá se hizo con el liderato hace quince días después de ganar en Motegi y cuenta con seis puntos de ventaja con respecto a Ayumu Sasaki y nueve con respecto al anterior líder, Dani Holgado. Solo Tony Arbolino, y con 50 puntos de desventaja con respecto a Acosta, se mantiene con alguna opción de poder disputarle al español el título, pero el piloto de Garbagnate Milanese lleva muchas carreras lejos de los puestos punteros, con la excepción únicamente del segundo puesto que logró en el Gran Premio de la India. Esto en lo que respecta a MotoGP, en Moto2 continúa la dictadura de un Pedro Acosta que quiere dejar ya prácticamente visto para sentencia el título antes de dar el salto el año que viene a la clase reina. En esta carrera se van reincorporando algunos pilotos que permanecían en el dique seco por lesión y hoy regresan Alex Rins y Enea Bastianini. Otros, caso de Alex Márquez, tendrán que seguir esperando. Por su parte, Joan Mir arranca desde la 19ª. El balear ha puntuado en sus dos últimas carreras de MotoGP, su mejor racha hasta el momento con Honda. No logra terminar en la zona de puntos en tres Grandes Premios consecutivos en la máxima categoría desde una racha de seis entre 2021 y 2022. Tras sufrir cinco abandonos consecutivos, Marc Márquez ha puntuado en sus cinco últimas carreras de MotoGP, su mejor racha desde una de diez entre 2021 y 2022. El piloto de Cervera comienza hoy en la 8ª plaza de la parrilla de salida. También habrá que ver si Honda consigue afianzar la clara mejoría que se ha visto en los dos últimos Grandes Premios, especialmente en el de Japón, en el que Marc Márquez consiguió, con su tercer puesto, el primer podio del año para el equipo Repsol Honda. Así las cosas, Maverick Viñales comienza la carrera en la segunda posición de la parrilla de salida, mientras que Aleix Espargaró lo hace desde la tercera. Esto en lo que respecta a la lucha por el título, aunque de cara a la carrera de hoy habrá otras claves a tener en cuenta. Como siempre, habrá que identificar si hay alguna otra marca capaz de plantar cara a las Ducati y, por lo visto a lo largo de las sesiones cronometradas, parece que las dos Aprilia oficiales podrían tener mucho que decir tras unas últimas carreras en las que han mostrado un perfil más bajo. Hoy sale desde la pole Luca Marini y es la primera que consigue en su trayectoria en MotoGP. Jorge Martín arranca en la 6ª posición, mientras que ‘Pecco’ Bagnaia lo hace desde la 13ª. Lo cierto es que, aunque Francesco Bagnaia, se está viendo completamente desbordado por el empuje de Jorge Martín en las últimas carreras. Aún así, el piloto italiano está tratando de ser lo más competitivo posible y ha conseguido terminar en el podio en siete de sus ocho últimas carreras y ya acumula nueve en la presente temporada. De conseguir uno más, igualará su mejor cifra en una misma campaña en la clase reina (diez). Asimismo, Martín ha terminado en el podio en sus cuatro últimas carreras de forma consecutiva, su mejor racha en MotoGP. De conseguirlo también en el próximo Gran Premio de Indonesia será la mejor en sus nueve temporadas en todas las categorías (otra de cuatro en Moto3 entre 2017 y 2018). Jorge Martín llega a esta cita en un excepcional momento de forma y es que el piloto madrileño de Ducati ha conseguido dos victorias en las tres últimas carreras, las mismas que en sus 45 primeros Grandes Premios en MotoGP. Jorge Martín ha conseguido recortarle puntos a Francesco Bagnaia en cada una de las cuatro últimas carreras, e incluso en dos de ellas, en los Grandes Premios de Catalunya y la India, el de Torino no pudo puntuar. De momento, merced a su victoria ayer en el Sprint, Martín ha terminado por consolidar la remontada y parte como líder de la clasificación de pilotos de MotoGP con 328 puntos, siete más que Francesco Bagnaia. En lo meramente deportivo, Jorge Martín sigue al acecho y tratará de desbancar definitivamente en este Gran Premio de Indonesia a Francesco Bagnaia, líder de la clasificación de pilotos y vigente campeón e MotoGP. Ya se confirmó hace días que Márquez no continuaría en la estructura de Honda a pesar de que a ambas partes aún les quedaba un año de contrato por cumplir y este pasado jueves se oficializó su traspaso al equipo italiano, en el que compartirá box con su hermano Alex Márquez, tal y como ya ocurriera en 2020 cuando ambos formaron parte del equipo Repsol Honda. Se trata de un fin de semana marcado por la noticia del fichaje de Marc Márquez con el equipo Gresini Racing de cara a la próxima temporada de 2024. De este modo, el seis veces campeón de MotoGP abandona Honda para pilotar una Ducati con la que tratar de volver a aspirar al título tras tres años en blanco. Buenas madrugadas !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de Indonesia de motociclismo, la 15ª carrera de la temporada 2023. ¿Preparados? Comenzamos…