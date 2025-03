Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de esta trepidante carrera. Ha sido un placer. Les esperamos dentro de unos instanes para vivir en directo todo lo que acontezca en la prueba de MotoGP. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. 15 Así las cosas, Daniel Holgado cuenta con 22 puntos de ventaja con respecto a un Ayumu Sasaki que le ha arrebatado la segunda posición a Jaume Masia. Recordemos que el piloto del equipo Leopard Racing salía desde la pole, pero no ha podido sumar puntos en la carrera de hoy debido a una caída. 15 Daniel Holgado ha conseguido hoy su 5º podio de la temporada, cuatro de ellos en las cinco últimas carreras, por lo que continúa mostrando la regularidad necesaria para poder pelear por los campeonatos. 15 Daniel Holgado ha sido tercero y vuelve a retomar la senda de los podios tras su 'cero' en el Gran Premio de los Países Bajos. El piloto de San Vicent del Raspeig logra reforzar su liderato al frente de la clasificación de Moto3 y se aprovecha de la caída de un Jaume Masia que se cayó en el primer tramo de la carrera y se ha quedado finalmente fuera de los puntos. 15 Ayumu Sasaki ha sido segundo. Al japonés se le sigue resistiendo la victoria, pero continúa exhibiendo una enorme regularidad y hoy ha firmado su quinto podio consecutivo, cuatro de ellos ocupando la segunda posición. 15 Con solo 17 años, ya sabía lo que es subir al podio tras finalizar en la segunda posición en el Gran Premio de España, pero hoy ha conquistado su primera victoria. 15 VICTORIA DE DAVID ALONSO !!! El colombiano gana tras salir en las últimas posiciones de la parrilla de salida y hoy ha conquistado su primera victoria en Moto3. 15 David Alonso afronta primero la recta final y puede ganar !!! 15 Se ha ido lardo Deniz Óncu. El turco pierde ya cualquier opción de victoria. 15 Sasaki vuelve a la primera posición. Se coloca muy bien David Alonso. 15 Tira muy fuerte Holgado. El actual líder de Moto3 busca su cuarta victoria de la temporada y aumentar su renta al frente de la categoría !!! 15 ÚLTIMA VUELTA !!! Holgado la afronta en la primera posición, aunque todo sigue muy abierto. 14 Sigue liderando Ayumu Sasaki y el piloto nipón está consiguiendo marcar un ritmo muy competitivo en estos momentos, aunque reacciona de nuevo Daniel Holgado y le supera justo antes de afrontar la última vuelta. 14 Daniel Holgado ha recibido el primer aviso por exceder los límites de la pista !!! Debe extremar la precaución si no quiere ser sancionado. 13 CAÍDA DE SUZUKI Y BERTELLE !!! El japonés vuelve de momento a pista, mientras que el italiano parece que no puede continuar. 13 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Ojo porque comienzan a llegar los primeros avisos a pilotos que están sobrepasando los límites de la pista. 12 Ya es 20ª Jaume Masia !!! Obviamente no podrá aspirar a la victoria tras su caída, pero si al menos a cazar algún punto para minimizar daños y no descolgarse demasiado en la pelea por el título. 12 Siguen cayendo las vueltas !!! Cuatro solo para el final y el pronóstico es realmente incierto con una carrera en grupo con muchos candidatos a la victoria final. 11 Se le está viendo cada vez más suelto a un Daniel Holgado que, tras lo sucedido en la última carrera en el GP de los Países Bajos, quiere volver a dar un golpe de autoridad y reforzar su liderato en la menor de las tres categorías. 10 LIDER ROMANO FENATI !!! Sorpresa por la dinámica que estábamos viendo este año, pero lo cierto es que el italiano ya sabe lo que es ganar en este circuito y se impuso en el Gran Premio de Gran Bretaña de 2021. 10 Afortunadamente la pista se ha ido secando rápidamente y, salvo la caída de Jaume Masia, apenas hemos visto incidentes en esta carrera. 9 Muy destacable también la carrera hoy de Romano Fenati. El italiano, el piloto más veterano de Moto3, se está dejando ver hoy en las primeras posiciones y podría ser una de las grandes sorpresas en este Gran Premio de Gran Bretaña. 8 Movimiento ahora por parte de Daniel Holgado !!! Vuelve a emerger en la primera posición el piloto de Sant Vicent del Raspeig, aunque sin opciones de momento de poder romper una carrera en grupo. 7 Comienza ya a remontar algunas posiciones Jaume Masia y habrá que ver si el de Algemesí puede llegar a la zona de puntos. De momento la carrera pinta muy bien para el líder, Daniel Holgado, que se mantiene en todo momento en posiciones punteras. 7 PRIMERO DAVID ALONSO !!! Culmina la remontada el piloto del equipo Gaviota GasGas Aspar. Recordemos que salía desde la 28ª posición y está protagonizando una remontada épica. 6 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Se consolida Ayumu Sasaki al frente de la carrera, pero lo cierto es que el grupo de cabeza de carrera sigue siendo muy numeroso y esto podría cambiar en cualquier momento. 5 Enésimo cambio en el liderato de la carrera. Ahora es Ayumu Sasaki el que se hace con la primera posición y hoy tratará de conseguir su primera victoria de la temporada. 4 Daniel Holgado se intenta consolidar en la primera plaza y le siguen ahora Diogo Moreira y Ayumu Sasaki. Jaume Masia es el último clasificado y habrá que ver si logra al menos sumar algún punto en esta carrera y minimizar daños pensando en la pelea por el título. 3 Tremendo David Alonso !!! Está protagonizando la remontada de la carrera y se ha situado en las primeras posiciones después de salir en la 28ª plaza en la parrilla de salida. 3 Sigue en pista Jaume Masia, aunque lo cierto es que puede que se le haya escapado ya el caballo ganador. Veremos... 3 AL SUELO JAUME MASIA !!! Marchaba en las primeras posiciones y la delicada situación de la pista, con zonas con mucha humedad, le ha jugado una mala pasada. 2 Y se suma a la fiesta también Ayumu Sasaki. El japonés ha terminado en el podio en las cuatro últimas carreras y es uno de los pilotos más en forma de la categoría. 2 TOMA JAUME MASIA LA CABEZA DE CARRERA !!! Seguido de Deniz Oncu y Daniel Holgado, los dos pilotos del piloto Red Bull KTM Ajo. 1 PRIMERO DANUEL HOLGADO !!! Le sigue Jaume Masia, pero los movimientos están siendo constantes en este primer giro a Silverstone, el circuito de mayor extensión de todo el calendario. 1 Pero ha sido Deniz Öncü el piloto que ocupa de momento la primera posición, seguido de Jaume Masia. 1 COMIENZA LA CARRERA !!! Gran salida de Daniel Holgado !!! El líder de Moto3 trata de reconducir la situación tras el 'cero' del último Gran Premio de los Países Bajos. Problemas para Scott Ogden !!! Al británico se le ha parado la moto y habrá que ver si le da tiempo a completar la vuelta de reconocimiento. Ayumu Sasaki, otro de los grandes aspirantes al título, inicia la carrera algo más retrasado, concretamente desde la 7ª posición de la parrilla de salida. Precisamente Jaume Masia comienza hoy desde la pole, la segunda en la presente temporada y aspira a seguir metiendo presión sobre un Daniel Holgado que arranca la carrera desde la tercera plaza de la parrilla de salida. Scott Ogden, el piloto local, completa la primera línea y comienza desde la segunda posición, pudiendo convertirse en el primer británico que logra la victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña de Moto3 desde Danny Kent en 2015. Ponemos ya el foco en todo lo que sucederá en la carrera de Moto3, la primera en ponerse en marcha. Como decíamos, la victoria de Jaume Masia en la última carrera ha provocado que se ajuste mucho la clasificación, máxime después de que Daniel Holgado, líder de la categoría, sufriera su primer ‘cero’ de la campaña debido a una caída. Los 25 puntos que sumó Masia le sirvieron para recortar bastante la desventaja que mantiene con respecto al piloto de Sant Vincent del Raspeig. Repasamos el horario de las carreras de hoy y atención porque es algo diferente al del resto de carreras que se disputan en suelo europeo. La acción comienza a las 12:15 horas (horario peninsular) con la disputa de la prueba de Moto3. A las 14:00 horas se celebra la carrera de MotoGP, mientras que a las 15:30 lo hace la de Moto2, que en esta ocasión será la última de la jornada. Así las cosas, Daniel Holgado comienza esta novena prueba del curso con 125 puntos, 16 más que Jaume Masia y 26 con respecto a un Ayumu Sasaki que se encuentra en un sensacional momento de forma, consiguiendo cuatro podios en las cuatro últimas carreras. En Moto3, la situación se ajustó bastante después de la última carrera en la que Daniel Holgado, líder de la categoría, sufriera su primer ‘cero’ de la campaña debido a una caída. Jaume Masia consiguió su primer triunfo del año y eso le sirvió para recortar bastantes puntos con respecto al piloto de Sant Vincent del Raspeig. Pedro Acosta viene de conseguir tres podios consecutivos en las tres últimas carreras, incluyendo dos victorias, y disfruta de su mejor racha de presencias en el cajón consecutivas en Moto2. De hecho, el murciano acumula seis podios esta temporada, más que los logrados en la pasada campaña al completo (cinco en 18 carreras). Arbolino afronta esta carrera con 148 puntos, ocho de ventaja sobre Pedro Acosta y 44 con respecto a un Jake Dixon que se impuso en el último Gran Premio de los Países Bajos y que ha entrado de lleno en la lucha por el título. Esto en lo que respecta a MotoGP. En Moto2, Pedro Acosta intentará volver a recortar puntos con respecto a Tony Arbolino, el líder de la categoría intermedia, tal y como ha sucedido en las tres últimas citas mundialistas. Hoy comienza desde la pole Marco Bezzecchi. Se trata de la tercera que consigue en la máxima categoría, la segunda consecutiva después de haberlo logrado en el pasado Gran Premio de los Países Bajos. Ayer se impuso en el Sprint Alex Márquez. El piloto de Cervera logró, de este modo, su primera victoria en MotoGP y habrá que ver su desempeño hoy en la carrera larga, saliendo desde la tercera posición de la parrilla de salida. Así las cosas, Francesco Bagnaia afronta esta carrera como líder de la clasificación de MotoGP con 194 puntos, 27 sobre Marco Bezzecchi y 31 sobre Jorge Martín. También regresan otros pilotos que han tenido un largo periodo de inactividad por lesión, caso de Joan Mir, el compañero de Marc Márquez en el equipo Repsol Honda, o Pol Espargaró, que debuta este año tras sufrir una caída durísima en los entrenamientos previos del primer Gran Premio de la temporada. No obstante, por lo visto a lo largo del fin de semana, no parece que esta vaya a ser una carrera demasiado confortable para Marc Márquez. Hoy comienza desde la 14ª posición y ayer solo pudo ser 18º en el Sprint. Hoy regresa a la competición Marc Márquez después de no haber podido competir en los pasados Grandes Premios de Alemania y Países Bajos. Los problemas físicos, las continuas caídas y la falta de confianza con la Honda están pasando una costosa factura sobre el seis veces campeón de MotoGP y esperemos que este largo parón le haya venido bien para recargar pilas y poder afrontar esta segunda mitad de temporada con más garantías y mejores resultados. Bagnaia tratará de conseguir el ‘doblete’ consecutivo después de que ningún piloto ha conseguido dos victorias seguidos en los últimos 14 Grandes Premios de MotoGP. El último fue el propio ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati) la temporada pasada (cuatro triunfos seguidos). Y es que, pilotos italianos (Valentino Rossi, 2015; Andrea Dovizioso, 2017 y ‘Pecco’ Bagnaia, 2022) han ganado en tres de las seis últimas ediciones del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP. Esto tras haber conseguido solo una victoria en las nueve anteriores (Andrea Dovizioso, 2009). Tras algo más de un mes de parón coincidiendo con este periodo estival, favorecido también por la cancelación del Gran Premio de Finlandia, hoy regresa la competición y esto ya prácticamente no para hasta que lleguemos a la última parada en Valencia en el próximo mes de noviembre Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de Gran Bretaña de motociclismo, la 9ª prueba de la temporada 2023. ¿Preparados? Comenzamos…