Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de esta primera carrera de la jornada. Ha sido un placer. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir la prueba de Moto2. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Ha pasado de todo en esta primera carrera del día. Trepidante e intensa y se ha resuelto en la recta final con la victoria de un David Alonso que ha ganado dos de sus tres últimas carreras y se acerca a los primeros puestos en el ranking de Moto3. Final Daniel Holgado se ha llevado el revés de la moneda. Tras su caída en la última vuelta, el piloto de San Vicente del Raspeig registra su segundo 'cero' de la temporada, aunque va a poder seguir liderando la clasificación de Moto3 independientemente de este negativo resultado. 18 Deniz Öncü ha sido tercero, pero se va a quedar sin podio porque ha sido sancionado tras derribar a David Muñoz en la última vuelta. El piloto turco tiene una penalización de seis segundos, por lo que la tercera posición final es para José Antonio Rueda. 18 Jaume Masia ha sido segundo y regresa al podio, el quinto de la temporada, tras dos carreras fuera de los puntos. El piloto de Algemesí aprovecha la caída de Dani Holgado para acercarse de nuevo al liderato de Moto3. 18 VICTORIA DE DAVID ALONSO !!! El piloto colombiano logra la segunda victoria de la temporada después de lograr la primera hace apenas un mes en Silverstone, en el pasado Gran Premio de Gran Bretaña. 18 CAÍDA DE DANIEL HOLGADO !!! Como cambia todo en un segundo... 18 PRIMERO JAUME MASIA !!! Ha superado a Holgado, pero es que hay varios pilotos en cabeza de carrera. 18 ÚLTIMA VUELTA !!! Dani Holgado lidera la carrera. Le siguen Jaume Masia y David Alonso. 17 Ojo que Jaume Masiá está tirando con todo en estos momentos !!! Se ha encontrado con la opción de poder liderar la carrera, pero no hauy nada decidido y de hecho ahora acaba de ser rebasado por Dani Holgado. 16 JAUME MASIÁ PRIMERO !!! y Öncü se ha tocado ahora con Daniel Holgado. Parece que el turco no ha acometido bien la primera curva y lo ha pagado caro porque ha caído hasta la cuarta posición. 16 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Deniz Öncü parece el piloto más fuerte y favorito para llevarse la victoria, aunque no ha conseguido de momento distanciar a sus rivales. 15 Jaume Masia y Dani Holgado se van turnando en la segunda posición, pero de momento ninguno de ellos trata de sobrepasar a un Deniz Öncü cada vez más sólido y asentado en el primer puesto. 14 A David Muñoz también le ha llegado ya el aviso por exceder los límites de la pista y debe tener cuidado en este tramo final de la carrera si no quiere ser sancionado. 13 Sigue perdiendo posiciones Ayumu Sasaki. El piloto japonés ha caído ahora a la 12ª plaza, sufriendo mucho en este Circuit de Barcelona-Catalunya y podría perder el segundo puesto en la clasificación de pilotos. 13 Carrera en grupo un día más en Moto3. Esto se va a decidir claramente en la recta de meta y hay muchos pilotos candidatos a la victoria en este Gran Premio de Catalunya. 12 No ha podido romper la carrera, pero lo cierto es que tampoco nadie consigue apartar a Deniz Öncü de la primera posición. El piloto turco lleva ya algunas vueltas en primera posición. 11 Comienzan a llegar los avisos por pisar el exterior de la pista. El primer advertido entre los pilotos que marchan en cabeza de carrera es José Antonio Rueda. Recordemos que si llega un segundo aviso, tendrá que realizar una long lap. 10 Jaume Masia sigue ahora de cerca a Deniz Öncü, mientras que Dani Holgado se lo toma ahora con un poco más de calma y rueda en un confortable tercer puesto. Sigue teniendo lejos a Ayumu Sasaki, su inmediato perseguido en la clasificación de Moto3. 10 Carrera complicada para Iván Ortolá. Salía desde la pole, pero está perdiendo fuelle a medida que avanza la carrera y ahora mismo ha caído hasta la 11ª posición, muy lejos ya de los puestos cabeceros. 9 Deniz Öncü ha conseguido ahora una ligera ventaja en cabeza de carrera y el piloto turco cuenta con tres décimas de ventaja con respecto a Jaume Masia. 9 Sigue el baile de posiciones. Ahora Deniz Öncü vuelve a tomar la cabeza de carrera, seguido de cerca no obstante tanto por Daniel Holgado como por Jaume Masia. 8 El que se ha quedado de momento a medio camino es Ayumu Sasaki. El japonés no pasa de momento de la 8ª posición y necesita mejorar ese resultado si no quiere perder mucho terreno con respecto a Holgado en la lucha por el título. 7 YA ES PRIMERO DANI HOLGADO !!! Tremenda la remontada del piloto de red Bull KTM Tech 3 teniendo en cuenta que partía desde la 11ª posición. 6 Pasito al frente de Daniel Holgado. Poco a poco, sin hacer mucho ruido, el actual líder de Moto3 va remontando posiciones. Ya es tercero el de San Vicente de Raspeig !!! 6 Intenso el duelo en estos momentos entre Jaume Masia y Deniz Öncü por la segunda posición. Por delante sigue tirando David Alonso en cabeza de carrera. 5 Filippo Farioli se ha ido al suelo y se ve obligado a abandonar la carrera. Ha sido el primer incidente en una carrera inmaculada. 5 DAVID ALONSO PASA AL PRIMER PUESTO !!! Tras superar a Jaume Masia. Ha ido remontando el piloto del equipo Gaviota GasGas y hoy busca su segundo triunfo de la temporada tras lograr la victoria en Silverstone, en el Gran Premio de Gran Bretaña. 4 David Alonso escala ahora hasta la tercera posición después de superar a Iván Ortolá. 3 Daniel Holgado ha marcado la primera vuelta rápida y el actual líder de Moto3 está forzando la máquina para tratar de ir remontando posiciones. 3 PRIMERO JAUME MASIA !!! El piloto del equipo Leopard Racing supera a Deniz Öncü y habrá que ver que ritmo es capaz de imponer en cabeza de carrera. 2 Ayusumu Sasaki, por su parte, marcha en la 10ª posición, justo por delante de Daniel Holgado. 2 Problemas de momento para Daniel Holgado !!! El líder de Moto3 no pasa de momento de la 11ª posición y es que está encontrando dificultades de momento para poder acercarse a la cabeza de carrera. 2 Ojo a Jaume Masia !!! Acaba de superar a Ortolá y el piloto de Algemesí persigue ya a Deniz Öncü. 1 Iván Ortolá, el piloto de la pole, logra mantener la segunda posicón, seguido de Jaume Masiá. 1 DENIZ ÖNCÜ SE HACE CON LA PRIMERA POSICIÓN !!! El piloto turco ya ganó hace dos semanas en Austria y hoy busca su segunda victoria consecutiva. La pole fue para Iván Ortolá, la primera que ha conseguido a lo largo de su trayectoria en Moto3. Al piloto valenciano le acompañan en la primera línea Deniz Öncü y Joel Kelso, mientras que Jaume Masiá parte en la cuarta posición. Daniel Holgado comienza hoy la carrera en la 11ª posición, por lo que tendrá que remontar rápido posiciones para tratar de estar con los mejores y marcar un puesto competitivo. Algo peor incluso le fueron las cosas a Ayumu Sasaki en la sesión de calificación celebrada ayer y el piloto nipón parte desde la 13ª plaza de la parrilla de salida. Holgado ha conseguido seis podios en las diez carreras disputadas hasta el momento y, aunque no gana desde el pasado Gran Premio de Italia, ha conseguido terminar en el cajón en cinco de las seis últimas carreras. Se trata de resultados que denotan una gran regularidad y que le permiten mirar con enorme optimismo esta segunda mitad del curso. Nos centramos ya en todo lo que pueda suceder en la prueba de Moto3, la primera en ponerse en marcha. Como decíamos, Daniel Holgado domina con autoridad la clasificación de pilotos. El piloto de San Vicente del Raspeig cuenta con 161 puntos, 26 de ventaja con respecto a su inmediato perseguidor, el japonés Ayumu Sasaki. Repasamos el horario de las carreras de hoy, que es el habitual cuando estas se disputan en suelo europeo. La acción comienza a las 11:00 horas (horario peninsular) con la prueba de Moto3. A las 12:20 horas arranca la de Moto2, mientras que el semáforo se tornará a verde para anunciar el inicio de la carrera de MotoGP a las 14:00 horas. En Moto3, Daniel Holgado continúa al frente del ranking con 161 puntos, 26 de ventaja con respecto a su inmediato perseguidor, el japonés Ayumu Sasaki. Así pues, ocurra lo que ocurra hoy en Montmeló, el piloto de San Vicente del Raspeig podrá continuar manteniendo el cetro en la menor de las tres categorías. Pedro Acosta ha terminado en el podio en ocho de las diez carreras disputadas en este 2023, incluyendo cuatro victorias, lo que da buena cuenta de la solidez de un piloto que aspira a conseguir el título en Moto2 antes de dar el salto la temporada que viene a la clase reina. Esto en lo que respecta a la máxima categoría, en Moto2 Pedro Acosta intentará ampliar la ventaja que mantiene al frente de la clasificación de pilotos con respecto a Tony Arbolino. El español 12 puntos de ventaja con respecto al italiano y son ya cinco las carreras consecutivas en las que el ‘Tiburón’ de Mazarrón ha clasificado por delante de su gran rival de cara al título en la categoría intermedia. Después de los resultados registrados ayer en el Sprint, Pecco Bagnaia lidera con autoridad el campeonato de MotoGP con 260 puntos, 66 más que Jorge Martín y 75 con respecto a Marco Bezzecchi. Las cosas marchan rodadas tanto en Ducati como en Aprilia, sin embargo la situación no termina de mejorar en las fábricas japonesas y es que continúan los problemas tanto en Yamaha como en Honda. Marc Márquez no pudo pasar ayer de la 12ª plaza, siendo de largo la mejor Honda en pista, mientras que Fabio Quartararo, ganador de esta carrera el año pasado, no pudo ni puntuar (18º) en un fin de semana en el que se ha visto al francés más desesperado que nunca ante la falta de competitividad de su máquina. No obstante, este no es un trazado en el que el piloto italiano de Ducati haya obtenido grandes resultados hasta el momento y es que Bagnaia no ha conseguido ningún podio en sus cuatro participaciones previas en el Gran Premio de Catalunya en MotoGP, abandonando en dos de ellas. Francesco Bagnaia ha terminado en el podio en sus cinco últimas carreras de forma consecutiva y si lo lograra en este Gran Premio de Catalunya, será su mejor racha histórica en MotoGP. Bagnaia ha conseguido la pole position en seis de los 11 Grandes Premios disputados esta temporada en MotoGP y ya ha conseguido 17 en su trayectoria, una cifra con la que supera a Fabio Quartararo (16) como segundo piloto en activo con más poles, solo superado por Marc Márquez (64). Aun así, Pecco Bagnaia, el actual líder del campeonato de MotoGP, continúa mostrando una enorme solidez y ayer consiguió la segunda posición en la carrera corta, además de salir hoy desde la pole position. Parece que en este Gran Premio a Francesco Bagnaia le ha salido un importante oponente y es que las Aprilia están mostrando un magnífico desempeñó en el Circuit de Barcelona-Catalunya y después de dominar la mayoría de los entrenamientos, Aleix Espargaró se llevó la victoria en el Sprint de ayer, mientras que su compañero, Maverick Viñales, firmó la tercera posición. Buenos días !! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de Catalunya de motociclismo, la 11ª prueba de la temporada 2023. ¿Preparados? Comenzamos…