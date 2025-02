Volver al inicio Final Ha sido un placer acompañarles en la retransmisión de esta primera carrera de la jornada. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir en directo la prueba de Moto2. No se lo pierdan !!! Les esperamos. Saludos cordiales. Final El revés de la moneda ha sido hoy para un Sergio García que se fue al suelo en la primera vuelta tras ser derribado por Adrián Fernández. El piloto de Burriana se queda prácticamente sin opciones de poder pelear por el título en un tramo final de temporada que está siendo realmente aciago para él. 22 Izan Guevara ha sido finalmente 5º. Perdió la final la cuarta posición en beneficio de Stefano Nepa. Aún así, el resultado no es malo teniendo en cuenta que las GasGas han sufrido mucho a lo largo del fin de semana y que salía desde la 11ª posición. Tendrá ya opción matemática de proclamarse campeón en el próximo Gran Premio de Australia. 22 Ricardo Rossi ha sido tercero y conquista hoy su primer podio de la temporada, el segundo de su trayectoria tras conseguir el primero en el Gran Premio de Francia de 2021. 22 Ayumu Sasaki le ha ganado finalmente la partida a Ricardo Rossi y consigue el segundo puesto. El japonés logra su octavo podio del año. 22 VICTORIA DE DENNIS FOGGIA !!! El italiano se mantiene vivo en la lucha por el título y logra su cuarta victoria de la temporada, con ocho presencias en el podio. 22 ÚLTIMA VUELTA !!! Dennis Foggia tiene algo más de un segundo de ventaja sobre Ayumu Sasaki. Si no comete errores, la victoria es suya. 21 CUARTO IZAN GUEVARA !!! Ha reaccionado después de su error en la vuelta anterior y ahora ha superado tanto a David Muñoz como a Stefano Nepa. Sumaría 13 puntos muy importantes para dejar el Mundial bastante encarrilado a falta de tres carreras para el final. 20 No parece que ni Ayumu Sasaki ni Riccardo Rossi tengan ritmo suficiente para tratar de disputarle a un Dennis Foggia que se está mostrando intratable en esta carrera. 20 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Ha cometido un pequeño error ahora Izan Guevara !! Y le ha costado caro porque ha perdido dos posiciones. Aún así, tiene margen para reaccionar. 19 Y carrera claramente de menos a más de un Izan Guevara que es 5º. Teniendo en cuenta que salía desde la 11ª posición, la remontada ya es importante y ojo porque podría dar caaz incluso a David Muñoz. 18 David Muñoz se está descolgado de la cabeza de carrera, por lo que parece que se esfuman sus opciones de victoria. Sigue liderando Foggia y le siguen tanto Ricardo Rossi como Ayumu Sasaki. 17 ABANDONA DEFINITIVAMENTE SERGIO GARCÍA !!! Se trata de la tercera vez que se ve obligado a abandonar esta temporada, a lo que hay que sumar la descalificación que sufrió en el pasado Gran Premio de San Marino. 17 SEXTO IZAN GUEVARA !!! Ha superado ya a Jaume Masia. En estos momentos, el líder de Moto3 tendría 48 puntos de ventaja si esto terminara así, con solo tres carreras por disputarse. 16 David Muñoz ha caído ahora a la cuarta posición después de que Ricardo Rossia haya dado un paso al frente y ruede ahora en la segunda palza, en plena persecución de Dennis Foggia. 15 De momento, la distancia entre Jaume Masia e Izan Guevara es de seis décimas y faltan ocho giros para el final. Se trata de un día, en cualquier caso, para salvar los muebles y detener el golpe de un Dennis Foggia que es el máximo favorito para adjudicarse hoy la victoria. 15 Por detrás, Izan Guevara tiene opciones de poder mejorar alguna posición adicional y ahora se podría echar encima de Jaume Masia. Veremos... 14 RECUPERA DENNIS FOGGIA LA PRIMERA PALZA !!! Está rodando a otro nivel y vuelve a marcar ritmo después de haber cometido ese pequeño error y de haber perdido la primera plaza durante algunos instantes. 14 SE HA COLADO DENNIS FOGGIA !!! Lo aprovecha Ayumu Sasaki para situarse en la primera posición, pero el italiano trata de reaccionar. 13 Parece que Jaume Masia se está quedando ligeramente descolgado del grupo de cabeza de carrera en un momento en el que parece que Dennis Foggia vuelve a endurecer el ritmo. 13 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Deniz Öncü ha sido sancionado con un long lap penalty e Izan Guevara se quita momentánemente de encima al piloto que le estaba disputando el séptimo puesto en el que rueda en estos momentos. 12 Comentar que Sergio García continúa en la última posición. Sigue rodando en espera de una posible bandera roja si llegara la lluvia o cualquier otro motivo, pero lo cierto es que todo indica que no podrá sumar puntos después de su caída y es muy probable que pierda la segunda posición en la clasificación de pilotos de Moto3. 11 De momento nadie aparta a Foggia de la primera posición. Sasaki se mantiene a apenas dos décimas, pero no termina el japonés de decidirse a intentar el asalto a la primera posición. 11 Izan Guevara lidera el grupo de los perseguidores y marcha en estos momentos en la octava posición !!! Está salvando relativamente los muebles en un fin de semana en el que no ha podido encontrar el solvente ritmo de carreras anteriores. 10 Avisan a Izan Guevara de exceder los límites de la pista y debe extremar la precaución el piloto balear si no quiere ser sancionado con un long lap penalty. 9 PROBLEMAS PARA TATSUKI SUZUKI !!! Ha sufrido un percance mecánico. Parece algo de motor, pero se frena en seco y se ve obligado a abandonar la carrera. Se trata de su quinto abandono de la temporada, el segundo de forma consecutiva. 8 OJO A DAVID MUÑOZ !!! Ya es tercero y está muy cerca ahora de poder echarle el lazo a Ayumu Sasaki. 7 AL SUELO JOHN MCPHEE !!! El piloto consigue reincorporarse a la carrera. 6 Jaume Masia trata de enlazar con Ayumu Sasaki y lanzarse a la persecución de un Dennis Foggia que no ha terminado de romper la carrera y marcharse en solitario. 5 Izan Guevara, el líder de la clasificación de pilotos en Moto3, rueda ahora mismo en la 10ª posición. Estaría perdiendo puntos con respecto a Dennis Foggia, aunque si termina así tendría ya opciones de matemáticas de título en la próxima carrera, en el Gran Premio de Australia. 5 Sergio García ha continuado en carrera después de la caída. Los que han abandonado son Adrián Fernández y Kaito Toba. 4 Sigue Dennis Foggia en cabeza de carrera y el piloto italiano cuenta con unas décimas de ventaja con respecto a un Ayumu Sasaki que es el que tira del grupo de los perseguidores. 3 Parece que el incidente entre Sergio Gracía y Adrián Fernández será investigado por Dirección de Carrera una vez que concluya la prueba. 2 CAÍDA DE KAITO TOBA !!! Otro piloto que se ha ido al suelo en este primer tramo de la carrera. 1 No está siendo ni mucho menos el fin de semana de Sergio García. Tampoco el final de la temporada, la verdad, y al piloto de Burriana se le puede escapando ya la opción de título entre los dedos. 1 CAÍDA DE SERGIO GARCÍA !!! Se ha ido al suelo tras tocarse con Adrián Fernández... 1 Fuerte tirón en cabeza de carrera de Dennis Foggia y el piloto italiano está intentanto romper la carrera. 1 COMIENZA LA CARRERA !!! Dennis Foggia mantiene la primera posición !! Acompañan a Dennis Foggia en la primera línea, Jaume Masia y Ayumu Sasaki. Esta es la mejor posición de salida de la temporada para el piloto español y la cuarta vez que arranca desde la primera línea. En el caso del piloto japonés, esta es la sexta vez que comienza desde alguna de las tres primeras posiciones de parrilla en la presente campaña. Por su parte, Izan Guevara arranca desde la 11ª posición y habrá que ver si encuentra el ritmo suficiente como para no poder descolgarse del grupo cabecero. Bastante peor le fueron en la sesión de calificación de ayer a un Sergio García que se ha ido diluyendo enormemente en las últimas citas de la temporada. Hoy sale desde la 20ª plaza y acumula cinco carreras consecutivas fuera del podio, incluyendo dos ‘ceros’ tras su abandono en el Gran Premio de Gran Bretaña y su descalificación en el Gran Premio de San Marino. Dennis Foggia se juega hoy el todo por el todo y comienza la carrera desde la pole position, la tercera que ha conseguido en la presente temporada. Al piloto italiano solo le vale ganar si quiere seguir teniendo opciones de alcanzar el título. Nos centramos ya en la previa de la carrera de Moto3. Como decíamos, Izan Guevara lidera la clasificación de pilotos con 254 puntos, 45 más que Sergio García, su compañero en el equipo GasGas Aspar Team, y 63 sobre Dennis Foggia. Repasamos el horario de las carreras de hoy. La acción comienza a las 07:00 horas (horario peninsular) con la disputa de la carrera de Moto3. A las 08:20 comienza la de Moto2, mientras que el semáforo se pondrá en verde para anunciar el inicio de la prueba de MotoGP a las 10:00 horas. En Moto3, Izan Guevara dio un importante golpe de autoridad con su victoria en la última carrera y, en función de los resultados de hoy, podría tener ya la primera opción matemática de llevarse el título en el próximo Gran Premio de Australia. El piloto balear cuenta con 254 puntos, 45 más que Sergio García, su compañero en el equipo GasGas Aspar Team, y 63 sobre Dennis Foggia. Con menos opciones se encuentra Arón Canet. El piloto valenciano no pudo sumar ningún punto en Motegi y se encuentra a 57 puntos del líder a falta de 100 puntos por disputarse en lo que resta de temporada. Esto en lo que respecta a MotoGP. Si en la categoría la situación es muy ajustada entre los primeros pilotos, aún lo es más en Moto2 con una diferencia de solo dos puntos entre los dos primeros clasificados. La victoria de Ai Ogura el pasado domingo en Japón le permite colocarse a solo dos puntos del líder, el español Augusto Fernández, que fue segundo en esa carrera a su vez. Hoy sale desde la pole Marco Bezzecchi, acompañado en la primera línea por Jorge Martín y Francesco Bagnaia. Fabio Quartararo arranca en la cuarta posición, mientras que Marc Márquez lo hace desde la octava. No obstante, Fabio Quartararo terminó en el podio en su única participación hasta el momento en el Gran Premio de Tailandia en MotoGP (2º en 2019). La falta de fiabilidad está siendo el talón de Aquiles de Francesco Bagnaia en la presente campaña, aunque lo cierto es que tampoco da la sensación de que Fabio Quartararo esté pasando por sus mejores momentos. El piloto galo no ha podido terminar en el podio en ninguna de sus tres últimas carreras, la peor racha esta temporada y la peor en MotoGP desde una de cuatro entre 2021 y 2022. ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati) ha sufrido cinco abandonos esta temporada en MotoGP, su peor cifra desde 2020 (seis abandonos). En la clasificación general, Fabio Quartararo parte como líder con 219 puntos, 18 de ventaja con respecto a Francesco Bagnaia y 25 sobre Aleix Espargaró. El piloto francés cogió una importante bocanada de aire tras el abandono de Bagnaia el pasado domingo después de que el italiano le hubiera recortado puntos en las cinco carreras anteriores. Recordemos que Marc Márquez se ha perdido prácticamente la mitad de la temporada después de que se tuviera que someter de nuevo a una operación en el brazo derecho, en una lesión que arrastra desde aquella fatídica caída en el Gran Premio de Andalucía de 2020. El piloto de Cervera viene de competir a un gran nivel el pasado domingo en el Gran Premio de Japón. Se alzó con la pole position, la primera que conseguía desde 2019, y terminó cuarto en la carrera. El Circuito Internacional de Chang no conoce a un ganador diferente a Marc Márquez en la máxima categoría. No en vano, el piloto de Honda ha conseguido la victoria en los dos Grandes Premios de MotoGP disputados hasta el momento en Tailandia (2018 y 2019). A falta de solo cuatro carreras para el final de la temporada todo esta por decidirse en las tres categorías y los pilotos no tienen ya margen de error alguno. Hoy toca madrugar para poder disfrutar de las carreras en este 17º asalto del Mundial 2022 en un Gran Premio que supone el regreso de esta cita al campeonato después de dos años de ausencia debido a la pandemia de la Covid-19. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de Tailandia de motociclismo. ¿Preparados? Comenzamos…