Muy emocionante esta primera carrera de la jornada. Pero esto solo ha sido el comienzo. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir en directo la prueba de Moto2. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final El revés de la moneda se lo ha llevado hoy Sergio García. Comenzó en la 13ª plaza y en su vertiginosa remontada se fue al suelo, perdiendo ya cualquier posibilidad de marcar un vuelto competitivo. Posteriormente fue descalificado por marchar en el grupo de cabeza de carrera con vuelta perdida. Final Dennis Foggia suma unos 25 puntos vitales para reincorporarse de nuevo a la lucha por el título de Moto3. El italiano se consolida en la tercera posición de la clasificación, a 19 puntos de Sergio García. 23 No ha podido ganar Izan Guevara, pero logra su octavo podio del curso y este resultado le sirve para situarse como nuevo líder de Moto3, con 11 puntos de ventaja con respecto a un Sergio García que ha sido descalificado y sale de este Gran Premio de San Marino con su tercer 'cero' de la temporada. 23 Jaume Masia ha sido segundo y logra su sexto podio de la temporada, el segundo en las tres últimas carreras. 23 VICTORIA DE DENISS FOGGIA !!! Logra triunfar de nuevo en el circuito de Misano - Marco Simoncelli y consigue su tercera victoria de la temporada. 23 Izan Guevara ataca ahora a Óncü y pasa a la tercera plaza. Pero sigue Foggia con unos metros de ventaja. 23 Deniz Öncü ha intentado superar a Masia, pero ha terminado por frenar tanto al propio Masia como a Guevara. Se escapa Foggia, el gran beneficiado. 23 ÚLTIMA VUELTA !!! Comienza líder Dennis Foggia, de momento no reacciona Izan Guevara, aunque ese cuarto puesto le valea para poder hacerse con el liderato de Moto3. 22 Tira de nuevo Foggia, seguido de Masia y Deniz Öncü. Guevara se conforma de momento con la cuarta plaza. Mientras, Carlos Tatay se ha ido al suelo en la parte de atrás de la carrera. 21 Lo vuelve a intentar Guevara !!! Y Masia trata de nuevo de pescar en río revuelto. Öncü ha superado también a izan Guevara y ojo porque el piloto de GasGas cae ahora al cuarto puesto. Tremendo... 21 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Lo ha intentado Foggia, pero ha recuperado bastante Izan Guevara y se vuelve a situar a la estela del piloto del Leopard Racing. 20 Vuelta de tuerca de Dennis Foggia. El italiano parece que se ha puesto en modo victoria y cuenta ahora con un margen de dos, tres décimas con respecto a un Izan Guevara que, no obstante, no entrega de momento la cuchara. 20 Tratan ahora Daniel Holgado y Tatsuki Suzuki de no quedarse descolgados del grupo de cabeza, pero el fuerte tirón que está dando ahora Foggia les está penalizando. 19 CINCO VUELTAS PARA EL FINAL !!! Recordemos que Sergio garcía ha sido descalificado hace unos instantes y el piloto de Burriana perderá el liderato si es que Izan Guevara logra terminar hoy en las primeras posiciones. 18 Lo intenta Guevara de nuevo, pero no consolida el adelantamiento y Foggia recupera la primera posición !!! Vaya duelo están manteniendo estos dos pilotos, que pelean por la corona de Moto3, además de por la victoria en esta carrera. 17 Recupera Dennis Foggia la primera plaza !!! El grupo de cabeza de carrera está compuesto por seis pilotos. Además del italiano marchan ahí Jaume Masia, Izan Guevara, Daniel Holgado, Deniz Öncü y Tatsuki Suzuki. 17 Intenta Guevara superar a Foggia, pero aprovecha Jaume Masia para superar a los dos por el interior !!! 16 DESCALIFICADO SERGIO GARCÍA !!! Marchaba en el grupo de cabeza de carrera, pero con vuelta perdida y eso no está permitido. No puede continuar en carrera y sale de San Marino sin ningún punto, perdiendo el liderato. 15 Deniz Öncü está muy cerca de alcanzar la cabeza de carrera y se lleva en su persecución a Tatsuki Suzuki. 14 Deniz Öncü lidera el grupo de los perseguidores y ahora ha conseguido reducir la desventaja que mantiene con respecto a los cuatro pilotos de cabeza de carrera. 14 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Sigue el duelo entre Foggia y Guevara, pero ojo porque en ese grupo de cabeza viajan de momento a la expectativa tanto Daniel Holgado como Jaume Masia. 13 La buena noticia para Izan Guevara es que Foggia no se le ha escapado y de momento puede seguir la estela del italiano con cierta comodidad. Tiene margen incluso para estudiar la trazada de su rival y esperar a que se desgaste en esta segunda mitad de la carrera. 12 La carrera marcha bastante rota para lo que suele ser habitual en Moto3. Los cuatro primeros marchan destacados. Se trata de Dennis Foggia, Izan Guevara, Daniel Holgado y Jaume Masia. Una pena porque parece que a David Muñoz se le puede haber escapado el tren para poder aspirar al podio en esta carrera. 12 De momento, Izan Guevara trata de seguir el ritmo de Foggia, pero parece que el italiano tiene un punto más de velocidad en un trazado que, como ya hemos comentado, le va como anilo al dedo. 11 Dennis Foggia está obligado a ser más agresivo porque necesita el triunfo si quiere seguir aspirando al título de Moto3 en el presente ejercicio. 10 PRIMERO FOGGIA !!! Tenía algo guardado el italiano y cuando ha querido, ha podido superar facilmente al español. 9 Advierten a Sergio García por exceder los límites de la pista y debe extremar las precauciones si no quiere sufrir una sanción. Vaya día para el piloto de Burriana... 9 No puede de momento Foggia echar el lazo a Izan Guevara y el piloto español se mantiene con cinco décimas de diferencia en cabeza de carrera. 8 Parece que David Muñoz ha perdido un poco de empuje y se ha estancado en la 7ª posición, justo por delante de un Diogo Moreira que está perdiendo también fuelle a medida que avanza la prueba. 8 Sergio García entra a boxes para solucionar rápidamente algún problema, pero sigue en carrera. Eso sí, marcha en la última posición y con pocas opciones, en principio, de poder cazar algún punto. 7 De momento Izan Guevara cuenta con unas tres décimas de diferencia con respecto a un Dennis Foggia que trata de reducir esa desventaja. 6 Buena progresión también de Dennis Foggia. Ya es segundo el italiano y ojo porque ya fue capaz de ganar en este circuito el año pasado tanto en el Gran Premio de San Marino como en el de la Emilia Romagna. 6 El panorama se le despeja a Izan Guevara. Marcha primero en estos momentos y, además de poder ganar la carrera, estaría en disposición de convertirse en el nuevo líder de Moto3 con 20 puntos de ventaja sobre Sergio García, su compañero en el equipo GasGas Aspar. 5 CAÍDA DE SERGIO GARCÍA !!! Estaba en plena remontada, pero iba nervioso y al final ha perdido el equiibrio. Sigue en carrera el actual líder del Mundial, pero cae ahora hasta la 28ª posición y podría perder esa primera plaza en el ranking. 5 Comienza ya la remontada Sergio García !!! Ya es 7º el piloto valenciano y acaba de marcar vuelta rápida, pero ojo porque justo ha tenido que levantar la moto para no impactar con el piloto que le precedía y pierde un par de posiciones. 4 Trata Izan Guevara de abrir hueco en cabeza de carrera, pero Diogo Moreira trata ahora de cerrar ese gap y, de hecho, el brasileño acaba de conseguir la vuelta rápida en carrera. 3 Andrea Migno también se ha caído !!! El italiano se ve obligado a abandonar y es el tercer piloto que se ve obligado a poner punto y final a su participación en la carrera. 3 Ha desaparecido de los primeros puestos Deniz Öncü. El turco se fue largo y ha caído hasta la 6ª posición. 2 Gran remontada ya de David Muñoz !!! Marcha ya en la 6ª plaza, por lo que todo apunta a que podrá pelear al menos por un puesto en el cajón. 1 Mantiene Deniz Öncü la primera posición y le sigue ya Izan Guevara. Todavía tiene que recuperar mucho Sergio García para llegar a la cabeza de carrera. 1 Ayumu Sasaki al suelo !!! El ganador de la última carrera en Austria y 4º clasificado en el ranking se despide de la carrera a las primeras de cambio. Hoy sale desde la pole Deniz Öncü, la tercera de la temporada para el piloto turco. Hoy tratará de conseguir su primera victoria en carrera. Le acompañan en la primera línea Daniel Holgado y el brasileño Diogo Moreira. Esta es la segunda carrera consecutiva en la que el español comienza desde la primera línea, mientras que es el tercer Gran Premio en el que Moreira comienza desde alguna de las tres primeras plazas. Hoy Izan Guevara comienza la carrera en la 5ª posición de la parrilla de salida, mientras que Sergio García tendrá que remontar en carrera al comenzar desde la 13ª plaza. Tras una sucesión de carreras en el podio, los dos se vieron obligados a abandonar en el Gran Premio de Gran Bretaña, mientras que hace dos semanas en Austria Sergio García fue 5º, mientras que Izan Guevara se tuvo que conformar con la 7ª posición. Nos centramos ya en la previa de la carrera de Moto3, la primera en ponerse en marcha. Como decíamos, continúa la puga entre Sergio García e Izan Guevara, los dos pilotos que comparten box en el equipo GasGas Aspar Team. Solo cinco puntos de diferencia separan al primero del segundo y ambos llevan varios Grandes Premios prácticamente clavando los resultados. Repasamos el horario de las carreras de hoy, el habitual en Grandes Premios disputados en suelo europeo. La acción comienza a las 11:00 horas (horario peninsular) con la disputa de la carrera de Moto3. A las 12:20 horas comienza la de Moto2, mientras que a las 14:00 horas se da inicio a la prueba de MotoGP. En Moto3, continúa el duelo entre Sergio García e Izan Guevara los dos pilotos del equipo GasGas Aspar Team. El primero cuenta con 193 puntos, mientras que el segundo tiene solo cinco de desventaja. Dennis Foggia también tiene opciones de pelear por el título, aunque se encuentra a 49 puntos del líder. Esto en lo que respecta a MotoGP. En Moto2, la situación se presenta tremendamente ajustada con un solo punto de diferencia entre Ai Ogura y Augusto Fernández. El japonés logró hace dos semanas en Austria su segunda victoria del curso y superó al español en la clasificación después de que este se quedara fuera del podio (5º) por primera vez en las cinco últimas carreras. Jack Miller ha terminado en el podio en tres de sus cuatro últimas carreras, los dos últimos de forma consecutiva y nunca ha conseguido tres seguidos en sus ocho campañas en MotoGP. El piloto australiano ha conseguido cinco podios en este 2022, su mejor cifra hasta ahora en la clase reina (también cinco en 2019 y 2021). Hoy Bagnaia arranca la carrera desde la segunda posición de la parrilla de salida, mientras que la pole fue para Jack Miller, su compañero en el equipo Ducati Lenovo Team, que obtiene la primera de la temporada y la primera que logra desde el Gran Premio de Argentina de 2018. Fabio Quartararo, por su parte, comenzará la prueba desde la 8ª posición. Francesco Bagnaia (Ducati) ya consiguió la victoria en el Gran Premio de San Marino de 2021 y el circuito de Misano – Marco Simoncelli podría ser el primero en el que consiga dos victorias en MotoGP. De momento, Fabio Quartararo resiste al frente del ranking de pilotos con 200 puntos, 32 más que Aleix Espargaró y 44 más que ‘Pecco’ Bagnaia. De este modo, ocurra lo que ocurra hoy en Misano, el francés tiene asegurado continuar como líder de la categoría. Tras un inicio de temporada marcado por la irregularidad, con una sola victoria en las siete primeras carreras, Bagnaia ha ganado en cuatro de las seis últimas, convirtiéndose en la gran alternativa a Fabio Quartararo para llevarse el título de la máxima categoría en la presente temporada. Vivimos una plena ofensiva de Ducati en esta segunda mitad del Campeonato de MotoGP, especialmente de un Francesco Bagnaia que viene de conseguir tres victorias seguidas por primera vez en su trayectoria en la máxima categoría MotoGP y hoy aspira a lograr la cuarta. El último piloto que consiguió cuatro victorias consecutivas en MotoGP fue Marc Márquez en 2019 (cinco). Buenos días !! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de San Marino de motociclismo, la 14ª prueba de la temporada 2022. ¿Preparados? Comenzamos…