Volver al inicio Final Muy emocionante esta primera carrera del día. Pero, efectivamente, esto es solo el comienzo y dentro de menos de una hora ya tendremos en acción a los pilotos de MotoGP. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Denis Foggia ha sido 9º. Logra puntuar, pero no ha sido una buena carrera para el piloto italiano. No ha estado nunca entre los mejores de la carrera y se ha limitado a salvar los muebles en un día incómodo. El piloto del Leopard Racing, sin embargo, pierde el liderato en detrimento de Sergio García. Final Ayumu Sasaki ha sido tercero y firma hoy su segundo podio de la temporada después de terminar también en la tercera posición en el Gran Premio de Argentina. 21 Jaume Masia ha sido segundo. El piloto de Algemesí enlaza dos podios consecutivos por primera vez desde 2020 y presenta de forma definitiva su candidatura a pelear por el título en la presente campaña. 21 Y el premio para Sergio García es por partida doble porque con esta victoria recupera de nuevo el liderato en la clasificación de Moto3. 21 VICTORIA DE SERGIO GARCÍA !!! Logra la segunda victoria de la temporada y se convierte en el único piloto que ha sido capaz de repetir victoria en la presente temporada. 21 Sigue Sergio García en cabeza de carrera !!! No pueden con él... 20 ÚLTIMA VUELTA !!! PRIMERO SERGIO GARCÍA !!! Y ojo al movimiento de Jaume Masia ! Pasa a la segunda plaza tras realizar un doble adelantamiento y se sitúa a la estela del líder provisional. 20 Se sitúa ahora Ayumu Sasaki en cabeza de carrera !!! Ojo que llega el momento de la verdad !!! 20 Por detrás, Dennis Foggia sigue sin encontrar el ritmo. Continúa en la 10ª plaza, con muchas dudas a la hora de tratar de ir mejorando algún puesto adicional. 20 DOS VUELTAS PARA EL FINAL !!! Parece que Izan Guevara marcha con algún problema. Lleva un par de vueltas en la zona trasera del grupo de cabeza de carrera y por momentos parece que no puede seguir el ritmo de los demás. 19 Mientras tanto, sigue la pelea entre los cinco primeros por llevarse la victoria en este Gran Premio de Portugal. Ahora mismo continúa liderando Sergio García y podría recuperar el liderato de Moto3 si es que se consigue cruzar la recta de meta en primera posición. 19 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Daniel Holgado se ha caído. Intentaba volver a carrera, pero lleva algo de fuego en la moto y le dicen que desista y abandone rápidamente la zona. 18 De los cinco pilotos que marchan por delante, hay dos que todavía no saben lo que es ganar una carrera. Se trata de Ayumu Sasaki y Deniz Öncü. 18 Está tirando con mucha fuerza Deniz Öncü !!! Pero no se puede ir en solitario, ni mucho menos. Turno ahora de tirar para Sergio García. 17 Pero como cambia todo en un momento !!! Parecía que se quedaba descolgado, pero el piloto turco lidera ahora la carrera. Tremendo. 16 Se está quedando ligeramente descolgado Deniz Öncü. No parece ir demasiado cómodo el piloto turco, haciendo la gomo en este grupo de los elegidos para pelear por el triunfo en esta quinta carrera del año. 16 Parece que, por detrás, está despertando Foggia. No le va a dar ya para llegar a la cabeza de carrera, pero podría liderar el grupo de los perseguidores y mantener el liderato. De momento es 10º el piloto romano. 15 Lo cierto es que, tras un inicio de año bastante irregular, el paso al frente que ha dado Jaume Masiá en estas dos últimas pruebas ha sido tremendo, presentando claramente su candidatura al título. 14 PRIMERO AHORA JAUME MASIA !!! Es la primera vez que el piloto de Algemesí se sitúa en la primera posición y busca hoy su segunda victoria consecutiva. Sería la segunda vez en su trayectoria que logra dos triunfos consecutivos. 14 Sergio García ha vuelto a tomar la cabeza de carrera, aunque ahora la vigilancia es muy grande entre todos ellos y el ritmo de la cabeza de carrera se ha reducido notablemente. 13 La carrera se ha roto y hay un grupo de cinco pilotos que son los que se jugarán, en principio, la victoria. Se trata de Sergio García, Jaume Masia, Izan Guevara, Ayumu Sasaki y Deniz Öncü. 12 Se han tocado Masia y Sergio García. Le pide perdón el primero al segundo, pero están saltando chispas en este duelo entre ambos. Esperemos que no se vayan al suelo porque la pérdida sería enorme para los dos. 12 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Ha dado un pasito al frente Dennis Foggia. El actual líder del campeonato de Moto3 se mete ya en la zona de puntos y es 12º, pero todavía necesita recuperar terreno para no perder ese liderato. 11 Se rehace Sergio García y recupera el de Burriana la segunda posición momentáneamente. 11 Va encendido Jaume Masiá !!! Está protagonizando la remontada de la jornada y ya es segundo tras haber superado a Sergio García. Ocupa la segunda plaza !!! 10 PRIMERO IZAN GUEVARA !!! Ha alcanzado a Sergio García y no ha dudado en superar a su compañero de equipo. habrá que ver que ritmo puede poner ahora en cabeza de carrera el piloto del GASGAS Aspar Team. 10 Izan Guevara ya está encima de Sergio García !!! Pero es que Guevara lleva detrás a Sasaki y Masiá, por lo que ya tenemos la tradicional carrera en grupo que vemos habitualmente en Moto3. 9 La ventaja de Sergio García va decreciendo y el piloto de Burriana ya solo mantiene poco más de cinco décimas con respecto a Izan Guevara, su compañero de equipo. 8 AL SUELO IVÁN ORTOLÁ !!! Primera caída de la jornada y el piloto se ve obligado finalmente a abandonar. 8 Va como un tiro Jaume Masia !!! El piloto de Algemesí ya es cuarto tras superar a Deniz Öncü y va con ritmo de poder dar caza a los dos pilotos que tiene por delante, Izan Guevara y Ayumu Sasaki. 7 Se nota ya el ritmo que está poniendo Izan Guevara y la ventaja de Sergio García ha dejado ya de crecer, aunque se mantiene ligeramente por encima de un segundo. 6 Atención a Jaume Masia. Ya es 5º el piloto valenciano, justo por detrás de Deniz Öncü, su compañero de equipo en el Red Bull KTM Ajo. 6 En estos momentos, Sergio García sería el líder de la clasificación de Moto3, con nueve puntos de diferencia con respecto a un Dennis Foggia que sigue atascado y fuera de la zona de puntos. 5 Tanto Izan Guevara como Ayumu Sasaki han superado ahora a Deniz Öncü y tratarán de poner un ritmo superior sobre la mesa, uno que permite acercarse a la posición de Sergio García. 5 El que está reaccionado es Jaume Masia. El piloto de Algemesí, que ganó en la última carrera en Las Américas, sallía hoy bastante retrasado, pero ya es 8º y se podría incorporar a la persecución de Sergio García. 4 Parece que Deniz Öncü, quee lidera el grupo de los perseguidores, está de momento taponando el avance del resto de pilotos y esto permite que Sergio García mantenga su ventaja de más de un segundo en este tramo inicial de la carrera. 3 Más de un segundo ya de fiferencia para Sergio García en cabeza de carrera. Por su parte, Dennis Foggia sigue sin dar síntomas de mejoría y continúa fuera de la zona de puntos, en la 16ª plaza. 3 Ojo a Sergio García !!! Está consiguiendo abrir hueco en cabeza de carrera y tiene ya cinco décimas con respecto a sus perseguidores. 2 PRIMERO SERGIO GARCÍA !!! El piloto de Burriana ha adelantado en la recta de meta a Deniz Öncü y tiene ahora pista libre para marcar ritmo. 1 Dennis Foggia se ha quedado descolgado en la salida y ha caído hasta la 17ª plaza, fuera por tanto de los puntos en estos momento el actual líder de Moto3. 1 Mantiene Deniz Öncü la primera posición !!! Buena salida también de Sergio García. El español ya se ha situado en la segunda plaza y se agarra al ritmo del turco. Acompañan a Öncü en la primera línea Mario Aji y Lorenzo Fellon. Es la segunda vez esta temporada que Aji comienza desde la primera línea, mientras que es la primera de vez que Fellon comienza en posiciones tan avanzadas en su trayectoria. Ambos buscarán hoy al menos su primer podio. El piloto turco ha conseguido dos podios hasta el momento a lo largo de su trayectoria, pero todavía persigue su primer triunfo y hoy podría tener una buena oportunidad, máxime después de que Jaume Masiá, su compañero en el Red Bull KTM Ajo, se impusiera hace quince días en el pasado Gran Premio de Las Américas. Hoy Dennis Foggia arranca la carrera desde la 12ª posición, mientras que Sergio García lo hace desde la 6ª. La pole fue para el turco Deniz Öncü, la primera de la temporada y la segunda de su trayectoria después de haber conseguido la otra en el Gran Premio de Styria de 2021. De hecho, Foggia es el único de los primeros clasificados que no ha sufrido ningún abandono y precisamente el otro gran candidato al título, el español Sergio García, se fue al suelo hace dos semanas en Austin, sufriendo de este modo su primer ‘cero’ de la temporada. Nos centramos ya en la previa de la carrera de Moto3. Como comentábamos anteriormente, Dennis Foggia está dominando con autoridad la situación en este inicio de temporada. El piloto del equipo Leopard Racing está haciendo valer su regularidad y acumula tres carreras consecutivas en el podio, con victoria en el Gran Premio de Indonesia y dos segundos puestos en Argentina y Las Américas. Repasamos, como siempre, el orden y horario de las carreras de hoy. La acción comienza a las 12:20 horas (horario peninsular), con la disputa de la carrera de Moto3. La prueba de MotoGP arranca a las 14:00 horas, mientras que la última de la jornada será hoy la de Moto2 a partir de las 15:30 horas. En la menor de las tres categorías, Dennis Foggia parte como líder de la clasificación con 74 puntos, 16 sobre Sergio García y 33 con respecto a Andrea Migno. Esto en lo que respecta a MotoGP, en la categoría intermedia domina la situación Celestino Vietti. A pesar de sufrir su primer abandono del curso en el último Gran Premio de Las Américas, el italiano cuenta con 70 puntos, 14 más que Ai Ogura y 16 con respecto a Toni Arbolino. La pole fue para el francés Johann Zarco, la primera de la temporada y la primera vez que sale desde la primera posición de la parrilla de salida desde el Gran Premio de Alemania de 2021. Le acompañan en la primera línea Joan Mir y Aleix Espargaró. Por su parte, Fabio Quartararo comienza en la 5ª plaza, Marc Márquez en la 9ª, mientras que Francesco Bagnaia, con problemas físicos debido a una caída, lo hará desde la última posición. Bastianini, del equipo Gresini Racing y con esos 61 puntos en su haber, ostenta la mayor diferencia de puntos entre cualquiera de las parejas de pilotos del mismo equipo esta temporada en MotoGP (Fabio Di Giannantonio, 0 puntos tras las cuatro primeras carreras). Enea Bastianini ha sido el único piloto capaz de conseguir dos victorias en MotoGP en este 2022. Los últimos pilotos italianos que lograron dos o más victorias en una misma temporada en la máxima categoría fueron ‘Pecco’ Bagnaia en 2021 (cuatro) y Franco Morbidelli en 2020 (tres). Así las cosas, es Enea Bastianini el piloto que lidera el ranking de pilotos en la máxima categoría con 61 puntos, cinco más que Alex Rins y 11 con respecto a Aleix Espargaró. Esta será la cuarta carrera de MotoGP que se dispute en el Circuito Internacional del Algarve y en las tres anteriores se han registrado tres ganadores diferentes (Miguel Oliveira en 2020, Fabio Quartararo y Francesco Bagnaia en 2021). Aunque por otros motivos, tampoco Marc Márquez ha podido desplegar todo su potencial en este arranque de año, aunque el piloto del equipo Repsol Honda ya efectuó una épica remontada en la última carrera en Austin, en el Gran Premio de Las Américas y ya ha demostrado ser capaz de ir muy rápido en este trazado portugués, liderando alguna de las sesiones de entrenamiento libres. Tras unas cuatro primeras de temporada en la que los grandes favoritos, caso de Fabio Quartararo – el vigente campeón – o Francesco Bagnaia no han rendido al nivel de lo esperado, urge una reacción por parte de los equipos oficiales de Yamaha y Ducati. Dice una vieja máxima que el Campeonato de motociclismo realmente no comienza hasta que la competición llega a Europa y es precisamente hoy en el Circuito Internacional de Estoril el escenario en el que comienza esta gira en el Viejo Continente. Buenos días!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de Portugal de motociclismo, la quinta prueba de la temporada. ¿Preparados? Comenzamos…