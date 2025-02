Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de esta emocionante carrera, la primera de la jornada. Ha sido un placer. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir la prueba de Moto2. No se lo pierdan !!! Hasta entonces reciban un cordial saludo. Final El revés de la moneda se lo lleva Dennis Foggia, que suma su tercer abandono de la temporada. Y mala suerte también para un Jaume Masia que se fue al suelo en la útima vuelta tras una maniobra algo imprudente de David Muñoz, que tampoco pudo completar la carrera. 22 Sergio García logra su séptimo podio del año. Gran resultado después de protagonizar una carrera muy complicada después de salir en la 18ª plaza y no haber rodado demasiado cómodo. A pesar de todo, el de Burriana mantiene el liderato, aunque solo sea por tres puntos con respecto a su compañero en el equipo Gas Gas Aspar Team. 22 No se ha llevado el premio de la victoria, pero Izan Guevara continúa en forma y logra su séptimo podio de la temporada, el sexto de forma consecutiva. Se queda a las puertas del liderato, pero lo cierto es que el balear sigue haciendo muy bien las cosas de cara a conseguir la corona en la menor de las tres categorías. 22 Así pues, Ayumu Sasaki logra la primera victoria de su trayectoria en su Gran Premio número 95. Se trata del primer triunfo de un piloto japonés en Moto3 desde la victoria de Tatsuki Suzuki en el Gran Premio de Andalucía de 2020. 22 Izan Guevara ha sido segundo y atención porque Sergio García cruza la recta de meta en la tercera posición y mantiene el liderato de Moto3 contra todo pronóstico. 22 VICTORIA DE AYUMU SASAKI !!! Finalmente gana el piloto de la pole y consigue la primera victoria de su trayectoria. 22 Lo intenta de nuevo Izan Guevara !!! 22 CAÍDA DE DAVID MUÑOZ Y JAUME MASIA !!! Al suelo los dos españoles. 22 ÚLTIMA VUELTA !!! Se le está complicando la carrera a Izan Guevara. Ha caído hasta el 5º puest. Lidera ahora Ayumu Sasaki seguido de Tatsuki Suzuki. 21 Cae ahora Izan Guevara a la tercera posición y se le puede complicar la carrera. Veremos... 21 Lo intenta otra vez Ayumu Sasaki, pero nbo le deja Izan Guevara. No quiere que nadie le arrebate la primera posición. 20 Recupera Izan Guevara la primera posición !!! Sigue sufriendo Sergio García para mantenerse en los primeros puestos y ahora también David Muñoz tras el susto por salida de pista que sufrió en el giro anterior. 20 PRIMERO AYUMU SASAKI !!! Cede por primera vez en muchas vueltas Izan Guevara la primera posición y habrá que ver como gestiona la carrera en estos momentos. 20 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Se ha colado David Muñoz !!! Pero ha vuelto bien a pista justo en la zona en la que se cayó Dennis Foggia anteriormente. 19 Jaume Masia pasa a la segunda posición !!! Izan Guevara sigue a lo suyo, por su parte, en cabeza de carrera y ojo porque ha conseguido ahora una pequeña renta de tres décimas con respecto a sus perseguidores. 18 Dennis Foggia ha sufrido su tercer abandono de la temporada, el tercero en las cuatro últimas carreras. Jarro de agua fría a sus aspiraciones de conquistar el título en Moto3. 18 AL SUELO DENNIS FOGGIA !!! Otro día más. No está siendo su año. Abandona después de haber protagonizado una gran remontada después de su penalización. 17 Atención porque las dos motos del Leopard Racing siguen estrechando el cerco. Tatsuki Suzuki es tercero y Dennis Foggia en la cuarta. 16 Sergio García está sufriendo en estos momentos para mantenerse en el grupo cabecero. No termina de ir cómodo el piloto de Burriana en esta carrera. 16 Se sigue acercando a la cabeza de carrera Dennis Foggia. Ya es 5º el italiano y el que no se mueve de momento es un Sergio García que no pasa de la 9ª plaza y que no le serviría para retener el liderato en la menor de las tres categorías. 15 Sigue tirando Izan Guevara inasequible al desaliento. Ha tratado de escaparse a lo largo de toda la carrera, pero no lo ha conseguido y habrá que ver si no paga este esfuerzo en el tramo final de la carrera. 14 Vuelta rápida para John McPhee y acaba de pulverizar el récord absoluto de la categoría en este circuito de Assen en carrera, algo que no es demasiado habitual que suceda. 13 El que marcha enardecido en estos momentos es Dennis Foggia. El italiano está remontando después de la sanción y ahora escala hasta el 8º puesto después de superar a Sergio García. 13 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Se unifica de nuevo la carrera. Sergio García regresa a la cabeza de carrera y marcha en estos momentos en la 8ª posición. 12 John McPhee ha comenzado a tirar en el grupo de los perseguidores y está consiguiendo reducir la desventaja. Buenas noticias para Sergio García, que se había quedado descolgado. 11 Hay muchos pilotos sancionados por haber tomado recta de unas de las chicanes del circuito. Precisamente esa fue la razón de la penalización que tuvo que cumplir Dennis Foggia. 11 Los cinco primeros tienen casi un segundo de ventaja con respecto al grupo de los perseguidores. Complicada papeleta para Sergio García, que lo va a tener complicado para poder defender hoy el liderato de Moto3. 10 Dennis Foggia acaba de realizar el long lap penalty y el transalpino cae hasta la 13ª posición. 9 En el grupo cabecero militan Izan Guevara, Tatsuki Suzuki, Ayumu Sasaki, David Muñoz y Jaume Masia. 9 Se está rompiendo la carrera y problemas para Sergio García... Los seis primeros cuentan con siete décimas con respecto al grupo perseguidor, liderado en estos momentos por el actual líder de Moto3. 8 Nadie es capaz de apartar a Izan Guevara de la cabeza de carrera y lo cierto es que el mallorquín esté poniendo sobre la mesa un ritmo tremendamente exigente para el resto. 7 Atención porque Dennis Foggia ha sido sancionado con un long lap penalty !!! Habrá que ver cuánto tiempo pierde el italiano, pero se puede quedar fuera de la lucha por la victoria. 7 Fuera de carrera también Scott Ogden debido a una caída... 6 Sigue tirando con todo Izan Guevara, pero Sergio García ya ha llegado a la cabeza de carrera. También se encuentran en puestos destacados tanto Dennis Foggia como Jaume Masia, por lo que los pilotos con opciones de pelear por el título se encuentran en las primeras posiciones. 5 Caída de Elia Bartolini !!! La primera de la jornada. El piloto italiano se ve obligado a poner punto y final a su participación en este Gran Premio de forma anticipada. 4 Sigue Izan Guevara ocupando la primera posición, pero se muestra incapaz de abrir hueco, por lo que todo parece destinado a ver una carrera en grupo. 3 En estos momentos, Izan Guevara se haría con el primer puesto en la clasificación general de Moto3, por lo que la presión es máxima para un Sergio García que sigue inslatado en la 9ª posición. 3 PRIMER PUESTO PARA IZAN GUEVARA !!! Y ha logrado, además, la vuelta rápida. El piloto balear tiene opciones ahora de tirar en cabeza de carrera y habrá que ver si puede abrir hueco. 2 Sergio García sigue mejorando posiciones y el piloto de Burriana ya marcha en la 9ª posición, con opciones de poder ir mejorando. 2 Izan Guevara pasa a la segunda posición y se pega a la rueda de Ayumu Sasaki, que recuperó la primera posición justo antes de que se completara la primera vuelta al trazado de Assen. 1 Vemos una carrera más David Muñoz en las primeras posiciones, consolidando su gran irrupción en el campeonato de Moto3. 1 Se hace Tatsuki Suzuki con la primera posición. Izan Guevara marcha en la 5ª de momento, mientras que ha ganado posiciones Sergio García, comenzando a construir su remontada e irse acercando a las primeras posiciones. Y si Ayumu Sasaki parte hoy desde la pole, también comienza desde la segunda posición otro piloto japonés. Se trata de Tatsuki Suzuki, que parte desde la primera línea por segunda carrera consecutiva y tratará de lograr su primera victoria desde el Gran Premio de Andalucía de 2020. Hoy sale desde la pole Ayumu Sasaki, la primera de la temporada y la primera desde el Gran Premio de Alemania de 2019. Hoy aspira a conseguir su primera victoria. Dennis Foggia se presenta como la alternativa más sólida a los dos pilotos Gas Gas para pugnar por la corona de Moto3. El italiano es tercero en la clasificación, a 51 puntos de Sergio García y, con su segundo puesto el pasado domingo en el GP de Alemania puso fin a una racha de dos carreras consecutivas con abandono. Izan Guevara comienza hoy desde la tercera posición de la parrilla de salida y comienza desde la primera línea por tercera carrera consecutiva. Muchos más problemas tuvo en la sesión de calificación de ayer Sergio García y el piloto de Burriana comienza desde la 18ª posición, por lo que tendrá que protagonizar una gran remontada si quiere marcar un puesto competitivo en carrera. Sergio García mantiene de momento el liderato, pero lo cierto es que ve como carrera a carrera se reduce la ventaja con respecto a un Izan Guevara que se está destapando como el mejor piloto de la parrilla, con cinco podios consecutivos en las cinco últimas carreras y tres victorias en este periodo, incluyendo las dos postrimeras. Nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos minutos en la carrera de Moto3. Como decíamos, las espadas en todo lo alto entre Sergio García e Izan Guevara, los dos pilotos del equipo Gas Gas Aspar Team, grandes dominadores hasta el momento en la menor de las tres categorías. Repasamos el horario previsto para las carreras de hoy. La acción comienza a las 11:00 horas (horario peninsular) con la disputa de la prueba de Moto3. A la 12:20 horas arranca la carrera de Moto2, mientras que a las 14:00 horas se pone en marcha la prueba de MotoGP, el plato fuerte de la jornada. Mientras, en Moto3, todo indica a que podremos asistir a un nuevo duelo entre Sergio García e Izan Guevara, los dos pilotos del equipo Gas Gas Aspar Team. La diferencia entre ambos es de solo siete puntos después de que Guevara acumule cinco podios seguidos, consiguiendo la victoria en tres de ellas. En Moto2 la situación se presenta mucho más ajustada con Celestino Vietti comandando la tabla, pero perdiendo poco a poco a ventaja que consiguió amasar en el inicio de la temporada. Así, el italiano cuenta con 133 puntos, ocho más que Ai Ogura y 12 con respecto a Augusto Fernández. En la clasificación de MotoGP, Fabio Quartararo cuenta con 172 puntos, 34 más que Aleix Espargaró y 61 sobre Johann Zarco. De este modo, ocurra lo que ocurra, el ‘Diablo’ ya tiene asegurado marcharse de vacaciones como líder de la máxima categoría. ‘Pecco’ Bagnaia se encuentra ante una de sus últimas oportunidades para reengancharse a la pelea por el título, pero todo pase porque mejore su fiabilidad en carrera. Y es que el italiano ha sufrido cuatro abandonos esta temporada en MotoGP (diez carreras), el doble que en la campaña anterior al completo (dos en 18 carreras). No abandonaba tantas veces en una misma temporada de MotoGP desde 2020 (seis). Francesco Bagnaia ha ganado en dos de sus cinco últimas participaciones en el Gran Premio de los Países Bajos en todas las categorías (en 2016 en Moto3 y en 2018 en Moto2) y podría convertirse en el primer piloto que gana en la ‘Catedral’ en las tres categorías desde Marc Márquez, que se impuso en MotoGP en 2014 tras haber logrado la victoria en Moto2 (2011 y 2012) y en 125cc (2010). Solo Francesco Bagnaia parece capaz de rodar en Assen a un ritmo superior al de Quartararo. El piloto de Ducati marcó ayer la pole position y saldrá desde la primera posición de la parrilla de salida por cuarta vez en la presente temporada. Quartararo ya logró la victoria el año pasado en este Gran Premio de los Países Bajos. Ningún piloto ha conseguido dos victorias consecutivas en Assen en MotoGP desde Valentino Rossi en 2004 y 2005. Una vez superado el ecuador de la competición, Fabio Quartararo tratará de continuar asentando su ventaja al frente de la clasificación de pilotos de MotoGP. El piloto francés ha ganado las dos últimas carreras, terminando en el podio en cinco de las últimas seis, por lo que marcha con pase firme en ese objetivo de revalidar el título que ya consiguiera el año pasado en la clase reina. Buenos días !! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de los Países Bajos de motociclismo desde el circuito de Assen, la ‘Catedral de la Velocidad’. ¿Preparados? Comenzamos…