Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en esta primera carrera de la temporada. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir en directo la prueba de Moto2. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Ha habido de todo en esta primera carrera del día, muy accidentada y ajustada, como suele ser habitual en la menor de las tres categorías y, en particular, en este circuito de Mugello que siempre depara victorias con mínimas diferencias. Final Tatsuki Suzuki finaliza la carrera en la tercera posición y consigue su primer podio de la temporada, el primero desde el Gran Premio de San Marino de 2020. 20 Izan Guevara ha sido segundo finalmente y logra su tercer podio consecutivo. Además, a pesar de la decepción por no haber ganado, pasa a la segunda plaza en el ranking de pilotos superando tanto a Jaume Masiá como Dennis Foggia. 20 SERGIO GARCÍA SE LLEVA LA VICTORIA !!! Consigue su tercer triunfo de la temporada y refuerza enormemente su posición al frente de la clasificación de Moto3 toda vez que tanto Jaume Masiá como Dennis Foggia han salido de esta carrera con un 'cero'. 20 ÚLTIMA HORA !!! Izan Guevara no gana la carrera. Parece que ha recibido una sanción por haber excedido los límites de la pista en la última vuelta. 20 Y caída al final de Diogo Moreira. Una pena. Se tocó con Ricardo Rossi, aunque fue el brasileño el que se llevó la peor parte y no ha podido completar la carrera. 20 VICTORIA DE IZAN GUEVARA !!! SEGUNDO SERGIO GARCÍA !!! Ha estado a punto de superarles a los dos Tatsuki Suzuki, pero el piloto japonés se tiene que conformar al final con la tercera posición. 20 Tira Guevara y le pisa los talones Sergio García. Los dos pilotos del GasGas Aspar Team en cabeza de carrera... 20 Pero le dura poco. Ya se encuentra Izan Guevara en cabeza... 20 ÚLTIMA VUELTA !!! Entra Moreira líder y el brasileño sigue tirando... 19 Diogo Moreira se hace con la primera plaza y el piloto brasileño tira con todo ahora tratando de conseguir la que sería su primera victoria. 18 Por detrás, Jaume Masiá sigue clavado en la 16ª posición. Salvo algún abandono, no parece que el piloto del equipo Red Bull KTM Racing puede cazar algún punto en esta carrera. 18 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! La victoria y el podio es de alguno de los siete pilotos que marchan por delante. No hay ningún liderazgo claro. 17 Y Tatsuki Suzuki se hace con el liderato según ha conseguido enlazar con la cabeza de carrera. Y eso que ha tenido que hacer un long lap penalty recientemente. Parece que el piloto de Leopard Racing es el que más ritmo tiene en este tramo final de la carrera. 16 PRIMERO SERGIO GARCÍA !!! El actual líder del campeonato de Moto3 lidera por primera vez la carrera y habrá que ver que ritmo es capaz de poner encima de la mesa el piloto de GASGAS Aspar Team. 16 Jaume Masiá ha superado a Kaito Toba y escala hasta el 16º puesto. Tiene por delante a Lorenzo Fellon, pero el italiano se encuentra a casi siete segundos. 15 El grupo de seis pilotos que marcha en cabeza de carrera cuenta con algo más de un segundo de ventaja sobre Tatsuki Suzuki. No parece fácil, pero se podrían terminar por juntar de nuevo. 14 Comentar que Deniz Öncü ha vuelto a carrera después de su caída y el piloto turco trata de entrar en la zona de puntos, aunque no parece demasiado sencilla esta empresa. 13 Se turnan ahora en cabeza de carrera Izan Guevara y Andrea Migno. Sergo García es ahora cuarto, mientras que Jaume Masiá sigue fuera de la zona de puntos y rueda ahora mismo en la 18ª plaza. 13 Las caídas han limpiado mucho la carrera. El grupo de cabeza es de seis y entre ellos se encuentra un Sergio García que, si completa la carrera, va a salir tremendamente reforzado de Mugello. 12 Tatsuki Suzuki ha sido sancionado por Dirección de Carrera con un long lap penalty tras tocarse con Deniz Öncü anteriormente. 11 También se han ido al suelo Daniel Holgado y John McPhee !!! Vaya vuelta de locura en la que se han sucedido varias caídas. 11 AL SUELO DENNIS FOGGIA !!! Cuando lideraba la carrera y en solitario. Tremendo. El piloto italiano registra su primer abandono de la temporada. 11 CAÍDA DE DENIZ ONCU !!! El piloto de la pole se ha tocado con Tatsuki Suzuki y su primera victoria en el campeonato tendrá que esperar. 10 Paso al frente ahora de Sergio García !!! El piloto valenciano ya es segundo y sigue en estos momentos la estela de un Dennis Foggia que va fortísimo en esta carrera y es claro favorito para adjudicarse la victoria en Mugello por segundo año consecutivo. 9 Se consolida Dennis Foggia en cabeza de carrera, seguido ahora de Izan Guevara y de Deniz Öncü. Sergio García sigue agazapado, pero rodando en el grupo de cabeza en cualquier caso. 8 Se encuentra muy descolgado Jaume Masia. Acaba de superar a Taiyo Furusato, pero tiene a diez segundos a Mario Aji, el piloto que marcha en la 20ª plaza. Es que va a ser muy complicado que consiga sumar algún punto en esta carrera. 7 Y ojo a Dennis Foggia porque ya consiguió ganar en este mismo escenario en la carrera de Moto3 del año pasado, en la que fue la primera de las cinco victorias que consiguió en la pasada campaña. 7 Muchos cambios en cabeza de carrera. Ha liderado Tatsuki Suzuki e Izan Guevara, pero vuelve a ser Dennis Foggia el que toma de nuevo los mandos. 6 Parece que Jaume Masia se ha tocado con otro piloto y ha perdido bastantes posiciones. Con Foggia y Sergio García en cabeza de carrera, habrá que ver hasta donde puede recuperar el piloto de Algemesí para tratar de minimizar daños. 5 DENNIS FOGGIA PRIMERO !!! Vuelco ya a la carrera una vez que el piloto italiano ha dado caza a los tres primeros. 4 Algo le ha pasado a Jaume Masia !!! Había marcado la vuelta rápida, pero inmediatamente después ha caído hasta la 25ª posición. 4 Por detrás se están poniendo ya las pilas y, comandados ahora por Dennis Foggia, tienen ya a la cabeza de carrera a solo tres décimas. 3 Algo retrasados los dos primeros clasificados de Moto3. Sergio García es 8º en estos momentos, mientras que Jaume Masia ha perdido puestos en la salida y ahora es 15º, en el límite de la zona de puntos. 3 Izan Guevara se hace con la primera posición !!! Supera por primera vez a en esta carrera a Deniz Öncü !!! 2 Öncü, Guevara y Moreira tienen casi un segundo de diferencia con respecto a un Andrea Migno, que es el piloto que lidera el grupo de los perseguidores. 2 Atención porque Deniz Öncü, Izan Guevara y Diogo Moreira están consiguiendo abrir hueco y, por detrás, es Andrea Migno el que trata de cerrar ese gap. 1 Scott Ogden abandona la carrera !!! Parece que se ha tocado con Ana Carrasco y el británico se lleva la peor parte. 1 Gran salida de Deniz Öncü !!! El piloto turco confirma la primera posición tras conseguir ayer la pole position. Acompañan a Öncü en la primera línea Daniel Holgado y Dennis Foggia. Se trata de la mejor posición de salida hasta el momento para el piloto de San Vicente de Raspeig, mientras que esta es la cuarta vez en el presente curso que el italiano arranca la carrera desde la primera línea. Hoy Sergio García comienza la carrera desde la 4ª posición, mientras que Jaume Masia lo hace desde la 10ª. La pole position fue para Deniz Öncü, la segunda de la temporada y la tercera en su trayectoria. El piloto turco tiene la oportunidad de conseguir su primera victoria. Nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la prueba de Moto3, la primera en comenzar. Como decíamos, a pesar de no pasar del 7º puesto hace dos semanas en el Gran Premio de Francia, Sergio García sigue como líder de la clasificación, aunque hoy está obligado a no fallar ante el empuje y protagonismo que está adquiriendo Jaume Masiá en las últimas carreras. Masiá acumula cuatro podios consecutivos, su mejor racha histórica en este Mundial de Moto3. Con su victoria de hace quince días en Le Mans, el piloto de Algemesí ya ha conseguido dos en el presente curso, igualando su récord de triunfos en una misma temporada (dos en 2020). Repasamos, como siempre, el horario de las carreras previsto para hoy. A las 11 horas (horario peninsular) arranca la acción con la prueba de Moto3. A las 12:20 horas da comienzo la de Moto2, mientras que el semáforo se tornará en verde para anunciar el comienzo de la carrera en la clase reina a las 14:00 horas. En la menor de las tres categorías, Sergio García domina la clasificación de pilotos con 112 puntos, siete más que Jaume Masiá y Dennis Foggia. Esto en lo que respecta a MotoGP, en la categoría intermedia parte como líder Celestino Vietti con 108 puntos, 16 más que Ai Ogura y 19 sobre Arón Canet. Ducati ha ganado en tres de las cuatro últimas ediciones del Gran Premio de Italia y todas ellas con pilotos diferentes (Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo y Danilo Petrucci). Pilotos italianos han ganado en dos de las cuatro últimas ediciones del Gran Premio de Italia de MotoGP (Andrea Dovizioso en 2017 y Danilo Petrucci en 2019). Esto, tras no haber ganado ninguna de las ocho anteriores. Fabio Di Giannantonio sale hoy desde la pole, la primera que consigue en la máxima categoría y la primera que logra desde el Gran Premio de San Marino de 2019. Y lo cierto es que hoy puede haber una gran fiesta italiana en el Autodromo dell Mugello, con Marco Bezzecchi comenzando desde la segunda posición y Luca Marini desde la tercera. Hoy Quartararo sale desde la 6ª posición. El piloto galo ha terminado en el podio en dos de sus tres últimas carreras disputadas en Italia (1º en el GP de Italia y 2º en el GP de San Marino, ambos en 2021) y en la que no lo consiguió, fue 4º (Gran Premio de Emilia-Romagna de 2021). En la máxima categoría, parte como líder Fabio Quartararo. El piloto francés cuenta con 102 puntos, cuatro más que Aleix Espargaró y ocho con respecto a Enea Bastianini. Así pues, jarro de agua para las aspiraciones del motociclismo español en la máxima categoría esta temporada y para Honda, que no termina de alcanzar buenos resultados y que no parece encontrar a un piloto, salvo Marc Márquez, capaz de ganar. Marc Márquez tendrá que parar de nuevo. Disputará esta carrera, saliendo desde la 12ª plaza, pero sigue sufriendo debido a la fractura de húmero que sufrió en julio de 2020 y tendrá que pasar de nuevo por el quirófano la semana que viene sin fecha aún prevista de regreso a la competición. Buenos días !! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de Italia de motociclismo desde el circuito de Mugello. ¿Preparados? Comenzamos…