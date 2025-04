Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en esta primera carrera del día. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir en directo dentro de unos minutos la prueba de Moto2. No se lo pierdan !!! Reciban un cordial saludo. Final Por su parte, Izan Guevara ha logrado su segundo podio seguido después de su triunfo en el pasado Gran premio de España y presenta también su candidatura para luchar por el título. Final Ayumu Sasaki ha logrado hoy su tercer podio de la temporada y este segundo puesto es su mejor posición histórica. Final Jaume Masia escala hasta el segundo puesto de la clasificación de pilotos, por detrás de Sergio García, por lo que su salto en el ranking de pilotos ha sido tremendo en estas cuatro últimas carreras. Final Jaume Masia se convierte en el gran protagonista de la primera carrera del día tras conseguir su segunda victoria de la temporada. Iguala los dos triunfos conseguidos en 2020 y este es su récord de victorias en una misma campaña. 14 Sergio García ha sido séptimo. Ha perdido fuelle en el último tramo de la carrera, aunque consigue mantener el liderato y el cuarto puesto final de Foggia le permite salvar los muebles en cierta manera. 14 Ayumu Sasaki ha sido segundo e Izan Guevara le ha ganado la partida finalmente a un Dennis Foggia que se queda fuera del podio, cuarto finalmente. 14 Jaume Masia logra su segunda carrera de la temporada, la sexta de su trayectoria. Esta en un momento muy dulce y logra su cuarto podio consecutivo. 14 PRIMERO JAUME MASIA !!! Y GANA LA CARRERA !!! Pasó al japonés de nuevo en la última curva 14 Ataca de nuevo Ayumu Sasaki !!! Va a por todas el japones... Ahora si, Sasaki primero. 14 JAUME MASIA PRIMERO !!! Ayumu Sasaki ha superado a Foggia y ha estado muy cerca de pasar al español, pero no. Mantiene el de Algemesí el primer puesto. 14 ÚLTIMA VUELTA !!! ATACA JAUME MASIA !!! 13 Se ha quedado descolgado Sergio García. Puede ver como le recortan hoy puntos tanto Foggia como Masiá. 13 DOS VUELTAS PARA EL FINAL !!! No termina de recuperar Sergio García y sigue liderando con solvencia ahora Dennis Foggia. Masia pasa ahora al segundo puesto... 12 CAÍDA DE XAVIER ARTIGAS !!! Fuera de carrera y registra hoy su primer abandono de la temporada. 12 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Habrá que ver si Dennis Foggia tiene algo guardado y puede abrir hueco. 11 PRIMERO DENNIS FOGGIA !!! Y se lleva de la mano a Ayumu Sasaki. Primero y segundo en estos momentos... 11 Amenaza ahora Dennis Foggia la primera plaza de Jaume Masia. El italiano parece tener ahora la fortaleza suficiente como para poder asaltar ese primer puesto. Veremos... 10 Ha caído Sergio García ahora a la sexta plaza !!! La carrera se ha agrupado de nuevo y habrá que ver si puede recuperar. 10 Duelo a cara de perro entre Dennis Foggia y Sergio García por la segunda posición. Esto está beneficiendo a un Jaume Masia que sigue tirando en cabeza de carrera y que ve los toros desde la barrera en estos momentos. 9 Sergio García segundo !!! Ha rebasado a Dennis Foggia, aunque no hay nada definitivo de momento. 9 Tremendo Jaume Masia !!! Gran ritmo el que está imponiendo el piloto de Algemesí, aún así no está consiguiendo descabalgar a Dennis Foggia y Sergio García. 8 Parece que los cinco primeros están abriendo hueco. Son Jaume Masia, Sergio García, Dennis Foggia, Tatsuki Suzuki y Deniz Öncü. 7 SEGUNDO SERGIO GARCÍA !!! Acaba de superar a Dennis Foggia. Parece que al de Burriana no le afectó demasiado la caída que sufrió antes de la banderta roja y está en disposición en estos momentos de reforzar su posición al frente del ranking de Moto3. 6 Diego Moreira ha sido finalmente sancionado con un long lap penalty. Había perdido ya muchos puestos, pero prácticamente se acaba la carrera para el joven piloto brasileño. 6 Aguanta ahora el tiempo y el cielo luce bastante despejado. No parece que tengamos más sobresaltos, al menos en esta primera carrera de la jornada. 5 Diogo Moreira, que ha ido perdiendo posiciones, ha sido advertido por Dirección de Carrera por exceder los límites de la pista. 5 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Sergio García trata ahora de superar a Tatsuki Suzuki y acceder a los puestos de podio. Justo ahora lo tiene !!! Terceroel vigente líder de la menor de las tres categorías. 4 Marca ahora el ritmo Jaume Masia. Habrá que ver si puede abrir hueco, aunque no será fácil. 4 PRIMERO JAUME MASIA !!! Ha tratado el italiano de romper la carrera 3 Y segundo ahora Jaume Masia !!! Tremendo el piloto del equipo KTM Red Bull tras superar a Tatsuki Suzuki. 3 Dominan la carrera los dos pilotos de Leopard Racing y bonito duelo por detrás, por la tercera posición, entre Jaume Masia y Sergio García. El piloto de Algemesí podría conseguir hoy cuatro podios consecutivos por primera vez en su trayectoria. 2 PRIMERO YA DENNIS FOGGIA !!! Le pisa ahora los talones Tatsuki Suzuki, aunque el italiano cuenta con tres décimas de diferencia en cabeza de carrera. 2 Sergio García, el líder de Moto3, escala a la cuarta plaza, mientras que Jaume Masia lo hace en la tercera posición. 1 Marca el ritmo Moreira y sigue su estela un Dennis Foggia que da la sensación de ir con un sensacional ritmo también en carrera como ha sucedido a lo largo del fin de semana. 1 Diogo Moreira vuelve a tomar la primera posición !!! 1 COMIENZA LA CARRERA !!! SEGUNDA SALIDA !!! La nueva carrera se disputará a 14 vueltas y ha sido declrada en mojado, aunque lo cierto es que ha dejado de llover y la pista se encuentra prácticamente seca. Esto supone que los pilotos tendán ahora la facultad de decidir si salen con slicks o con gomas de lluvia. Sergio García se ha ido al suelo. Confirmado. También se han visto implicados en el accidente pilotos como Tatsuki Suzuki o Izan Guevara. BANDERA ROJA !!! Lo lógico, se para la carrera y se tendrá que reanudar de nuevo. 2 Se han visto varioas caídas en la primera vuelta. Hay zonas del circuito en las que está lloviendo, pero Dirección de Carrera no considera que se tenga que parar la carrera de momento. 1 CAÍDA MÚLTIPLE !!! Y ojo porque se ha visto involucrado Sergio García 1 Jaume Masia marcha en la cuarta posición, mientras que Sergio García lo hace en la 8ª y debe tratar de reaccionar desde ya. 1 Diogo Moreira se hace con la primera posición !!! Le siguen Dennis Foggia y Tatsuki Suzuki !!! 1 COMIENZA LA CARRERA !!! Estaremos muy pendientes a la evolución meteorológica porque amenaza lluvia y es una constante en este Gran Premio que las precipitaciones hagan acto de aparición en algún momento de la jornada. Jaume Masiá es uno de los pilotos más en forma en las últimas carreras y, tras un inicio de temporada algo irregular, ha terminado en el podio en las tres últimas carreras, su mejor racha hasta el momento. Acompañan a Dennis Foggia en la primera línea, Tatsuki Suzuki y Jaume Masia. Esta es la primera vez esta temporada que el japonés comienza desde la primera línea, mientras que esta es la segunda carrera consecutiva y la tercera de la temporada en la que el piloto de Algemesí arranca desde esa primera línea. Sin embargo, el italiano quiere reaccionar desde ya y ha sido el gran dominador en Moto3 a lo largo del fin de semana y hoy incluso sale desde la pole position, la primera de su trayectoria, a pesar de ser un piloto que ya ha ganado hasta en siete ocasiones. Sergio García, por su parte, comienza la carrera desde la 7ª posición. Sergio García ha aprovechado, además, que Dennis Foggia no ha estado demasiado fino en sus dos últimas participaciones. Fue 8º en el Gran Premio de Portugal y terminó incluso fuera de los puntos (18º) hace dos semanas en Jerez, en el Gran Premio de España. Nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la carrera de Moto3. Como comentábamos, Sergio García está haciendo valer su regularidad, con resultados tremendamente consistentes a lo largo de la temporada. Y es que, salvo su abandono en el Gran Premio de Las Américas, el piloto de Burriana ha conseguido cuatro podios en las seis carreras disputadas, incluyendo dos victorias, siendo el único de la categoría pequeña que ha podido repetir victoria hasta el momento. Repasamos el horario de inicio de las carreras de hoy, que es ya el habitual en el marco de los Grandes Premios que se disputan en Europa. A las 11:00 horas (horario peninsular) arranca la carrera de Moto3, a las 12:20 se da inicio la prueba de Moto2, mientras que el semáforo se pondrá en verde a las 14:00 horas para anunciar el comienzo de MotoGP. En Moto3, Sergio García cuenta con 103 puntos, 21 más que Dennis Foggia. Izan Guevara ocupa la tercera plaza a 30 puntos del líder. Esto en lo que respecta a MotoGP, en la categoría intermedia Celestino Vietti es el líder de la clasificación de pilotos con 100 puntos, 19 más que Ai Ogura y 30 con respecto a Tony Arbolino. Arón Canet es cuarto, el primero de los pilotos españoles, a 31 puntos del Vietti. En la clasificación de MotoGP domina, como ya hemos comentado, Fabio Quartararo. El piloto galo cuenta con 89 puntos, siete más que Aleix Espargaró y 20 sobre Enea Bastianini y Alex Rins. En la máxima categoría aún se está digiriendo el sorprendente anuncio de Suzuki de no continuar con el equipo la próxima temporada. A día de hoy, tanto Alex Rins como Joan Mir no tendrían asiento de cara a 2023 y habrá que ver como se reconfigura la parrilla después de la decisión de la fábrica japonesa. También habrá que calibrar como les afecta esta situación de inestabilidad a dos de los pilotos punteros, con opciones de pelear por el título. También le fueron bastante bien las cosas en la sesión de calificación celebrada ayer al otro piloto del equipo Ducati Lenovo, puesto que Jack Miller arrancará la carrera en la segunda posición de la parrilla de salida. Bagnaia ha terminado en el podio en seis de sus 12 últimas carreras de MotoGP (cinco victorias). No obstante, no lo ha conseguido aún en ninguna de sus tres Grandes Premios en Le Mans en la máxima categoría. Ningún otro piloto ha conseguido más poles en las dos últimas campañas en la máxima categoría que Pecco Bagnaia (siete). Sin embargo, el gran favorito para llevarse la victoria es Francesco Bagnaia. Al italiano le ha costado arrancar esta temporada y mostrar el sensacional nivel con el que concluyó el pasado curso. Bo obstante, se impuso hace dos semanas en Jerez ofreciendo un auténtico recital y hoy comienza desde la pole por segunda carrera consecutiva. Fabio Quartararo, el vigente campeón de MotoGP, lidera también este año el ranking de pilotos y viene de conseguir dos podios en sus dos últimas carreras (1º en el GP de Portugal y 2º en el GP de España). De conseguir terminar hoy también en el cajón, igualaría su mejor racha hasta ahora en la máxima categoría (tres podios seguidos en dos ocasiones). Cita especial para Fabio Quartararo o Johann Zarco. Ambos se podrían convertir en los primeros pilotos franceses que ganen en el Gran Premio de su país en la máxima categoría desde Pierre Monneret en 1954. Buenos días !! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de Francia de motociclismo, la séptima prueba de la temporada 2022. ¿Preparados? Comenzamos…