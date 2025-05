Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de esta primera carrera del día. Ha sido un placer. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir en directo la prueba de Moto2. No se lo pierdan !!! Saludos cordiales. Final Jaume Masiá solo ha podido ser 8º en esta carrera y la peor parte hoy se la ha llevado un Dennis Foggia que tuvo que abandonar por problemas mecánicos y registra hoy su segundo abandono de forma consecutiva. 21 Sergio García ha sido cuarta y sigue sumando puntos muy importantes de cara a la pelea por el título de Moto3, aunque ve como la distancia con respecto a Izan Guevara se reduce hasta los 16 puntos. 21 Tatsuki Suzuki ha sido tercero tras ganarle la partida a Sergio García y el japonés consigue su segundo podio de la temporada, el segundo de forma consecutiva tras ser tercero también en el pasado Gran Premio de Italia. 21 David Muñoz ha sido el gran triunfador de la jornada, aparte de Izan Guevara. Con 16 años recién cumplidos y solo dos carreras en su haber, ha sido hoy segundo y hoy logra ya su primera presencia en el cajón. 21 VICTORIA DE IZAN GUEVARA !!! Logra su segunda victoria del año, el quinto podio de la temporada y el cuarto de forma consecutiva. El piloto balear da un salto en la clasificación general y se acerca a Sergio García, a solo 16 puntos de Sergio García, su compañero en GasGas. 21 David Muñoz sigue por delante de Sergio García, aunque ahora Tatsuki Suzuki supera al piloto español y cae a la cuarta posición. 21 DAVID MUÑOZ SEGUNDO !!! Tremendo el desparpajo del joven piloto del BOÉ Motorsports, en la que es solo su segunda carrera en Moto3. 20 La ventaja de Izan Guevara parece más que suficiente como para poder llevarse la victoria. 20 No puede Sergio García dar caza a su compañero de equipo. Va con todo Izan Guevara, camino de su segunda victoria de la temporada y el cuarto podio consecutivo. 19 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Jaume Masiá no termina de meterse en la pelea por los primeros puestos y ahora rueda en el sexto puesto, un puesto que parece insuficiente teniendo en cuenta que tanto Izan Guevara como Sergio García marchan por delante. 18 Ojo porque se está fragmentando la carrera y ahora no es seguro que veamos una carrera en grupo. Tanto Sergio García como David Muñoz intentan dar caza a Izan Guevara, pero el balear se mantiene con algo más de cinco décimas de diferencia en cabeza de carrera. 17 AL SUELO KAITO TOBA !!! El japonés trata de volver a pista después de probar el asfalto, pero pierde ya cualquier opción de firmar un puesto competitivo. 17 Le está dando continuidad Izan Guevara a su ataque y a la sensación de que ha sorprendido al resto de sus rivales porque está consiguiendo aumentar ligeramente su ventaja y, lo que es más importante, se ha despegado de la presión de tener que estar luchando constantemente por la posición con multitud de pilotos. 16 Fuerte tirón ahora de Izan Guevara y ha conseguido abrir un pequeño hueco de cuatro, cinco décimas. Veremos porque esto obliga a Sergio García a reaccionar para tratar de reducir ese gap. 15 Andrea Migno ingresa en los boxes. Había sido sancional anteriormente con un long lap penalty, pero finalmente pone punto y final a su participación en esta carrera. No sabemos si ha tenido alguna incidencia mecánica. 14 Ningún piloto asume durante demasiado tiempo la labor de marcar el ritmo en cabeza de carrera. Ahora lo intenta de nuevo Tatsuki Suzuki. 14 Andrea Migno ha sido sancionado con un long lap penalty por haber superado en reiteradas ocasiones los límites de la pista. 13 Y emerge ahora a la primera posición Adrián Fernández !!! El piloto madrileño se suma a la fiesta y podemos ver una carrera con muchas alternativas. 12 Y mención especial merece la carrera que está protagonizando David Muñoz, en la que es solo su segunda carrera en el Campeonato. Fue 11º en su primera carrera en el pasado Gran Premio de Italia, mientras que hoy pelea por las primeras posiciones. 12 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! La carrera se ha roto por la caída que hemos visto hace un par de vueltas, aunque en el grupo cabecero continúan figurando Sergio García, Izan Guevara y Jaume Masia. 11 Confirman desde el equipo Leopard Racing que lo que le ha sucedido a Dennis Foggia ha sido que se le ha salido la cadena, algo bastante inusual. Mala suerte para el piloto transalpino. 10 Y ahora al suelo Taiyo Furusato !!! Estaba siendo una carrera muy limpia, pero ahora se acumulan las incidencias. 10 Este incidente será investigado por Dirección de Carrera porque Ryusei Yamanaka parece que ha tirado a los dos españoles. 10 CAÍDA MÚLTIPLE !!! Se han visto implicados David Salvador, Ryusei Yamanaka y Daniel Holgado. 9 Tatsuki Suzuki lidera de momento la carrera y le dicen desde el equipo al japonés que tire porque se acaban de quedar sin la baza de Dennis Foggia de cara a la victoria. 9 Dennis Foggia registra su segundo abandono de la temporada, el segundo de forma consecutiva y no ha conseguido puntuar en tres de las cuatro últimas carreras. 10 DENNIS FOGGIA ABANDONA !!! Que mala suerte está teniendo el piloto italiano porque se ve obligado a abandonar cuando estaba peleando por las primeras posiciones. Parece que ha tenido problemas de motor. 7 Está siendo una carrera de guante blanco. Ni una sola caída, ni incidente entre pilotos. Hace mucho calor, eso sí, y eso podría tener su incidencia a medida que se vayan recorriendo kilómetros. 6 Ya es 8º Jaume Masiá !!! El piloto de Algemesí sigue acercándose a la cabeza de carrera. Está rodando con mucho ritmo y parece que tendrá opciones de pelear por los primeros puestos en esta novena prueba de la temporada. 5 Izan Guevara se hace ahora con la primera posición y le sigue la estela Sergio García. Por tanto, lideran la carrera las dos GasGas y el momento parece algo delicado para el resto. 4 Tatsuki Suzuki, que venía muy fuerte desde atrás, logra situarse en cabeza de carrera y le da el relevo a dennis Foggia, su compañero en el Leopard Racing. 3 Comienza a remontar posiciones Jaume Masiá. Ha marcado vuelta rápida y ya se encuentra en el 12º puesto, pero con opciones de seguir mejorando a medida que avance la carrera. 3 Se acerca Tatsuki Suzuki a la cabeza de carrera y ha conseguido superar en este momento a un Sergio García que cae hasta la cuarta plaza de forma provisional. 2 Por detrás, tiene que ir recuperando posiciones Jaume Masiá. El piloto de Algemesí se encuentra ya en la zona de puntos y es 15º en estos momentos. 2 Está poniendo Dennis Foggia un ritmo muy fuerte, aunque tampoco está consiguiendo abrir hueco y tiene a las dos GasGas muy cerca, las de Sergio García e Izan Guevara. 1 Deniz Öncü ha perdido varios puestos en estos primeros compases e Izan Guevara aprovecha la circunstancia para situarse a la estela de Foggia. Hoy sale desde la pole Izan Guevara. Se trata de la tercera de la temporada y también es la tercera en su trayectoria. Le acompañan en la primera línea precisamente Dennis Foggia y Jaume Masiá, mientras que Sergio García arranca desde la 9ª posición. Sin ir más lejos, el pasado domingo ni Jaume Masiá ni Dennis Foggia, dos de los pilotos aspirantes al título pudieron puntuar. En el caso del español ya son tres carreras con un ‘cero’ esta temporada, mientras que son dos para el italiano. Ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la prueba de Moto3. Como comentábamos, Sergio García conquistó el pasado domingo en el Gran Premio de Italia su tercer triunfo de la temporada. El piloto de GasGas ha logrado, además, dos podios adicionales y está haciendo valer su mayor regularidad. Repasamos el horario previsto para las carreras de hoy, el habitual en suelo europeo. La acción comienza a las 11:00 horas (horario peninsular) con la disputa de la carrera de Moto3. A las 12:20 horas arranca la de Moto2, mientras que el plato fuerte del día, la prueba de MotoGP, se disputa a partir de las 14 horas. En la menor de las tres categorías, Sergio García logró el pasado domingo en Mugello su tercera victoria de la temporada y amplió su ventaja al frente del ranking de pilotos. El piloto de Burriana cuenta con 137 puntos, 28 más que Izan Guevara y 70 con respecto a Jaume Masiá y Dennis Foggia. Esto en lo que respecta a MotoGP. En Moto2, lidera la clasificación Celestino Vietti, aunque el italiano ha ido perdiendo fuelle en las últimas carreras y se encuentra con los mismos puntos que Ai Ogura (108). Por su parte, Arón Canet ocupa la tercera posición con 89 puntos. Francesco Bagnaia ha ganado en las tres últimas carreras disputadas en España (Grandes Premios de Aragón y Valencia en 2021 y Gran Premio de España en 2022). El último piloto que acumuló cuatro victorias seguidas en España fue Marc Márquez en 2019. Fabio Quartararo ha subido al podio en dos de tres participaciones previas en el Gran Premio de Catalunya de MotoGP y en la que no lo consiguió (2021), fue cuarto. El de 2019 (2º) fue el primero de sus 24 podios en la clase reina. Acompañan a Aleix Espargaró en la primera línea Francesco Bagnaia y Fabio Quartararo, en realidad, los tres pilotos con más opciones para conseguir este año la corona en la máxima categoría son los que salen en las posiciones más destacadas de la parrilla de salida. Sin embargo, Aleix Espargaró tendrá que revertir esa especie de maldición que le acompaña en este Gran Premio de Catalunya y es que ha abandonado en seis de sus siete últimas participaciones aquí, completando solo la carrera en 2020 (12º). De hecho, en ningún otro circuito ha abandonado en más ocasiones (siete) que en el de Barcelona-Catalunya en su trayectoria en MotoGP. El piloto de Aprilia ha enlazado cuatro podios seguidos por primera vez en sus 13 temporadas en MotoGP y ha conseguido cinco podios en sus seis últimas carreras, más que en las 199 anteriores en la máxima categoría (dos). Aleix Espargaró sale hoy desde la pole position, la segunda de la temporada y la cuarta en su trayectoria en MotoGP. Y dos de esas poles las ha conseguido en el Circuito de Catalunya-Barcelona (2015 y 2022). Carrera a carrera, cada vez se hace más evidente que Aleix Espargaró está este año en la terna de pilotos candidatos al título. El piloto de Granollers se encuentra en la segunda plaza de la clasificación de MotoGP, con 114 puntos, a solo ocho del líder, Fabio Quartararo. Marc Márquez ya ha iniciado su proceso de recuperación después de pasar de nuevo por quirófano el pasado jueves para tratar de revertir los problemas que arrastra desde que en el verano de 2020 se fracturase el húmero del brazo derecho. Causa baja en esta carrera y lo hará también en los próximos meses, sin fecha aún cerrada para su regreso a los circuitos. Buenos días !! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Pemio de Catalunya de motociclismo, la 9ª prueba de la temporada 2022. ¿Preparados? Comenzamos…