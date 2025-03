Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de una carrera espectacular, pero ha sido solo la primera del día. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir en directo la prueba de Moto2. No se la pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Tampoco ha sido una jornada positiva para Andrea Migno y Jaume Masia. Ambos se fueron al suelo después de que el italiano derribara al español y ambos ha tenido sus más y sus menos después de un incidente que ha perjudicado enormemente a ambos. Dirección de Carrera ya ha anunciado que lo investigará después de la carrera. Final El reverso de la moneda se lo ha llevado Izan Guevara. Se le rompió el motor de la moto cuando lideraba la carrera y ahora ve como se encuentra ya a 30 puntos de Sergi García, su compañero en el equipo GasGas Aspar Team. Final Ayumu Sasaki ha logrado su primer podio de la temporada, el tercero de su trayectoria después de ir consiguiendo uno por año en las tres últimas temporadas. Final Dennis Foggia ha sido segundo y logra 20 puntos cruciales en su objetivo por el título de Moto3 después de ser subcampeón el año pasado. Ha conseguido su segundo podio consecutivo y se encuentra, como decíamos, a cuatro puntos de Sergio García. Final Este ha sido el 12º podio de Sergio García, el segundo de la temporada después de firmar la segunda posición en el Gran Premio de Catar, en la primera carrera de la temporada. 21 Dennis Foggia ha sido segundo, mientras que Ayumu Sasaki ha sido finalmente tercero, por delante de un Tatsuki Suzuki que ha sido finalmente cuarto. 21 Sergio García ha conseguido hoy la 5ª victoria de su trayectoria y logra su primer triunfo desde el Gran Premio de Austria de 2021, allá por el mes de agosto. No solo se lleva la victoria, también se hace con el liderato en Moto3, con cuatro puntos de diferencia en estos momentos con respecto a Dennis Foggia. 21 VICTORIA DE SERGIO GARCÍA !!! Tremenda la victoria del piloto español, la primera del año y le felicita Dennis Foggia deportivamente porque ambos han protagonizado una carrera espectacular. 21 SERGIO GARCÍA PRIMERO !!! Tremenda la última vuelta del piloto español y va a ganar.... 21 Sergio García adelanta a Suzuki !!! Enorme el piloto de Burriana... 21 SUZUKI ADELANTA A SERGIO GARCÍA !!! Muy buena la estrategia del Leopard Racing porque ahora tratará de taponar a Sergio García. 21 ÚLTIMA VUELTA !!! Comienza Dennis Foggia en primera posición y ojo a Tatsuki Suzuki que intenta atacar también a Sergio García. 20 PRIMERO DENNIS FOGGIA !!! Ha superado a Sergio García justo antes de que comience la última vuelta. 20 Atención porque Dennis Foggia se echa encima de Sergio García !!! 20 Tatsuki Suzuki completaría el podio en estos momentos y no parece probable que intente superar a Dennis Foggia, su compañero en el equipo Leopard Racing. 19 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Sergio García sigue marcando la pauta y podría rebasar a Dennis Foggia al frente de la clasificación de Moto3 si es que consigue llevarse la victoria en esta carrera. 18 Atención porque Sergio García mantiene la ventaja con respecto a Dennis Foggia, por lo que cada vez lo tiene más a favor para llevarse la que sería primera victoria de la temporada y la quinta de su trayectoria. 18 También tiene que parar finalmente Jaume Masia. Una pena. Dirección de Carrera comunica que investigará este incidente después de la carrera y puede que conlleve alguna sanción ya de cara al Gran Premio de Las Américas de la próxima semana. 17 Tras la caída de Andrea Migno y Jaume Masia, el panorama se le ha despejado enormemente a un Sergio García que trata de escaparse en solitario. Ahora cuenta con cinco décimas de diferencia con respecto a Dennis Foggia, actual líder de Moto3. 16 Andrea Migno se ve obligado a abandonar, mientras que Jaume Masia ha vuelto a pista, aunque ya sin opciones de poder alcanzar un puesto medianamente competitivo. 16 JAUME MASIA Y ANDREA MIGNO SE HAN IDO AL SUELO !!! Parece que el italiano ha tirado al español y el de Algemesí se lo ha recriminado en pista. Seguramente el incidente sea investigado por Dirección de Carrera y estaremos atentos. 15 Se las están viendo ahora Jaume Masia y Diogo Moreira en la lucha por la segunda posición. Esto beneficia a un Sergio García que sigue manteniendo la primera posición de la carrera. 14 Parece que Diogo Moreira se ha quedado ligeramente descolgado y el brasileño se encuentra ahora a unas cinco décimas de la cabeza de carrera. 13 Tira ahora con fuerza Sergio García !!! Le sigue ya Dennis Foggia. Por tanto, los dos principales candidatos al título este año en Moto3 ocupan las dos primeras posiciones de la carrera, aunque hay más pilotos que van a tener opciones de victoria en esta tercera carrera de la temporada. 12 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Ya es tercero Dennis Foggia !!! Acaba de hacer un doble adelantamiento espectacular a Jaume Masia y Diogo Moreira y va ya a por todas el italiano después de un inicio de carrera en la que ha ocupado posiciones muy secundarias. 11 Lidera ahora la carrera Andrea Migno. El ganador de la carerra inaugural en catar también podría beneficiarse del abandono de Izan Guevara y ojo que llega ya Dennis Foggia al grupo cabecero. 10 PROBLEMAS PARA IZAN GUEVARA !!! Se le ha parado practicamente la moto y se verá obligado a abandonar. Luchaba no solo para ganar la carrera, también para encaramarse a lo más alto de la clasificación de pilotos en la menor de las tres categorías. 10 Parece que Dennis Foggia comienza a reaccionar y ahora lidera el grupo de los perseguidores tratando de que no se le escapen los primeros. 9 Grupo de cinco ahora ahora en cabeza de carrera. Sigue liderando Izan Guevara, pero ahora le siguen Jaume Masia, Sergio García, Andrea Migno y un Diogo Moreira que se confirma como la gran revelación del Campeonato de Moto3 en la presente temporada. 8 Y AL SUELO TAMBIÉN ANA CARRASCO !!! Después de volver a pista tras los problemas mecánicos que sufrió en la primera vuelta, ahora ha sufrido una caída y pone punto y final a su participación en este Gran Premio de Argentina. 8 Sigue Izan Guevara llevando todo el peso de la carrera, mientras que Sergio García prefiere mantenerse a la expectativa. Pero, atención, el ritmo de ambos no es ahora tan rápido como al principio de la carrera y Jaume Masia está ya muy cerca de poder darles alcance. 7 CAÍDA DE XAVIER ARTIGAS !!! No ha comenzado demasiado bien esta temporada tras ser 10º en la primera carrera y 6º en la segunda. Hoy registra su primer abandono del curso. 6 El que no parece ir demasiado fino hoy es Dennis Foggia. El actual líder de la clasificación de Moto3 marcha en la 9ª plaza y apenas ha podido mejorar dos puestos con respecto a su posición en la parrilla de salida. 5 Tanto Izan Guevara como Sergio García marcan la pauta, aunque Jaume Masia vuelve a tomar los mandos en el grupo de los perseguidores y, ahora sí, parece que pueden reducir la desventaja que mantienen con respecto a los dos pilotos del equipo GasGas Aspar Team. 4 Sergio García ha echado el lazo finalmente a Izan Guevara y los dos consiguen una importante ventaja. Seis décimas de momento con respecto a un Diogo Moreira que es ahora el piloto que ocupa la tercera posición tras superar a Jaume Masia. 3 Ojo a Jaume Masia !!! Tremenda la remontada del piloto de Algemesí. El ganador del Gran Premio de Argentina de 2019 demuestra ser capaz de ir muy rápido en este trazado y ya es tercero después de salir en la 12ª plaza. 3 Izan Guevara, que acaba de marcar vuelta rápida, está abriendo un pequeño hueco en cabeza de carrera y cuenta con algo más de dos décimas de ventaja sobre Sergio García. 3 PRIMERO IZAN GUEVARA !!! Tremendo el ritmo del piloto balear. Ocupa la cabeza de carrera tras superar a Sergio García y tira ahora con mucha fuerza. 2 Problemas para Ana Carrasco !! Parece que cuenta con algún tipo de incidencia mecánica y se tiene que retirar momentáneamente a los boxes. 2 Así pues, Sergio García e Izan Guvera, los dos pilotos del equipo GasGas Aspar Team dominan de momento esta carrera y ocupan las dos primeras posiciones. 0 Por detrás, tampoco se han producido demasiados movimientos. Izan Guevara pasa ahora a Ayumu Sasaki. Y comentar que el japonés arrastra una sanción y tendrá que realizar una long lap penalty. 0 COMIENZA LA CARRERA !!! Buena salida de Sergio García. El piloto de GasGas mantiene la primera posición y trata de escaparse en solitario en este primer tramo de la prueba. Jaume Masia, que hoy arranca la carrera en la 12ª plaza, ha sido el único de los actuales pilotos de Moto3 capaz de ganar en este Gran Premio de la República Argentina. Lo logró en 2019, en la que fue la última carrera que se disputó en este trazado de las Termas de Río de Hondo después de que esta cita se suspendiera en los dos últimos años de debido a la pandemia de la Covid-19. Acompañan a Sergio García en la primera línea Ayumu Sasaki e Izan Guevara. El japonés ha conseguido dos primeras líneas en los tres Grandes Premios de este 2022, las mismas cifras obtenidas por Izan Guevara. El piloto balear logró en el pasado GP de Indonesia su primer podio del curso y será otro de los grandes nombres a tener en cuenta en esta carrera. También es un serio candidato al título un Sergio García que hoy comienza desde la pole position. Se trata de su primera pole de la temporada y la segunda de su trayectoria después de lograr la primera en el Gran Premio del Algarve. Tras un inicio con muchos problemas en Catar debido a varias sanciones, Dennis Foggia ya demostró con su victoria hace dos semanas en Indonesia que es uno de los grandes candidatos al título. El piloto italiano tendrá que remontar hoy en carrera, puesto que comienza desde la 11ª posición de la parrilla de salida. Ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la prueba de Moto3, la primera en ponerse en marcha. Como decíamos, Dennis Foggia parte como líder con 34 puntos después, solo uno más que Sergio García y seis con respecto a Izan Guevara. Repasamos, como siempre, el horario previsto para las carreras de hoy. La acción comienza a las 17:00 horas (horario peninsular), con la disputa de la carrera de Moto3. A las 18:20 arranca la prueba de Moto2, mientras que el semáforo se tornará en verde para anunciar el inicio de la carrera de MotoGP a las 20:00 horas. En Moto3, Dennis Foggia parte como líder con 34 puntos después de las dos primeras carreras, solo uno más que Sergio García y seis con respecto a Izan Guevara. Esto en lo que respecta a MotoGP. En la categoría intermedia, Celestino Vietti comanda la clasificación de pilotos con 45 puntos merced a su primer puesto en Catar y la segunda posición que consiguió en Indonesia. Cuenta con nueve puntos de diferencia con respecto a Arón Canet y 16 sobre Sam Lowes. Aleix Espargaró se convierte hoy en el 8º piloto de la historia que alcanza esta cifra en la máxima categoría y el tercer español tras Dani Pedrosa (218) y Jorge Lorenzo (203). En sus 199 carreras anteriores en la clase reina ha conseguido dos podios y dos poles. Hoy sale desde la pole position Aleix Espargaró. El piloto español ha conseguido su tercera pole en MotoGP y la primera con Aprilia precisamente el día en el que cumple número 200 Grandes Premios en la máxima categoría. Después de las dos primeras carreras, parte como líder Enea Bastianini. El piloto italiano, que se impuso en la carrera inaugural en Catar, cuenta con 30 puntos, dos más que Brad Binder y tres con respecto a Fabio Quartararo. Y lo cierto es que la baja de Márquez abre opciones de victoria para el resto de los pilotos porque el piloto de Cervera ha dominado en los últimos años cada vez que se corría en América. No en vano, ha ganado 14 de las 18 carreras de MotoGP disputadas en América. Solo Valentino Rossi (GP de Argentina en 2015), Maverick Viñales (GP Argentina en 2017), Cal Crutchlow (GP Argentina 2018) y Alex Rins (GP Las Américas en 2019) han sido capaces de romper esta racha. Hoy no compite Marc Márquez. El piloto del equipo Repsol Honda continúa en proceso de recuperación de los problemas de visión doble que arrastra desde hace años y que se vieron agravados tras la dura caída que sufrió hace dos semanas en Indonesia y que ya le impidieron participar en esa prueba. Así pues, tres años después, el Mundial de motociclismo regresa a Argentina. Esta será la 7ª ocasión que se disputa la carrera de 500cc/MotoGP en el circuito de Termas de Río Hondo y la 16ª en el país sudamericano. Esperemos que las carreras se puedan disputar con normalidad y que los problemas logísticos hayan quedado definitivamente atrás después de que se tuviera que anular incluso la actividad el pasado viernes. Buenas tardes !! Bienvenidos a la retransmisión del Gran Premio de Argentina de motociclismo, la tercera prueba de la temporada. ¿Preparados? Comenzamos…