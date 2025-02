En Directo Gran premio de Alemania de Moto 3 2022 | Motor en Hoy

Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en esta primera carrera del día. Ha sido un placer. Les esperamos dentro de unos instantes para vivir en directo la prueba de Moto2. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. 27 Sergio García se tiene que conformar con la tercera posición, aunque continúa como el actual líder de Moto3. El piloto de Burriana ha conseguido su sexto podio de la temporada. 27 Dennis Foggia ha logrado hoy su cuarto podio de la temporada y el italiano se erige como la gran alternativa a los dos pilotos del equipo GasGas Aspar Team en la lucha por el Mundial de Moto3. El italiano llevaba cinco carreras alejado del podio y había abandonado en las dos últimas, aunque hoy endereza bastante el rumbo y ha conseguido superar a Jaume Masia en la clasificación. 27 Izan Guevara acumula tres vicorias y seis podios, los cinco últimos de forma consecutiva. El balear se encuentra en el mejor momento de su trayectoria y el duelo por el título de los dos pilotos del equipo GasGas Aspar Team promete ser épico. 27 Con esta victoria, Izan Guevara se acerca a Sergio García en la clasificación de Moto3 y solo les separan siete puntos cuando hemos rebasado ya el ecuador de la temporada en la menor de las tres categorías. 27 No ha podido Sergio García con Foggia y el italiano cruza la recta de meta en la segunda posición !!! 27 VICTORIA DE IZAN GUEVARA !!! Tremendo el dominio del balear en Sachsenring, de principio a fin con más de cinco segundos de ventaja con respecto a sus perseguidores. 27 Lo intenta Sergio García !!! No pudo a la primera, pero si a la segunda... 27 Enseña la rueda Sergio García, pero no va a ser fácil porque no le termina de coger el rebufo a Dennis Foggia. 27 ÚLTIMA VUELTA !!! Izan Guevara lo tiene hecho y todo indica que conseguirá su segunda victoria consecutiva, la tercera de la temporada. Por detrás, habrá que ver si Sergio García consigue superar a Foggia. 26 Mientras, lo de Izan Guevara en esta carrera es de otro planera. No ha cometido un solo error y cuenta con más de cinco segundos de diferencia con respecto a Dennis Foggia y Sergio García. 25 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Se rompe también el grupo de los perseguidores. Tira con fuerza Dennis Foggia en estos momentos y solo Sergio García y Ayumu Sasaki parecen ser capaces de seguir el ritmo del italiano. 24 Faltan solo cuatro vueltas para el final y la victoria está claramente decantada. No obstante, hay cinco pilotos que pelearán por las otras dos posiciones del podio. 23 Bonito duelo por la séptima posición entre Deniz Öncü y Adrián Fernández !!! Llevan varias vueltas pegados y habrá que ver si el español puede superar finalmente al turco. 22 De terminar así, Izan Guevara lograría su quinto podio consecutivo, la mejor racha de su trayectoria. 21 Tampoco hay variación alguna de posiciones en el grupo de los perseguidores. García sigue estudiando los movimientos de Foggia, pero no puede de momento superar al italiano. 20 Por detrás, Sergio García no parece encontrar el momento para atacar a Dennis Foggia. El italiano se debe centrar ya en tratar de defender con uñas y dientes la segunda posición, toda vez que dar caza a Guevara es imposible. 19 Tres segundos ya para Izan Guevara !!! Una locura su carrera, camino de conseguir la tercera victoria de la temporada, la segunda de forma consecutiva. 18 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Abandona Carlos Tatay. Recordemos que se fue al suelo en la salida, aunque volvió a carrera sin opción alguna de poder marcar un resultado competitivo. 17 Es consciente Sergio García de que poco podría hacer hoy ante la superioridad de Izan Guevara, su compañero de equipo. Pero ser segundo supondría un excepcional resultado pensando en el título. 17 Por detrás, Sergio García está cada vez más cerca de Dennis Foggia y el vigente líder de Moto3 podría tratar de superar al italiano en breve. 16 Otra vuelta de tuerca para Izan Guevara !!! Dos segundos ya para el piloto de Mallorca en una sensacional carrera, dominando de principio a fin con un ritmo tremendo. 15 Algo le ha pasado a Ryusei Yamanaka !!! Se le ha parado la moto y pone punto y final a su participación en la carrera de forma anticipada. 14 La ventaja de Izan Guevara con respecto a sus perseguidores se ha estabilizado en el entorno del segundo y medio. ha conseguido romper la carrera y es momento de administrar esa renta, no cometer errores y tratar de cuidar los neumáticos al máximo posible en un día de mucho calor hoy en Alemania. 13 A pesar de protagonizar una meritoria remontada, Jaume Masia no podrá pelear por el podio porque la carrera se ha roto y se encuentra muy lejos ya de la cabeza. El de Algemesí es 8º después de haber comenzado en el 18º puesto, pero se trata de una posición claramente insuficiente teniendo en cuenta que todos sus rivales en la batalla por el título marchan por delante. 12 Izan Guevara consolida su ventaja y mantiene más de un segundo de ventaja con respecto a un Dennis Foggia que se consolida en la segunda plaza. 11 Atención porque Dennis Foggia y Sergio García, los dos perseguidores de Izan Guevara, ya han sido advertidos por Dirección de Carrera por exceder los límites de la pista y deben extremar las precauciones si no quieren ser sancionados. 10 No es nada habitual ver una carrera tan limpia y con tan poca variación de posiciones en esta categoría de Moto3, caracterizada por ver siempre un continuo baile en los primeros puestos. 10 Ya tiene Izan Guevara algo más de un segundo de ventaja con respecto a un Dennis Foggia que también se está consiguiendo escapar en solitario del grupo de los perseguidores. 9 Con estas posiciones, Izan Guevara se situaría a solo siete puntos de Sergio García en el ranking de pilotos de Moto3. 8 Por su parte, Sergio García trata de salvar los muebles y de momento milita en la cuarta posición, siguiendo cómodamente de momento el ritmo que ponen las dos máquinas del Leopard Racing en la segunda y tercera plaza respectivamente. 7 Dennis Foggia y Tatsuki Suzuki, los dos pilotos del Leopard Racing, siguen siendo los únicos que parecen tener un ritmo capaz de poder neutralizar a Guevara, pero lo cierto es que el balear sigue encendido. 7 Se está escapando Izan Guevara !!! Ocho décimas de diferencia para el piloto de Palma de Mallorca y es el claro favorito para conseguir la victoria en este 10º Gran Premio de la temporada. 6 Caída de Matteo Bertelle y Scott Odgen. Ambos se quedan fuera de carrera... 5 Sigue remontando posiciones Jaume Masia y el piloto valenciano está muy cerca ya de poder enlazar con el grupo cabecero. 4 Se está intentando escapar Izan Guevara, que claramente es el piloto con mejor ritmo durante todo el fin de semana en Moto3. Ahora le sigue la estela Daniel Holgado. Por su parte, Sergio García no pasa de momento de la 7ª posición. 3 Deniz Öncü ha sido sancionado con un doble long lap penalty por escaparse en la salida. 2 Por su parte, Jaume Masia ha ganado cuatro posiciones con respecto a su posición de salida y es 14º en estos momentos. 2 Ojo porque ya se encuentra David Muñoz en la cuarta posición !!! 1 Mantiene Izan Guevara la primera posición !!! Le siguen las dos motos del equipo Leopard Racing, Dennis Foggia y Tatsuki Suzuki. 1 CAÍDA DE CARLOS TATAY Y RICARDO ROSSI !!! David Muñoz, la gran sensación de la menor de las tres categorías con solo 16 años y dos carreras a sus espaldas, comienza en la 7ª plaza después de ser segundo hace dos semanas en el Gran Premio de Catalunya y llegar al Mundial echando literalmente la puerta abajo. Precisamente hoy Izan Guevara sale desde la pole, se trata de la tercera de la temporada para el piloto de Palma de Mallorca. Le acompañan en la primera línea Dennis Foggia y Daniel Holgado, mientras que Sergio García arranca la carrera desde la 8ª posición. Peor incluso le fueron las cosas a Jaume Masia en la sesión de calificación de ayer y el de comenzará en la 18ª posición. La alternativa a los dos pilotos de GasGas la encabezan tanto Jaume Masia como Dennis Foggia, aunque ambos pincharon en la última carrera, por lo que están obligados a tratar de reaccionar inmediatamente si no quieren que la desventaja que mantienen comience a ser insalvable. Izan Guevara se llevó la victoria hace quince días en el último Gran Premio de Catalunya y ojo porque sus números comienzan a ser de campeón tras encontrar la regularidad que le faltó al comienzo de año. El balear acumula dos victorias y cuatro podios consecutivos en las cuatro últimas carreras disputadas. Nos centramos ya en la prueba de Moto3, la primera en ponerse en marcha. Como decíamos, Sergio García e Izan Guevara, los dos pilotos del equipo GasGas Aspar Team, están marcando la pauta en esta primera mitad de la temporada. De hecho, entre García (3) y Guevara (2) se han repartido la victoria en cinco de las nueve carreras disputadas hasta el momento. Repasamos el horario de las carreras de hoy, que es el habitual en los Grandes Premios que se disputan en suelo europeo. La acción comienza a las 11:00 horas (horario peninsular) con la disputa de la carrera de Moto3. A las 12:20 horas arranca la prueba de Moto2, mientras que el plato fuerte del día es a las 14:00 horas, con la disputa de la carrera de MotoGP. En Moto3, Sergio García continúa como líder con 150 puntos, con 16 de ventaja sobre Izan Guevara, su compañero en el equipo GasGas Aspar Team y 47 más que Jaume Masia. Esto en lo que respecta a MotoGP. En Moto2, Celestino Vietti domina la clasificación con 133 puntos, 16 más que Ai Ogura y 24 sobre Arón Canet. ‘Pecco’ Bagnaia, el piloto de la pole, puede tener hoy una de las últimas oportunidades para reengancharse a la pelea por el título de MotoGP después de sufrir tres abandonos en la presente temporada (nueve carreras), más que en la campaña anterior al completo (dos en 18 carreras). No abandonaba tantas veces en una misma temporada de MotoGP desde 2020 (seis). Fabio Quartararo domina la clasificación de pilotos en la categoría reina con 147 puntos, 22 más que Aleix Espargaró y 53 con respecto a Enea Bastianini. En principio, Francesco Bagnaia, que hoy sale desde la pole, y Fabio Quartararo son los dos pilotos con más opciones en principio para conseguir llevarse la victoria. El último piloto diferente a Marc Márquez en conquistar el Gran Premio de Alemania de MotoGP fue Dani Pedrosa en 2012 y el último que no fue español fue Valentino Rossi en 2009. De hecho, ningún otro piloto de la actual parrilla de MotoGP ha conseguido ganar el Gran Premio de Alemania en la máxima categoría. No en vano, desde que forma parte de la parrilla de MotoGP (2013), Marc Márquez siempre ha ganado en este Gran Premio de Alemania, consiguiendo ocho victorias consecutivas en las ocho últimas temporadas. Se busca sucesor a Marc Márquez, que ha dominado con mano férrea este Gran Premio en las últimas temporadas y que hoy, en pleno proceso de recuperación tras una nueva operación en su brazo derecho, se pierde la carrera. Buenos días !! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de Alemania de motociclismo, la décima prueba de la temporada. ¿Preparados? Comenzamos…