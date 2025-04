Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo en esta emocionante carrera. Ha sido un placer. Les esperamos dentro de unos instantes para vivir en directo la prueba de Moto2, en la que aún no se ha resuelto el campeonato. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Así pues, recapitulamos, lo que ha dado de sí esta última carrera de la temporada en Moto3, frenética como siempre. Xavier Artigas ha logrado la primera victoria de la temporada y de su trayectoria. Sergio García sube por sexta vez al cajón en la presente temporada, mientra que Jaume Masia termina por cuarta vez en el podio y será uno de los grandes candidatos al título en la próxima temporada. 23 Pedro Acosta, recordemos, ha terminado en el suelo al comienzo de la última vuelta cuando estaba peleando por la primera posición con Dennis Foggia. Se despide de Moto3 con un abandono. No es la mejor forma, pero lo cierto es que el trabajo ya estaba hecho después de proclamarse el pasado domingo campeón en la menor de las tres categorías. 23 Sergio García ha concluido en la segunda posición, mientras que Jaume Masiá firma la tercera posición, después de haber protagonizado la remontada de la carrera al comenzar en la 23ª posición. 23 VICTORIA DE XAVIER ARTIGAS !!! Se ha impuesto en el duelo final con Sergio García y despide la temporada consiguiendo la primera victoria de su trayectoria en Moto3. 23 PRIMERO XAVIER ARTIGAS !!! Va a ganar... 23 PRIMERO SERGIO GARCÍA !!! Le sigue Xavier Artigas. 23 También caída de Andrea Migno. En el grupo de los perseguidores. 23 ÚLTIMA VUELTA !!! PEDRO ACOSTA AL SUELO !!! La maldición del campeón una vez más. Tenía mucha ilusión el de Mazarrón por despedirse del año con victoria, pero no va a poder ser. 22 DOS VUELTAS PARA EL FINAL !!! se vuelve a colocar primero Dennis Foggia y le sigue Pedro Acosta... 21 Caída de Alberto Surra. Él solo, en una curva... 21 Vuelve Pedro Acosta a dar un fuerte tirón en cabeza de carrera y le persiguen ahora tanto Dennis Foggia como Xavier Artigas como perros de presa, los dos pilotos del equipo Leopard Racing. 20 PRIMERO DENNIS FOGGIA !!! Ya lo veníamos diciendo... Ahora le persigue Pedro Acosta, por tanto se vuelve a reeditar el duelo entre los dos primeros pilotos de Moto3 en el presente curso. 19 Y atención a Dennis Foggia que se sitúa en estos momentos en la 5ª plaza. El italiano no ha hecho mucho ruido durante toda la carrera, pero se encuentra en todo momento en los primeros puestos. 18 PRIMERO JAUME MASIA !!! Llevaba el valenciano varias vueltas batallando en el grupo cabecero y ahora inicia el asalto al liderato. Recordemos que salía en la 23ª posición. 18 CAÍDA DE TATSUKI SUZUKI !!! Se ha ido al suelo el piloto japonés que, recordemos, llegó a liderar la carrera al comienzo de la prueba. 17 Se ha abierto un pequeño hueco entre los cuatro primeros y el esto. Sob Pedro Acosta, Jaume Masia, Sergio García y Xavier Artigas. 17 Deniz Öncü ya ha cumplido con la sanción y vuelve a pista en la 11ª plaza, pero podría enlazar de nuevo con el grupo de cabeza de carrera. Veremos... 16 También long lap penalty para Filip Salac, otro de los pilotos que estaban rodando en cabeza de carrera. 16 Habrá que ver cuando decide Deniz Öncü cumplir con esa sanción, pero puede que no sea la única porque los movimientos en cabeza de carrera están siendo de una enorme agresividad. 15 Deniz Öncü ha sido sancionado con un long lap penalty por exceder los límites de la pista. Así pues, el piloto turco se queda, en principio, sin opciones de victoria. 15 Va encendido Deniz Öncü. Aquí ganó su hermano y espera él también triunfar en este circuito, pero ahora Pedro Acosta le vuelve a superar. 14 Los continuos adelantamientos están provocando que el ritmo de carrera sea bastante lento y los perseguidores, liderados por Niccolo Antonelli, podrían terminar por enlazar de nuevo con el grupo de cabeza de carrera. 14 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Lidera ahora Xavier Artigas, seguido de Pedro Acosta y Deniz Öncü. La carrera está siendo tremenda porque el baile de posiciones es constantes. 13 Muy emocionante esta final race de Valencia !!! Toque ahora entre Pedro Acosta y Sergio García !!! están saltando chispas y eso que el título ya está resuelto 11 Tercero Jaume Masiá !!! Tremenda la remontada del piloto de Algemesí. Además de su victoria en Catar, ha conseguido dos podios más al ser segundo en los Grandes Premios de Italia y Emilia Romaña. 11 Continúa el duelo en estos momentos entre Pedro Acosta y Deniz Öncü. Ambos se están turnando ahora en el primer puesto, pero ojo porque al turco ya le ha llegado un aviso por sobrepasar los límites de la pista. 10 Sigue mejorando posiciones Jaume Masia !!! Cuarto ya el piloto de Algemesí. Recordemos que fue el piloto que se llevó la victoria en la carrera inaugural de la temporada en Losail, en el Gran Premio de Catar. 9 Se ha roto la carrera. El grupo de cabeza de carrera lo forman 12 pilotos y cuentan con más de dos segundos ya con respecto a los perseguidores. 9 Recupera la primera posición Pedro Acosta, pero ojo ahora porque Deniz Öncü le supera y se hace ahora con la primera posición en su regreso a la competición después de tener que haber tenido que cumplir dos carreras de sanción. 8 PRIMERO SERGIO GARCÍA !!! Toma la primera posición. Salía en la 10ª plaza y ya es líder. Gran remontada también por detrás de Jaume Masia. Es 8º en estos momentos tras comenzar desde la 23ª posición. 7 DATO. Antes de esta carrera, Pedro Acosta solo había liderado 23 vueltas en primera posición esta temporada. Muy lejos de las 98 de Dennis de Foggia, el piloto que más giros ha protagonizado ocupando la primera plaza. 6 Sigue remontando posiciones Sergio García !!! El valenciano ya es tercero y en esta carrera podríamos ver un triplete español en el podio. Veremos.... 5 Atención porque el ritmo que está poniendo ahora Pedro Acosta sobre la mesa es tremendo y solo Izan Guevara parece capaz de seguirle de momento. 4 Mantiene Pedro Acosta la primera plaza, pero hay una batalla tremenda en estos momentos entre Izan Guevara y Filip Salac por la segunda posición. 3 Buena remontada por detrás de Sergio García. El valenciano, tercero en el campeonato de Moto3, ya se sitúa en la 7ª plaza. 3 Lidera de nuevo la carrera Pedro Acosta !!! También cometió un pequeño error Tatsuki Suzuki. Carrera en grupo de momento y no hay nada decidido. 2 Pequeño susto de Pedro Acosta !!! Se ha ido largo y retorna a pista, pero ahora en la tercera posición. Lidera en estos momentos es Tatsuki Suzuki. 1 Al suelo también Darryn Binder !!! Vaya forma de despedirse de Moto3 antes de saltar directamente a MotoGP. 1 CAÍDA DE LORENZO FELLON !!! Vaya volada del italiano... Parece que se encuentra bien y puede caminar por su propio pie. 1 Gran salida de Pedro Acosta !!! Mantiene la primera posición !!! Acompañan a Pedro Acosta en la primera línea Tatsuki Suzuki e Izan Guevara. El piloto japonés tratará de conseguir su primer podio del año, mientras que Izan Guevara ya sabe lo que es ganar en la presente temporada tras imponerse hace algunas semanas en el Gran Premio de Las Américas. También esta será una carrera de despedidas, puesto que como ya conocen, Acosta escalará el año que viene a Moto2 de la mano del equipo Red Bull KTM Ajo para continuar con su meteórico ascenso. Pedro Acosta aspira hoy a conseguir su séptima victoria del curso en una carrera para disfrutar después de haberse convertido en el 22º piloto español en conseguir un título de Campeón del Mundo y el primero que lo logra en su temporada de debut. Nos centramos ya en todo lo que pueda acontecer dentro de unos instantes en la carrera de Moto3. Hoy Pedro Acosta, el flamante campeón en la menor de las tres categorías, comienza desde la pole position y parece increíble, pero esta es la primera de su trayectoria. Y es que las seis victorias que ha logrado el murciano este año han sido a base de ganar posiciones en pista, algunas de ellas protagonizando remontadas memorables que recordaron al Marc Márquez de categorías inferiores. Recuperamos ya el horario habitual de las carreras. La acción comienza a las 11:00 horas (horario peninsular) con la disputa de la carrera de Moto3. A las 12:20 h. comienza la de Moto2, mientras que el semáforo tornará a verde para anunciar el inicio de la prueba de MotoGP a las 14:00 horas. Recordemos que también se pierde esta carrera Marc Márquez. El piloto de Cervera está sufriendo un nuevo episodio de diplopía (visión doble) y esperemos que se encuentre en óptimas condiciones de cara al inicio de la próxima campaña. Hoy sale desde la pole en MotoGP Jorge Martín. El piloto madrileño podría conseguir el título honorífico de rookie del año en la máxima categoría y esta es su cuarta pole de la temporada, con solo Fabio Quartararo y Francesco Bagnaia (5 cada uno) firmando más presencias en la primera posición de la parrilla de salida en este 2021. El ‘Doctor’ ha logrado siete títulos en la máxima categoría (500cc/MotoGP) y solo Giacomo Agostini ha conseguido más a lo largo de la historia (8). El italiano se retira siendo el piloto con más victorias (89) y más podios (199) en la clase reina. Por lo demás, hoy será un día de homenaje para Valentino Rossi. El piloto italiano disputa su última carrera después de 26 temporadas, 22 de ellas en la máxima categoría. Habrá que ver cual es la estrategia de carrera que trazan ambos pilotos teniendo en cuenta que Remy Gardner comienza la carrera desde la 8ª posición, mientras que Raúl Fernández lo hace desde la 5ª plaza. Las opciones de Raúl Fernández son muy remotas y el madrileño necesitaría ganar y que Remy Gardner fuera 14º o peor. No obstante, en las carreras se pueden dar miles de condiciones y hay que perseguir el sueño hasta el final. Así, al piloto australiano le vale simplemente con finalizar la carrera entre los 13 primeros, algo que ha logrado en 16 de las 17 carreras disputadas hasta el momento. Y es que Gardner solo ha abandonado en una ocasión, en el pasado Gran Premio de Las Américas, consiguiendo cinco victorias y 12 presencias en el podio a lo largo de la temporada. Con Fabio Quartararo y Pedro Acosta ya coronados como campeones en MotoGP y Moto3 respectivamente, solo queda ya por decidirse el título en Moto2, con un Remy Gardner que parte como gran favorito después de haberse impuesto momentáneamente en la batalla que ha mantenido durante todo el año con Raúl Fernández, su compañero en el Red Bull KTM Ajo. Buenos días !! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de la Comunitat Valenciana de motociclismo, un evento con el que se pone el punto final a la temporada 2021. ¿Preparados? Comenzamos…