Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de esta segunda carrera de la jornada. Les esperamos para contarles todo lo que acontezca en el plato fuerte del día, la prueba de MotoGP. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Fermín Aldeguer ha sido otro de los grandes damnificados del día tars registrar una dura caída y sufrir su tercer abandono de la temporada. El murciano no termina de encontrar la regularidad necesaria para poder presentar una candidatura sólida al título. Final De esta forma, Sergio García mantiene el liderato en el ranking de pilotos de Moto2 con 162 puntos, 12 más que Ai Ogura y 29 con respecto a Alonso López. Final Sergio García ha terminado por abandonar y sufre su primer 'cero' de la temporada. El piloto de Burriana solo pudo ser 14º hace quince días en el Gran Premio de Austria, por lo que lleva dos carreras en los que no ha conseguido rendir a su mejor nivel. Esto provoca que haya perdido gran parte de su ventaja y cuente ya solo con 12 puntos de ventaja conr especto a un Ai Ogura que ha terminado en la 8ª plaza. Y Deniz Öncü hace historia !!! Consigue su primer podio en Moto2 y se convierte en el primer piloto turco que logra terminar en el cajón en la categoría intermedia desde Kenan Sofuoğlu en 2011 (2º en el Gran Premio de los Países Bajos). Tony Arbolino ha sido segundo y consigue su primer podio de la temporada. El italiano no terminaba en el cajón desde que consiguiera la victoria en el Gran Premio de Australia de 2023. Jake Dixon ha conseguido dos victorias en la presente temporada, las mismas que las conseguidas en la pasada campaña al completo. VICTORIA DE JAKE DIXON !!! El piloto de Dover logra su segunda victoria de la temporada y su cuarta presencia en el podio de forma consecutiva, cinco en el global del año. CAÍDA DE JORE ROBERTS !!! En la última vuelta. Estaba en plena pelea con Marcos Ramírez por la séptima posición. Parece que Tony Arbolino se tendrá que conformar finalmente con la segunda posición. Aún así, firma hoy su primer podio del año y la mejor posición de la presente temporada. Por detrás, sigue remontando posiciones Ai Ogura. El piloto asiático ya es 9º y en estos momentos se situaría a 13 puntos de Sergio García en la lucha por la corona de Moto3. Recordemos que el piloto español se ha visto obligado a abandonar en esta carrera. ÚLTIMA VUELTA !!! Jake Dixon tiene la victoria en el bolsillo si no comete errores. Se encuentra en un gran momento el británico y hoy podría conseguir su segunda victoria de la temporada y su cuarta presencia en el podio de forma consecutiva. TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Las posiciones se encuentran muy estabilizadas y pocos cambios veremos ya en el tramo final de la carrera. Vuelta rápida para Dixon !!! El británico está destapando el tarro de las esencias en este tramo de la carrera, sentando las bases para conseguir la que sería su segunda victoria en el presente curso. Jake Dixon se ha despegado ahora en cabeza de carrera y ya cuenta con cinco décimas de ventaja sobre un Tony Arbolino que no ha podido superar finalmente al británico. TERCERO DENIZ ÖNCÜ !!! Supera a Alonso López y el piloto otomano podría conseguir su primer podio en Moto2. Ojo ahora porque peligra el tercer puesto de Alonso López. Deniz Öncü está cada vez más cerca y el piloto turco podría tratar de superarle en breves instantes. Sigue Tony Arbolino estudiando los movimientos de Jake Dixon, pero de momento no se decide a pasar al británico. Le queda todavía bastante recorrido para tratar de asaltar la primera posición. Esta será la primera carrera en la que Sergio García no sume puntos en la presente temporada. A pesar de esto, podrá mantener la primera posición en el ranking de Moto2. ABANDONA SERGIO GARCÍA !!! Lo ha querido probar, pero indican que tiene algún problema físico en el hombro y, teniendo en cuenta que hay también carrera el próximo fin de semana, es mejor no seguir arriesgando teniendo en cuenta que iba a ser imposible hoy conseguir sumar puntos. Ai Ogura ha entrado ya en la zona de puntos y el japonés rueda en la 14ª posición. De este modo, estaría ya en disposición de recortarle puntos a un Sergio García que sigue hundido en la clasificación y no pasa de la 24ª posición. Sigue Tony Arbolino prácticamente pegado a Jake Dixon y el italiano está dejando que sea el británico el que asuma el desgaste de liderar la carrera. Alonso López parece que ha frenado ahora un poco el ritmo y se sitúa a dos segundos de la cabeza de carrera. No es descartable que Alonso López puede optar a la victoria en la carrera de hoy, puesto que el madrileño va de menos a más y ahora es el piloto con mejor ritmo en pista. DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Jake Dixon se mantiene en la primera posición, con apenas dos décimas de diferencia con respecto a Tony Arbolino. Alonso López se hace ahora con el tercer puesto, a un segundo y medio de la cabeza de carrera. Fermín Aldeguer es el tercer piloto que se ve obligado a abandonar en esta carrera después de Bo Bendsneyder y Arón Canet, que también se fueron al suelo en el primer tramo de la prueba. Fermín Aldeguer sufre su tercer abandono de la temporada y pierde ya prácticamente cualquier esperanza de poder reengancharse a la lucha por el título. CAÑIDA DE FERMÍN ALDEGUER !!! Durísima. Se toco levemente con Deniz Öncü y se ha terminado llevando la peor parte con una volada tremenda. Parece que el murciano se encuentra bien, pero la caída ha sido bastante impactante. Ha recuperado Jake Dixon la primera posición tras superar a Tony Arbolino. Muy abierta esta carrera de Moto2, con los cinco primeros pilotos rodando en apenas cinco décimas. Se cuela ahora Deniz Öncü en las primeras posiciones !!! Escala al tercer puesto tras superar a Diogo Moreira y Fermín Aldeguer aprovecha también para superar al piloto brasileño. También se encuentra Ai Ogura fuera de la zona de puntos. El japonés rueda en la 17ª posición, por lo que los dos primeros pilotos en la clasificación de Moto2 saldrían de este Gran Premio de Aragón sin puntos en su casillero. Alonso López se está acercando también a la cabeza de carrera. El piloto de Los Molinos acaba de marcar vuelta rápida y ahora marcha en la exta plaza, tratando de dar caza a Fermín Aldeguer. PRIMERO TONY ARBOLINO !!! Ha superado a Jake Dixon. También Diogo Moreira gana una posición y escala hasta el tercer puesto tras superar a Fermín Aldeguer. Sergio García sigue muy retrasado. Apenas ha mejorado un par de posiciones con respecto a su posición de salida, pero se encuentra muy lejos y todo indica que este podría ser el primer Gran Premio de la temporada en el que no sume puntos. Tony Arbolino recupera la segunda posición tras superar a Fermín Aldeguer y tratará de dar caza a un Jake Dixon que mantiene la primera posición. También se ha ido al suelo Bo Bendsneyder !!! El neerlandés sigue de momento en carrera. Tremendo inicio de carrera de Fermín Aldeguer !!! Una vez confirmado que el año que viene estará en MotoGP en el equipo Gresini Racing, se puede centrar en tratar de meterse en la lucha por el título de Moto2 tras una primera mitad de temporada en la ha rendido por debajo de las expectativas. Jake Dixon mantiene la primera posición y gran inicio de carrera tanto de Tony Arbolino como de Fermín Aldeguer, segundo y cuarto respectivamente. Diogo Moreira se mantiene en la tercera posición. COMIENZA LA CARRERA !!! Caídas de Izan Guevara y de Arón Canet !!! Jake Dixon comienza la carrera desde la pole position, la primera en la presente temporada y la 5ª en su trayectoria en Moto2. Le acompañan en la primera línea Diogo Moreira y Arón Canet. Y parece que una carrera más Sergio García tendrá que centrarse en salvar los muebles porque el piloto de Burriana comienza la carrera en la 28ª posición, mientras que Ai Ogura lo hace desde la 16ª. Tampoco el resto de candidatos al título está consiguiendo encontrar la regularidad necesaria como para poder asaltar el liderato. Habrá que ver como regresa AI Ogura y ver si Celestino Vietti, que se impuso en la última carrera y lleva dos Grandes Premios consecutivos en el podio, puede meterse en esa pelea. Sergio García lleva tres Grandes Premios sin poder terminar en el podio y, de hecho, viene de cosechar en el pasado Gran Premio de Austria su peor resultado de la presente temporada (14º) y no pudo aprovechar la baja del piloto japonés, que hoy regresa a la competición. En la categoría intermedia continúa como líder un Sergio García que cuenta con 20 puntos de diferencia con respecto a Ai Ogura y 32 en relación a Joe Roberts. Después de la victoria de José Antonio Rueda en Moto3, nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos minutos en la carrera de Moto2. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto2 del Gran Premio de Aragón de motociclismo, la 12ª prueba de la temporada 2024 desde el circuito de MotorLand. ¿Preparados? Comenzamos…