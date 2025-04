Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la carrera de Moto2. Les esperamos dentro de unos instantes para vivir en directo todo lo que suceda en MotoGP. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Así las cosas, Sergio García permanece al frente del ranking de pilotos en la categoría intermedia con 147 puntos, siete más que Ai Ogura, 24 con respecto a Joe Roberts y 39 sobre Fermín Aldeguer. Final Y muy meritorio el 8º puesto de Joe Roberts. Corría lesionado el estadounidense y consigue salvar los muebles en esta carrera, al menos no pierde demasiados puntos y sigue en la pelea por el título. Le vendrá bien el parón veraniego para poder recuperarse y afrontar con las máximas garantías la segunda mitad de la temporada. 25 El revés de la moneda en la carrera de hoy ha sido para Sergio García, el líder de Moto3, que pierde parte de su ventaja al frente de la clasificación de Moto2. Salía retrasado y, aunque ha conseguido remontar puestos, se ha quedado finalmente a medias, terminando en un 7º puesto que no le sirve de mucho. 25 Ai Ogura ha sido tercero. El japonés consigue su tercer podio de la temporada, tres en las cuatro últimas carreras y se erige también como claro candidato al título, mostrando una enorme regularidad. 25 Jake Dixon ha conseguido su segundo podio de la temporada, el segundo en las cuatro últimas carreras. Se perdió las dos primeras carreras de la temporada por lesión y le ha costado coger el ritmo, pero el británico está demostrando que es un piloto capaz de luchar por victorias. 25 Fermín Aldeguer ha sumado hoy su segunda victoria de la temporada. Ya dio un paso al frente el pasado domingo en el Gran Premio de los Países Bajos y hoy nadie le ha apartado de la victoria. El piloto murciano quiere pelear por el título antes de dar el salto la próxima campaña a MotoGP y se ha puesto manos a la obra tras un irregular inicio de temporada. 25 SEGUNDO JAKE DIXON Y TERCERO AL FINAL AI OGURA !!! El piloto nipón le ha ganado la partida finalmente a Diogo Moreira y Celestino Vietti. 25 VICTORIA DE FERMÍN ALDEGUER !!! Segunda de la temporada para el piloto murciano, que se confirma, está de vuelta... 25 Vuelve Celestino Vietti al tercer puesto. Pero no cede Ogura. Ojo que esto puede acabar mal, especialmente para el japonés que pelea por el título. 25 ÚLTIMA VUELTA !!! Fermín Aldeguer tiene la victoria en el bolsillo. Jake Dixon la segunda plaza y hay una intensa batalla entre Vietti, Moreira y Ogura por la tercera posición. 24 CUARTO DIOGO MOREIRA !!! Se las está viendo con AI Ogura. Va como un misil el piloto brasileño y ojo porque aspira a conseguir su primer podio en Moto2. 23 Problemas para Sergio García. Le acaba de superar Diogo Moreira. Por fin vemos al brasileño en las primeras posiciones en la que es su primera temporada en Moto2. 23 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Ai Ogura trata de superar en estos momentos a Celestino Vietti en la lucha por la tercera posición. 22 Sergio García mejora una posición, pasa a la 5ª plaza y se sitúa a la rueda de su compañero de equipo y máximo rival al título, el japonés Ai Ogura. 22 Está volando en estos momentos Fermín Aldeguer sobre el asfalto de Sachsenring !!! Más de dos segundos ya de ventaja para el piloto murciano. 21 Por detrás, tanto Ai Ogura como Sergio García luchan desesperadamente por mejorar posiciones. 4º ahora el japonés tras superar a Senna Agius y 6º Sergio García. 20 Incrementa la ventaja Fermín Aldeguer !!! Lo tiene de cara para conseguir la segunda victoria de la temporada y meterse de lleno en la pelea por la corona en la categoría intermedia. 19 ROMPE LA CARRERA FERMÍN ALDEGUER !!! A punto de salirse de pista Tony Arbolino. Sigue en la moto el italiano, pero ha perdido bastante fuelle y el español tiene ahora el camino despejado hacia la victoria, con más de un segundo de ventaja sobre Jake Dixon. 19 PROBLEMAS PARA ARÓN CANET !!! Se ha salido de pista, pero sin llegar a caerse. Entra en boxes y puede que haya tenido alguna dificultad mecánica. 18 Por detrás, ha cambiado sensiblemente el panorama y es ahora Ai Ogura el que marcha por delante de Sergio García, por lo que el japonés está en disposición de poder recortar puntos con respecto a su compañero de equipo de cara a la lucha por el título. 17 Demuestran tener un poco más tanto Fermín Aldeguer como Tony Arbolino. Están consiguiendo romper la carrera y cuentan en estos momentos con cinco décimas de ventaja. 16 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! PRIMERO FERMÍN ALDEGUER !!! 15 Tira con fuerza Tony Arbolino y da un paso al frente de nuevo Fermín Aldeguer, consciente de que el piloto italiano está rodando hoy con un ritmo fantástico. 14 Retorna Tony Arbolino a la primera posición !!! No hay un dominador claro en una carrera muy emocionante, la segunda en esta gran jornada de motociclismo en el Gran Premio de Alemania. 13 Se han unido muchos pilotos en cabeza de carrera y ojo porque el abanico se abre bastante de cara a la segunda mitad de la carrera. 12 PRIMERO CELESTINO VIETTI !!! Baile de posiciones y parece que Fermín Aldeguer ha tenido un pequeño susto. El español ha caído hasta la tercera posición. 12 Caída de Roberto García !!! Es su début en Moto2 en sustitución en esta carrera del lesionado Xavi Cardelús. 11 PRIMERO DE NUEVO FERMÍN ALDEGUER !!! Se están relevando de momento él y Tony Arbolino en ese primer puesto de la carrera. 11 Caída de Darryn Binder !!! El sudafricano intenta volver a pista. 10 Por detrás, Sergio García ha ganado una posición adicional. Está consiguiendo salvar los muebles el de Burriana, teniendo en cuenta que tiene por detrás a sus dos inmediatos perseguidores en el ranking de Moto2: Ai Ogura y Joe Roberts. 9 Fermín Aldeguer no le ha perdido la cara a la carrera y se encuentra completamente pegado a la rueda de Tony Arbolino. Celestino Vietti sigue en la tercera posición. 8 Tony Arbolino no se impone en una carrera desde el Gran Premio de Australia de 2023. Esta temporada su mejor resultado lo logró precisamente la semana pasada, cuando fue 6º en el Gran Premio de los Países Bajos. 7 PRIMERO ARBOLINO !!! Se hace con el liderato de la carrera el piloto italiano y es su oportunidad de marcar ritmo en cabeza de carrera. 6 En cuanto a los tres primeros clasificados de Moto2, siguen algo retrasados tanto Sergio García (7º) como Ai Ogura (9º). Joe Roberts, que afronta la prueba muy mermado físicamente, no pasa de la 11ª plaza. Por tanto, todo se le pone de cara de momento a Fermín Aldeguer, que podría recortar hoy bastantes puntos si es que consigue llevarse la victoria. 5 Fermín Aldeguer está tratando de romper la carrera y solo Tony Arbolino parece ser capaz en estos momentos de seguir su ritmo. Celestino Vietti ha caído hasta la tercera posición y, aunque intenta reengancharse, parece que va con una marcha menos que los dos primeros clasificados. 5 Le ha costado coger el tono, pero el piloto murciano ya domina la carrera y va a por todas tratando de conseguir hoy la segunda victoria del curso. 4 PRIMERO FERMÍN ALDEGUER !!! 4 Gran remontada de Sergio García. El piloto valenciano, líder de Moto2, ya es 7º tras superar a Alonso López e intentará llegar al grupo de cabeza de carrera. 4 Pasito al frente también de Fermín Aldeguer !!! El murciano ha superado a Jake Dixon y pasa a la tercera posición. 3 SEGUNDO TONY ARBOLINO !!! Muy destacado el italiano en este primer tramo de la carrera y podría asaltar en breve la primera posición de Vietti. 1 Pocos cambios tras la primera vuelta !!! Tony Arbolino ha superado a Fermín Aldeguer y se hace con la tercera posición. Mejores prestaciones del italiano en estas dos últimas carreras tras un comienzo de campaña bastante discreto. 1 MANTIENE CELESTINO VIETTI LA PRIMERA POSICIÓN !!! Jake Dixon comienza la carrera desde la segunda posición, mientras que Fermín Aldeguer, como hemos comentado, completa la primera línea. Sale desde la pole position Celestino Vietti, la sexta que ha conseguido en su trayectoria en Moto2 y la primera desde el Gran Premio de San Marino de 2023. Fermín Aldeguer era el gran favorito al comienzo de la temporada para llevarse el título, aunque lo cierto es que no ha encontrado la regularidad necesaria como para posicionarse en los primeros puestos del ranking en la categoría intermedia. Habrá que ver si Fermín Aldeguer puede enlazar otra buena carrera después de ser segundo el pasado domingo en el Gran Premio de los Países Bajos y meterse definitivamente en la pelea por el título. El piloto murciano comienza hoy la carrera en la tercera plaza de la parrilla de salida. Sergio García, por su parte, comienza en la 12ª plaza; Ai Ogura en la 7ª y Joe Roberts en la 11ª. Muy emocionante la situación en la categoría intermedia con los tres primeros pilotos de la clasificación general en una de solo 23 puntos, con Sergio García liderando con 138, 14 más que Ai Ogura y 23 sobre Joe Roberts. Después de la victoria de David Alonso, ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos minutos en la carrera de Moto2. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto2 del Gran Premio de Alemania de motociclismo, la novena prueba de la temporada 2024. ¿Preparados? Comenzamos…