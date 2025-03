Volver al inicio Final Termina la temporada de Moto2. Cerramos la persiana en la categoría intermedia y solo nos queda ya por delante la carrera de MotoGP con el título en juego entre Francesco Bagnaia y Jorge Martín. No se lo pierdan !!! Aquí les esperamos para vivirlo en directo. Hasta entonces, reciban un cordial saludo. 22 Alonso López ha sido tercero tras ganarle la partida al final a Marcos Ramírez. No terminaba en el podio desde el Gran Premio de San Marino. 22 Aron Canet ha sumado hoy su podio número 20 en Moto2 y es el piloto con más podios en la categoría intermedia sin haber logrado ninguna victoria hasta el momento. 22 Arón Canet ha sido segundo y al valenciano se le sigue resistiendo la victoria. Se despedía hoy del equipo de Sito Pons y no lo ha podido hacer con un triunfo que huubiera sido el primero en su trayectoria en Moto2. 22 Fermín Aldeguer ha logrado cuatro victorias consecutivas, algo que solo había conseguido en esta categoría de Moto2 Toni Elías en 2010. 22 Con esta victoria, Fermín Aldeguer logra terminar en la tercera posición de la clasificación de pilotos tras superar a Jake Dixon, solo por detrás de Pedro Acosta y de Tony Arbolino. 22 VICTORIA DE FERMÍN ALDEGUER !!! Consigue su quinta victoria de la temporada, la cuarta consecutiva. Cierra el año a un nivel superlativo y lanza un serio aviso de cara a la próxima campaña, presentándose como uno de los más claros candidatos al título. 22 Marcos Ramírez pasa a Alonso López, pero contragolpea el madrileño !!! 22 ÚLTIMA VUELTA !!! Fermín Aldeguer se prepara ya para lograr su 5ª victoria de la temporada, la cuarta consecutiva en un final de año realmente espectacular. 21 Marcos Ramírez sigue relativamente cerca de Alonso López en la lucha por la tercera posición, aunque no termina de coger el rebufo de la moto pilotada por el madrileño. 20 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Fermín Aldeguer mantiene cuatro segundos sobre Arón Canet y este casi tres, a su vez, sobre Alonso López. Las dos primeras posiciones están aseguradas si no ocurre nada extraño. 19 Parece que Fermín Aldeguer ha rebajado algo el ritmo en las dos últimas vueltas. Llega el momento de cuidar los neumáticos y administrar la ventaja. 18 Atención porque Marcos Ramírez no ha bajado los brazos y se encuentra a solo tres décimas de Alonso López, por lo que podría continuar aspirando a terminar en el tercer puesto. 17 Plácido final de carrera para Fermín Aldeguer. El piloto del equipo CAG SpeedUP cuenta con más de cuatro segundos de ventaja con respecto a un Arón Canet que se tendrá que conformar con la segunda posición una carrera más. Sumaría 20 podios sin haber conseguido un solo triunfo en esta categoría de Moto2. 16 No lo estamos comentando demasiado, pero Pedro Acosta sigue muy alejado de las primeras posiciones y no pasa de la 12ª plaza en una carrera ciertamente discreta hoy del piloto murciano. 15 Jake Dixon se está viniendo abajo en este tramo final de la carrera. Acaba de ser superado por Somkiat Chantra y todo indica a que perderá la tercera posición en la clasificación de pilotos en beneficio de Fermín Aldeguer. 14 TERCERO ALONSO LÓPEZ !!! El piloto de Boscoscuro ha terminado por doblegar a Marcos Ramírez y podría conquistar hoy el que sería su 5º podio de la temporada. 13 De ganar, Fermín Aldeguer podría terminar el año en la tercera posición en el ranking de pilotos en Moto2 por detrás del campeón Pedro Acosta y de Tony Arbolino. 13 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Más de dos segundos ya para Fermín Aldeguer. Muy mal se le tiene que dar al murciano para no conseguir su quinta victoria de la temporada, la cuarta de forma consecutiva. 12 Primer intento de Alonso López !!! No lo ha logrado, tampoco en el segundo !!! Se defiende bien de momento Marcos Ramírez para mantener el tercer puesto. 11 Alonso López se encuentra cada vez más cerca de Marcos Ramírez, por lo que el madrileño podría aspirar a terminar hoy en el podio. No termina en el cajón desde el Gran Premio de San Marino, en el pasado mes de septiembre. 10 Fermín Aldeguer sigue desbloqueando la que podría ser su cuarta victoria consecutiva tras ampliar la renta con respecto a Arón Canet. No puede el valenciano y ya cuenta con algo más de un segundo en la cabeza de carrera. 9 Gran carrera de Alonso López !!! Claramente de menos a más. El piloto de Los Molinos pasa a la cuarta posición y está protagonizando una sensacional remontada tras comenzar en la 14ª plaza. 8 Fermín Aldeguer podría conseguir su cuarta victoria de forma consecutiva y, una vez confirmado que se queda la próxima temporada en Moto2, será uno de los grandes candidatos de cara al título el año que viene en esta categoría intermedia. 7 Apenas cuatro décimas en estos momentos entre Fermín Aldeguer y Arón Canet !!! Han conseguido romper la carrera y parece que serán estos dos pilotos los que se jueguen la victoria en esta última carrera de la temporada. 6 Ojo porque Arón Canet no ha dicho ni mucho menos su última palabra. Acaba de marcar el valenciano la vuelta rápida y se ha podido acercar un poco a la posición de Fermín Aldeguer. 5 Se ha ido al suelo ahora Lukas Tulovic y se convierte en el quinto piloto que se ve obligado a abandonar en esta carrera tras Celestino Vietti, Kohta Nozane, Sergio García e Izan Guevara. 4 Marcos Ramírez se mantiene en la tercera pocisición, por delante de un Jake Dixon que no ha perdido de momento la opcíon de pelear por el podio en esta carrera. 3 Fermín Aldeguer cuenta ya con cinco décimas de ventaja con respecto a un Arón Canet que parece ser el único capaz de poder seguir relativamente el ritmo del murciano. 3 Mal inicio de carrera para Pedro Acosta. El murciano no pasa de la 11ª posición, por lo que no va a poder aspirar a la victoria en su última carrera en Moto2. 2 Mientras, Fermín Aldeguer ya impone su ley en cabeza de carrera y está buscando romper de inicio la carrera. 1 CAÍDA MÚLTIPLE !!! Izan Guevara y Sergio García al suelo, pero a García le ha golpeado otra moto una vez que estaba en el suelo. Afortunadamente, parece que se encuentra relativamente bien. Que susto... 1 FERMIN ALDEGUER SE HACE CON LA PRIMERA POSICIÓN !!! 1 COMIENZA LA CARRERA DE MOTO2!!! Arón Canet se despide de su equipo actual, el Pons Wegow Los40, e intentará conseguir la primera victoria de su trayectoria en Moto2. El valenciano ha conseguido 19 podios hasta el momento en la categoría intermedia, seis de ellos en la presente temporada. Hoy arranca desde la pole Arón Canet por tercera vez en la presente campaña. Fermín Aldeguer comienza en la segunda plaza y Marcos Ramírez completa la primera línea. Por su parte, Pedro Acosta arranca en la 6ª posición de la parrilla de salida. No obstante, el ‘Tiburón’ de Mazarrón no tendrá fácil despedirse de la categoría con una victoria ante un Fermín Aldeguer que ha sido el protagonista de este tramo final de la temporada, consiguiendo tres victorias en las tres últimas en las tres últimas carreras y subiendo al podio en las cinco últimas. Pedro Acosta ha terminado en el podio en 14 de las 19 carreras disputadas hasta el momento, sumando siete victorias, lo que da buena cuenta de la enorme regularidad que ha sido capaz de mostrar a lo largo de todo el ejercicio. Como ya conocen, Pedro Acosta se alzó con el título hace dos semanas en el Gran Premio de Malasia. El piloto de Mazarrón se despide hoy de la categoría antes de dar el salto la próxima campaña a MotoGP e intentará despedirse con una victoria en este Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Después de la victoria de Ayumu Sasaki en Moto3, diseccionamos todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la carrera de la categoría intermedia. Buenos días !! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto2, cita con la que se cierra el telón a esta espectacular temporada del Campeonato del Mundo de motociclismo. ¿Preparados? Comenzamos…