Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de esta segunda carrera de la jornada. Ha sido un placer. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir el plato fuerte del día, la prueba de MotoGP. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. 22 Tony Arbolino ha sido cuarto y con esta posición, como decíamos, aplaza al menos dos semanas el alirón de Pedro Acosta. 22 Somkiat Chantra ha sido tercero. El piloto local hace historia y se convierte en el primer piloto tailandés en conseguir subir al podio en el Gran Premio de su país. Este ha sido su segundo podio del año tras su victoria en el pasado GP de Japón. 22 Pedro Acosta ha sido segundo. El Tiburón ha conseguido 13 podios en las 17 carreras disputadas hasta el momento. No se ha podido proclamar campeón de Moto2 merced a la cuarta posición de Tony Arbolino, aunque sigue quemando etapas y lo tiene todo de cara para conseguirlo en el próximo Gran Premio de Malasia dentro de dos semanas. 22 VICTORIA DE FERMÍN ALDEGUER !!! Sólida victoria del piloto murciano y consigue el segundo triunfo de la temporada, el cuarto podio, aunque los tres últimos han sido consecutivos. 22 ÚLTIMA VUELTA !!! Tremendo el recital que está ofreciendo Fermín Aldeguer a lo largo de toda la carrera. 21 Gran remontada en esta carrera de Ai Ogura. El piloto japonés ya es 5º y recordemos que salía en la 19ª posición. 20 TRES VUELTA PARA EL FINAL !!! Aldeguer se vuelve a disparar por encima de los tres segundos con respecto a Pedro Acosta y lo tiene todo a favor para conseguir el segundo triunfo de su trayectoria. 19 Las posiciones se encuentran muy estabilizadas y no se preven modificaciones sustanciales en lo que a los primeros puestos se refiere salvo que se produzca algún incidente. 18 Vuelve Fermín Aldeguer a incrementar sensiblemente la ventaja con respecto a Acosta, por lo que lo sucedido en la vuelta anterior parece haber sido algo coyuntural. 17 Habrá que ver si Fermín Aldeguer está administrando la ventaja o si pudiera tener algún tipo de problema con los neumáticos. 16 Ojo porque Pedro Acosta está consiguiendo recortar en estos momentos la desventaja que mantiene con respecto a Fermín Aldeguer y se sitúa a solo dos segundos a falta de seis vueltas para el final. 15 Lo va a tener en cualquier caso difícil Tony Arbolino para acercarse al tercer puesto de Somkiat Chantra y de momento tiene que recortar tres segundos. 14 CUARTO TONY ARBOLINO !!! Acaba de superar a Marcos Ramírez y el italiano se sigue acercando a la cabeza de carrera. 13 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Continúa dominando la carrera Fermín Aldeguer y nadie parece ser capaz de apartarle de la victoria si es que él no comete algún error en este tramo final de la prueba. 12 Por detrás, Albert Arenas acaba de superar a Alonso López y el piloto de Girona escala de momento a la 6ª posición. 11 Tony Arbolino se encuentra cada vez más cerca de Marcos Ramírez y podría aspirar a la cuarta plaza en la que rueda en estos momentos el piloto gaditano. 10 Mientras tantos, Fermín Aldeguer sigue a lo suyo y está completando una carrera perfecta hasta el momento en cabeza de carrera, con más de dos segundos de momento con respecto a Pedro Acosta. 9 Otro pasito más para Tony Arbolino !!! 5º el piloto italiano y está impidiendo de momento que Pedro Acosta se haga con la corona de Moto2 en este Gran Premio de Tailandia. 8 CAÍDA DE SERGIO GARCÍA !!! Se convierte en el sexto piloto que se ve obligado a abandonar en esta carrera. 8 Fermín Aldeguer ya cuenta con algo más de un segundo con respecto a Pedro Acosta. Si no ocurre nada extraño, el piloto de Boscoscuro podría conseguir su segunda victoria de la temporada tras haberse impuesto en el Gran Premio de Gran Bretaña. 7 Ruge la grada en el Circuito Internacional de Chang. Somkiat Chantra ha superado a Marcos Ramírez y ya se encuentra en puestos de podio, aunque lo tiene bastante complicado en principio para dar caza a un Pedro Acosta que continúa en la segunda posición. 6 Carrera de menos a más para Tony Arbolino !!! El italiano ya es 6º y, con este resultado, imposibilitaría que Pedro Acosta se proclamara hoy campeón de Moto2. 6 Tanto Jake Dixon como Celestino Vietti se han visto obligados a abandonar por este incidente. 5 CAÍDA DE JAKE DIXON !!! Muy aparatosa. Esperemos que el piloto se encuentre bien. No pudo parar la moto e impactó con la moto de Celestino Vietti antes de hacer una volada importante. 4 Arón Canet ha sido sancionado con una doble long lap por haberse adelantado en la salida. El de Corvera ya ha cumplido con la primera y ha caído hasta la 15ª posición. 4 Buena carrera, además, tanto para Marcos Ramírez, que rueda en estos momentos en la tercera posición, y para Somkiat Chantra, el piloto tailandés e ídolo local, que ocupa la cuarta plaza. 3 Se está marchando en solitario Fermín Aldeguer !!! El piloto de Boscoscuro cuenta con ocho décimas de ventaja sobre Pedro Acosta y ahora ha marcado incluso la vuelta rápida, estableciendo un nuevo récord en este trazado tailandés. 2 Problemas en este inicio de carrera para Arón Canet. Parece que se adelantó en la salida y seguramente sea sancionado por Dirección de Carrera. 2 Tira con mucha fuerza Fermín Aldeguer en cabeza de carrera y solo Pedro Acosta parece ser capaz de seguir ese ritmo. 1 Tony Arbolino, por su parte, es 7º, por lo que de momento Pedro Acosta no se podría proclamar hoy como nuevo campeón de Moto2. 1 SALIDA LIMPIA !!! Fermín Aldeguer mantiene la primera plaza, mientras que Pedro Acosta hace lo propio con la segunda posición. Fermín Aldeguer marcó ayer el mejor crono en la sesión de calificación de ayer y parte desde la pole position por primera vez en la presente temporada y la primera desde el Gran Premio de Australia de 2022. Le acompañan en la primera línea Pedro Acosta y Albert Arenas. Hoy Pedro Acosta arranca la carrera en la segunda posición, mientras que Tony Arbolino lo hace desde la segunda y de confirmarse estos puestos tras cruzar la bandera de cuadros, el murciano tendría que esperar al menos hasta el próximo Gran Premio para asegurar matemáticamente este título. De este modo, las cuentas para que Pedro Acosta sea campeón son sencillas. El piloto español necesita ganar la carrera y que el italiano finalice décimo o peor, o también le valdría con ser segundo y que Arbolino fuera 15º o peor. Pedro Acosta comienza la carrera con 65 puntos de ventaja con respecto a Tony Arbolino, su inmediato perseguidor en el ranking de pilotos. El piloto murciano ha logrado siete victorias y contabiliza 12 podios en total en las 16 carreras disputadas esta temporada, lo que da buena cuenta de la solidez mostrada a lo largo de todo el año. Esto antes de afrontar el salto la próxima campaña a MotoGP, continúan,do en la estructura de KTM, concretamente de la mano de GasGas. Con solo 19 años y 157 días, Pedro Acosta se podría proclamar en el piloto más joven de la historia en hacerse con el Campeonato del Mundo de 250cc/Moto2. De este modo, Pedro Acosta, sucedería a Augusto Fernández, el campeón de Moto2 del año pasado y sería el décimo piloto español capaz de hacerse con el título en esta categoría de 250cc/Moto tras Sito Pons, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Toni Elías, Marc Márquez, Pol Espargaró, Tito Rabat, Alex Márquez y el mencionado Augusto Fernández. El Tiburón de Mazarrón podría conquistar su segundo título en solo tres años después de que conquistará la corona de Moto3 en 2021, en la que fue su primera temporada en el Campeonato del Mundo. Después de la victoria de David Alonso en Moto3, nos centramos ya en todo lo que pueda ocurrir dentro de unos instantes en la prueba de Moto2, con la primera ‘bola de Campeonato’ para un Pedro Acosta que podría asegurarse matemáticamente el título en esta categoría intermedia. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto2 del Gran Premio de Tailandia, la 15ª prueba de la temporada 2023. ¿Preparados? Comenzamos…