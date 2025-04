Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de esta segunda prueba de la jornada. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir en directo la carrera de MotoGP. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final A falta de siete carreras para la conclusión de la temporada, Pedro Acosta tiene 39 puntos de ventaja con respecto a Tony Arbolino, por lo que el piloto español se encuentra cada vez más cerca de poder conseguir su primer título de Moto2 antes de dar el salto la temporada que viene a MotoGP. Final Se ha quedado a las puertas del podio, pero lo cierto es que Sergio García ha completado una extraordinaria carrera y finaliza en un cuarto puesto que supone igualar su mejor posición histórica en Moto2. 12 Joe Roberts ha sido tercero tras ganarle la partida a Sergio García y logra su primer podio de la temporada y el primero desde que fuera segundo en el Gran Premio de Italia de 2022. 12 Tony Arbolino termina en la segunda posición y logra su séptimo podio de la temporada. No subía al cajón desde el Gran Premio de Alemania y logra recuperar sensaciones tras unas últimas carreras en las que no había rendido al nivel al que nos tenía acostumbrado. 12 Con esta victoria, Pedro Acosta iguala las seis que consiguió en 2021, cuando se proclamó campeón del Mundo de Moto3. 12 VICTORIA DE PEDRO ACOSTA !!! La segunda consecutiva, la sexta de la temporada y más líder una carrera más el Tiburón de Mazarrón. 12 VAYA PELEA !!! Sale victorioso Jose Roberts porque se ha ido finalmente un poco largo Sergio García. El de Burriana ya no podrá recuperar. 12 TERCERO SERGIO GARCÍA !!! Ahora sí, pasa a Joe Roberts y habrá que ver si consigue mantener ese tercer puesto de aquí al final. 12 ÚLTIMA VUELTA !!! Lo intenta Sergio García, pero no puede consolidar el adelantamiento y mantiene Joe Roberts la tercera plaza. 11 TERCERO JOE ROBERTS !!! Habrá que ver si Sergio García se puede rehacer, pero parece que el piloto norteamericano marcha con un punto más de potencia en este tramo final de la carrera. 11 Joe Roberts ha cogido ya el rebufo de la máquina de Sergio García y podría tratar de adelantarle en breves instantes en esa pelea por la segunda posición. 10 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Atención porque Joe Roberts se ha vuelto a acercar bastante a Sergio García, por lo que se prevé una dura batalla entre ambos por la tercera posición. 9 Sigue Pedro Acosta ampliando la ventaja con respecto a Tony Arbolino. Dos segundos y medio y el italiano se centra exclusivamente ya en mantener un segundo puesto que le permite al menos seguir en la pelea por el título. 8 Comentar que Alonso López y Sam Lowes volvieron a pista después de la caída, pero ambos ruedan fuera de la zona de puntos. El británico es 22º, mientras que el madrileño no pasa del 24º puesto. 7 Sergio García ha conseguido ampliar ligeramente la ventaja con respecto a Joe Roberts, cuarto clasificado, por lo que el Burriana tiene cada vez más cerca la opción de conseguir su primer podio en Moto2. 7 Nada. Lo de Tony Arbolino fue un espejismo. Pedro Acosta vuelve a estirar la ventaja por encima de los dos segundos y, salvo que cometa algún error o tenga algún tipo de incidencia técnica, esta carrera es suya. 6 Sergio García se mantiene de momento en la tercera posición y está en disposición de lograr el que sería su primer podio en la categoría intermedia. Su mejor resultado fue el 4º puesto que logró en el pasado Gran Premio de Catalunya. 6 Parece que Tony Arbolino ha podido al menos parar el golpe y al menos ha conseguido recuperar un par de décimas en con respecto a Pedro Acosta. Veremos si puede recuperar el italiano, aunque parece complicado porque solo restan siete vueltas para el final de la carrera. 5 De ganar, Pedro Acosta lograría su séptima victoria de la temporada, una cifra con la que supería las seis que consiguió en 2021, cuando se proclamó campeón del Mundo de Moto3. Esta sería, por tanto, su campaña con más victorias en cualquier categoría. 4 Sigue ampliando la diferencia Pedro Acosta con respecto a Tony Arbolino. Algo más de dos segundos para el Tiburón de Mazarrón con respecto al que es su principal rival en la pelea por el campeonato de Moto2. 3 Lo único que le llegan a Acosta son buenas noticias porque ha visto como en esta carrera se han ido eliminando Arón Canet, Alonso López y Jake Dixon, pilotos que se podrían reenganchar en algún momento dado a la pelea por el título. 3 CAÍDA DE ALONSO LÓPEZ Y JAKE DIXON !!! Ambos marchaban en posiciones punteras y habrá que ver porque esta maniobra estará bajo investigación. 2 Atención porque Pedro Acosta ya tiene más de un segundo de ventaja con respecto a un Tony Arbolino que acaba de superar a Sergio García. 1 LÍDER PEDRO ACOSTA !!! El primer clasificado de Moto2 quiere imponer de nuevo su ley y tiene ahora vía libre para tirar tras superar a Sergio García. 1 CAÍDA DEARÓN CANET !!! También de Sam Lowes. Vaya fin de semana para el piloto valenciano que registra su segundo abandono consecutivo, el tercero en las cuatro últimas carreras. 1 HA TENIDO UN TOQUE JAKE DIXON !!! El inglés cae hasta la 6ª posición de forma provisional. 1 Tony Arbolino vuelve a realizar una gran salida y se sitúa de momento en el tercer puesto... 1 Sergio García toma la cabeza de carrera !!! Le sigue Pedro Acosta... 1 SE REANUDA LA CARRERA !!! 1 Dado que no se habían completado las tres primeras vueltas se mantendrá la parrilla original con Jake Dixon, Pedro Acosta y Sergio García en las tres primeras posiciones. 1 BANDERA ROJA !!! Se para la carrera debido a la caída inicial en la que se han visto implicados los primeros pilotos. 1 TONY ARBOLINO !!! Intenta resurgir el piloto italiano tras varias carreras con resultados bastante discretos. 1 CAÍDA DE VARIOS PILOTOS !!! Se han visto implicados Celestino Vietti, Marcos Ramírez y Jeremy Alcoba, entre otros... Alonso López comienza en la 6ª posición, mientras que peor le marchan las cosas en este Gran Premio de la India a un Arón Canet con bastantes dificultades a lo largo del fin de semana y que comienza desde la 20ª posición. La primera línea la completa Sergio García. El piloto de Burriana, el mejor rookie esta temporada en Moto2, arranca una carrera por primera vez desde la primera línea en la categoría intermedia y habrá que ver si tiene ritmo suficiente como para poder lograr el primer podio. Pedro Acosta parte hoy desde la segunda posición de la parrilla de salida, mientras que Tony Arbolino lo hace desde la 7ª plaza. Jake Dixon, por su parte, comienza la carrera desde la pole position, la segunda de la temporada y esas dos llegando en los tres últimos Grandes Premios. Acosta conquistó en el pasado Gran Premio de San Marino su sexta victoria de la temporada, una cifra con la que iguala las seis que consiguió en 2021, cuando se proclamó campeón del Mundo de Moto3. Pedro Acosta domina esta categoría con autoridad y se presenta en esta 13ª carrera de la temporada con 211 puntos, 34 más que Tony Arbolino y 65 con respecto a Jake Dixon. Así pues, el piloto murciano sigue con paso firme hacia la posible consecución del título en Moto2 antes de dar el salto la próxima campaña a MotoGP. Después de la victoria de Jaume Masia en Moto3, nos centramos ya en todo lo que pueda acontecer dentro de unos instantes en la categoría intermedia. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto2 del Gran Premio de India de motociclismo, la 13ª carrera de la temporada 2023. ¿Preparados? Comenzamos…