17 Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de este Gran Premio de Gran Bretaña. Dentro de dos semanas regresa la competición con la disputa del Gran Premio de Austria. Hasta entonces, reciban un cordial saludo. 17 Ha sido una jornada espectacular de motociclismo en Silverstone, con victorias de David Alonso en Moto3 y de Aleix Espargaró en MotoGP. Ha sido la primera en la trayectoria de David Alonso, solo la segunda de Aleix Espargaró y también se ha estrenado ahora Fermín Aldeguer en Moto2. 17 Así pues, se confirma en cambio de guardia en la categoría intermedia y Pedro Acosta da un paso de gigante para llevarse esta temporada el título de Moto2 antes de dar el salto la próxima campaña a MotoGP. 17 Pedro Acosta logra su séptimo podio de la temporada, el cuarto consecutivo y le arrebata la primera plaza del Mundial de Moto 2 por solo dos puntos de ventaja a un Tony Arbolino que no ha podido pasar de la 10ª posición. 17 Arón Canet ha sido segundo y firma hoy su segundo podio de la temporada. Al piloto de Corvera se le sigue resistiendo la victoria. Ha conseguido su 15º podio en Moto2 y esta ha sido la 10ª ocasión en la que finaliza en la segunda plaza. 17 VICTORIA DE FERMÍN ALDEGUER !!! Logra su primera victoria en Moto2 y se convierte en el piloto más joven en conquistar una victoria en esta categoría intermedia tras Marc Márquez y Pedro Acosta. 17 Cae Tony Arbolino a la 10ª plaza. Claramente de más a menos el italiano y perderá hoy el liderato en Moto2. 17 ÚLTIMA VUELTA !!! Ha vuelto a marcar vuelta rápida Fermín Aldeguer y tiene una ventaja suficiente como para disfrutar de un último giro al circuito de Silverstone relativamente tranquilo. 16 No puede Arón Canet. Lo ha intentado, pero el ritmo que está poniendo encima de la mesa Fermín Aldeguer está siendo insuperable, por lo que, si no comete errores, tiene la victoria en el bolsillo. 16 Si terminara finalmente en la tercera posición y Tony Arbolino fuera 9º, Pedro Acosta sería líder de Moto2 por un solo punto de ventaja con respecto al italiano. 15 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Fermín Aldeguer tiene la victoria al alcance de su mano. Sería la primera que consigue en Moto2 y podría convertirse en el tercer piloto de la historia más joven en ganar en esta categoría tras Marc Márquez y Pedro Acosta. 13 Fermín Aldeguer está consiguiendo ampliar la renta y cuenta ya con casi un segundo de ventaja con respecto a un Arón Canet que mantiene la segunda plaza. 12 Comentar que, con estos resultados, Pedro Acosta pasaría a ocupar la primera posición en Moto2, superando a un Tony Arbolino que está sufriendo mucho en esta carrera y es 9º en estos momentos. El italiano está colapsando en esta carrera tras protagonizar un fantástico inicio de año. 11 Ojo porque Arón Canet ha sido sancionado por adelantar en una zona con bandera amarilla y se verá obligado a ceder una posición, en este caso con un Pedro Acosta que pasa a la segunda posición. 11 PRIMERO FERMÍN ALDEGUER !!! Supera a Arón Canet y habrá que ver si ahora es capaz de imponer el ritmo suficiente como para romper definitivamente la carrera. 10 Fermín Aldeguer está cada vez más cerca de Arón Canet !!! 10 SEGUNDO FERMÍN ALDEGUER !!! Ha superado momentáneamente a Acosta y se lanza ahora a por Arón Canet. Parecía que el valenciano estaba en disposición de romper la carrera, pero su ventaja no pasa del segundo en estos momentos y sus perseguidores podrían recortar. 9 CAÍDA DE ALONSO LÓPEZ !!! Estaba en plena persecución de Pedro Acosta y el madrileño vuelve a dejar pasar una oportunidad importante para estar en la lucha por el título en esta categoría. 8 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Pedro Acosta no consigue de momento reducir la desventaja ue mantiene con respecto a Arón Canet y tampoco se puede relajar el Tiburón porque tiene relativamente cerca a Alonso López. 7 A pesar de que a Pedro Acosta puede que se le haya escapado el caballo ganador, lo cierto es que pensando en la pelea por el título, puede volver a obtener importantes réditos teniendo en cuenta que Tony Arbolino no marcha nada fino en esta carrera y no pasa de la 7ª posición. 6 Un segundo de ventaja de Arón Canet con respecto a un Pedro Acosta que parece que le ha ganado definitivamente la partida a Alonso López. 5 Atención porque la pelea entre Alonso López y Pedro Acosta está beneficiendo en estos momentos a un Arón Canet que está abriendo hueco en primera posición y ya cuenta con seis décimas con respecto a sus perseguidores. 4 SUPERA PEDRO ACOSTA A ALONSO LÓPEZ !!! Vaya pelea entre los tres pilotos españoles por ocupar el primer puesto en este inicio de carrera. 4 PRIMERO ARON CANET !!! Aunque le devuelve el golpe rápidamente el madrileño. Ya decíamos que ambos estaban obligados a firmar hoy un buen resultado si quieren continuar aspirando al título en esta categoría intermedia. 4 SE LAS VEN EN ESTOS MOMENTOS ARON CANET Y ALONSO LÓPEZ !!! 3 Paso al frente de Arón Canet !!! Ha marcado la vuelta rápida y ha conseguido superar en estos instantes a Pedro Acosta, arrebatándole momentáneamente la segunda plaza. 3 Comienza el intercambio de golpes ya entre Pedro Acosta y Alonso López. Lo ha intentado el murciano, pero no lo consigue consolidar y continúa ocupando el madrileño la primera posición. 2 Pedro Acosta le pisa ya los talones a Alonso López y podría tratar de superarle en breve. De momento Tony Arbolino no pasa de la 5ª posición. 2 CAÍDA DE JAKE DIXON !!! El piloto local venía de ganar la última carrera, en el Gran Premio de los Países Bajos, pero no ha tenido una buena actuación hoy. 1 PRIMERO ALONSO LÓPEZ !!! Gran primera vuelta del piloto de Los Molinos, pero lo cierto es que parece que Pedro Acosta comienza ya a reaccionar y se hace de momento con la segunda posición. 1 Caída de tres pilotos. Han sido Borja Gómez, Taiga Hada y Dennis Foggia. 1 No ha firmado una buena salida Pedro Acosta y el Tiburón cae a la tercera posición !!! Acompañan a Pedro Acosta en la primera línea Fermín Aldeguer y Zonta Van Den Goorbergh, mientras que Alonso López lo hace en la 5ª plaza y Arón Canet en la 6ª posición. Ambos están obligados a firmar una buena posición si no quieren verse definitivamente descolgados en la lucha por el título. Hoy Toni Arbolino comienza la carrera desde la cuarta posición de la parrilla de salida y tendrá que tratar de que Pedro Acosta no pueda marcar ritmo y marcharse en solitario. Arbolino afronta esta carrera con 148 puntos, ocho de ventaja sobre Pedro Acosta y 44 con respecto a un Jake Dixon que se impuso en el último Gran Premio de los Países Bajos y que ha entrado de lleno en la lucha por el título. Pedro Acosta viene de conseguir tres podios consecutivos en las tres últimas carreras, incluyendo dos victorias, y disfruta de su mejor racha de presencias en el cajón consecutivas en Moto2. De hecho, el murciano acumula seis podios esta temporada, más que los logrados en la pasada campaña al completo (cinco en 18 carreras). Y lo cierto es que el piloto murciano se encuentra firmemente determinado a ser este año campeón de Moto2 una vez que ya se confirmado de forma oficial su salto a MotoGP la próxima temporada. Hoy comienza la carrera desde la pole position por segunda vez esta temporada, tercera en su trayectoria en Moto2. Pedro Acosta intentará volver hoy a recortar puntos con respecto a Tony Arbolino, el líder de la categoría intermedia, tal y como ha sucedido en las tres últimas citas mundialistas. Después de las victorias de David Alonso en Moto3 y de Aleix Espargaró en MotoGP, ponemos el foco ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en una prueba de Moto2 que pone hoy punto y final a esta jornada de motociclismo en Siilverstone.