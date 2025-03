Volver al inicio 23 ¡Sin más, nos despedimos de Moto2 y les esperamos a las 14:00 con la carrera de MotoGP! ¡Hasta ahora! 23 Una carrera de mucho sufrimiento para los pilotos. Fruto de ello fueron las numerosas caídas que se sucedieron durante la prueba. 23 Vietti no solo ha ganado su primera carrera del año (la primera desde Catalunya en 2022), sino que también es su primer podio del año. 23 ¡Acosta es más líder de la general tras acabar cuatro puestos por delante de un Arbolino que ha pasado por meta en sexta posición! 23 ¡VICTORIA PARA CELESTINO VIETTI! ¡Segundo Acosta y Ogura completa el podio! 23 ¡ÚLTIMA VUELTA! ¡Momento final! ¡Vietti sigue líder y Acosta se va quedando atrás! 22 ¡SE ROZAN ACOSTA Y VIETTI! ¡A punto de haber sido fatal para ambos pilotos! 21 ¡TRES VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Acosta sigue cerca de Vietti! Ogura, muy lejos, parece asegurar el bronce con Dixon a más de un segundo por detrás. 20 ¡Aviso por límites de pista a Acosta! 19 ¡CINCO VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Vietti se pone primero! ¡Arbolino está sexto, pero lejísimos del español! 17 ¡CASI SE CAE ACOSTA! ¡Hizo algo raro en la salida de la chicane y se le acerca Vietti! 15 Seis pilotos se han retirado de la carrera. Muy accidentada Moto2 en este fin de semana. 14 ¡10 vueltas para el final! ¡Acosta sigue primero! ¡Ahora es Vietti quien está por detrás, de nuevo a casi dos segundos de diferencia en su pelea con Ogura! Dixon se queda atrás. 12 ¡ARON CANET AL SUELO! ¡Se retira! ¡Tremenda carrera estamos viendo de caídas! 11 ¡ALBERT ARENAS AL SUELO! ¡Se cae por segunda vez y esta vez no parece que vaya a volver! ¡Qué mal día para el piloto español! 10 ¡Joe Roberts al suelo! Va a volver a la carrera. 10 ¡Recorta diferencias Ogura con Acosta! ¡Veremos si termina alcanzando al español! 8 ¡Al suelo Manu González! No va a poder reincorporarse. Vaya día de caídas para los españoles... 8 ¡SALAC ADELANTA A ARBOLINO! ¡Va séptimo el italiano! 8 Ogura y Dixon se pelean por la segunda posición, una lucha que le viene bien a un Acosta que ya está a casi dos segundos por delante. 6 Ogura se coloca en segunda posición intentando dar caza a un Acosta que sigue aumentando la diferencia. Arbolino cae a la sexta plaza. 5 ¡SE CAEN ALONSO LÓPEZ Y ALBERT ARENAS! ¡Consiguen volver a pista para continuar la carrera! 5 ¡SE CAE ZONTA VD GOORBERGH! ¡Consigue reincorporarse y continuar en carrera! 4 Pedro Acosta empieza a sacar ventaja en cabeza de carrera, algo cómodo con Dixon a casi un segundo por detrás. 3 ¡SE CHOCAN LOWES Y BINDER! ¡Van al suelo y tienen que abandonar la carrera! 2 ¡Pedro Acosta sigue líder! Dixon está segundo a medio segundo, con Ogura muy cerca de Jake. Arbolino ahora está quinto. 1 ¡COMIENZA LA CARRERA! ¡Comienza la vuelta de formación! El italiano partirá séptimo, algo de ventaja para Pedro Acosta de poder sacar puntos de ventaja en la general. La pelea por la clasificación está mucho más ajustada en esta categoría, con Acosta solo dos puntos por encima de Tony Arbolino. ¡Bienvenidos a la narración de la carrera de Moto2! Tras la victoria de Deniz Oncu en la categoría más baja, le toca a la intermedia con Pedro Acosta saliendo desde la pole.