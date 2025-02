Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en direct de esta accidentada carrera marcada por la lluvia. Ha sido un placer. Saludos cordiales. Final Así las cosas, Augusto Fernández consigue mantener el liderato, pero con un solo punto y medio de diferencia con respecto a Ai Ogura. Las espadas continúan en todo lo alto en la categoría intermedia a falta de solo tres carreras para la conclusión de la temporada. Final De cara al Mundial se reparten en esta carrera la mitad de los puntos habituales dado que no se completaron los dos tercios de la carrera. Final Filip Salac ha sido segundo y conquista el primer podio de su trayectoria, mientras que Arón Canet termina en la tercera posición y forma una nueva presencia en el podio, el octavo de una temporada que está siendo de locos para el piloto de Cervera. Final FINALIZA LA CARRERA !!! Gana Tony Arbolino, marchaba en la primera posición cuando apareció la bandera roja. Ha conseguido su segunda victoria de la temporada después de haberse impuesto en el Gran Premio de Las Américas. 0 BANDERA ROJA !!! No se puede salir. Hay zonas del circuito que no están mal, pero hay otros puntos en los que es sencillamente imposible, con mucha cantidad de agua acumulada. 0 SE ABRE DE NUEVO EL PIT LINE !!! Procedimiento rápido de salida y carrera a cinco vueltas... 0 LA CARRERA SE RETOMARÁ A CINCO VUELTAS !!! Eso si, cuando las condiciones meteorológicas lo permitan... 8 BANDERA ROJA !!! Se veía venir. No disminuye la intensidad de la lluvia y se para de momento la carrera. Se tendrá que retomar de nuevo porque no se habían cumplido los dos tercios del recorrido. 8 PRIMERO TONU ARBOLINO !!! Va encendido ahora el piloto del equipo Marc VDS Racing Team. 8 Tremenda la vuelta rápida que se ha sacado de la manga Tony Arbolino. El italiano le ha recortado seis décimas a Filip Salac y como siga así se va a echar encima del piloto checo en breves instantes. 7 Ha perdido Canet también la segunda plaza y es Toni Arbolino el piloto que le ha terminado por superar. 7 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Canet está perdiendo la estela de Filip Salac y el checo va disparado hacia la victoria, sería la primera de su trayectoria. 6 Pasito al frente ahora de Toni Arbolino. Logra acceder a la tercera posición tras superar a Jake Dixon. 6 PRIMERO FILIP SALAC !!! Acaba de superar a Arón Canet y habrá que ver si el de Cervera se puede recomponer porque estaba haciendo una carrera enorme bajo el diluvio que cae en estos momentos sobre Chang. 6 En estos momentos Augusto Fernández y Ai Ogura se encontrarían con el mismo número de puntos en la clasificación de pilotos de Moto2 con 242 puntos. 5 Tanto Filip Salac como Jake Dixon supera a un Alonso López que parece que ha perdido algo de confianza debido al susto que ha tenido en la anterior vuelta. 4 Se ha colado Alonso López !!! Ha rectificado el piloto madrileño para no irse al suelo y es ahora Arón Canet el que lidera la carrera. Quién se lo iba a decir teniendo en cuenta que salía en la 18ª posición. 4 Lo intenta Arón Canet, pero le cierra la puerta Alonso López !!! Sigue en primera posición el piloto de Los Molinos. 3 En la lucha por el título, sigue el marcaje entre un Ai Ogura que es sexto y Augusto Fernández, que marcha de momento en la octava posición. Lo importante es no caerse y completar la carrera porque las condiciones son terribles. 2 Carrera de supervivencia. Lidera Alonso López seguido de Arón Canet. No cesa la intensidad de la lluvia y las condiciones son muy complicadas. 2 Lo tenía todo a favor Somkiat Chantra para ganar en el Gran Premio de su país, pero se ha ido al suelo cuando marchaba líder y no va a poder ser. 2 CAÍDA DE FERMIN ALDEGUER !!! Y TAMBIEN DE CHANTRA !!! 1 Ha abierto Chantra hueco de inicio en cabeza de carrera. Alonso López es segundo y Arón Canet ha obtenido una ganancia enorme en el caos de la lluvia para situarse tercero. En la lucha por el Mundial, Ai Ogura es sexto y Augusto Fernández, noveno. 1 Está diluviando en estos momentos y ojo porque esto puede terminar con bandera roja. Veremos... 1 Enorme la salida de Somkiat Chantra !!! Al piloto tailandés le va este escenario como anillo al dedo. Mucha indefinición. Hay pilotos que saldrán con neumáticos de lluvia y otros con slicks. LA CARRERA SERÁ A 16 VUELTAS !!! Se ha recortado la distancia total de la carrera, reduciendo ocho vueltas con respecto a las 24 originales. La lluvia se intensifica y la carrera tendrá que ser declarada en mojado. ATENCIÓN PORQUE LLEGA LA LLUVIA !!! Venía amenazando toda la mañana, pero ahora se intensifica, justo antes del inicio de la carrera, por lo que quizás el inicio se retrase algunos minutos para dar tiempo a los equipos para que se adapten a este nueve escenario. Peor le fueron las cosas en el clasificatorio de ayer a Arón Canet y el piloto valenciano comienza en la 18ª posición. Habrá que ver si puede tener capacidad de llegar a la cabeza de carrera después del tremendo varapalo que sufrió la pasada semana en Motegi cuando se fue al suelo después de salir desde la pole e ir dominando con autoridad la carrera. Gran posición de salida tanto de Pedro Acosta como de Alonso López. El murciano arranca desde la cuarta posición, mientras que el madrileño lo hará en la sexta. Ambos pelean por convertirse en el mejor rookie del año en la categoría intermedia y solo les separan 27 puntos en el ranking de pilotos. Acompañan a Chantra en la primera línea Toni Arbolino y, como comentábamos anteriormente, Ai Ogura. Hoy comienza desde la pole Somkiat Chantra, la primera que logra en su trayectoria. El piloto tailandés quiere hacer historia y tratar de ganar en su país tal y como ya hiciera esta temporada en el Gran Premio de Indonesia. Sería el primer piloto local que se imponga en el Gran Premio de su país, por lo que seguro que tendrá todo el apoyo de la grada. Por su parte, Augusto Fernández inicia la carrera en la octava posición y lo cierto es que tendrá que estar muy fino en la salida si no quiere perder la estela de la cabeza de carrera. Y lo cierto es que Ai Ogura no afloja la presión sobre el líder del ranking de pilotos en Moto2. El piloto japonés arranca hoy desde la tercera posición de la parrilla de salida, siendo esta la cuarta vez que comienza desde la primera línea en la presente campaña. Con menos opciones se encuentra Arón Canet. El piloto valenciano no pudo sumar ningún punto en Motegi y se encuentra a 57 puntos del líder a falta de 100 puntos por disputarse en lo que resta de temporada. La cosa está que arde en la categoría intermedia, con una diferencia de solo dos puntos entre los dos primeros clasificados. La victoria de Ai Ogura el pasado domingo en Japón le permite situarse a solo dos puntos del líder, el español Augusto Fernández, que fue segundo en esa carrera a su vez. Después de la victoria de Dennis Foggia en la primera carrera de la jornada, nos centramos en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la prueba de Moto2. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto2 del Gran Premio de Tailandia de motociclismo. ¿Preparados? Comenzamos…