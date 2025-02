En Directo Gran premio de Qatar de Moto 2 2022 | Motor en Hoy

Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de esta carrera de Moto2. Les esperamos dentro de unos instantes para contarles todo lo que suceda en MotoGP. No se lo pierdan !!! Les esperamos. Saludos cordiales. Final Augusto Fernández ha rozado el podio, pero se tiene que conformar con la cuarta posición, mientras que Pedro Acosta ha sido 12º en su debut en Moto2. Salió mal el piloto de Mazarrón, aunque posteriormente remontó en carrera y llegó a rodar por momentos con los mismos tiempos que la cabeza de carrera. Todavía tiene mucho que aprender el vigente campeón de Moto3 y adaptarse a esta categoría, pero promete dejarnos grandes momentos en esta campaña que acaba de comenzar. Final Sam Lowes ha sido tercero. Ha finalizado en el podio en sus tres últimas carreras disputadas en este Circuito Internacional de Losail después de imponerse el año pasado en los Grandes Premios de Catar y de Doha. 20 Arón Canet logra el primer podio de la temporada, el sexto en su trayectoria en Moto2 y se confirma como uno de los firmes candidatos para pelear por el título este año en la categoría intermedia. 20 Vietti ha conseguido hoy la tercera victoria de su trayectoria, la primera desde el Gran Premio de Francia de 2019, pero por aquel entonces militaba en Moto3. 20 Celestino Vietti impone su ley y logra su primera victoria en Moto2 por la puerta rápida, saliendo desde la pole y liderando la carrera de principio a fin. 20 VICTORIA DE CELESTINO VIETTI !!! Segundo Arón Canet y Sam Lowes le gana finalmente la partida a Augusto Fernández para terminar en el tercer puesto. 20 Augusto Fernández supera a Ai Ogura !!!! Tiene el tercer puesto, pero ojo porque llega también Sam Lowes a la pelea. 20 ÚLTIMA VUELTA !!! Celestino Vietti será rimero, Arón Canet segundo y toda la emoción se traslada a la batalla por la tercera plaza con Ai Ogura, Augusto Fernández y Sam Lowes con opciones de subir al podio en esta primera carrera de la temporada. 19 Tremendo Augusto Fernández !!! Acaba de sorprender por el interior a Sam Lowes y podría aspirar al podio si es que consigue superar a Ai Ogura. 19 Atención porque a Sam Lowes le advierten por exceder los límites de la pista. El británico se encuentra en plena persecución de Ai Agura en lucha por la tercera posición. 18 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Este no solo sería la primera victoria de Celestino Vietti en Moto2, también sería su primer podio. Su mejor resultado hasta ahora en la categoría intermedia fue el cuarto puesto que consiguió en los Grandes Premios de Emilia Romagna y Valencia. 17 Ai Ogura acaba de superar a Sam Lowes y sería el piloto que completara el podio en esta pelea que hay de varios pilotos por la tercera posición. Las dos primeras parecen claramente decantadas. 16 Otro golpe tremendo de Celestino Vietti !!! Cada vez más cerca de la victoria, la que sería la primera en esta categoría intermedia. Más de tres segundos para el piloto italiano... 15 Otra posición adicional para pedro Acosta !!! El piloto de Mazarrón escala hasta el 13º puesto y su próximo objetivo podría ser Albert Arenas, otro campeón de Moto3. 15 Tras un par de vueltas en las que ha parecido que Arón Canet reducía levemente la desventaja, ahora reacciona de nuevo Celestino Vietti y vuelve a poner la renta por encima de los dos segundos. 14 Sam Lowes lidera en estos momentos el grupo de los perseguidores y trata de echarse encima de Arón Canet, aunque no parece que vaya a tener ya terreno suficiente para dar caza al español. 12 YA ESTÁ EN ZONA DE PUNTOS PEDRO ACOSTA !!! 14º el vigente campeón de Moto3 en su carrera de debut en la categoría intermedia. Tras una mala salida, no parece que finalmente se vaya a ir de vacío. 12 Atención porque se suman pilotos a la lucha por la segunda posición y vemos como Ai Ogura le pisa ahora los talones a Arón Canet. Sam Lowes, por su parte, es cuarto en estos instantes tras superar a Augusto Fernández. 11 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! O mucho cambian las cosas, o Vietti tiene el triunfo en el bolsillo. Recordemos que cuenta con algo más de dos décimas con respecto a un Arón Canet que ha hecho todo lo posible, pero parece desistir ya de poder cazar al piloto de Cirie. 10 Más de dos segundos de ventaja en cabeza de carrera para Celestino Vietti !!! Está rodando como un reloj el piloto transalpino y busca hoy su primera victoria en Moto2, la primera desde el Gran Premio de Francia de 2020, cuando militaba en Moto3. 9 Error de Tony Arbolino !!! Se ha ido largo el italiano y ve como cae hasta la 6ª posición después de que le hayan superado Ai Ogura, Augusto Fernández y Sam Lowes. 9 Sigue paso a paso Pedro Acosta. No va a llegar a la cabeza de carrera, pero el piloto del equipo Red Bull KTM ajo ya se encuentra en la 16ª plaza, a una posición de comenzar a puntuar en la que es su primera carrera en la categoría intermedia. 8 Se muestra incapaz de momento Arón Canet de hacer decrecer la desventaja que mantiene con respecto a Celestino Vietti y el piloto valenciano se encuentra ahora en tierra de nadie con más de dos segundos a su vez de diferencia con respecto a Tony Arbolino. 7 Contesta Celestino Vietti con una vuelta rápida. Tremenda de momento la carrera del piloto del equipo de Valentino Rossi, el Mooney V46 Racing. 6 Ha sido finalmente Ai Ogura el que ha superado tanto a Augusto Fernández como Tony Arbolino... Tercero en estos momentos el piloto japonés. 6 Tony Arbolino, que rueda en la tercera posición, se está quedando descolgado y tapona en estos instantes el posible avance de Augusto Fernández. Habrá que ver si el español tiene ritmo para tratar de superarle y no perder aún más terreno con respecto a los dos primeros. 5 Acaba de marcar vuelta rápida Sam Lowes y es que por detrás tienen que comenzar a reaccionar ya porque Celestino Vietti se está escapando y acaba de superar en estos instantes la barrera del segundo de diferencia con respecto a sus perseguidores. 4 Y el que sigue con la remontada es Pedro Acosta. El murciano marcha ahora en la 18ª posición y está muy cerca ya de poder ingresar en la zona de puntos. 4 Por detrás, Augusto Fernández se mantiene en el grupo de cabeza y rueda en estos momentos en la 4ª plaza, mientras que Sam Lowes también está consiguiendo reaccionar después de una complicada primera vuelta y ya es 6º. 4 Atención porque Celestino Vietti está consiguiendo abrir hueco en cabeza de carrera y cuenta en estos momentos con siete décimos con respecto a Arón Canet. 3 CAÍDA DE FILIP SALAC !!! Y ojo que se ha podido hacer daño porque ha sido durísima. 3 Se mantiene Celestino Vietti en primera posición y solo Arón Canet parece ser capaz de seguir el ritmo del piloto italiano. 2 Ha comenzado a remontar ya posiciones Pedro Acosta después de su mala salida y el piloto español ya marcha en el 22º puesto. Habrá que ver si consigue entrar al menos en la zona de puntos. 2 El que ha tenido también problemas en la primera vuelta ha sido Sam Lowes. El británico, ganador el año pasado en este mismo Gran Premio de Catar, ha caído hasta el 8º puesto. 1 Mala salida de Pedro Acosta. Cae hasta la penúltima plaza el murciano y habrá que ver como se desenvuelve en su primera carrera en Moto2. 1 Mantiene la primera posición de momento Celestino Vietti. le siguen Tony Arbolino y ojo a Arón Canet, gran salida del piloto español, que ya milita en la tercera plaza. TODO PREPARADO YA QUE ARRANQUE LA CARRERA DE MOTO2 EN EL CIRCUITO DE LOSAIL !!! A Celestino Vietti le acompañan en la primera línea Tony Arbolino y Sam Lowes. Se trata de la mejor posición de salida de Arbolino en Moto2, mientras que Lowes ya sabe lo que es ganar en este Circuito Internacional de Losail, cuando se impuso en la edición del año pasado después de salir también desde la pole. Hoy sale desde la pole Celestino Vietti. Se trata de la primera pole del italiano en Moto2 y la primera desde la que consiguió en 2019 en el Gran Premio de Tailandia cuando militaba en Moto3. Hoy buscará la que sería también su primera victoria en la categoría intermedia. Hoy Pedro Acosta comienza desde la 10ª posición y, obviamente, estaremos muy atentos a la evolución en su primera carrera en Moto2 del ‘Tiburón de Mazarrón’. Aún tenemos muy presente la exhibición que ofreció Pedro Acosta en este mismo escenario en su debut en Moto3. Ese día salió desde el pit line y, tras una memorable remontada, fue capaz de llevarse la victoria en una de esas carreras para la historia. En la categoría intermedia, pilotos como Sam Lowes o Arón Canet tratarán de imponer su veteranía, aunque a esta disciplina llega un Pedro Acosta con intención de derribar la puerta tal y como hizo el año pasado en su debut en Moto3, conquistando el campeonato en su primer intento. Después de la victoria de Andrea Migno en Moto3, en la primera carrera de la temporada, ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la categoría intermedia. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto2 del Gran Premio de Catar.