Volver al inicio 7 Esto no para y el próximo fin de semana se disputará el Gran Premio de España en el circuito de Jerez - Ángel Nieto. Muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer. Hasta la próxima, reciban un cordial saludo. 7 El gran beneficiado hoy ha sido Celestino Vietti. El piloto italiano, que marchaba muy retrasado hasta el momento en el que se mostró la bandera roja, ha sido segundo en la segunda carrera y cuenta ahora con 30 puntos de ventaja con respecto a Ai Ogura en la clasificación de Moto2. 7 Recordemos que pilotos como Arón Canet, Ai Ogura, Sam Lowes, Tony Arbolino o Somkiat Chantra no han podido participar en la segunda carrera y salen de Portugal sin haber podido sumar ningún punto. 7 Ha sido una carrera tremenda. Lo cierto es que ha quedado algo deslucida después del accidente en el que se han visto implicados ocho pilotos, todos los que estaban luchando por la victoria. Eso, unido a la regla de retornar al pit line en los cinco minutos posteriores de que se muestre la bandera roja, ha provocado que se reanude la carrera con la mitad de los participantes. 7 Jorge Navarro ha sido tercero y logra su primer podio de la temporada, el primero desde el Gran Premio de GRan Bretaña de 2021. 7 Celestino Vietti ha sido segundo y logra su cuarto podio de la temporada. De este modo, se refuerza enormemente al frente de la clasificación de Moto2 teniendo en cuenta que sus más directos rivales no han podido participar en esta segunda carrera después de la bandera roja. 7 VICTORIA DE JOE ROBERTS !!! Conquista su primera victoria, la primera de un piloto de Estados Unidos en Moto2. 7 Celestino Vietti trata de mantener la segunda posición, pero ahora está atacando Jorge Navarro para arrebatarle la segunda plaza. Veremos... 7 ÚLTIMA VUELTA !!! Joe Roberts se prepara ya para conseguir la primera victoria de su trayectoria, la primera de un estadounidense en Moto2. 6 SEGUNDO CELESTINO VIETTI !!! Ha aprovechado un pequeño error de Jorge Navarro para pasar a la segunda posición. 6 DOS VUELTAS PARA EL FINAL !!! Joe Roberts sigue dominando con autoridad esta carrera y cuenta con más de cuatro segundos de diferencia sobre un Jorge Navarro que está siendo claramente amenazado por Celestino Vietti. 5 Jorge Navarro se mantiene en la segunda posición, pero lo cierto es que tiene cada vez más cerca a Celestino Vietti. 5 Celestino Vietti acaba de superar a Marcel Schrotter y se sitúa en la tercera plaza. En estos momentos, el italiano tendría 30 puntos de diferencia con respecto a Ai Ogura en la clasificación de Moto2. 4 AL SUELO NICCOLO ANTONELLI !!! Termina por abandonar y ya solo quedan 15 pilotos en pista. 4 Mantiene Joe Roberts la ventaja con respecto a Marcel Schrotter, más de tres segundos de diferencia y ahora incluso acaba de marcar la vuelta rápida en carrera. 3 DATO. Joe Roberts podría convertirse en el primer piloto estadounidense que consiga una victoria en Moto2. 3 Solo hay 16 pilotos en pista, por lo que prácticamente todo el que termine sumará puntos y el gran beneficiado será un Celestino Vietti que reforzará enormemente su posición al frente del ranking de pilotos en esta categoría intermedia. 2 Tremenda la ventaja que ha logrado amasar Joe Roberts !!! Cuenta con más de tres segundos de diferencia con respecto a sus perseguidores, por lo que tiene la victoria en el bolsillo. 2 Marcel Schrotter ha superado a un Celestino Vietti que está perdiendo posiciones. No sabemos si marcha con algún problema el actual líder de Moto2. 1 Joe Roberts es ahora el líder en esta nueva carrera a siete vueltas !!! 1 SE HA IDO AL SUELO JAKE DIXON !!! Cuando iba en cabeza de carrera. Tremendo lo que estamos viviendo en esta prueba de Moto2. 1 Jake Dixon mantiene la primera posición !!! 0 La primera línea de la nueva parrilla de salida está formada por Jake Dixon en primera posición, Joe Roberts en segunda y Celestino Vietti en tercera. 0 Y el panorama se le va a despejar enormemente a un Celestino Vietti que parece que saldrá en tercera posición en la nueva parrilla de salida, cuando marchaba hundido en la carrera anterior en la 11ª plaza. 0 Tampoco podrá salir Arón Canet, por lo que se esfuma una vez el sueño de poder lograr su primera victoria en Moto2. 0 Entre los pilotos que no podrán salir se encuentran Tony Arbolino, Augusto Fernández, Ai Ogura o Somkiat Chantra. 0 Hay un buen número de pilotos que no podrán salir por la regla de volver al pit line en los cinco minutos inmediatamente posteriores a que se haya mostrado la bandera roja. 9 LA CARRERA SE REANUDARÁ A SIETE VUELTAS !!! Estamos a la espera de ver que pilotos de los que han sufrido el accidente se podrán reincorporar la carrera. 9 Se han ido al suelo ocho pilotos y alguna moto no podrá volver. Parece que había agua en la curva porque se han ido al suelo Arón Canet, Cameron Beaubier, Arbolino, Augusto Fernández, Ai Ogura, Somkiat Chantra, Sam Lowes y Simone Corsi. 8 CAÍDA MÚLTIPLE !!! Una moto incendiada. Bandera roja !!! La carrera se suspende momentáneamente. 8 Se está desgastando en cabeza de carrera Arón Canet y no ha conseguido marcharse en solitario. Esperemos que este esfuerzo no le termine de pasar factura al piloto español. 7 Ai Ogura se sitúa ya a la estela de Cameron Beaubier, por lo que el japonés se une a la fiesta y presenta también sus credenciales para tratar de conquistar la primera victoria de su trayectoria. 7 La lluvia de momento no va a más, pero puede que el circuito se humedezca en algunas zonas y eso es siempre complicado de gestionar para los pilotos. 6 Parece que Ai Ogura está consiguiendo reducir la desventaja que mantiene con respecto a Cameron Beaubier y el japonés se sitúa a solo cinco décimas de la cabeza de carrera. 6 Ha mejorado otro puesto Celestino Vietti. Aún así, está muy lejos el italiano de la cabeza de carrera. es 11º, por lo que perderá terreno por segunda carrera consecutiva después de abandonar hace dos semanas en el Gran Premio de Las Américas. 5 Sigue Cameron Beaubier manteniéndose a la estela de Arón Canet. Ambos componen la cabeza de carrera y cuenta con casi un segundo de ventaja con respecto al grupo de los perseguidores que lidera en estos momentos Ai Ogura. 4 CAÍDA DE MARCOS RAMÍREZ !!! Se trata del primer piloto que pone punto y final a la carrera de forma anticipada. 4 Acaba de marcar vuelta rápida en parrilla Augusto Fernández. El piloto español milita en la 5ª posición justo por detrás de Ai Ogura. 3 Somkiat Chantra acaba de cumplir con una long lap penalty que arrastraba desde el pasado Gran Premio de Las Américas. Regresa a pista en la 9ª posición. 3 Atención porque avisan que está lloviendo ligeramente en algunas zonas del circuito !!! Habrá que ver si va a más. 2 Solo Cameron Beaubier parece capaz de seguir el ritmo de Arón Canet. Vamos a ver si se puede ir el español en solitario. 2 Celestino Vietti ha recuperado una posición en el primer giro en este Circuito Internacional del Algarve y se sitúa ahora en la 12ª plaza. 2 ARÓN CANET CABEZA DE CARRERA !!! Solo le ha costado una vuelta al español volver a la primera plaza y tiene ahora vía libre para marcar ritmo. 1 Arón Canet supera a Abolino !!! El italiano le había arrebatado la segunda plaza, pero recupera rápidamente el piloto de Corbera. 1 GRAN SALIDA DE CAMEON BEAUBIER !!! Se sitúa el norteamericano en la primera posición y trata de reaccionar ya Arón Canet, pero no ha salido bien el español. Acompañan a Canet en la primera línea Cameron Beaubier y Jake Dixon. Es también la segunda carrera seguida en la que el estadounidense comienza desde la primera línea y hoy tratará de conseguir el primer podio de su trayectoria. Por su parte, esta es la tercera prueba en la que arranca desde la primera línea. Hoy sale desde la pole Arón Canet. El piloto de Corbera logra su primera pole de la temporada y la segunda de su trayectoria desde el Gran Premio de Styria de 2020. Ha enlazado, además, dos presencias consecutivas en primera línea después de salir desde la tercera plaza en el pasado Gran Premio de Las Américas. Y no da la sensación de que Celestino Vietti tenga hoy una carrera demasiado sencilla porque arranca desde la 13ª posición, por lo que tendrá que tratar de remontar para no poner en peligro la situación de privilegio que ostenta al frente del ranking de Moto2. Fueron precisamente Toni Arbolino, que se impuso en la carrera, y Ai Ogura, segundo, los que pescaron en río revuelto para lograr terminar en el podio y avanzar posiciones en la clasificación de pilotos. Vietti no se había bajado del podio en las tres primeras carreras del curso, con dos victorias y un segundo puesto. Su caída en el pasado Gran Premio de Las Américas tampoco pudo ser aprovechada por un Arón Canet que se fue al suelo cuando lideraba la carrera y lo tenía todo a favor para conseguir la que hubiera sido su primera victoria en Moto2. Después de las victorias de Sergio García en Moto3 y de Fabio Quartararo en MotoGP, nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la categoría intermedia. En Moto2 domina la situación Celestino Vietti. A pesar de sufrir su primer abandono del curso en el último Gran Premio de Las Américas, el italiano cuenta con 70 puntos, 14 más que Ai Ogura y 16 con respecto a Toni Arbolino. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto2 del Gran Premio de Portugal de motociclismo, la quinta prueba de la temporada. ¿Preparados? Comenzamos…