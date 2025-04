Volver al inicio 18 ¡Gracias por seguir la carrera y este fin de semana con nosotros! ¡Esperamos que hayan disfrutado de las retransmisiones! ¡Que pasen buena tarde de domingo y hasta la próxima! 18 Jake Dixon ha subido al cajón por segundo gran premio seguido. Es el tercer podio del piloto británico en 2022 y nunca había subido en uno solo en sus cuatro años anteriores de carrera en el motociclismo. 18 Alonso López sube al podio por segunda vez en su carrera tras lograrlo en el Gran Premio de Tailandia de 2019 en Moto3, siendo este el primero que logra en Moto2. 18 Es la primera vez que Augusto Fernández logra tres victorias consecutivas en su carrera, siendo, además, la priemra vez que sube al podio en cuatro grandes premios seguidos. 18 Cuarta victoria del año para Augusto Fernández, su mejor registro en una misma temporada superando las tres que logró en 2019, también en Moto2. 18 ¡Qué gran carrera hemos vivido en Silverstone en las tres categorías! ¡Augusto se pone líder ganando su tercera carrera consecutiva! 18 ¡VICTORIA PARA AUGUSTO FERNÁNDEZ! ¡NUEVO LÍDER DEL MUNDIAL! 18 ¡ADELANTÓ AUGUSTO FERNÁNDEZ A ALONSO CERCA DE LA META! 18 ¡ÚLTIMA VUELTA! ¡Ataca Augusto siempre que puede, pero Alonso es un toro que no se deja amedrentar! ¡Qué pugna por la victoria! 17 ¡SE CAYÓ SCHROTTER! 17 ¡DOS VUELTAS PARA EL FINAL! Sigue el combate por el liderato y por el podio. Dixon, Canet y Ogura no paran de atacarse y defenderse por el tercer puesto. 16 ¡3 VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Augusto ya persigue la estela de Alonso y quiere ganar! ¡Más de un segundo de diferencia con el tercero! 15 ¡CUATRO VUELTAS PARA EL FINAL! Ogura está fuera del podio peleándose con Dixon y Canet, algo que le viene bien a Augusto Fernández, segundo y acercándose a Alonso López. 14 ¡CINCO VUELTAS PARA EL FINAL! Vietti aparece en escena y ya está séptimo. Queda ver si es suficiente para que alcance a sus rivales por el Mundial, algo que parece complicado. Augusto sigue por delante de Ogura. 13 ¡Y DIXON SE PONE TERCERO! Adelanta a Ogura y entra en puestos de podio. Va a por Augusto Fernández. Alonso consigue volver a abrir brecha entre la cabeza y los perseguidores. 13 ¡SEIS VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Vuelve a recuperar Augusto la posición y se pone segundo! Canet pierde fuelle y se coloca detrás de Dixon, quien presiona a Ogura por el podio. 12 ¡Baja el ritmo Alonso López y se acercan los perseguidores! Ogura vuelve a adelantar a Augusto, que de nuevo está en cuarta posición. 11 ¡SE CAYÓ ALBERT ARENAS! ¡Segunda carrera consecutiva que tiene que abandonar el piloto español! 11 ¡AUGUSTO SE PONE SEGUNDO! ¡Pone más tierra de por medio para separarse lo más que pueda de Ogura, que ahora persigue a Arón Canet! 10 ¡Superamos el ecuador de la carrera en Silverstone! Alonso López sigue primero, seguido de Aron Canet y de Augusto Fernández. Ogura no se despega del piloto español en la pelea por ser el líder del campeonato. 9 ¡AUGUSTO FERNÁNDEZ SE PONE TERCERO! ¡Ahora mismo es líderl del Mundial con un podio puramente español! 9 ¡Diez vueltas para el final y todo el pescado por vender! ¡Los pilotos esperan a que aún baje de peso la moto para poder efectuar los ataques! Las diferencias son ínfimas en la cabeza. 8 ¡SE CAE MARCOS RAMÍREZ! ¡Tercer abandono de la carrera! 8 Vietti, desinflado, no parece que tenga opciones a mantener el liderato en esta carrera. Lo va a perder casi con total seguridad salvo accidente de Ogura y Augusto Fernández. 7 ¡12 VUELTAS PARA EL FINAL! ¡El liderato del Mundial está calentito con Ogura por delante de Augusto, pero el español quiere adelantar al japonés y le ataca! 6 ¡Canet pasa a Ogura! Ahora es Augusto Fernández quien está detrás del piloto japonés. 5 ¡También se cae Beaubier! Ogura presiona por el liderato sabiendo que eso le coloca líder del Mundial. Augusto Fernández se encuentra cuarto. Vietti está lejos en décima posición. 4 ¡15 VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Alonso López está primero. Van den Goorbergh se cae y dirá adiós a esta carrera. 2 Vietti y Corsi tienen un long lap por hacer. Alonso López se pone primero por delante de Ogura. 1 ¡SE PONE AI OGURA PRIMERO! ¡Augusto Fernández cae a la cuarta posición! Alonso López, segundo, y Joe Roberts, tercero. 1 ¡COMIENZA LA CARRERA! ¡Así que no quieran perderse la tremenda carrera que tenemos por delante en Silverstone! ¡Les esperamos a las 15:30! Ai Ogura estará al quite para ver si puede ganarle la posición a Augusto Fernández y a Celestino Vietti, tan solo un punto por detrás de los líderes. El liderato por el Mundial de Moto2 está claramente en juego. El poleman, de mantener la priemra posición, se convertirá en el nuevo líder de la tabla superando a Vietti, que ayer se cayó en la prueba por la pole y están empatados con 146 puntos. Augusto Fernández logró la pole position en el día de ayer. El piloto español firmó la segunda de su carrera después de lograrla en Barcelona en 2019. Ni Pedro Acosta ni Sam Lowes participarán en la carrera de hoy por baja médica. ¡Buenas tardes y bienvenidos a la última carrera del día! ¡Turno para Moto2!