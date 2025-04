Volver al inicio 25 Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de esta carrera. Ha sido un placer. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir en directo la prueba de MotoGP. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. 25 El revés de la moneda se lo lleva Pedro Acosta. El piloto murciano se fue al suelo cuando lideraba la carrera y estaba en disposición de conseguir su primera victoria en Moto2. No ha podido ser y tendrá que seguir trabajando. 25 Somkiat Chantra fue tercero finalmente después de ganarle la partida a Cameron Beaubier. El tailandés logra hoy su segundo podio de la temporada después de su sorprendente victoria en el Gran Premio de Indonesia. Llevaba tres abandonos seguidos, por lo que sigue haciendo gala de una gran irregularidad. 25 Arón Canet ha sido segundo !!! El piloto valenciano consigue su cuarto podio de la temporada, el segundo consecutivo y da un salto de gigante en la clasificación de pilotos de Moto2 en un día en el que han pinchado Celestino Vietti, Ai Ogura y especialmente un Tony Arbolino que abandonó a las primeras de cambio. 25 VICTORIA DE AUGUSTO FERNÁNDEZ !!! Sensacional victoria para el madrileño. Logra la primera victoria de la temporada y la cuarta de su trayectoria, pero la primera desde el Gran Premio de San Marino de 2019. 25 ÚLTIMA VUELTA !!! Augusto Fernández se prepara ya para conseguir la primera victoria de la temporada, la primera desde 2019. 24 Por detrás, sigue recuperando Celestino Vietti y ya se encuentra en la 9ª posición, minimizando daños. 24 DOS VUELTAS PARA EL FINAL !!! Mantiene Canet la segunda posición y ahora tiene un poco más de oxígeno porque son seis décimas las que administra en estos momentos con respecto al norteamericano. 23 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Augusto fernández mantiene la ventaja y la pelea está detrás, en la lucha por la segunda y tercera posición entre Canet, Beaubier y Chantra. 22 El que parece que se despide de sus opciones de podio es Somkiat Chantra. Se está quedando descolgado y Canet y Beaubier ganan enteros para confirmar su posición en el podio. 21 CINCO VUELTAS PARA EL FINAL !!! Segundo de nuevo Arón Canet !!! Ha superado a Somkiat Chantra y retorna a la segunda posición. Se encuentra en disposición de darle un gran bocado a la desventaja que mantiene con respecto a Celestino Vietti. 20 La ventaja de Augusto Fernández con respecto a sus perseguidores es de casi siete segundos. De momento, la carrera del piloto madrileño está siendo perfecta. 19 Reacciona de nuevo Arón Canet !!! El piloto español ha superado a Cameron Beaubier y retorna a la segunda plaza. 18 Si no comete errores, Augusto Fernández tiene la victoria en el bolsillo. Sería la primera de la temporada y la primera desde 2019, cuando se impuso en el Gran Premio de San Marino. 18 Celestino Vietti ha vuelto a entrar en la zona de puntos y el actual líder de Moto2 rueda en estos instantes en la 13ª posición. 17 Parece que Arón Canet está perdiendo algo de terreno. Una pena porque tanto Somkiat Chantra como Cameron Beaubier marchan con mejor ritmo. Aún así, si salva ese cuarto puesto, logrará dar un paso adelante en la lucha por el título teniendo en cuenta que ni Celestino Vietti ni Tony Arbolino, que abandonó anteriormente, lograrán hoy un puesto competitivo. 16 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Arón Canet cae a la cuarta posición !!! Le han superado tanto Somkiat Chantra como Cameron Beaubier. Habrá que ver si puede recuperar el valenciano. 15 Somkiat Chantra pasa ahora a la tercera posición y ojo porque podría amenazar la segunda plaza de Arón Canet. Veremos... 14 CAÍDA DE MARCOS RAMÍREZ !!! Estamos viendo muchos percances en esta prueba de Moto2. El gaditano marchaba en la 5ª plaza antes de irse al suelo. De momento sigue en carrera. 13 Y es que Celestino Vietti se encuentra de nuevo fuera de los puntos. Iba 12º hace unos instantes, pero ha debido de cometer algún error porque el italiano rueda ahora en la 16ª plaza. 12 Ahora lidera en solitario Augusto Fernández !!! Tiene una colosal ventaja de seis segundos con respecto a un Arón Canet que se encuentra en disposición de dar un salto enorme en la clasificación de pilotos de Moto2. 12 CAÍDA DE PEDRO ACOSTA !!! Vaya jarro de agua fría. Iba liderando en solitario, persiguiendo su primera victoria en esta categoría intermedia. La oportunidad era increíble, pero así es la competición, en el momento menos pensado, cambia todo. 11 Abandona definitivamente Alonso López. Está llorando de forma desconsolada y es que estaba fuera de competición, pero ha vuelto para ocupar el sillón de Romano Fenati. Estaba marcando tiempos competitivos y, de repente, sin comerle ni beberlo le han tirado y se encuentra con este inesperado abandono. 10 Ahora Pedro Acosta amplía ligeramente la ventaja de nuevo y ya cuenta de nuevo con cinco décimas con respecto a Augusto Fernández. 9 Augusto Fernández sigue estrechando el cerco con respecto a Pedro Acosta, pero no termina de cogerle la rueda para intentar el asalto a la primera plazo. 8 Por detrás, Celestino Vietti se encuentra ya en la zona de puntos. El italiano trata de minimizar daños y ya es 12º, por lo que la remontada es meritoria teniendo en cuenta que salía desde la 19ª 7 Augusto Fernández se está acercando a la posición de Pedro Acosta, por lo que podría tratar de superar al murciano en breve. Ambos cuentan con una ventaja de más de cuatro segundos con respecto a Arón Canet, por lo que la carrera se encuentra totalmente rota. 6 CAÍDA DE ALONSO LÓPEZ Y ALBERT ARENAS !!! Se lamenta el piloto madrileño porque Arenas se fue al suelo y terminó arrastrando a su compañero. 6 Arón Canet ha conseguido superar a Alonso López y escala de momento a la tercera posición. 5 Pedro Acosta maneja de momento la carrera con solvencia. Tiene algo más de cinco décimas con respecto a Augusto Fernández y tiene una magnífica oportunidad de conseguir hoy su primera victoria en Moto2. 4 CAÍDA DE JAKE DIXON !!! Salía desde la segunda posición de la parrilla de salida, pero al final saldrá de Le Mans con un cero. 3 Gran inicio de Alonso López. El piloto español es tercero en su primera carrera de Moto3. 2 Al suelo Arbolino y Fermín Aldeguer !!! Con Celestino Vietti muy retrasado de moemnto, Arón Canet podría dar hoy un pequeño salto en la clasificación general. 1 Pedro Acosta y Augusto Fernández, los dos pilotos del equipo Repsol Honda, dominan de momento la carrera y lo cierto es que están consiguiendo abrir hueco en cabeza de carrera. 1 GRAN SALIDA DE PEDRO ACOSTA !!! Alonso López regresa al Mundial de Moto2 en sustitución de Romano Fenati. Hoy el madrileño comienza desde una destacable 5ª posición y estaremos muy atentos a su evolución en carrera. Sam Lowes, que estaba clasificado en la cuarta posición de la parrilla de salida, no podrá participar en la carrera porque ha sido declarado no apto por los servicios médicos. Es la tercera vez en la presente temporada en la que Jake Dixon consigue salir desde la primera línea, también la misma cifra de veces en las que Augusto Fernández ha salido desde esos tres primeros puertos de la parrilla de salida. Pedro Acosta, que hoy se podría proclamar en el campeón más joven en Moto2, ha conseguido su primer pole en la categoría intermedia y la segunda de su trayectoria tras conseguir la primera en el Gran Premio de Valencia de 2021. Le acompañan en la primera línea Jake Dixon y Augusto Fernández. La pole fue para Pedro Acosta. El murciano parece preparado para dar su primer golpe de autoridad en la categoría intermedia. Después de su espectacular irrupción el año pasado en Moto3 y llevarse el título en la menor de las tres categorías, ha necesitado una lógica transición a una categoría superior, aún así ha podido protagonizar actuaciones destacables como su 7º puesto en el Gran Premio de Argentina. Arón Canet arrancará la carrera desde la 5ª plaza, mientras que Tony Arbolino lo hace desde la 8ª posición. Tras un espectacular inicio de temporada con dos victorias y un segundo puesto, se han comenzado a ver ciertas grietas en el rendimiento del piloto transalpino en las últimas carreras. Además de su abandono en el Gran Premio de Las Américas, obtuvo un engañoso segundo puesto en la accidentada carrera en Portugal y no pudo pasar de la 6ª posición hace dos semanas en Jerez. Y la verdad es que no parece que la cosa mejore para hoy, puesto que el italiano arranca desde la 19ª posición. En la categoría intermedia Celestino Vietti es el líder de la clasificación de pilotos con 100 puntos, 19 más que Ai Ogura y 30 con respecto a Tony Arbolino. Arón Canet es cuarto, el primero de los pilotos españoles, a 31 puntos del Vietti. Después de la victoria de Jaume Masia en Moto3, ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la prueba de la categoría intermedia. Buenos días !! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto2 del Gran Premio de Francia. ¿Preparados? Comenzamos…