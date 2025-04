Volver al inicio 23 Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de esta segunda carrera del día. Ha sido un placer. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir en directo todo lo que suceda en la prueba de MotoGP. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. 23 Así pues, ahora son 19 puntos de diferencia entre Celestino Vietti y Ai Ogura, los dos primeros clasificados en Moto2. 23 Celestino Vietti ha sido finalmente sexto en esta carrera tras perder finalmente el duelo contra Marcel Schrotter. El italiano sigue como líder de la clasificación de Moto2 y pierde gran parte de la ventaja que mantenía antes del inicio de la carrera. 23 Tony Arbolino logra su segundo podio del año después de haberse impuesto en el Gran Premio de Las Américas y sigue mostrando una enorme regularidad en su segunda campaña en la categoría intermedia. 23 Arón Canet logra el segundo puesto y termina una carrera en el podio por tercera ocasión en la presente temporada. Al valenciano se le sigue resistiendo la victoria en Moto2, pero este segundo puesto sabe a triunfo porque corría muy limitado, recién operado después de su caída el pasado domingo en el Gran Premio de Portugal. 23 VICTORIA DE AI OGURA !!! Conquista el primer triunfo de su trayectoria y este es su tercer podio de la temporada, consolidándose, junto a Arón Canet, como la gran alternativa a Celestino Vietti en la pelea por el título de Moto2. 23 ÚLTIMA VUELTA !!! Todo decidido desde hace varias vueltas en esta carrera de Moto2. 22 DOS VUELTAS PARA EL FINAL !!! Ai Ogura se prepara para lograr la primera victoria de su trayectoria. No solo será la primera en Moto2. Acumula ya dos podios en la presente campaña y se consolida en la segunda posición de Moto2, reduciendo además la desventaja que mantiene con Celestino Vietti. 21 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Comentar que Pedro Acosta, que volvió a carrera tras su caída, marcha ahora mismo en la 20ª posición. Y es importante para él continuar adquiriendo experiencia en su primera temporada en Moto2. 20 Se estabilizan las tres primeras posiciones. Se ha escapado en solitario Ai Ogura y el japonés tiene un segundo y medio con respecto a un Arón Canet que, a su vez, cuenta con algo más de un segundo de diferencia sobre Tony Arbolino. 19 Mantiene la ventaja Ai Ogura y, si no comete errores, tiene la que sería su primera victoria de Moto2 en su mano. 18 Pequeño susto para Arón Canet !!! Ha perdido algo de fuelle y Ai Ogura camina ahora con casi un segundo de ventaja con respecto a Canet y Arbolino, sus inmediatos perseguidores. 17 Celestino Vietti se las está viendo ahora con Marcel Schrotter en la lucha por la sexta posición. Lo ha intentado el germano, pero ha contragolpeado el actual líder de la categoría intermedia. 17 Independientemente del resultado final, tiene mucho mérito ver a Arón Canet en la segunda posición porque está disputando este Gran Premio recién operado del radio después de sufrir una caída el pasado domingo en el Gran Premio de Portugal. 15 El que sufre mucho ahora para mantener el ritmo de la cabeza de carrera es Tony Arbolino. El italiano no es capaz de seguir la estela de Ai Ogura y Arón Canet y se encuentra ahora a tres décimas de los dos primeros. 14 Tanto Ai Ogura como Aron Canet todavía no han sido capaces de ganar ninguna carrera en Moto2, por lo que hoy podríamos tener un nuevo piloto siendo capaz de engrosar la nómina de ganadores en la categoría intermedia. 14 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Intenta Arón Canet engancharse a la rueda trasera de la moto de Ai Ogura. 13 La carrera se ha estabilizado en los últimos giros. Se mantiene en cabeza de carrera Ai Ogura y habrá que ver si Arón Canet encuentra algo más para tratar de disputarle al japonés la primera plaza. 12 Por detrás, habrá que ver si Celestino Vietti puede dar un paso adicional y tratar de superar a Augusto Fernández. de momento, de terminar así, terminaría como líder de Moto2, con 20 puntos de diferencia sobre Ai Ogura. Veremos... 11 Las últimas caídas han terminado por limpiar el grupo de cabeza. Los tres primeros: Ai Ogura, Arón Canet y Tony Arbolino cuenta con estos momentos con casi tres segundos de diferencia con respecto a Augusto Fernández. 10 Muchas caídas en las dos últimas vueltas y de nuevo la suerte parece que le está favoreciendo a Celestino Vietti. El italiano es 5º, sin muchas opciones de terminar en el podio de momento, pero aguantando el tipo una jornada más al frente del ranking de pilotos de Moto2. 9 AL SUELO FERMÍN ALDEGUER !!! Ha caido Jake Dixon y en esa caída ha terminado por arrastrar el español. 8 CAÍDA DE CHANTRA !!! Marchaba en la cuarta plaza, tratando de seguir el ritmo de la máquina de Tony Arbolino. Después de ganar en Indonesia y ser segundo en Argentina, el piloto asiático ha abandonado en las tres últimas carreras, por lo que ha perdido mucho empuje de cara a la lucha por el título. 7 Caída de Sam Lowes !!! No está siendo su año y se va al suelo en una carrera en la que por fin parecía haber encontrado un ritmo con el que pelear por terminar en el podio. 7 Parece que Arón Canet se ha desembarazado definitivamente de Tony Arbolino y trata ahora de recuperar la desventaja que mantiene con respecto a Ai Ogura. 7 Celestino Vietti se encuentra cada vez más hundido. Lidera el grupo de los perseguidores, pero se encuentra ya a más de un segundo de la cabeza de carrera. 5 Vaya duelo están manteniendo Tony Arbolino y Arón Canet por la segunda posición. Varios ataques y contrataques ya entre ellos y esto al único al que beneficia es a Ai Ogura, que está ampliando ligeramente su ventaja al frente de la carrera. 4 No puede de momento Celestino Vietti enlazar con el grupo de cabeza de carrera y el italiano no pasa de la 6ª posición. Tal y como ocurrió en la última carrera, parece que el italiano ha perdido algo de ímpetu con el que inicio la temporada, con dos victorias y tres podios en las tres primeras carreras. 4 Ahora ha sido Sam Lowes el que ha marcado la vuelta rápida y trata el piloto británico de cerrar en estos momentos el gap que mantiene con respecto a los cuatro primeros clasificados. 3 Se está rompiendo la carrera y los cuatro primeros parece que se encuentran en disposición de poder marcharse en solitario. Se trata de Ai Ogura, Tony Arbolino, Arón Canet y Somkiat Chantra. 2 CAÍDA DE PEDRO ACOSTA !!! Marchaba en la 9ª posición. Habrá que ver si puede continuar en carrera, pero no es probable que pueda ya marcar un puesto competitivo. 2 Celestino Vietti se hace con la 5ª posición !!1 Tanto él como Sam Lowes han superado a un Fermín Aldeguer que cae hasta la 7ª plaza. 0 Celestino Vietti se mantiene en el sexto puesto, aunque es probable que no tarde demasiado en acercarse a la cabeza de carrera. 0 Mantiene Ai Ogura la cabeza de carrera !!! Y gran salida también de un Arón Canet que se sitúa en la seguna plaza. Y estaremos muy pendientes una carrera más de Pedro Acosta. La verdad es que el murciano no está teniendo una transición fácil en su primer año en la categoría intermedia y se ha visto obligado a abandonar en las dos últimas carreras. Hoy comienza en la 10ª plaza y habrá que ver si encuentra el ritmo suficiente como para terminar entre los primeros. Arón Canet inicia la carrera desde la 4ª plaza y la verdad es que el piloto valenciano no está encontrando la suerte necesaria en las últimas carreras, cuando se ha ido al suelo liderando la carrera y se le sigue resistiendo una primera victoria en Moto2 que ya ha acariciado en ocasiones con la punta de los dedos. Tony Arbolino arranca desde la segunda posición, mientras que es Sam Lowes el que completa la primera línea. Esta es la tercera carrera en la que el italiano comienza desde la primera línea en la presente campaña, mientras que también es la tercera presencia del británico en posiciones tan adelantadas en parrilla de salida y puede ser una de las últimas oportunidades para que Lowes se reenganche a la lucha por el título después de un inicio de año en el que no ha obtenido buenos resultados. Celestino Vietti comienza hoy la carrera en la sexta posición. La pole fue para Ai Ogura, la primera del japonés en la categoría intermedia y la primera desde el Gran Premio de San Marino de 2020. Así las cosas, Celestino Vietti cuenta con una importante ventaja de 34 puntos con respecto a Ai Ogura y de 36 sobre Tony Arbolino. De esta forma, el italiano seguirá siendo líder en la categoría intermedia independientemente de lo que suceda hoy en el circuito de Jerez – Ángel Nieto. Parece que los astros se aliaron con Celestino Vietti en la accidentada carrera que se vivió el pasado domingo en Portimao en la que un accidente múltiple provocó que se mostrara una bandera roja y que se tuviera que iniciar de nuevo la carrera. El italiano, que iba bastante rezagado, no se vio implicado en la caída y terminó segundo en la reanudación, beneficiándose además de que sus más directos rivales no pudieron sumar en esa carrera. Después de la victoria de Izan Guevara en Moto3, nos centramos ya en todo lo que pueda suceder en la segunda carrera del día, la de Moto2. Buenos días!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto2 del Gran Premio de motociclismo de España, la sexta prueba de la temporada 2022. ¿Preparados? Comenzamos…