El revés de la moneda ha sido para Joe Roberts. El estadounidense se fue al suelo cuando lideraba la carrera en solitario y ha firmado su primer abandono de la temporada. Era el único piloto que había conseguido puntuar en todas las carreras disputadas hasta el momento en Moto2. Final Celestino Vietti termina esta carrera con 16 puntos de diferencia con respecto a Ai Ogura, mientras que cuenta con 24 de ventaja sobre Arón Canet. 22 Y gran remontada de Pedro Acosta. El de Mazarrón ha terminado en la sexta plaza, aunque sigue faltando mostrarse algo más competitivo los sábados, en las sesiones de calificación. Hoy salía muy retrasado y eso le ha impedido pelear el menos por el podio. 22 Augusto Fernández ha sido tercero y logra su segundo podio de la temporada después de imponerse en Le Mans, en el Gran Premio de Francia. 22 Arón Canet ha sido segundo. Se le sigue resistiendo la victoria al valenciano, aunque logra su 5º podio de la temporada y continúa en la pelea por el título en su mejor temporada hasta el momento en Moto2. 22 Celestino Vietti refuerza su posición al frente de la clasificación de Moto2, con Ai Ogura terminando finalmente en la 7ª posición. 22 Celestino Vietti conquista su tercera victoria de la temporada. No ganaba desde el Gran Premio de Argentina y llevaba varias carreras rindiendo por debajo de las expectativas, pero hoy ha logrado sobreponerse a una carrera complicada, en la que ha tenido que batallar en el grupo secundario, pero ha firmado una sobresaliente actuación en el tramo final de la carrera. 22 VICTORIA DE CELESTINO VIETTI !!! Y Arón Canet, segundo, se le sigue resistiendo la victoria al piloto español. 22 Lo tiene ahora todo a favor Celestino Vietti !!! 22 PRIMERO VIETTI Y SE HAN TOCADO LIGERAMENTE !!! 22 Aguanta de momento Arón Canet, pero tiene completamente pegado a Celestino Vietti. 22 REGRESA CANET AL PRIMER PUESTO !!! Están saltando chispas. Tremendo el duelo entre Canet y Vietti. 21 CELESTINO VIETTI PRIMERO !!! Ha sorpendido a Arón Canet y comienza la última vuelta como líder de la carrera. 21 TAMBIÉN ALBERT ARENAS FUERA DE CARRERA !!! Parece que ha sido algo mecánico. 21 CAÍDA DE SAM LOWES !!! No está siendo el año del británico. Registra su 5º abandono en las cinco últimas carreras. 20 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Lo ha intentado de nuevo Celestino Vietti, pero aguanta Arón Canet en la primera posición. 19 Se estrechan los tiempos entre los cuatro primeros. Son Arón Canet, Celestino Vietti, Jake Dixon y Augusto Fernández. 19 Aguanta Arón Canet en la primera plaza. Busca su primera victoria en Moto2, un triunfo que se le ha ido resistiendo en sucesivas ocasiones, especialmente en la presente temporada. 18 Pedro Acosta ya es 8º tras superar a Ai Ogura, el segundo clasificado de Moto2, aunque está perdiendo fuelle en este tramo final de la carrera. 18 CONTRAGOLPE DE ARÓN CANET !!! Vuelve el valenciano al primer puesto y le hace saber que le va a disputar la victoria en esta intensa y emocionante carrera en la categoría intermedia. 17 Pedro Acosta ya es 9º !!! Acaba de superar a Alonso López y habrá que ver si el murciano puede seguir mejorando posiciones de aquí al final. 17 Por detrás, Pedro Acosta está viviendo sus mejores momentos en esta carrera y se encuentra ya muy cerca de poder alcanzar a Alonso López. 16 PRIMERO CELESTINO VIETTI !!! Va encendido el italiano y habrá que ver si Arón Canet tiene capacidad de reacción. 15 Celestino Vietti segundo !!! Ha superado a Jake Dixon y atención porque el italiano está muy fino en este tramo final de la carrera y recuerda a su mejor versión, la que vimos en las tres primeras carreras de la temporada, con dos victorias y un segundo puesto. 15 Sigue madurando la carrera Arón Canet, aunque no termina en poder dejar descolgado a Jake Dixon y ojo porque Celestino Vietti está llegando a la cabeza de carrera. 14 Pedro Acosta rueda ahora en la 10ª plaza, con el mismo tiempo que la cabeza de carrera, pero ha perdido mucho terreno y se encuentra a más de un segundo de un Alonso López que continúa en la 9ª posición. 14 Se ve a Celestino Vietti más entonado en esta segunda mitad de la carrera y podría terminar por enlazar con los dos primeros clasificados. 13 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Primero Arón Canet !!! El valenciano lidera por primera vez la carrera y habrá que ver si es hoy el día en el que consiga su primera victoria en Moto2. 12 Tras la caída de Joe Roberts, comienza ahora de nuevo la carrera. Está tirando Jake Dixon y le pisa los talones Arón Canet. Se le despeja el panorama también a Celestino Vietti y el italiano es ahora tercero, con más ventaja en estos momentos sobre un Ai Ogura que no pasa de la 7ª posición. 11 CAÍDA DE JOE ROBERTS !!! Marchaba en primera posición, muy destacado y lo tenía todo a favor para llevarse la victoria. Registra su primer abandono en la presente campaña después de ser el único que había conseguido puntuar en todas las carreras disputadas hasta ahora en la categoría intermedia. 11 SEGUNDO JAKE DIXON !!! Ha superado a Arón Canet y será el que trate de poner coto a Joe Roberts en esta carrera. 10 Recordemos que Joe Roberts ya sabe lo que es ganar en la presente temporada tras imponerse en la loca carrera de Portugal, aunque hoy podría ganar con todas las de la ley, dominando la carrera de principio a fin. 9 Por detrás, se está rompiendo la carrera. Arón Canet, Jake Dixon y Albert Arenas cuentan con algo más de tres décimas con respecto a un Celestino Vietti al que parece que se le escapa de nuevo la opción de poder terminar en el podio. 8 Se está marchando Joe Roberts !!! Más de un segundo y medio de ventaja con respecto a sus perseguidores. 7 Batalla tremenda ahora entre Celestino Vietti y Ai Ogura. Se están disputando la quinta posición, pero a nadie se le escapa que son los dos primeros de la clasificación de Moto2, con igualdad de puntos antes del inicio de esta carrera. 7 Aumenta Joe Roberts la diferencia en cabeza de carrera y el norteamericano ya casi tiene un segundo de ventaja con respecto a Arón Canet. 6 Tony Arbolino ha sido sancionado con un long lap penalty por exceder los límites de la pista. El italiano iba algo retrasado tratando de enlazar con el grupo cabecero, pero se le complican las cosas. 5 Caída de Cameron Beaubier !!! El otro piloto estadounidense en carrera se va al suelo, mientras que continúa liderando Joe Roberts. 5 Continúa Joe Roberts mandando en esta carrera y cuenta con algo más de cuatro décimas con respecto al grupo de los perseguidores en el que sigue tirando Arón Canet. 4 AL SUELO FILIP SALAC !!! Se ha ido largo en una curva y termina perdiendo el equilibrio. 4 Por detrás, Pedro Acosta no ha conseguido mejora alguna de posiciones en este primer tramo de carrera y sigue en la 12ª posición, mientras que Alonso López se encuentra ya en el 9º puesto. 3 Ha marcado Arón Canet la primera vuelta rápida de la carrera y trata de cerrar el hueco que tiene con respecto a Joe Roberts. 2 Reacciona Arón Canet ahora y escala hasta el segundo puesto, aunque Joe Roberts está abriendo hueco y cuenta ya con cuatro décimas de ventaja en cabeza de carrera. 2 Buena primera vuelta también de Jake Dixon. Avanza hasta la segunda plaza tras superar a Arón Canet. 1 Joe Roberts se hace con el primer puesto, mientras que no ha protagonizado una buena salida un Celestino Vietti que cae hasta la 5ª posición. Pedro Acosta, que se convirtió el pasado domingo en el piloto más joven de la historia en ganar en Moto2, comienza hoy en la 12ª posición y habrá que ver si el murciano tiene hoy capacidad de pelear por terminar en los primeros puestos. Acompañan a Celestino Vietti en la primera línea Arón Canet y Joe Robers. Esta es la quinta vez en la que el piloto valenciano logra salir desde la primera línea en la presente campaña, mientras que es la primera en el caso del estadounidense. Esta es la segunda vez que Vietti comienza desde la pole en la presente temporada y ganó la carrera en la primera ocasión, en el Gran Premio de Catar, en la prueba inaugural del año. Tanto Ai Ogura, como en menor medida, Arón Canet, han ido recortándole puntos al italiano en las últimas semanas y hoy, de hecho, el japonés podría arrebatarle el liderato, aunque hay que comentar que hoy Celestino Vietti parte desde la pole position y podría volver a pelear por las primeras posiciones. Y es que, después de lograr dos victorias y un segundo puesto en las tres primeras carreras del curso, Vietti solo ha conseguido una presencia en el podio en las cinco últimas y en dos de ellas se ha visto obligado a abandonar, la última el pasado domingo en el Gran Premio de Italia. En Moto2, lidera la clasificación Celestino Vietti, aunque el italiano ha ido perdiendo fuelle en las últimas carreras y se encuentra con los mismos puntos que Ai Ogura (108). Por su parte, Arón Canet ocupa la tercera posición con 89 puntos. Después de la victoria de Izan Guevara en Moto3 en la primera carrera del día, nos centramos en contarles todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la prueba de la categoría intermedia. Buenos días !! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto2 del Gran Pemio de Catalunya de motociclismo, la 9ª prueba de la temporada 2022. ¿Preparados? Comenzamos…